Klimatyzator to praktyczne urządzenie, pozwalające na obniżenie lub ogrzanie powietrza w pomieszczeniach. Istotnym elementem jego budowy jest tzw. "czynnik chłodzący". Odpowiada za dwie istotne czynności: odbiór ciepła w parowniku oraz oddawanie go w skraplaczu. Modele ewaporacyjne korzystają z wody, podczas gdy inne używają alternatywnych rozwiązań, jak R290 (czysty propan). Jest to wydajniejsze rozwiązanie, ponieważ nie wymaga uzupełniania cieczy, a także bardzo przyjazne dla środowiska. Jakie jeszcze parametry są ważne w takim urządzeniu? Przede wszystkim wyrażana w kW moc chłodnicza - od niej zależy powierzchnia, jaką obejmie działanie klimatyzatora. Obecnie na rynku znajdują się modele mające od 1-5 kW, dlatego nie będzie problemu ze znalezieniem właściwego zarówno do dużego, jak i mniejszego pomieszczenia. Klimatyzatory przenośne mają różny wskaźnik przepływu powietrza. Im jest on większy - tym szybciej będzie ochładzane/ogrzewane powietrze. "Mocny model"" to przepływ rzędu 300m³ na godzinę, a najlepsze, najbardziej zaawansowane, potrafią osiągnąć nawet 400 m³/h.

Gdy kupujesz klimatyzator przenośny, nabywasz zazwyczaj urządzenie 3w1, a nawet 4w1 - wszystko zależy od konkretnego modelu. Oprócz głównej funkcji, czy ochładzania powietrza, klimatyzator może także pełnić funkcję ogrzewacza, oczyszczacza oraz osuszać wilgoć. Do tego dochodzą liczne funkcje dodatkowe, dzięki którym użytkowanie klimatyzatora jest wygodniejsze. Na przykład timer, pozwalający na wyznaczenie rozpoczęcie czasu działania klimatyzatora (może to przydać się np. w sytuacji, gdy wiesz, o której będzie w mieszkaniu i chcesz, żeby powietrze było już schłodzone). Niezależnie od możliwości i dodatków, istotna jest emisja hałasu - czyli jak głośny jest klimatyzator podczas swojej pracy. Do 50 dB jest to tzw. "hałas znośny", a im mniej - tym lepiej. Warto zauważyć, że niektóre modele mają tryb nocny, podczas którego pracują ciszej, niż za dnia.

Ostatni ważny czynnik to klasa energetyczna. W rankingu mamy tylko modele zaliczające się do A i lepszych, co gwarantuje ich ekonomiczne użytkowanie.

Warmtec Morso KP53W



Morso KP53W to klimatyzator przenośny, przeznaczony do pomieszczeń wielkości do 60 m2. Cechuje go spora moc oraz szereg praktycznych funkcji. Morso KP53W to klimatyzator przenośny, który powinien sprawdzić się w średniej wielkości mieszkaniach. Producent deklaruje schłodzenie powierzchni do 60m2, urządzenie posiada moc 5,3 kW i przepustowość powietrza około 450m3/h, to wszystko zawarto w zgrabnej obudowie. Do dyspozycji użytkowników są cztery tryby pracy: Chłodzenie, Osuszanie, Cyrkulacja, Ogrzewanie. Sprzedaje go w cenie 3399 zł kilka specjalistycznych sklepów: Emultimax, Wentsystem, Robmex, Fachpol i Klimatop. Jego główne zadanie to oczywiście... Warmtec Morso KP53W - pełna recenzja » Zalety: duża moc pracy

cztery tryby działania

zastosowanie R290

cicha praca

wygodne sterowanie

możliwość kontrolowania przez Wi-Fi

Fersk Vind



Fersk Vind to bezobsługowy klimatyzator przenośny, który przeznaczony jest do pomieszczeń o powierzchni do 40 m². Fersk Vind to praktyczny klimatyzator przenośny, oferujący funkcje chłodzenia, grzania, osuszania oraz wentylacji. W trakcie działania wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R290 (czyli czysty propan). Dzięki temu nie wymaga wymiany oraz uzupełniania. Podczas pracy najgłośniejsza emisja hałasu to 56 dB, a na godziny wieczorne i nocne przewidziano specjalny tryb pracy cichej. Dzięki mocy znamionowej 1350 W (przepływ powietrza sięga do 400 m³/h) potrafi schłodzić temperaturę w pomieszczeniu o wielkości 40 m² w czasie pięciu minut, co robi wrażenie. Użytkownik ma kontrolę nad każdym aspektem pracy urządzenia - można ustawić moc nawiewu, pożądaną temperaturę, a także uruchomić włącznik czasowy (maksymalne wyprzedzenie to 24 godziny). Obsługę ułatwia niewielki wyświetlacz LCD. Można także posłużyć się w tym celu pilotem - który również otrzymał mały wyświetlacz. Fersk Vind został zaklasyfikowany w klasie energetycznej A/A+. Wyposażono go w szereg funkcji ochronnych, jak ochrona przed nadmierną ilością wody, ochrona termiczna czy funkcja odmrażania. Dzięki temu okres wydajnej eksploatacji urządzenia może być znacznie... Fersk Vind - pełna recenzja » Zalety: cztery tryby pracy

duża wydajność

możliwość sterowania pilotem

funkcja Swing

Warmtec KP35W



Warmtec KP35W to klimatyzator przeznaczony do mieszkań i lokali o powierzchni do 40 m2. Jakie są jego największe zalety? Warmtec KP35W to praktyczny klimatyzator przenośny, który oferuje trzy tryby pracy: schładzanie powietrza, osuszanie oraz cyrkulację. Możesz nabyć w cenie go w cenie 2299 zł w sklepach Emultimax, Wentsystem, Robmex, Fachpol oraz Klimatop. W wersji na rok 2020 zastosowano w nim bezpieczny i przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R290 (nie wymaga uzupełniania) oraz funkcję Wi-Fi. Warmtec KP35W cechuje wydajność chłodnicza 3,5 kW, umożliwia przepływ powietrza w ilości 350 m3/h oraz osuszanie do 36 l na dobę. Należy przy tym zaznaczyć, że urządzenie zostało zaklasyfikowane do klasy energetycznej A, dzięki... Warmtec KP35W - pełna recenzja » Zalety: trzy tryby pracy

cicha praca

duża wydajność chłodnicza

możliwość kontrolowania przez Wi-Fi

możliwość kontrolowania pilotem

rura w zestawie

Blaupunkt Moby Blue S1111E



Blaupunkt Moby Blue S1111E to przenośny klimatyzator o dużej mocy i czterech trybach działania. Wyposażono go w szereg praktycznych funkcji. Blaupunkt Moby Blue S1111E to klimatyzator przenośny o mocy 3200 W. Pozwala ona na osiągnięcie poziomu przepływu powietrza w wysokości 280 m3/h. Ta moc wykorzystywana jest nie tylko do chłodzenia, ale również do innych trybów pracy - ogrzewania (co czyni z klimatyzatora konkurencję dla grzejników elektrycznych), cyrkulacji powietrza (pozwala w krótkim czasie wyrównać temperaturę oraz wilgotność powietrza na obszarze działania) oraz osuszania (wydajne zmniejszenie wilgotności powietrza). Czynnikiem odpowiedzialnym za chłodzenie jest R290, który nie wymaga uzupełniania, a urządzenie ma zmywalne filtry wlotowe, chroniące przed kurzem, włosami i pyłami. Przeznaczone jest do pomieszczeń o powierzchni 30m2. Blaupunkt Moby Blue wyposażono w wyświetlacz LED, pomocny we wprowadzaniu ustawień. Znajdziemy w nich m.in. możliwość ustalenia prędkości pracy wentylatora oraz funkcję SWING, czyli opuszczania żaluzji w sposób zapewniający optymalne rozprowadzanie powietrza. Klimatyzator sam odprowadza skraplającą się wodę, a także automatyczne wykrywa i wyświetla błędy. Urządzenie zostało zaklasyfikowane w klasie energetycznej A (w przypadku... Blaupunkt Moby Blue S1111E - pełna recenzja » Zalety: duża moc

cztery tryby pracy

cichy tryb nocny

praktyczne funkcje automatyczne

możliwość sterowania przez Wi-Fi

Adler Camry CR 7905



Camry CR 7905 to klimatyzator cechujący się dużą wydajnością. Oferuje chłodzenie, nawilżanie oraz oczyszczanie powietrza. Camry CR 7905 to klimatyzator przenośny typu 3 w 1. Oferuje funkcje chłodzenia (w zestawie znajdują się dwa elementy chłodzące, które należy włożyć do zbiornika z wodą), nawilżania, a także oczyszczania powietrza. Przyda się to nie tylko w domu, ale również w biurze czy w salonie. Jego moc maksymalna wynosi 325W, co pozwala na osiągnięcie wydajności przepływu powietrza 830 m³/h. Użytkownik może wybrać jedną z trzech prędkości pracy wentylatora: normalna, naturalną lub mocną. Pozwala to na optymalne dobranie mocy działania do wymagań. Dzięki pojemnemu zbiornikowi na wodę (8 litrów), możliwe jest schładzanie powietrza non-stop przed ponad 7 godzin. Na obudowie urządzenia umieszczono panel sterowania, ale można nim kierować również przy użyciu pilota. Camry CR 7905 wyposażono w timer, umożliwiający ustawianie czasu startu pracy (maksymalnie 7.5 godziny od momentu zaprogramowania). Klimator został wyposażony w kółka, ułatwiające jego przesuwanie oraz umieszczone z obu stron uchwyty, ułatwiające jego przenoszenie. Podczas pracy z maksymalną mocą emituje hałas 60,1 dB, co jest znacznie wyższym wynikiem, niż w... Adler Camry CR 7905 - pełna recenzja » Zalety: duża moc

trzy tryby pracy

trzy prędkości pracy wentylatora

pojemny zbiornik na wodę

można sterować pilotem Wady: duży hałas przy maksymalnej mocy

brak bardziej zaawansowanych funkcji

Gorenje KAM26PDAH



Gorenje KAM26PDAH to kompaktowe urządzenia, zapewniające chłodzenie i grzanie powietrza. Gorenje KAM26PDAH to klimatyzator przenośny o mocy 1.010 W. Zapewnia to przepływ powietrza rzędu 370 m³/h. Model ten może zarówno ochładzać, jak i nagrzewać oraz osuszać powietrze. Podczas działania z pełną mocą emituje hałas 52 dB, jednak można używać go również w nocy, ponieważ ma specjalną funkcję pracy na ten czas. Pozwala ona na automatyczne zwiększanie mocy grzania i chłodzenia urządzenia, zwiększając różnicę temperatury zadanej o 1C. Sterowanie odbywa się poprzez panel na obudowie lub pilota. Panel wyposażony jest w wyświetlacz LED, który pokazuje ustawienia w sposób przejrzysty i czytelny. Ustawienia są zapisywane, dlatego w przypadku awarii - na przykład przerwie w dostawie prądu - po ponownym uruchomieniu nic się nie zmienia. Gorenje KAM26PDAH to urządzenie sklasyfikowane w klasie energetycznej A, co gwarantuje niskie zużycie energii. Dzięki temu korzystanie z tego klimatyzatora jest bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Do działania wykorzystuje czynnik roboczy R410A. Nadaje się do pomieszczeń mających do 25 m². Podsumowując: Gorenje KAM26PDAH to prosty w budowie i obsłudze klimatyzator, który można polecić do... Gorenje KAM26PDAH - pełna recenzja » Zalety: trzy tryby pracy

możliwość sterowania za pomocą pilota

bardzo prosta obsługa

tryb pracy nocnej

AEG LK 5689



AEG LK 5689 to klimator oferujący chłodzenie, nawilżanie oraz oczyszczanie powietrza. Jak wypada w codziennej pracy? AEG LK 5689 to klimator przeznaczony do średniej wielkości pomieszczeń, czyli pokojów wielkości do 20 m². Pracuje z mocą 70 W, dzięki której osiąga wydajność nawilżania na poziomie 150 ml/h oraz odparowywania ok 150ml/h. Ten klimatyzator przenośny cechują kompaktowe rozmiary, dzięki czemu nie zajmie dużo miejsca. W trakcie pracy w trybie oczyszczacza powietrza skutecznie usuwa z niego kurz, włókna oraz nieprzyjemne zapachy. Wszystkie ustawienia można wprowadzać za pomocą panelu na urządzeniu lub pilota (zasięg do 10 metrów), który jest załączony w zestawie. A wśród ustawień znajdziemy do wyboru trzy różne siły dmuchawy, dwie zaprogramowane funkcje wentylacji, timer z 8-godzinnym wyprzedzeniem, a także funkcję oscylacji nawiewu powietrza (w zakresie 90 stopni). AEG LK 5689 wyposażono w zewnętrzny wskaźnik poziomu wody, dzięki któremu zawsze wiadomo, kiedy uzupełnić pojemnik. Ma on pojemność 4,5 litra, co powinno umożliwić nawet 20 godzin nieprzerwanej pracy. Do zalet należy również policzyć solidne kółka oraz możliwość regulowania zewnętrznych, przednich żeberek, co pozwala ukierunkować nadmuch w pionie. A czy są... AEG LK 5689 - pełna recenzja » Zalety: oczyszcza, nawilża i chłodzi powietrze

łatwe sterowanie

duży pojemnik na wodzie

możliwość sterowania pilotem Wady: potrafi hałasować

Adler AD7909



Adler AD7909 to klimatyzator, który potrafi osuszyć i ochłodzić powietrze. Może być także wykorzystywany do nawiewu. Adler AD7909 to klimatyzator przenośny, który znajdzie zastosowanie w biurze, mieszkaniu czy gabinecie. Nie zajmuje dużo miejsca, a oferuje funkcje nawiewu, chłodzenia, jak i osuszania powietrza. Przeznaczony jest do mniejszych pomieszczeń - do 20 m2. Dzięki mocy 2,1 kW maksymalny przepływ powietrza to 300m3 na godzinę, a jeśli używasz go do osuszania, tutaj wyciąga do 17 litrów wilgoci dziennie. Użytkownik może wybrać zakres regulacji temperatury od 16 do 31 stopni. Do chłodzenia używany jest czynnik chłodzący R290, dzięki czemu klimatyzator nie wymaga uzupełniania. Wszystkie opcje regulacji zostały zaprojektowane w ten sposób, aby z obsługą urządzenia nie miały problemu nawet te osoby, dla których jest to pierwszy klimatyzator. Pomaga w tym wyświetlacz. Na plus należy policzyć wygodną możliwość sterowania za pomocą pilota. Adler AD7909 umożliwia określenie siły pracy urządzenia. W przypadku nawiewu mamy dwa ustawienia prędkości. Klimatyzator wyposażono w pilota zdalnego sterowania, a także w timer, umożliwiający automatyczne włączenie lub wyłączenie w określonym czasie (maksymalnie do 24 godzin). Trzeba jednak... Adler AD7909 - pełna recenzja » Zalety: trzy zastosowania

prosta obsługa

możliwość sterowania pilotem Wady: głośna praca

Warmtec TermoBlock PRO