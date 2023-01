Spis treści

NordVPN ma swoją główną siedzibę w Panamie, poza jurysdykcją "Sojuszu Czternaściorga Oczu". Ponadto klient VPN wyposażony jest w wyłącznik, który zatrzymuje działania aplikacji mogących spowodować, że gwarantujący prywatność tunel VPN zostanie zniszczony. Jednak w przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, tu użytkownik wybiera samodzielnie, które z aplikacji będą wyłączone. Zawiera również funkcję blokowania reklam i ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, a także rozszerzenia dla Chrome i Firefox oraz aplikację dla Amazon Fire TV.

NordVPN jest bardzo łatwy w obsłudze. Należy założyć swoje konto na oficjalnej stronie programu. Przy uruchomieniu zostanie Ci zaproponowane włączenie Cybersec, które jest częścią NordVPN odpowiedzialną za chronienie użytkowników przed malware, phishingiem i niepożądanymi reklamami. W praktyce jest to adblocker z wbudowaną ochroną przeciwko malware. Można włączyć i wyłączyć tę funkcję w każdej chwili. Jak znaleźć odpowiedni serwer? Z pomocą przychodzi wygodna opcja wyszukiwania, która znajdzie serwer dedykowany pod Twoje potrzeby. Po wpisaniu rodzaju aktywności, którą chcesz uprawiać poprzez virtual private network, rozwinie się lista z najlepiej pasującymi serwerami. Na przykład, jeśli szukasz Netflixa, lista pokaże Ci mnóstwo serwerów z USA, dzięki czemu możesz oglądać amerykański Netflix, przebywając np. na terenie Polski.

NordVPN to szybkie, łatwe w obsłudze i niezawodne rozwiązanie do anonimowego przeglądania sieci. Zdecydowanie jedno z najlepszych w chwili obecnej na rynku. Swój plan abonamentowy możesz wybrać na tej stronie.

CyberGhost to sieć VPN stworzona do anonimowego przeglądania, chroniąca przed oprogramowaniem śledzącym ruch. Ponadto umożliwia dostęp do zablokowanych w danym regionie treści oraz witryn. Jest to jedna z najdłużej działających i najbardziej znanych usług VPN. Szczególnie koncentruje się na jednej funkcji, czyli na zapewnieniu najwyższej prywatności. CyberGhost ma 7600 serwerów w ponad 91 krajach.

CyberGhost ma swoją główną kwaterę w Rumunii, czyli kraju nie wchodzącym w skład "Sojuszu Czternaściorga Oczu". Nazywa swoje serwery „NoSpy” i twierdzi, że oferują one lepsze prędkości i lepsze bezpieczeństwo. Jego ogromną zaletą jest bardzo prosta obsługa - wystarczy wskazać na rodzaj aktywności, a aplikacja samoczynnie wybierze najlepsze dla niej ustawienia i łączy tworząc tunel VPN. Wśród wspomnianych aktywności znajdziemy m.in. streaming i torrent. CyberGhost posiada opcję ochrony sieci Wi-Fi, która nie tylko blokuje różnego rodzaju mechanizmy śledzące, ale również zapewnia ochronę w przypadku trafienia na strony ze złośliwymi elementami. Wśród innych funkcji, z jakich można skorzystać dzięki tej sieci VPN, znajduje się kompresja danych i zmiana sposobu łączenia na HTTPS w przypadku wykrycia HTTP. Jeśli chcesz, możesz zdać się w wyborze serwera na aplikację lub osobiście wybrać serwer VPN poprzez wybór kraju i serwera z listy.

Funkcja Unblock Streaming umożliwia dostęp do różnego rodzaju serwisów online, jednak uwaga - do skorzystania z niektórych z nich niezbędne może okazać się założenie tam konta. Domyślnie CyberGhost obsługuje 20 takich serwisów, można także dodawać własne. Podobnie jak w przypadku konkurencji, także tutaj znajdziemy przycisk kill switch, czyli App Protection. Dla osób mieszkających w krajach, których władze blokują takie strony jak Google, Twitter czy Wikipedia, dostęp do nich umożliwia specjalny tryb Unblock Basic Websites.

CyberGhost oferuje cztery plany subskrypcji. Możesz przypisać maksymalnie siedem urządzeń do swojego konta i używać ich jednocześnie. Abonament nabędziesz na tej stronie.

Proton VPN ma dwie wersje: darmową i płatną. Pierwsza to ponad 100 serwerów w 3 krajach (US, NL, JP) oraz możliwość korzystania z łącza przed jedną osobą. Płatna wersja Plus to całkiem inna historia - mamy tu ponad 1700 serwerów w ponad 60 krajach i możliwość jednoczesnego używania nawet 10 połączeń. Sieć tą cechuje wysoka prędkość, co doskonale nadaje się do streamingu oraz przesyłania plików. Dużą zaletą jest blokada złośliwego oprogramowania i reklam - NetShield. Do tego kolejny plus - Secure Core to dodatkowa warstwa szyfrowania połączenia, przepuszczająca ruch przez kilka serwerów. Podnosi to znacznie poziom prywatności.

Proton VPN to niedrogi wydatek. Mianowicie - 4,99 euro miesięcznie, czyli ok. 24 zł. Możesz go nabyć na tej stronie.

ExpressVPN jest łatwy w użyciu, szybki i pełen różnych funkcji. Oferuje anonimowość podczas przeglądania sieci i umożliwia dostęp do witryn zablokowanych w lokalizacji użytkownika. Czy warto w niego zainwestować? Posiada ponad 3000 serwerów w 94 krajach, działa z Netflixem, posiada wyłącznik awaryjny oraz rozszerzenia przeglądarki. Ponadto odblokowuje również usługi przesyłania strumieniowego (i inne strony internetowe), a przyjazna pomoc techniczna jest dostępna przez całą dobę. Z pomocą przy wyborze odpowiedniego serwera przychodzi zaimplementowana w interfejsie opcja testu szybkości. Dzięki temu możesz wybrać najlepszy VPN server dostosowany do Twoich potrzeb.

Co ciekawe, a jak pokazało to parę próbnych testów, najszybsze serwery znajdują się nie tylko w krajach kojarzących z rozwiniętymi technologiami (jak Wielka Brytania), ale również w Armenii czy Czarnogórze. ExpressVPN nie gromadzi żadnych statystyk dotyczących aktywności użytkowników, a więc nikt nie dowie się, jaki serwer VPN był wykorzystany, jakie strony odwiedzane, ani też jakie zapytania wysłane do serwerów DNS. ExpressVPN przygotował również oprogramowanie do domowych ruterów. Aby je pozyskać, trzeba pobrać specjalnie zmodyfikowany firmware dla posiadanego urządzenia i zainstalować go.

ExpressVPN nie jest darmowy. Jego koszt różni się w zależności od wybranego planu. Wszystkie trzy znajdziesz na tej stronie.

AtlasVPN to własność Nord Security, czyli firmy odpowiedzialnej za NordVPN. Jest to darmowa wersja płatnej sieci i choć nie ma żadnych ograniczeń szybkości transferu, limit to 2 GB dziennie dla apki iPhone oraz 10 GB dla apki Windows. W edycji darmowej są dostępne trzy darmowe serwery - po jednym na każdym wybrzeżu USA oraz jeden w Amsterdamie. Niedużo? Owszem - ale za darmo. Można odblokować wiele serwisów streamingowych oraz obejść blokady geolokalizacyjne.

Co jest zaletą Atlas VPN, to prosta obsługa: pobierasz, instalujesz, uruchamiasz - i działa. Nie musisz podawać adresu e-mail ani jakichkolwiek innych informacji. W dodatku możesz używać sieci na tylu urządzeniach, na ilu masz ochotę (i potrzebę). Siedziba sieci mieści się w USA, co jest mało idealne, ale operator prowadzi politykę braku logów. Zbiera jednak informacje o lokalizacji użytkownika w celu "zapewnienia lepszego doświadczenia". Mamy tu aplikacje ma Windows, macOS, iOS oraz Androida - w każdej znajduje się kill switch. Do wyboru protokoły IKEv2 oraz WireGuard. Mamy wsparcie dla protokołów IPv4 i IPv6.

W edycji darmowej Atlas VPN ma limit danych 2 GB dziennie. Płatna to trzy opcje: miesięczna (44,5 zł), roczna (13,31 zł/mies.) oraz trzyletnia (8,05 zł/mies.). Możesz wybrać swoją tutaj.

PureVPN to dobry wybór, jeśli szukasz usługi z serwerami w jak największej liczbie lokalizacji i krajów. Posiada ponad 2000 serwerów w ponad 140 krajach. Działa z Netflixem i innymi usługami, posiada wyłącznik awaryjny. Umożliwia pięć jednoczesnych połączeń oraz rozszerzenia przeglądarki. Zapewnia wysoki poziom prywatności. Mając siedzibę w Hongkongu, PureVPN znajduje się poza grupą „14 oczu”, które dzielą się danymi użytkowników. Wraz ze zaktualizowaną polityką prywatności i pełną zgodnością z RODO, PureVPN nie przechowuje żadnych danych użytkowników ani oryginalnego adresu IP, czy czasu połączenia z usługą.

Jeśli chodzi o funkcje, jedną z nich jest wyłącznik awaryjny - ,,kill switch" który przerywa połączenie internetowe, jeśli tunel VPN niespodziewanie przestanie działać. Dzięki temu Twoja aktywność będzie cały czas prywatna. Ma jeszcze kilka praktycznych opcji. Dobrym wyjściem dla początkujących jest możliwość włączenia domyślnej przeglądarki w momencie nawiązania połączenia VPN. Dostępne są również rozszerzenia dla Chrome i Firefoxa, które przekierowują ruch z przeglądarki przez VPN. Rozdzielone tunelowanie pozwala na samodzielny wybór, które aplikacje mogą korzystać z VPN. Szybkość połączenia jest bardzo dobra o każdej porze dnia i nocy, a na niektórych serwerach przekracza nawet 100Mb/s. Aplikacja pozwala nawet zobaczyć wykres aktualnych prędkości pobierania i wysyłania danych.

PureVPN to stabilna, bezpieczna sieć VPN dla osób streamingujących, dzielących się plikami oraz chcących przeprowadzać bezpieczne połączenia VoIP. Dodatkowo ma kilka zaawansowanych ustawień, które przydadzą się zaawansowanym użytkownikom. Zdecydowanie warto ją polecić! Dostępne abonamenty znajdziesz na tej stronie.

Hidden24 jest nieco inny od pozostałych sieci VPN. Przede wszystkim stawia na pierwszym planie prywatność. Zamiast aplikacji korzysta z możliwości dawanych przez urządzenie, na którym się znajdzie. Dzięki temu możesz korzystać z tego rozwiązania na każdym systemie operacyjnym. Ale wiąże się to z brakiem możliwości łatwej zmiany serwera oraz korzystania z kill switch.

W chwili obecnej Hidden24 oferuje do wyboru siedem lokalizacji. Nie jest to duża liczba, ale każdy z serwerów jest własnością operatora i cechuje go maksymalny poziom zabezpieczeń. Jest on tak wysoki, że nawet fachowcy z Hidden24 nie mają dostępu do wszystkich ich obszarów. Dlatego właśnie jest to najlepszy VPN dla osób ceniących prywatność. Jeśli zaś chodzi o funkcje, bez problemu odblokujesz Netxlif, iPlayer oraz inne serwisy streamingowe z USA, UK, Niemiec, Włoch, Francji, Hiszpanii i Szwecji.

Ponieważ logi nie są zbierane, możesz korzystać tylko z jednego połączenia w tym samym czasie - gdy połączysz się z Hidden24 na drugim przy pomocy swojego konta, usługa zostanie na pierwszym wstrzymana. To minus. Ale można go obejść, konfigurując swój router tak, aby to on łączył się z siecią VPN. Wówczas korzysta z usługi każde podpięte do niego urządzenie.

A za ile to wszystko? Abonament na trzy miesiące wynosi 13,47 GBP, czyli ok. 73 zł. Przy rocznej subskrypcji musisz zapłacić 47,88 GBP, czyli 260 zł. Choć nie ma opcji darmowego testu, można skorzystać z subskrypcji na miesiąc - kosztuje to 4,99 GBP, czyli ok. 27 zł. Wszystkie plany znajdziesz na tej stronie.

Ivacy to sieć VPN mająca ponad dekadę doświadczenia na rynku, w związku z czym można spodziewać się wielu praktycznych funkcji, wynikających z wieloletniego doświadczenia. Jedną z zalet Ivacy VPN jest wszechstronność. Sieć ta ma aplikacje praktycznie na wszystkie systemy i dziesiątki urządzeń, smart TV nie wyłączając. Na oficjalnej witrynie znajdują się przewodniki wyjaśniające krok po kroku instalację, dlatego niezależnie od urządzeń, na jakich będzie używany ten VPN, nie powinno być problemów z jego obsługą. Interfejs główny jest nieco odmienny od konkurencyjnych sieci VPN - nie mamy tu listy krajów, lokalizacji czy serwerów, a zamiast tego menu z pytaniem, do czego chcemy używać sieci. Odpowiedzi mogą być trzy: odblokowanie treści, streaming lub bezpieczne pobieranie plików.

Ostatnia opcja pozwala włączyć funkcję bezpieczeństwa, która na poziomie serwera skanuje pliki na obecność szkodliwego oprogramowania. To zaleta, dodająca dodatkową warstwę ochrony. Sieć ma ponad tysiąc serwerów w ponad stu lokalizacjach na całym globie (w sumie 63 kraje). Lista serwerów może zostać przesortowana pod katem krajów lub lokalizacji. Wśród istotnych funkcji znajdziemy tu rozdzielone tunelowanie - warto dodać, ze to właśnie ten dostawca VPN był jednym z pierwszych, który wprowadził takie rozwiązanie. Ponadto mamy tu kill switch i wybór protokołów. Dostępne są IKEV, L2TP, TCP i UDP. Nie ma natomiast powszechnie spotykanego w VPN-ach protokołu OpenVPN.

Ivacy VPN nie jest najlepszą siecią tego typu na rynku, jednak dla osób potrzebujacyh takiego połączenia do podstawowych zastosowań, jak odblokowywanie treści, będzie jak znalazł. Abonament możesz nabyć na tej stronie.

Tunnel Bear to jedna z najbardziej znanych darmowych usług VPN, jednak ilość transferu danych jest znacznie mniejsza, niż w przypadku konkurencyjnych rozwiązań. Serwery "miśka" są rozmieszczone w dwudziestu krajach świata, w tym Wielkiej Brytanii, USA i Australii. Dostępne są aplikacje usługi dla iOS, Androida, macOS i Windows, a także dedykowane rozszerzenia dla przeglądarek Firefox, Opera oraz Chrome. W ustawieniach znajdują się dwa niedźwiedzie - VigilantBear, który odpowiada za kill switch - oraz GhostBear, który maskuje ruch płynący przez VPN tak, że wygląda jak normalny.

Tunnel Bear w wersji darmowej umożliwia wykorzystanie 500 MB transferu miesięcznie. W subskrypcjach płatnych nie ma żadnych ograniczeń, ponadto można tam korzystać z tego rozwiązania nawet na pięciu urządzeniach. Wszystkie opcje znajdziesz na tej stronie.

Czym jest sieć VPN i dlaczego jest potrzebna?

Popularność wirtualnych sieci prywatnych (VPN) wśród użytkowników systematycznie rośnie, ale dla wielu to nadal czarna magia. Początkowo, sieci VPN były używane przez firmy w celu umożliwienia pracownikom bezpiecznego uzyskiwania zdalnego dostępu do wewnętrznej sieci korporacyjnej. Obecnie sieci VPN są wykorzystywane przez użytkowników indywidualnych w trzech celach: ochrony prywatności, oglądania telewizji online oraz dostępu do zablokowanych stron. Jednym z głównych atutów sieci VPN jest to, że z subskrypcji sieci można korzystać na kilku urządzeniach jednocześnie.

Ochrona prywatności

Historie aktywistów takich jak Edward Snowden czy walka Apple z rządem USA w celu odblokowania iPhone'a, zwiększyły potrzebę ochrony prywatności wśród użytkowników internetu. Dopiero teraz dość powszechną wiedzą staje się to, że dostawcy usług internetowych dysponują ewidencją wszystkich odwiedzanych przez użytkownika witryn i są zobowiązani do udostępniania takich informacji na wniosek rządu. Jeśli nie wyrażasz zgody na takie postępowanie i obchodzenie się z danymi, to właśnie wirtualna sieć prywatna jest idealnym rozwiązaniem.

Pamiętaj również, że podczas używania laptopa lub urządzenia mobilnego w publicznych sieciach Wi-Fi również narażasz się na przekazanie informacji o działaniach w sieci osobom trzecim, które mogą mieć skłonność do szpiegowania. Jeśli kiedykolwiek przeprowadziłeś transakcję bankowości elektronicznej za pośrednictwem publicznej sieci Wi-Fi i nie korzystałeś przy tym z wirtualnej sieci prywatnej - niestety sam prosisz się o kłopoty.

W Stanach Zjednoczonych korzystanie z sieci VPN jeszcze bardziej zyskało na znaczeniu po tym, jak Senat zagłosował za unieważnieniem zasad ochrony prywatności w sieciach szerokopasmowych, które uniemożliwiały dostawcom usług internetowych sprzedaż i udostępnianie danych dotyczących przeglądania stron internetowych bez zgody użytkownika. Oznacza to, że amerykańscy dostawcy usług internetowych mogą sprzedawać dane przeglądania reklamodawcom bez uprzedniego pytania o zgodę użytkownika! W Polsce tego typu kwestie nie są do końca regulowane i często zależą od interpretacji sądów. Nie do końca też można mieć pewność co dzieje się z danymi (np. handel cookies jest powszechny). Również w tych przypadkach VPN przychodzi na ratunek.

Niektóre sieci VPN przechowują podstawowe informacje o płatnościach, takie jak imię i nazwisko, czy adres. Dlatego, jeśli bardzo zależy Ci na całkowitej anonimowości, wybierz dostawcę, który akceptuje płatności w formie kart podarunkowych lub Bitcoin, dzięki czemu prześledzenie osoby jest prawie niemożliwe.

Wiele usług VPN twierdzi, że działa w Chinach i Rosji. Niestety w praktyce jest zupełnie inaczej. Rządy tych państw cały czas pracują nad blokowaniem połączeń, jeśli wykryją, że używasz VPN. Oznacza to, że dana usługa może nie pozwolić Ci uzyskać dostępu do Google i innych witryn.

Usługi przesyłania strumieniowego

Jeśli lubisz oglądać telewizję na życzenie (jak Netflix) lub subskrybować usługi strumieniowe, na pewno wiesz, że są one ograniczone do konkretnej lokalizacji. Na przykład usługi BBC iPlayer i Sky Go mogą być używane tylko w Wielkiej Brytanii, podczas gdy Netflix jest dostępny na całym świecie, ale poszczególne jego treści są dostępne w różnych krajach z powodu ograniczeń licencyjnych (w Polsce oferta jest okrojona względem np. USA). W takim wypadku może pomóc sieć VPN (chociaż ważne jest to, by pamiętać, że w wielu przypadkach takie działanie powoduje złamanie regulaminu).

Sieć P2P

Innym zastosowaniem sieci VPN jest ominięcie ograniczeń ze strony dostawców usług internetowych, takich jak dławienie linii podczas korzystania z sieci P2P (ang. peer-to-peer). W przypadku korzystania z sieci VPN dostawca usług internetowych nie może sprawdzić, co robi użytkownik, a więc nie ma możliwości dławienia linii.

Jak działa sieć VPN?

Sieć VPN tworzy prywatny tunel przez internet prowadzący do serwera. Może być zlokalizowana w tym samym kraju, co użytkownik lub gdziekolwiek indziej na świecie. Teoretycznie, oznacza to, że użytkownik może oglądać ulubiony amerykański program z dowolnego miejsca, ponieważ sieć myśli, że właśnie tam znajduje się użytkownik. Najważniejsze jest to, że ruch danych przesyłany przez sieć VPN jest całkowicie szyfrowany, więc nie można go przechwycić.

Aby rozpocząć korzystanie z VPN, należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie na komputerze PC, Mac lub urządzeniu mobilnym. Po zalogowaniu należy wybrać serwer w miejscu, w którym chce się „wirtualnie” przebywać. Następnie, należy postępować tak, jak zawsze, wiedząc, że wszelkie działania są chronione i zabezpieczone.

W ten sposób, instalowanie oprogramowania na jednym laptopie, tablecie lub telefonie oznacza, że tylko to urządzenie korzysta z połączenia VPN. Jeśli chcemy, by streamer multimediów (np. Amazon Fire TV Stick) korzystał z połączenia VPN, należy najpierw albo spróbować zainstalować aplikację VPN na tym urządzeniu, wyszukać ustawienia sieci VPN, gdzie można wprowadzić dane szczegółowe konta (Fire TV Stick nie ma tej opcji) lub zainstalować aplikację dla routera, który obejmie zasięgiem wszelkie podłączone do niego urządzenia.

Którą sieć VPN wybrać?

Jeśli najbardziej zależy Ci na prywatności, ważne jest, by wiedzieć, gdzie zlokalizowana jest baza sieci VPN. W ostatnich latach niektóre kraje uzgodniły, że będą swobodnie wymieniać informacje w celu zwiększenia bezpieczeństwa każdego z tych krajów. Niemniej jednak, wiele osób krytykuje takie postępowanie, wierząc, że masowy nadzór ogranicza nasze swobody.

Czym jest „Sojusz Czternaściorga Oczu”?

Główna grupa krajów, które mogą swobodnie wymieniać się informacjami, to tzw. Five Eyes. Five Eyes pochodzi z umowy UKUSA, która, chociaż rozpoczęła się w 1941 roku, to została upubliczniona dopiero w 2005 roku. Umowa zawarta jest między Australią, Kanadą, Nową Zelandią, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, stąd nazwa Five Eyes. Kraje te zgodziły się zbierać, analizować i wymieniać informacje między sobą. Uważa się, że znaczna część tych informacji jest obecnie związana z aktywnością w Internecie. Jednak The Five Eyes rozrosło się i obejmuje łącznie 14 krajów, dlatego czytając o sieciach VPN, dużo usłyszysz o „14 oczach”. Teraz obejmują dodatkowo Danię, Francję, Holandię, Norwegię, Niemcy, Belgię, Włochy, Szwecję i Hiszpanię.

Jeśli dostawca sieci VPN ma siedzibę w kraju należącym do Sojuszu, może zostać poproszony o udostępnienie danych swoich klientów i zgodnie z prawem musi się na to zgodzić. Natomiast jeśli dostawca obiecuje, że nie rejestruje żadnych informacji, prawdopodobnie jesteś bezpieczny w obrębie Sojuszu Czternaściorga Oczu, chociaż i tak istnieje ryzyko, że Twoje dane zostaną udostępnione. Jeśli bardzo zależy Ci na ochronie prywatności, warto rozważyć szukanie dostawcy sieci VPN, który ma siedzibę w kraju nienależącym do tej grupy.

Na co zwracać uwagę, wybierając sieć VPN?

Oczywiście kuszące jest zawsze wybranie najtańszej opcji. Niekoniecznie jest to zły pomysł, jednak bardzo ważne jest, aby wybrać sieć, która oferuje niezbędne dla nas funkcje. Ważne pytanie, które należy sobie zadać przed wyborem sieci VPN, dotyczy tego do czego zamierzamy jej używać. Jeśli chcesz tylko oglądać filmy na Netfliksie, Disney Plus, czy na innej usłudze, która nie jest dostępna w Twoim kraju, nie musisz się martwić o szczegóły: po prostu wybierasz VPN w dobrej cenie, który odblokuje potrzebne funkcje.

Natomiast jeśli ważniejsze dla Ciebie są prywatność i bezpieczeństwo, wybierz VPN, który nie rejestruje żadnych danych i najlepiej obsługuje własne serwery. Dość świeża sytuacja, w której jeden z serwerów NordVPN został zhakowany, podkreśla, że ​​nawet najlepszym sieciom zagraża naruszenia bezpieczeństwa.

Warto pamiętać, że to iż VPN obsługuje więcej krajów, wcale nie sprawia, że taka usługa jest lepsza od innych. Lokalny VPN zawsze zapewnia najszybsze połączenia z dowolnej usługi, dlatego powinieneś szukać serwerów w krajach, w których jesteś fizycznie obecny.

Większość sieci VPN obsługuje wszystkie główne platformy, jednak niektóre oferują dostęp do niestandardowych platform, takich jak Kindle czy Google Chrome. Należy uważać na ograniczenia dotyczące użytkowania - niektóre blokują sieć P2P. Należy również pamiętać, że szyfrowanie może spowalniać połączenia, na przykład sieć OpenVPN zapewnia większą ochronę, zaś PPTP jest szybsza, ale mniej bezpieczna.

Doskonałym powodem korzystania z VPN jest możliwość bezpiecznego połączenia z otwartą publiczną siecią Wi-Fi w kawiarni, hotelu, na lotnisku, czy w transporcie publicznym. Gdy sieć Wi-Fi nie wymaga hasła do połączenia, oznacza to, że połączenie telefonu z siecią jest niezaszyfrowane. To z kolei sprawia, że ​​szpiegowanie Twojej aktywności staje się bardzo łatwe. Prosta czynność polegająca na włączeniu VPN oznacza, że ​​Twoje połączenie jest szyfrowane i nikt nie może czytać twoich wiadomości, czy przechwytywać danych karty kredytowej. Wybierając sieć VPN, warto także zwrócić uwagę na wszelkie ograniczenia użytkowania - niektóre sieci zakazują P2P (udostępnianie plików).