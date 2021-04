Spis treści

Klimatyzator to praktyczne urządzenie, pozwalające na obniżenie lub ogrzanie powietrza w pomieszczeniach. Istotnym elementem jego budowy jest tzw. "czynnik chłodzący". Odpowiada za dwie istotne czynności: odbiór ciepła w parowniku oraz oddawanie go w skraplaczu. Modele ewaporacyjne korzystają z wody, podczas gdy inne używają alternatywnych rozwiązań, jak R290 (czysty propan). Jest to wydajniejsze rozwiązanie, ponieważ nie wymaga uzupełniania cieczy, a także bardzo przyjazne dla środowiska. Jakie jeszcze parametry są ważne w takim urządzeniu? Przede wszystkim wyrażana w kW moc chłodnicza - od niej zależy powierzchnia, jaką obejmie działanie klimatyzatora. Obecnie na rynku znajdują się modele mające od 1-5 kW, dlatego nie będzie problemu ze znalezieniem właściwego zarówno do dużego, jak i mniejszego pomieszczenia. Klimatyzatory przenośne mają różny wskaźnik przepływu powietrza. Im jest on większy - tym szybciej będzie ochładzane/ogrzewane powietrze. "Mocny model"" to przepływ rzędu 300m³ na godzinę, a najlepsze, najbardziej zaawansowane, potrafią osiągnąć nawet 400 m³/h.

Gdy kupujesz klimatyzator przenośny, nabywasz zazwyczaj urządzenie 3w1, a nawet 4w1 - wszystko zależy od konkretnego modelu. Oprócz głównej funkcji, czy ochładzania powietrza, klimatyzator może także pełnić funkcję ogrzewacza, oczyszczacza oraz osuszać wilgoć. Do tego dochodzą liczne funkcje dodatkowe, dzięki którym użytkowanie klimatyzatora jest wygodniejsze. Na przykład timer, pozwalający na wyznaczenie rozpoczęcie czasu działania klimatyzatora (może to przydać się np. w sytuacji, gdy wiesz, o której będzie w mieszkaniu i chcesz, żeby powietrze było już schłodzone). Niezależnie od możliwości i dodatków, istotna jest emisja hałasu - czyli jak głośny jest klimatyzator podczas swojej pracy. Do 50 dB jest to tzw. "hałas znośny", a im mniej - tym lepiej. Warto zauważyć, że niektóre modele mają tryb nocny, podczas którego pracują ciszej, niż za dnia.

Ostatni ważny czynnik to klasa energetyczna. W rankingu mamy tylko modele zaliczające się do A i lepszych, co gwarantuje ich ekonomiczne użytkowanie.

Warmtec Morso KP53W

Fersk Vind



Fersk Vind

Fersk Vind to bezobsługowy klimatyzator przenośny, który przeznaczony jest do pomieszczeń o powierzchni do 40 m². Fersk Vind to praktyczny klimatyzator przenośny, oferujący funkcje chłodzenia, grzania, osuszania oraz wentylacji. W trakcie działania wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R290 (czyli czysty propan). Dzięki temu nie wymaga wymiany oraz uzupełniania. Podczas pracy najgłośniejsza emisja hałasu to 56 dB, a na godziny wieczorne i nocne przewidziano specjalny tryb pracy cichej. Dzięki mocy znamionowej 1350 W (przepływ powietrza sięga do 400 m³/h) potrafi schłodzić temperaturę w pomieszczeniu o wielkości 40 m² w czasie pięciu minut, co robi wrażenie. Użytkownik ma kontrolę nad każdym aspektem pracy urządzenia - można ustawić moc nawiewu, pożądaną temperaturę, a także uruchomić włącznik czasowy (maksymalne wyprzedzenie to 24 godziny). Obsługę ułatwia niewielki wyświetlacz LCD. Można także posłużyć się w tym celu pilotem - który również otrzymał mały wyświetlacz. Fersk Vind został zaklasyfikowany w klasie energetycznej A/A+. Wyposażono go w szereg funkcji ochronnych, jak ochrona przed nadmierną ilością wody, ochrona termiczna czy funkcja odmrażania. Dzięki temu okres wydajnej eksploatacji urządzenia może być znacznie dłuższy.

Zalety: cztery tryby pracy

duża wydajność

możliwość sterowania pilotem

funkcja Swing

Warmtec KP35W



Warmtec KP35W

Warmtec KP35W to klimatyzator przeznaczony do mieszkań i lokali o powierzchni do 40 m2. Jakie są jego największe zalety? Warmtec KP35W to praktyczny klimatyzator przenośny, który oferuje trzy tryby pracy: schładzanie powietrza, osuszanie oraz cyrkulację. W wersji na rok 2020 zastosowano w nim bezpieczny i przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R290 (nie wymaga uzupełniania) oraz funkcję Wi-Fi. Warmtec KP35W cechuje wydajność chłodnicza 3,5 kW, umożliwia przepływ powietrza w ilości 350 m3/h oraz osuszanie do 36 l na dobę. Należy przy tym zaznaczyć, że urządzenie zostało zaklasyfikowane do klasy energetycznej A.

Zalety: trzy tryby pracy

cicha praca

duża wydajność chłodnicza

możliwość kontrolowania przez Wi-Fi

możliwość kontrolowania pilotem

rura w zestawie

Whirlpool PACW29COL

Sencor SAC MT7020C

Fral SuperCool FSC14



Fral SuperCool FSC14

Fral SuperCool FSC14 to wielofunkcyjny klimatyzator mobilny. Sprawdzamy, jakie są jego główne zalety. Fral SuperCool FSC14 to klimatyzator mobilny typu monoblok z pompą cieplną i jednocześnie osuszacz powietrza, który nie chłodzi pomieszczenia. Wydajność osuszania wynosi 70 l/dobę, a przyepły powietrza roboczego 450 m3/h. Ciepłe powietrze pompowane jest przez rurę wylotową, a skropliny usuwane na zewnątrz automatycznie przez rurę z gorącym powietrzem, Mogą także być odprowadzone rurką spustową do zbiornika zewnętrznego. Klimatyzator może działać w pomieszczeniu lub na zewnątrz - w obu przypadkach wystarczy jedna rura wylotowa. Przy używaniu w pomieszczeniu, powietrze procesowe pobierane jest z pomieszczenia i - ogrzane - wydmuchiwane na zewnątrz. Fral SuperCool FSC14 to model kompaktowy - jego wymiary wynoszą 300 x 550 x 760 mm. Do pracy wykorzystuje czynnik chłodniczy R410a. Warto podkreślić, że pracuje bardzo cicho - emisja hałasu wytwarzanego podczas pracy wynosi 48 – 54 dB. Ustawienia można wprowadzać za pomocą wygodnego panelu z wyświetlaczem LCD lub zdalnie, przy użyciu znajdującego się w komplecie pilota. Dzięki kółkom jezdnym można w każdej chwili przestawić go w dowolne miejsce, co jest kolejną zaletą.

Zalety: trzy tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie

ciche działanie

możliwość sterowania pilotem

mobilność

Welltec ACH1212



Welltec ACH1212

Welltec ACH1212 to kompaktowy klimatyzator, mogący służyć także do ogrzewania i osuszania pomieszczeń. Jakie cechy sprawiają, że warto go nabyć? Welltec ACH1212 to klimatyzator o mocy chłodniczej i grzewczej wynoszących 3500 W. Jego zastosowanie to pomieszczenia do 65 m² powierzchni. Oferuje trzy wydajne tryby pracy - chłodzenie, grzanie, osuszanie. Podczas wentylacji generuje hałas o natężeniu 47-50 dB, czyli nie można pod tym względem narzekać. Nieco głośniejszy jest przy osuszaniu - tutaj mamy 54-57 dB. Cechą charakterystyczną ACH1212 jest symetryczny układ wylotów zimnego i ciepłego powietrza, który umożliwia podłączenie dwóch rur znajdujących się w zestawie. Można stosować go zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Przepływ powietrza to 450 m³/h, a wydajność osuszania 2,5 l/h. Welltec ACH1212 może być sterowany za pomocą pilota lub sieci Wi-Fi - istnieją aplikacje dla Androida oraz iOS. Dzięki wbudowanemu timerowi można zaplanować włączenie/wyłączenie klimatyzatora w czasie 1-24 godzin. Bardzo praktyczna jest funkcja Sleep - zmienia ustawienia pracy w miarę upływu czasu. Do działania używany jest ekologiczny czynnik chłodniczy R290. Na plus należy policzyć dwa filtry powietrza, które można przepłukać wodą lub oczyścić odkurzaczem w przypadku zabrudzenia.

Zalety: trzy tryby pracy

możliwość sterowania pilotem lub Wi-Fi

dwa filtry powietrza

ciche działanie przy wentylacji Wady: głośny przy osuszaniu

Tcl TAC-C12CPB/K



Tcl TAC-C12CPB/K

Tcl TAC-C12CPB/K to chiński klimatyzator przenośny. Co potrafi? Tcl TAC-C12CPB/K to klimatyzator przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni do 40 metrów kwadratowych. Może posłużyć do ich chłodzenia, osuszania lub wentylacji. Oferuje moc chłodniczą 3,2 kW, co pozwala na osiągnięcie przepływu powietrza wynoszącego 300 m³/h. Temperatura jest regulowana - w trybie chłodzenia od 18 do 32 C, a w trybie grzania od 13 do 27 C. W przypadku osuszania da się usunąć 1,5 l wody w trakcie jednej godziny. Nawiew ma trójstopniową regulację. Jeśli używa się klimatyzatora do chłodzenia, bardzo praktyczna jest funkcja swing, umożliwiająca równomierne rozprowadzanie powietrza. Klimatyzator przenośny TCL TAC-C12CPB/K wykorzystuje do pracy czynnik chłodniczy R290. Urządzeniem steruje się na trzy sposoby - przy wykorzystaniu panelu sterowania z wyświetlaczem LED, za pomocą pilota lub zdalnie, dzięki aplikacji mobilnej TLC Smart Life. To ostatnie jest bardzo praktyczne w sytuacji, gdy chce się zdalnie włączyć klimatyzator i na przykład dokonać wentylacji/schłodzenia pomieszczenia przed powrotem do domu. Mamy tu także wbudowany timer. Podczas pracy klimatyzator działa z głośnością 51-65 dB.

Zalety: praca w trzech trybach

dobra wydajność

możliwość zdalnego sterowania Wady: nieco głośna praca

wysoka cena

Climative AC-26S