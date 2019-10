Spis treści

Jeśli nie masz czasu na zagłębianie się w specyfikacje poszczególnych usług i szukasz błyskawicznej porady, zapoznaj się z naszym rankingiem najlepszych sieci VPN. W zestawieniu pod tym artykułem prezentujemy podstawowe informacje o każdej polecanej sieci i jej korzyściach. Dla osób, które mają więcej czasu na początku tłumaczymy czym właściwie jest VPN.

Czym jest sieć VPN i dlaczego jest potrzebna?

Popularność wirtualnych sieci prywatnych (VPN) wśród użytkowników systematycznie rośnie, ale dla wielu to nadal czarna magia. Początkowo, sieci VPN były używane przez firmy w celu umożliwienia pracownikom bezpiecznego uzyskiwania zdalnego dostępu do wewnętrznej sieci korporacyjnej. Obecnie sieci VPN są wykorzystywane przez użytkowników indywidualnych w trzech celach: ochrony prywatności, oglądania telewizji online oraz dostępu do stron zablokowanych z jakiegoś powodu.

Ochrona prywatności

Historie aktywistów takich jak Edward Snowden czy walka Apple z rządem USA w celu odblokowania iPhone'a, zwiększyły potrzebę ochrony prywatności wśród użytkowników internetu. Dość powszechną wiedzą staje się dopiero teraz, że dostawcy usług internetowych dysponują ewidencją wszystkich odwiedzanych przez użytkownika witryn i są zobowiązani do udostępniania takich informacji na wniosek rządu. Jeśli nie wyrażasz zgody na takie postępowanie i obchodzenie się z danymi, wirtualna sieć prywatna jest idealnym rozwiązaniem.

Nawet jeśli nie jesteś zbytnio zaniepokojony tym faktem, pamiętaj jednak, że podczas używania laptopa lub urządzenia mobilnego w publicznych sieciach Wi-Fi narażasz się na przekazanie informacji o Twoich działaniach w sieci osobom trzecim, które mogą mieć skłonność do szpiegowania. Jeśli kiedykolwiek przeprowadziłeś transakcję bankowości elektronicznej za pośrednictwem publicznej sieci Wi-Fi i nie korzystałeś przy tym z wirtualnej sieci prywatnej, sam prosisz się o kłopoty.

W Stanach Zjednoczonych korzystanie z sieci VPN jeszcze bardziej zyskało na znaczeniu po tym, jak Senat zagłosował za unieważnieniem zasad ochrony prywatności w sieciach szerokopasmowych, które uniemożliwiały dostawcom usług internetowych sprzedaż i udostępnianie danych dotyczących przeglądania stron internetowych bez zgody użytkownika. Oznacza to, że amerykańscy dostawcy usług internetowych mogą sprzedawać dane przeglądania reklamodawcom bez uprzedniego pytania o zgodę użytkownika. W Polsce tego typu kwestie nie są do końca regulowane i często zależą od interpretacji sądów. Nie do końca też można mieć pewność co dzieje się z danymi (np. handel cookies jest powszechny). Tutaj także VPN przychodzi z pomocą.

Usługi przesyłania strumieniowego

Jeśli lubisz oglądać telewizję na życzenie (jak Netflix) lub subskrybować usługi strumieniowe, na pewno wiesz, że są one ograniczone do konkretnej lokalizacji. Na przykład usługi BBC iPlayer i Sky Go mogą być używane tylko w Wielkiej Brytanii, podczas gdy Netflix jest dostępny na całym świecie, ale poszczególne jego treści są dostępne w różnych krajach z powodu ograniczeń licencyjnych (w Polsce oferta jest okrojona względem np. USA). W takim wypadku może pomóc sieć VPN (chociaż ważne jest to, by pamiętać, że w wielu przypadkach takie działanie powoduje złamanie regulaminu).

Sieć P2P

Innym zastosowaniem sieci VPN jest ominięcie ograniczeń ze strony dostawców usług internetowych, takich jak dławienie linii podczas korzystania z sieci P2P (ang. peer-to-peer). W przypadku korzystania z sieci VPN dostawca usług internetowych nie może sprawdzić, co robi użytkownik, a więc nie ma możliwości dławienia linii.

Jak działa sieć VPN?

Sieć VPN tworzy prywatny tunel przez internet prowadzący do serwera. Może być zlokalizowana w tym samym kraju, co użytkownik lub gdziekolwiek indziej na świecie. Teoretycznie, oznacza to, że użytkownik może oglądać ulubiony amerykański program z dowolnego miejsca, ponieważ sieć myśli, że właśnie tam znajduje się użytkownik. Najważniejsze jest to, że ruch danych przesyłany przez sieć VPN jest całkowicie szyfrowany, więc nie można go przechwycić.

Aby rozpocząć, należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie na komputerze PC, Mac lub urządzeniu mobilnym. Po zalogowaniu należy wybrać serwer w miejscu, w którym chce się „wirtualnie” przebywać. Następnie, należy postępować tak, jak zawsze, wiedząc, że wszelkie działania są chronione i zabezpieczone.

W ten sposób, instalowanie oprogramowania na jednym laptopie, tablecie lub telefonie oznacza, że tylko to urządzenie korzysta z połączenia VPN. Jeśli chcemy, by streamer multimediów (np. Amazon Fire TV Stick) korzystał z połączenia VPN, należy najpierw albo spróbować i zainstalować aplikację VPN na tym urządzeniu, wyszukać ustawienia sieci VPN, gdzie można wprowadzić dane szczegółowe konta (Fire TV Stick nie ma tej opcji) lub zainstalować aplikację dla routera, który obejmie zasięgiem wszelkie podłączone do niego urządzenia.

Którą sieć VPN wybrać?

Jeśli najbardziej zależy Ci na prywatności, ważne jest, by wiedzieć, gdzie zlokalizowana jest baza sieci VPN. W ostatnich latach niektóre kraje uzgodniły, że będą swobodnie wymieniać informacje w celu zwiększenia bezpieczeństwa każdego z tych krajów. Niemniej jednak, wiele osób krytykuje takie postępowanie, wierząc, że masowy nadzór ogranicza nasze swobody.

Czym jest „Sojusz Czternaściorga Oczu”?

Główna grupa krajów, które mogą dzielić się swobodnie informacjami, nazywa się „Sojuszem Pięciorga Oczu”. Działanie tej grupy zaczęło się od umowy podpisanej między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi w 1941 r., która została udostępniona opinii publicznej w 2005 r. Umowa dotyczy Australii, Kanady, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, stąd nazwa „Sojusz Pięciorga Oczu”. Kraje te wspólnie zdecydowały się na zbieranie, analizowanie i wymianę danych między sobą, a wiele z tych danych uważa się za związane z działalnością internetową.

Sojusz Pięciorga Oczu powiększył się i obejmuje obecnie 14 krajów, dlatego w kontekście sieci VPN mówi się o „czternaściorgu oczu”. Kraje trzecie były dodawane z czasem, a obecnie obejmują dodatkowo Danię, Francję, Holandię, Norwegię, Niemcy, Belgię, Włochy, Szwecję i Hiszpanię.

Jeśli dostawca sieci VPN ma siedzibę w kraju należącym do Sojuszu Czternaściorga Oczu, może zostać poproszony o udostępnienie danych swoich klientów i zgodnie z prawem będzie musiał na to przystać. Jeśli dostawca obiecuje, że nie rejestruje żadnych informacji, prawdopodobnie jesteś bezpieczny w obrębie Sojuszu Czternaściorga Oczu, ale istnieje większe ryzyko, że tak się jednak stanie. Jeśli bardzo zależy Ci na ochronie prywatności, warto rozważyć szukanie dostawcy sieci VPN, który ma siedzibę w kraju nienależącym do tej grupy.

Na co zwracać uwagę, wybierając sieć VPN?

Większość sieci VPN obsługuje wszystkie główne platformy, ale niektóre oferują dostęp do niestandardowych platform, takich jak Kindle czy Google Chrome. Należy uważać także na ograniczenia dotyczące użytkowania, ponieważ niektóre blokują sieć P2P. Wersje bezpłatne i próbne zazwyczaj mają ograniczenia dotyczące prędkości, ale płatne wersje nie powinny mieć żadnych restrykcji.

Należy również pamiętać, że szyfrowanie może spowalniać połączenia. Sieć OpenVPN zapewnia większą ochronę, zaś PPTP jest szybszy, ale mniej bezpieczny.

Ponadto, jeśli łączysz się z serwerem oddalonym geograficznie, mniej prawdopodobne jest uzyskanie pełnej szybkości dostarczanej przez dostawcę usług internetowych. Zapoznaj się z informacjami o prędkości serwera i przeprowadź testy, by sprawdzić, czy jesteś zadowolony już na samym początku, by ewentualnie otrzymać zwrot w określonym terminie.

Jeśli nie masz czasu robić długich testów, to zrobiliśmy je za Ciebie - poniżej prezentujemy podsumowanie testów usług VPN bazujące na pracy redakcji oraz ocen użytkowników. Na pewno znajdziesz tu coś dla siebie.

Najlepsze sieci VPN 2019

NordVPN

• Sugerowana cena detaliczna: 3,17 euro/m-c przy planie 3-letnim, 10,87 euro/m-c bez zobowiązań

• Kup od NordVPN

NordVPN Prosta w obsłudze sieć VPN z ogromną liczbą serwerów - w momencie tworzenia tego zestawienia jest ich dokładnie 5687. Są one rozsiane w 60 krajach świata. Siedziba główna mieści się Panamie. Sieć dobrze odbiera streaming, w tym amerykańskiego Netflixa, umożliwia 6 jednoczesnych połączeń oraz ma kill switch. Zaletą jest również aplikacja mobilna oraz rozszerzenie do przeglądarek Chrome i Firefox. Kolejny plus to wbudowany ad-blocker.

PureVPN

• Sugerowana cena detaliczna: 2,88 USD/m-c przy planie na 2 lata, 10,95 USD bez zobowiązań

• Kup od PureVPN

Szybka i niezawodna sieć VPN dla użytkowników korzystających ze streamingu multimediów, udostępniających pliki i tych, którzy chcą korzystać z VoIP. Dysponuje ponad 2 tysiącami serwerów w 141 krajach świata, nie przechowuje logów użytkowników, jest łatwa w instalacji. Subskrypcja umożliwia korzystanie na pięciu urządzeniach jednocześnie, dostawca oferuje również rozszerzenia do popularnych przeglądarek internetowych oraz aplikację mobilną. Sieć posiada kill switch.

ExpressVPN

• Sugerowana cena detaliczna: 8,32 USD/m-c przy planie rocznym, 12,95 USD bez zobowiązań

• Kup od ExpressVPN

Prosta w użytkowaniu sieć VPN, cechująca się duża szybkością i dysponująca ponad 3 tysiącami serwerów w 94 krajach. Subskrypcja umożliwia pięć jednoczesnych połączeń, a producent zadbał o rozszerzenie dla przeglądarek, a także aplikacje mobilną i dla Amazon Fire TV. Zaletą jest działająca całodobowo pomoc techniczna. ExpressVPN nie przechowuje logów, oferuje kill switch, a jego siedziba główna mieści się poza jurysdykcją Sojuszu. Działa świetnie z serwisami streamingowymi, jak Netflix.

CyberGhost

• Sugerowana cena detaliczna: 2,75 euro/m-c przy planie 3-letnim, 11,99 euro/m-c bez zobowiązań

• Kup od CyberGhost

CyberGhost to przyjazna początkującym użytkownikom sieć VPN z siedzibą w Rumunii, czyli poza Sojuszem. Cechują ją bardzo dobre serwery, zoptymalizowane pod kątem serwisów streamingowych. Łącznie dysponuje ok. 3700 serwerów w 58 krajach. Umożliwia siedem równoczesnych połączeń, ma kill switch, a także rozszerzenie dla przeglądarek i aplikację mobilną oraz dedykowane Amazon Fire TV i Android TV. Nie jest to najszybszy VPN na liście, jednak należy zauważyć, że dostawca w większości dzierżawi serwery - nie jest ich właścicielem. Jednak jeśli interesuje Cię oglądanie filmów i seriali niewielkim kosztem, CyberGhost jest jednym z najlepszych wyborów.

Surfshark VPN

• Sugerowana cena detaliczna: 1,99 USD/m-c przy planie 2-letnim; 11,95 USD/m-c bez zobowiązań

• Kup od Surfshark VPN

SurfsharkVPN

Prosta w obsłudze sieć VPN, korzystająca z ponad 800 serwerów ulokowanych w 50 krajach na całym świecie. Jej zaletami są nieograniczony transfer danych dla użytkowników - co oznacza, że można używać jej na dowolnej liczbie urządzeń - oraz możliwość ochrony wielu urządzeń na jednym abonamencie. Ma kill switch, oferuje rozszerzenia przeglądarek oraz aplikację mobilną, doskonale sprawdza się przy serwisach streamingowych. Jej siedziba znajduje się na brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Nie przechowuje logów.

TunnelBear

• Sugerowana cena detaliczna: darmowe 500 MB/m-c, 4,99 dolarów/m-c przy planie rocznym, 9,99 USD/m-c bez zobowiązań

• Kup od TunnelBear

Tunnel Bear

Sieć VPN z bardzo przyjaznym interfejsem użytkownika, a w dodatku oferująca możliwość darmowego transferu do 500 MB na miesiąc. Choć nie oferuje wielkiej liczby serwerów i krajów, działa sprawnie i szybko - a o to przecież chodzi. Daje dostęp do 22 krajów, umożliwiając 5 równoczesnych połączeń w jednym abonamencie. Minusy - nie możemy wybrać serwera, a siedziba główna mieści się w Kanadzie. Dlatego - choć nie są gromadzone logi - jest szansa, że władza będzie mieć dostęp do różnych danych na temat użytkownika. Zalety - oferuje rozszerzenia dla przeglądarek oraz aplikację mobilną,

Private Internet Access

• Sugerowana cena detaliczna:3,33 USD/m-c przy planie rocznym, 6,95 USD/m-c bez zobowiązań

• Kup od Private Internet Access

Private Internet Access (PIA) oferuje 3307 serwerów w 32 krajach. Ma wiele użytecznych funkcji, w tym kill switch. Umożliwia jednoczesne używanie VPN na pięciu urządzeniach, oferuje aplikację mobilną i rozszerzenie dla przeglądarki. Można polecić zwłaszcza osobom przesyłającym pliki w systemie P2P. Ma wbudowany ad-blocker oraz mechanizmy chroniące przed malware. W interfejsie znajdziemy szereg ustawień związanych z ochroną prywatności. Jest to jedna z najtańszych opcji na rynku. Minus - siedziba główna znajduje się w USA.

Bitdefender VPN

• Sugerowana cena detaliczna: za darmo do 200 MB lub w zależności od pakietu antywirusowego

• Kup od Bitdefender

Bitdefender VPN

Bitdefender VPN to rozwiązanie zawarte w pakiecie antywirusowym. Funkcjonalność wersji darmowej zapewnia 200 MB transferu na urządzenie i łączy cię automatycznie z optymalnym serwerem bez możliwości jego zmiany. W wypadku subskrypcji Premium VPN klient otrzymuje nielimitowany ruch sieciowy i opcję połączenia się z dowolnym dostępnym serwerem.

IPVanish

• Sugerowana cena detaliczna: 6,49 USD/m-c przy planie na rok; 10 USD m-c bez zobowiązań

• Kup od IPVanish

IPVanishVPN to łatwa obsługa z wbudowanym dostępem do Netflixa, Może spodobać się użytkownikom domowym, ale siedziba w USA będzie wyraźnym bodźcem zniechęcającym tych, którzy martwią się o swoją prywatność w internecie. Ponadto czasem są problemy łączeniem się z serwisami streamignowymi. Obsługuje ponad 1300 serwerów w ponad 75 krajach, mamy tu aplikacje mobilne oraz kill switch, zaś abonament umożliwia jednoczesne korzystanie z sieci przez 10 urządzeń - co jednak może mieć wpływ na ogólną szybkość. W odróżnieniu od poprzedników, nie ma rozszerzenia dla przeglądarki.

Hidden24

• Sugerowana cena detaliczna: 3,99 GB/m-c przy planie na rok, 4,99 GBP bez zobowiązań

• Kup od Hidden24

Solidna sieć VPN przeznaczona dla tych osób, które muszą komunikować się anonimowo. Użytkownicy, którzy chcą odblokować usługi strumieniowe, takie jak amerykański Netflix, muszą poszukać czegoś innego. Hidden24 działa inaczej, niż pozostałe sieci VPN. Używa własnego systemu operacyjnego, dlatego nie jest potrzebna żadna aplikacja do zainstalowania. Oznacza to pracę na każdym systemie - Windows, Mac, Android, iPhone, Mac czy Linux. Posiada serwery w UK, USA, Niemczech, Włoszech, Francji i Hiszpanii. Minusy? Brak kill switch, tylko jedno połączenie.

Pozostałe sieci VPN

ZenMate

• Sugerowana cena detaliczna: dostępna bezpłatna wersja; 5,99 GBP miesięcznie, 4,99 USD

• Kup od ZenMate

Sieć jest powolna, pozbawiona kontroli i przejrzystości, co zniechęci użytkowników poważnie traktujących kwestie prywatności. To jednak dobra sieć na początek dla użytkowników domowych, którzy chcą zacząć swoją przygodę z globalnym streamingiem.

IVPN

• Sugerowana cena detaliczna: 15 dolarów miesięcznie, 39,99 dolarów kwartalnie, 99,96 dolarów za rok

• Kup od IVPN

IVPN

Sieć VPN z siedzibą na Gibraltarze. Aktualnie oferuje 36 serwerów ulokowanych w 13 krajach. Cechuje się prostym interfejsem, przejrzystą polityką prywatności oraz całkiem przyjemnymi szybkościami transferu danych. Minusem jest z pewnością duża cena - jednak można skorzystać z trzydniowego okresu próbnego przed wykupieniem abonamentu.

Mullvad

• Sugerowana cena detaliczna: 5 euro miesięcznie

• Kup od Mullvad

Mullvad

Mający siedzibę w szwedzkim Geteborgu Mullvad intryguje ciekawym rozwiązaniem - jeśli tworzy się konto, nie trzeba podawać e-maila ani jakichkolwiek innych swoich danych. Zamiast tego tworzony jest 12-cyfrowy PIN, który służy za login i hasło. Sama sieć VPN ma bardzo minimalistyczny interfejs, oferuje dobre szybkości transferu oraz dobre mechanizmy ochrony prywatności użytkownika.

personalVPN

• Sugerowana cena detaliczna: od 50, 70 lub 100 dolarów za rok

• Kup od personalVPN

personalVPN

personalVPN jest obecne na rynku od 2005, a aktualnie oferuje trzy plany abonamentowe, różniące rozwiązaniami. W każdej opcji oferuje stabilny, szybki transfer danych, a łatwy w obsłudze interfejs nie powinien stanowić problemu nawet dla początkujących użytkowników. Minusem może być fakt, że główna siedziba właściciela - firmy WiTopia znajduje się na terytorium USA.

StrongVPN

• Sugerowana cena detaliczna: od 10 dolarów miesięcznie

• Kup od StrongVPN

StrongVPN

Dobry wybór dla początkujących użytkowników. Choć nie ma dużej liczby serwerów, wybór jest wystarczający do większości zastosowań. Ma dobre szybkości transferu danych, choć trzeba przyznać uczciwie, że za tą cenę można by spodziewać się nieco lepszych.

Buffered

• Sugerowana cena detaliczna: od 7 dolarów miesięcznie

• Kup od Buffered

To, co powinno być rozwiązaniem idealnie przystosowanym do pracy w sieci VPN zawodzi ze względu na powolny interfejs, bardzo kłopotliwą konfigurację mobilną i ogólny brak wydajności. Cena tej sieci VPN jest zdecydowanie zawyżona.