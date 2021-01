Spis treści

Sieci VPN to nie tylko anonimowość i maksymalna prywatność w sieci, ale również dodatkowa warstwa zabezpieczeń przed różnej maści zagrożeniami, jak ataki DDoS czy hakowanie konta na popularnych platformach. Oczywiście VPN nie jest niezbędny dla każdego, jednak jeżeli spędza się większość wolnego czasu w cyfrowych światach, warto rozważyć nabycie subskrypcji. Zaletą jest fakt, że nie tylko będzie chronić podczas zabawy, ale również podczas codziennego korzystania z internetu oraz umożliwi dostęp do zablokowanych geolokalizacyjnie treści i usług.

Jak wybrać najlepszy VPN dla gracza? Przede wszystkim należy wybrać taką sieć, która nie będzie opóźniać transferu danych - jak wiadomo w grach online liczy się każdy ułamek sekundy. Dlatego musi być to virtual private network, która sprawdza się tak samo dobrze niezależnie od lokalizacji wybranego serwera. W przypadku wielu szybkość może być zmienna - im dalej od prawdziwej lokalizacji, tym wolniej. Jednak przy grach nie ma mowy, aby to zaakceptować. Dlatego stawiamy przede wszystkim na te sieci VPN, które nie zawodzą pod tym względem. Drugi parametr to liczba oferowanych funkcji bezpieczeństwa - czyli ilość zabezpieczeń oferowanych przez danego dostawcę. Tu nie ma zmiłuj - im więcej płacisz, tym więcej masz prawo wymagać. Przydadzą się one także w codziennym użytkowaniu komputera oraz smartfonów. Niemal każda sieć VPN oferuje ochronę dla pewnej liczby urządzeń i nie musisz ograniczać się tylko do komputera.

Oto nasze propozycje najlepszych sieci VPN dla gracza:

Express VPN



Ocena redakcji PCWorld.pl ExpressVPN jest łatwy w użyciu, szybki i pełen różnych funkcji. Oferuje anonimowość podczas przeglądania sieci i umożliwia dostęp do witryn zablokowanych w lokalizacji użytkownika. Czy warto w niego zainwestować? Ideą, jaka przyświecała twórcom ExpressVPN, było zapewnienie anonimowego dostępu do internetu każdemu - niezależnie od jego wiedzy na tematy techniczne. Express posiada ponad 3000 serwerów w 94 krajach, działa z Netflixem, posiada wyłącznik awaryjny oraz rozszerzenia przeglądarki. Ponadto odblokowuje również usługi przesyłania strumieniowego (i inne strony internetowe), a przyjazna pomoc techniczna jest dostępna przez całą dobę. ExpressVPN - obsługa ExpressVPN używa ponad 1700 serwerów znajdujących w 94 krajach świata - od Monako po Mongolię. Producent szczyci się perfekcyjnym działaniem wszystkich i rzeczywiście - testując losowo kilkanaście z nich nie zdarzyło się trafić na niedziałający. Z pomocą przy wyborze ospowiedniego serwera przychodzi zaimplementowana w interfejsie opcja testu szybkości. Dzięki temu możesz wybrać najlepszy VPN server dostosowany do Twoich potrzeb. Co ciekawe, a jak pokazało to parę próbnych testów, najszybsze serwery znajdują się nie tylko w krajach kojarzących z rozwiniętymi technologiami (jak Wielka Brytania), ale również w Armenii czy Czarnogórze. ExpressVPN nie gromadzi żadnych... ExpressVPN używa ponad 1700 serwerów znajdujących w 94 krajach świata - od Monako po Mongolię. Producent szczyci się perfekcyjnym działaniem wszystkich i rzeczywiście - testując losowo kilkanaście z nich nie zdarzyło się trafić na niedziałający. Z pomocą przy wyborze ospowiedniego serwera przychodzi zaimplementowana w interfejsie opcja testu szybkości. Dzięki temu możesz wybrać najlepszy VPN server dostosowany do Twoich potrzeb. Co ciekawe, a jak pokazało to parę próbnych testów, najszybsze serwery znajdują się nie tylko w krajach kojarzących z rozwiniętymi technologiami (jak Wielka Brytania), ale również w Armenii czy Czarnogórze. ExpressVPN nie gromadzi żadnych... Express VPN - pełna recenzja » Zalety: wygodny w użyciu

dodatki do przeglądarek

niezawodne serwery Wady: dość drogo

brak polskiego wsparcia technicznego

Nord VPN



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach NordVPN Premium 180 dni - kod aktywacyjny Nord Vpn 179 zł NordVPN jest łatwy w użyciu i ma przydatną funkcję SmartPlay, która pomoże Ci połączyć się z serwerem najlepiej dostosowanym do Twoich potrzeb. W dodatku używa podwójnego szyfrowania, co jest najbezpieczniejszą obecnie na rynku opcją. NordVPN ma swoją główną siedzibę w Panamie, poza jurysdykcją "Sojuszu Czternaściorga Oczu". Ponadto klient VPN wyposażony jest w wyłącznik, który zatrzymuje działania aplikacji mogących spowodować, że gwarantujący prywatność tunel VPN zostanie zniszczony. Jednak w przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, tu użytkownik wybiera samodzielnie, które z aplikacji będą wyłączone. Zawiera również funkcję blokowania reklam i ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, a także rozszerzenia dla Chrome i Firefox oraz aplikację dla Amazon Fire TV. NordVPN - koszt Niestety, nie jest to darmowy VPN. Nie ma także wersji testowej, która pozwoliłaby sprawdzić ten VPN w praktyce. Plany subskrypcyjne przedstawiają się następująco: Essential - miesiąc za 10,16 euro (ok. 49 zł)

Standard - rok za 50,15 euro (ok. 227 zł), 4,18 euro za miesiąc

- rok za 50,15 euro (ok. 227 zł), 4,18 euro za miesiąc Premium - rok za 75,65 euro (ok. 340 złotych), 6,3 euro za miesiąc Jakie są różnice pomiędzy edycjami Standard a... Jakie są różnice pomiędzy edycjami Standard a... Nord VPN - pełna recenzja » Zalety: łatwa obsługa

olbrzymia liczba serwerów

wyspecjalizowane serwery Wady: brak możliwości darmowego wypróbowania

Pango HotSpot Shield Premium



Ocena redakcji PCWorld.pl HotSpot Shield to siec VPN z USA. Jak sprawuje się w praktyce i jaki poziom anonimowości zapewnia? Dziwny interfejs, ale ustawienia wzorowe HotSpot Shield Premium to sieć VPN z siedzibą w USA. Jest to usługa płatna, która ma także wersję darmową - dzięki niej możesz przetestować zastosowane tu rozwiązania. Bezpłatnie umożliwia obsługę jednego urządzenia i brak możliwości wyboru Wirtualnej Lokalizacji (Virtual Location) oraz transfer ograniczony do 500 MB dziennie. Pojawiają się także reklamy. W wersji płatnej wszystkie niedogodności znikają, zwiększa się również znacząco szybkość transferu danych. Po uruchomieniu aplikacji widzimy dużą ikonkę zasilania - po jej naciśnięciu łączymy się domyślnie z USA (przy pierwszym uruchomieniu) lub ostatnio używaną lokalizacją. Po tej czynności interfejs zmienia się - wyświetlany licznik, mierzący czas połączenia (który zajmuje sporo miejsca), a po lewej pojawiają opcje. Trochę to niecodziennie i nieco dezorientujące. Aby zmienić lokalizację, należy wybrać rozwijaną listę w dolnej części - do wyboru 25 krajów. W ustawieniach można wybrać takie rzeczy, jak domyślne uruchamianie sieci po włączeniu systemu oraz włączyć lub wyłączyć... Aby zmienić lokalizację, należy wybrać rozwijaną listę w dolnej części - do wyboru 25 krajów. W ustawieniach można wybrać takie rzeczy, jak domyślne uruchamianie sieci po włączeniu systemu oraz włączyć lub wyłączyć... Pango HotSpot Shield Premium - pełna recenzja » Zalety: szybkość działania

dużo opcji w ustawieniach

wersje na różne systemy Wady: dziwnie zaprojektowany interfejs

tylko 25 krajów

anonimowe zapisywanie stron i aplikacji

Surfshark VPN



Ocena redakcji PCWorld.pl Surfshark VPN to rozwiązanie powstałe z myślą o zapewnieniu prywatności i anonimowości każdego użytkownika. W odróżnieniu od innych sieci VPN, jest bardziej rozszerzeniem niż samodzielnym programem. Surfshark kosztuje mniej niż większość jego konkurentów, mimo to pozwala nieograniczonej liczbie urządzeń na jednoczesne połączenie z usługą. Surfshark stale ulepsza swoją ofertę o nowe serwery, lokalizacje i funkcje. 1700 serwerów w 63 krajach (choć niektóre są wirtualne) działa z Netflixem i innymi usługami przesyłania strumieniowego, posiada wyłącznik awaryjny, nieograniczone jednoczesne połączenia i uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Surfshark VPN nie wymaga zasobów sprzętowych ani udostępniania miejsca na dysku. Wszystko, co potrzebne, to przeglądarka internetowa oraz wybór planu abonamentowego i założenie konta na oficjalnej stronie sieci. Interfejs jest prosty w obsłudze - jest tylko ikonka połączenia, po jej kliknięciu można wybrać połączenie automatyczne z wybranym serwerem lub zdecydować się na jego ręczny wybór. Surfshark VPN - wybór urządzenia/przeglądarki Inne wprowadzone ostatnio funkcje obejmują fałszowanie GPS dla użytkowników Androida, co jest kolejnym środkiem uniemożliwiającym śledzenie Twojej prawdziwej lokalizacji. Surfshark jest jedną z usług VPN, które połączyły się, aby stworzyć VPN Trust Initiative w celu zapewnienia... Surfshark jest jedną z usług VPN, które połączyły się, aby stworzyć VPN Trust Initiative w celu zapewnienia... Surfshark VPN - pełna recenzja » Zalety: Prosty w obsłudze interfejs

Wsparcie dla ruterów

Możliwość wielu jednoczesnych połączeń Wady: Brak

