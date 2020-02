Sharkoon Shark Zone H10 to słuchawki mniej znanego, niemieckiego producenta. Jakie cechy sprawiają, że warto je nabyć?

Sharkoon Shark Zone H10 to słuchawki gamingowe zaopatrzone w kabel o długości 250 cm z wbudowanym pilotem do regulacji głośności oraz do wyciszenia mikrofonu. Na kablu producent niemiecki dorzucił także rzepa, który pozwala w prosty sposób zawinąć cały kabel i bez problemu później go odkręcić. Końcówki składają się z dwóch kabli jack 3.5mm, jeden do podłączenia słuchawek, a drugi do podłączenia mikrofonu. Jeśli ktoś chce podłączyć mikrofon do smartfona lub tabletu z 1 portem jack 4-pinowym, to można dokupić opcjonalny adapter Sharkoon PMP35. Nie kosztuje on dużo, a pozwala cieszyć się w pełni ze sprzętu. Bez adaptera słuchawki Sharkoon będą grać muzykę na tablecie czy smartfonie, ale już z mikrofonu nie skorzystamy.

A jak prezentuje się dźwięk Sharkoon Shark Zone H10? Odpowiadają za niego przetworniki neodymowe o średnicy 40 mm. Ich maksymalna moc 100 mW, a pasmo przenoszenia to 20 Hz - 20 kHz. W praktyce wypada on po prostu dobrze, ale - jak to się mówi - bez rewelacji. Obudowa słuchawek dla graczy H10 jest wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i tworzywa gumowatego, a całość trzyma po bokach mocowanie...

