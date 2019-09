Diablo X-One to fotel dla graczy polskiej produkcji. Co może skłonić do jego zakupu?

Diablo X-One to fotel gamingowy, którego główne cechy to dynamiczna i muskularna sylwetka, drapieżne wzornictwo i wyrazisty kolor. Ale ten fotel dla graczy nie tylko doskonale wygląda, ale jest również niezwykle praktyczny - ma funkcjonalny system regulacji TILT, pozwalający na optymalne ustawienie siedziska pod indywidualnym kątem, a duża poduszka na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa zapewnia wygodne oparcie, odciążając plecy użytkownika. Diablo X-One wyposażono w system Air-Mesh. Jest to sprężysta siatka o konstrukcji plastra miodu, a jej zastosowanie umożliwia wentylowanie oparcia oraz siedziska. Dzięki temu rozgrywka nawet w upalne dni nie powinna sprawiać, że plecy będą przyklejać do fotela.

Diablo X-One to nie produkt nie tylko dla graczy, ale każdej osoby, która spędza przy komputerze dłuższy czas. Ma kubełkową konstrukcję - siadając po raz pierwszy ma się wrażenie zapadnia w fotel. Trzeba się do tego przyzwyczaić - choć nie każdemu będzie to odpowiadać. Fotel ma kilka możliwości rozkładania - w tym do pozycji leżącej. Dzięki temu powinien sprawdzić się nie tylko do wirtualnej rozrywki, ale i oglądania...

