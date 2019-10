Reinston 20000 mAh EPB010 to powerbank o eleganckim, czarno-białym designie. Jakie możliwości oferuje?

Reinston EPB010 to powerbank o dużej pojemności - wynosi ona aż 20000 mAh. Taka ilość powinna umożliwić nawet 10-krotne naładowanie urządzenia wyposażonego w baterię o mocy do 2000 mAh, a ponieważ smartfony mają obecnie 3-4 tys. mAh, wystarczy to na 4-5 pełnych naładowań, co i tak jest dobrym wynikiem, umożliwi również jedno pełne naładowanie laptopa. Zastosowanie w powerbanku Reinston ogniw litowo-polimerowych o pojemności 20000 mAh ma za zadanie skutecznie wydłużać czas użytkowania urządzenia mobilnego. Jest to obecnie najlepszy i najnowocześniejszy rodzaj baterii stosowany w akumulatorach. Są one odporne w przypadku zwarcia lub przeładowania, a elektrolit nie wycieknie. Dzięki swojej budowie są również bardziej kompaktowe.

Reinston EPB010 oferuje dwa porty USB: zwykły oraz micro, co oznacza możliwość ładowania dwóch urządzeń jednocześnie. Jeden port dostarcza natężenie o mocy 2.1 A, co oznacza że możemy szybciej ładować podłączone urządzenia, pod warunkiem, że nasz np.: telefon czy tablet spełnia takie wymagania. Co można policzyć temu modelowi na minusy, to fakt, że ma znacznie cięższą wagą, niż...

