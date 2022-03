Spis treści

Electrolux EXP34U338CW

Electrolux EXP34U338CW to klimatyzator przenośny, mający zapewniać szybkie i wydajne schładzanie. Jakie cechy sprawiają, że można rozważać jego zakup?

Electrolux EXP34U338CW to klimatyzator przenośny przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o powierzchni do 50 m. kw. Ma zapewniać wydajne chłodzenie, a zarazem optymalnie wykorzystać energię i przy okazji... zadbać o środowisko naturalne. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w nim ekologicznego gazu propan R290. Może pracować w trzech różnych trybach: auto, chłodzenie, suszenie, wentylacja. Przy każdym z nich dostępne są trzy opcje prędkości nawiewu: wysoka, średnia i niska lub też można zdać się na automatyczną regulacje przez samo urządzenie.

Wygodne wprowadzenie ustawień jest możliwe dzięki panelowi sterującemu z wyświetlaczem LED i czytelnymi przyciskami. Zaletą jest pilot, dzięki któremu można sterować klimatyzatorem zdalnie. A dzięki wbudowanemu timerowi można zaprogramować klimatyzator na określony czas działania. Ponadto mamy tu tryb pracy nocnej, podczas którego klimatyzator działa ciszej. W zależności od wybranego trybu, klimatyzator Electrolux umożliwia przepływ powietrza wynoszący: 386/327/305 m3/h. Warto dodać, że na czystość powietrza wpływa również znajdujący się w urządzeniu filtr przeciwkurzowy.

Podsumowując: Electrolux EXP34U338CW to solidny klimatyzator, który sprawdzi się w domu, biurze czy innym miejscu. Warto rozważyć jego zakup.

Whirlpool PACW29COL

Whirlpool PACW29COL to klimatyzator podłogowy, który dysponuje mocą chłodniczą na poziomie 2800 W i mocą grzewczą 2000 W. Siła przepływu powietrza wynosi 380 m3/h. Dostępne są trzy tryby pracy: szybkiego chłodzenia, automatyczny oraz cichy. Ten ostatni przeznaczony jest do pracy nocnej - doskonale nadaje się na upalne, letnie noce. Ponieważ klimatyzator możemy wykorzystać do ogrzewania powietrza, doskonale nadaje się do stosowania w mieszkaniach i pomieszczeniach mających tendencję do pojawiania się grzyba.

Klimatyzator Whirpool wykorzystuje do działania czynnik chłodniczy R290. W urządzeniu zastosowano funkcję 6th Sense, czyli "Szósty Zmysł". Odpowiada ona za automatyczne dopasowanie parametrów chłodzenia - włącznie z obiegiem powietrza - do warunków zewnętrznych. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Można także sterować klimatyzatorem zdalnie, za pomocą pilota. Na obudowie umieszczono dotykowy wyświetlacz LED, pokazujący aktualne parametry pracy. Urządzenie ma także bardzo praktyczną funkcję samoczyszczenia - gdy zostaje wyłączone, wówczas parownik zostaje osuszony, co likwiduje rozwój grzybów i bakterii. Co ważne - mamy tu filtr HEPA, który powinien skutecznie eliminować wszystkie szkodliwe czynniki z powietrza.

Podczas pracy Whirlpool PACW29COL emituje hałas na poziomie 64 dB. Ponieważ jest to model o dość niewielkich rozmiarach i zaopatrzony w kółeczka, nie będzie problemem postawienie go w dowolnym miejscu, a w razie potrzeby - przemieszczenie w inne.

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, polecamy PACW29COL każdemu, kto chce mieć wydajne i funkcjonalne urządzenia do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia.

Sencor SAC MT7020C

Sencor SAC MT7020C to klimatyzator przenośny, dysponujący mocą chłodzenia 890 W, co pozwala na osiągnięcie przepływu powietrza na poziomie 67 m3/h. Zalecany jest do wykorzystywania w pomieszczeniach o powierzchni do 26 m kwadratowych. Jednak chłodzenie to nie wszystko, a tylko jeden z pięciu trybów, jakie oferuje. Pozostałe to osuszanie, wentylator, automatyczny oraz SLEEP. W przypadku osuszania można liczyć na wydajność na poziomie 18 l/dobę. Co bardzo istotne - ma on dwa filtry powietrza, których zadaniem jest eliminowanie wirowania pyłu i filtrowanie zanieczyszczeń mechanicznych. Podczas pracy poziom hałasu wynosi 65 dB - nie jest to mało.

Sencor SAC MT7020C korzysta z czynnika chłodniczego R290. Urządzenie posiada wbudowany pojemnik kondensatu o pojemności 0,4 l i z odprowadzeniem drenażowym. Dzięki funkcji samoodparowania nie musimy osobiście wylewać zużytego. Kolejne wygodne rozwiązanie to funkcja ochrony sprężarki przeciw zamarznięciu. Mamy tu również panel sterujący z wyświetlaczem LED. Pokazuje takie informacje, jak ustawiona temperatura, prędkość pracy wentylatora (maksymalny, średnia, minimalna) oraz umożliwia łatwe ustawienie timera. Wraz z klimatyzatorem otrzymujemy również pilota - dzięki czemu można zdalnie wprowadzać ustawienia. Tryb nocny (SLEEP) to przejście w stan cichej pracy bez wychładzania.

Klimatyzator marki Sencor ma cztery kółka, co pozwala w każdej chwili i bez problemu przestawiać go w dowolne miejsce. W przypadku tego modelu istnieją trzy możliwości odprowadzania powietrza z pomieszczenia: przez ścianę, okno otwierane na prawo lub na lewo oraz okno przesuwne.

Czy warto polecić zakup Sencor SAC MT7020C? Jest to wygodny w obsłudze i mający wiele praktycznych funkcji model, dlatego jeśli szukasz klimatyzatora do mniejszego mieszkania - będzie bardzo dobrym rozwiązaniem.

Electrolux EXP34U338HW

Foto: Electrolux

Electrolux EXP34U338HW to klimatyzator, który posiada cztery funkcje: chłodzenie, suszenie, wentylacja, ogrzewanie. Wykorzystuje do tego czynnik chłodniczy R290. Przepływ powietrza w klimatyzatorze wynosi do 390 m3/h, a przeznaczony jest do pomieszczeń średniej wielkości. W każdym z trybów pracy cechuje go niskie zużycie energii - czego potwierdzeniem etykieta energetyczna A+. Możliwe są trzy szybkości pracy - wysoka, średnia i niska. Podczas najbardziej wydajnego działania emituje hałas do maksymalnie 64 dB. Praktycznym rozwiązaniem jest tryb pracy nocnej - zapewnia czyste powietrze w trakcie snu, a poziom głośności obniżany jest tak, aby w żaden sposób nie zakłócać wypoczynku.

Electrolux EXP34U338HW jest wyposażony w wyświetlacz LED oraz fizyczne przyciski. Można jednak kierować nim bez konieczności bezpośredniej interakcji - w zestawie z klimatyzatorem dostarczany jest pilot zdalnego sterowania. Można zdać się również na tryb automatyczny - gdy urządzenia zaczyna w nim działać, samoczynnie ustawia najlepszą temperaturę dla pomieszczenia. Warto dodać, że model ten wyposażony został w filtr przeciwkurzowy.

Urządzenie ma kółka, dzięki którym zmiana pomieszczenia nie stanowi problemu. Podsumowując całość - to godny zaufania model, który z pewnością nie zawiedzie oczekiwań. Jego zakup to dobry pomysł.

Kalorik ACM 1010

Foto: Kalorik

Kalorik ACM 1010 to klimatyzator przenośny przeznaczony dla powierzchni 30-40 metrów kwadratowych. Posiada funkcje zarówno nawiewu/cyrkulacji, chłodzenia, jak i efektywnego osuszania powietrza, co czyni z niego bardzo użyteczne, całoroczne urządzenie. Warto zauważyć, że podczas pracy automatyczny system samo-odparowania skroplin odprowadza część wody z urządzenia, jej resztę gromadząc w zbiorniku. Jest tam wykorzystywana do chłodzenia sprężarki, co bardzo korzystnie wpływa na efektywność pracy. Wydajność chłodnicza urządzenia wynosi 2,06 kW. Przy osuszaniu może pochwalić wydajnością 17 l na dobę. Do pracy używa czynnika chłodzącego R290

Kalorik ACM 1010 może być sterowany ręcznie lub zdalnie, za pomocą załączonego pilota. W trakcie najbardziej wydajnej pracy hałas nie powinien przekroczyć 65 dB. Posiada możliwość płynnej regulacji mocy, dzięki czemu można dostosować ją do oczekiwań. Uwagę zwraca szereg rozwiązań technicznych, które wpływają nie tylko na wydajność, ale również żywotność urządzenia: funkcja samodiagnostyki, ochrona przed przechłodzeniem, opóźnienie ponownego uruchomienia, filtr samozmywalny.

Klimatyzator Kalorik posiada uchwyt oraz cztery kółka 360°, dzięki czemu jest łatwy w przenoszeniu oraz przesuwaniu. Ogólnie jest to godny polecania model, który możesz nabyć w przystępnej cenie. Jeśli szukasz dobrej klimatyzacji do swojego mieszkania lub biura - warto rozważyć ten zakup.

VOLTENO VO1988

Foto: Volteno

VOLTENO VO1988 to klimatyzator przenośny typu "monoblok". Oprócz funkcji wentylacji umożliwia także osuszanie powietrza. Moc urządzenia wynosi 1357 W, co pozwala mu na osiągnięcie przepływu powietrza wynoszącego 400 m3/h. Przekłada się to na osuszanie dzienne wynoszące 28 l (1,16 l na godzinę). Używany jest do tego czynnik chłodzący R290. Podczas wydajnej pracy hałas nie przekroczy 65 dB. Zakres działania oraz ustawienia można wprowadzać ręcznie lub za pomocą pilota. Pomimo dużej wydajności jest to urządzenie energooszczędne - ma certyfikat energetyczny A.

VOLTENO VO1988 przeznaczony jest dla powierzchni od 12 do 45 metrów kwadratowych. Funkcja cyrkulacji powietrza pozwala generować podmuchy powietrza bez zmiany ustalonej temperatury. Choć klimatyzator nie jest specjalnie zaawansowany, doskonale spełni swoją rolę tam, gdzie nie są wymagane bardziej zaawansowane działania. Podobnie jak i inne modele, ma kółka umożliwiające jego przenoszenie. Estetyczna obudowa sprawia że będzie dobrze prezentować się w pomieszczeniach o różnej aranżacji.

Podsumowując: VOLTENO VO1988 to model prosty, ale wydajny. W połączeniu z przystępną ceną daje nam to klimatyzator, którego nabycie warto rozważyć.

TCL TAC-07CPB/RS

Foto: TCL

TCL TAC-07CPB/RS to klimatyzator przeznaczony do mniejszych pomieszczeń. Maksymalna obsługiwana powierzchnia to 16 metrów kwadratowych. Został wyposażony w funkcje chłodzenia, cyrkulacji powietrza i osuszania. Komfort użytkowania zwiększa obecność takich przydatnych funkcji, jak timer, specjalny tryb sleep, jak również możliwość sterowania pilotem lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej SMART Life. Urządzenie działa z mocą 2000 W. Pozwala to na maksymalny przepływ powietrza w wysokości 330 m³/h.

TCL TAC-07CPB/RS podczas działania nie powinien emitować hałasu powyżej 65 dB. Jest to model dość niewielki i dostępny w przystępnej cenie. Jeśli szukasz urządzenia do klimatyzacji sypialni lub pokoju - będzie jak znalazł.

Whirlpool PACB29HP

Fot. Whirlpool

Whirlpool PACB29HP to klimatyzator przenośny do mniejszych pomieszczeń. Producent podaje, że najlepiej sprawuje się na powierzchni do 17 m2. Oferuje pracę w czterech trybach: chłodzenia, wentylacji, ogrzewania oraz osuszania powietrza. Wykorzystuje do tego ekologiczny czynnik chłodzący R290. Maksymalna wydajność urządzenia to 380 m3/h. Obsługuje się go za pomocą praktycznego pilota, pozwalającego na wybranie trybu prędkości pracy (są dostępne trzy) oraz wyposażonego w wyświetlacz LCD podający wszystkie istotne informacje dotyczące urządzenia.

Whirlpool PACB29HP umożliwia działanie w trybie automatycznym - wówczas ustawia najbardziej komfortowe parametry (wilgotność, temperatura, obieg powietrza). Podczas pracy klimatyzator przenośny Whirpool generuje hałas do 64 db. Nie trzeba się obawiać używania go w nocy - ma specjalny tryb cichej pracy przeznaczony na porę wypoczynku. W konserwacji pomaga automatyczna diagnostyka. Zaletą jest zastosowany w urządzeniu filtr antyalergiczny Hepa.

Podsumowując - Whirlpool PACB29HP może być świetnym rozwiązaniem do mniejszego mieszkania.

Dlaczego warto kupić klimatyzator przenośny?

Klimatyzator to praktyczne urządzenie, pozwalające na obniżenie lub ogrzanie powietrza w pomieszczeniach. Istotnym elementem jego budowy jest tzw. "czynnik chłodzący". Odpowiada za dwie istotne czynności: odbiór ciepła w parowniku oraz oddawanie go w skraplaczu. Modele ewaporacyjne korzystają z wody, podczas gdy inne używają alternatywnych rozwiązań, jak R290 (czysty propan). Jest to wydajniejsze rozwiązanie, ponieważ nie wymaga uzupełniania cieczy, a także bardzo przyjazne dla środowiska. Jakie jeszcze parametry są ważne w takim urządzeniu? Przede wszystkim wyrażana w kW moc chłodnicza - od niej zależy powierzchnia, jaką obejmie działanie klimatyzatora. Obecnie na rynku znajdują się modele mające od 1-5 kW, dlatego nie będzie problemu ze znalezieniem właściwego zarówno do dużego, jak i mniejszego pomieszczenia. Klimatyzatory przenośne mają różny wskaźnik przepływu powietrza. Im jest on większy - tym szybciej będzie ochładzane/ogrzewane powietrze. "Mocny model"" to przepływ rzędu 300m³ na godzinę, a najlepsze, najbardziej zaawansowane, potrafią osiągnąć nawet 400 m³/h.

Gdy kupujesz klimatyzator przenośny, nabywasz zazwyczaj urządzenie 3w1, a nawet 4w1 - wszystko zależy od konkretnego modelu. Oprócz głównej funkcji, czy ochładzania powietrza, klimatyzator może także pełnić funkcję ogrzewacza, oczyszczacza oraz osuszać wilgoć. Do tego dochodzą liczne funkcje dodatkowe, dzięki którym użytkowanie klimatyzatora jest wygodniejsze. Na przykład timer, pozwalający na wyznaczenie rozpoczęcie czasu działania klimatyzatora (może to przydać się np. w sytuacji, gdy wiesz, o której będzie w mieszkaniu i chcesz, żeby powietrze było już schłodzone). Niezależnie od możliwości i dodatków, istotna jest emisja hałasu - czyli jak głośny jest klimatyzator podczas swojej pracy. Do 50 dB jest to tzw. "hałas znośny", a im mniej - tym lepiej. Warto zauważyć, że niektóre modele mają tryb nocny, podczas którego pracują ciszej, niż za dnia.

Ostatni ważny czynnik to klasa energetyczna. W rankingu mamy tylko modele zaliczające się do A i lepszych, co gwarantuje ich ekonomiczne użytkowanie.