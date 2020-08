Spis treści

1 lipca 2018 br. wchodzi w życie obowiązek przekazywania przez mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy dodatkowych składników pliku JPK na żądanie organów podatkowych. To kolejny graniczny termin, który wymusza na przedsiębiorstwach dostosowanie swoich programów księgowych do aktualnych regulacji prawnych.

JPK_FA to jedna z siedmiu struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego, która zawiera pełne informacje o wystawionych fakturach sprzedażowych, w tym dane ze wszystkich jej pozycji. Początkowo plik JPK_FA miał również dotyczyć zakupów, ale ostatecznie Ministerstwo Finansów się z tego pomysłu wycofało. W odróżnieniu od przekazywanego cyklicznie pliku JPK_VAT zestawienie JPK_FA trzeba wygenerować dopiero na żądanie organu podatkowego. Są na to trzy dni. Z tej perspektywy ważne jest, aby mieć pod ręką funkcjonalny i zgodny z przepisami program do fakturowania, który pozwoli przygotować JPK_FA, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Czy JPK_FA oznacza koniec z ręcznym wypisywaniem faktur na drukach akcydensowych lub formularzach przygotowanych np. w Excelu? Niekoniecznie, choć ostatnie zmiany Ministerstwa w kierunku informatyzacji stanowią kolejny argument za wdrożeniem programu do fakturowania w firmie.

Obowiązek wysyłania JPK_FA dotyczy przedsiębiorców prowadzących księgi podatkowe w formie elektronicznej. A zatem osoby, które wypisują faktury ręcznie, ale księgę przychodów i rozchodów prowadzą w aplikacji komputerowej, będą musiały za każdym razem przepisać dane z faktur do programu, który pomoże w wygenerowaniu pliku JPK_FA. Taka sytuacja może wystąpić, np. jeśli za prowadzenie ksiąg rachunkowych odpowiada biuro rachunkowe i robi to w formie elektronicznej. W wielu przypadkach „ręczne” stworzenie JPK_FA okaże się nie tylko pracochłonne, ale i niemożliwe do wykonania w narzuconym terminie.

Programy do fakturowania. Pomoc w prowadzeniu firmy

Programy do wystawiania faktur lub do samodzielnego prowadzenia firmy można podzielić na dwie grupy: instalowane na komputerze oraz uruchamiane w chmurze. Kolejny podział dotyczy aplikacji do prowadzenia uproszczonej księgowości na podstawie księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów lub tzw. pełnej księgowości.

Programy do fakturowania umożliwiają prowadzenie sprzedaży z obsługą magazynu (wybrane opcje). Aplikacje te oferują zbliżony zestaw funkcji dostępny w ramach jednej, dwóch lub trzech wersji programu skrojonych na miarę potrzeb różnych klientów. Programy te umożliwiają gromadzenie informacji o kontrahentach i pozycjach towarowych, generowanie plików JPK_VAT, JPK_FA i JPK_MAG na potrzeby kontroli skarbowej oraz fiskalizację sprzedaży na drukarkach. Zgromadzone dane mogą być eksportowane do zewnętrznego systemu księgowego obsługiwanego samodzielnie lub przez biuro rachunkowe. Do tej grupy zaliczamy m.in.: programy Binsoft mpFaktura i mpFirma, aplikacje Faktura VAT i Sprzedaż i Magazyn wchodzące w skład Pakietu Przedsiębiorcy firmy Elisoft oraz działający w chmurze system Bizin.

W odróżnieniu od klasycznego programu do fakturowania aplikacja do księgowości ułatwia prowadzenie KPiR z automatycznym księgowaniem kosztów, ewidencji środków trwałych, wyposażenia pojazdów oraz ewidencji sprzedaży i zakupów VAT. W połączeniu z modułami magazynu, windykacji i CRM użytkownik dostaje do dyspozycji kompletne narzędzie do prowadzenia firmy.

Rdzeń takiego systemu stanowi moduł sprzedaży (fakturowania), który w połączeniu z modułem księgowym potrafi znacznie ułatwić prowadzenie firmy. Dane z dokumentu sprzedaży wykorzystywane są do prowadzenia ewidencji księgowej, dokonywania rozliczeń, sporządzania zestawień i deklaracji. Procesy te są w pełni zautomatyzowane. Dla przykładu dane z faktur automatycznie trafiają do rejestru VAT, z którego generowane są deklaracje VAT-7 lub VAT-7K oraz plik JPK_VAT do przesłania do skarbówki. W rezultacie ten sam dokument, a w zasadzie zawarte w nim informacje, wprowadzane są do systemu tylko raz.

Comarch ma w ofercie oprogramowanie do prowadzenia firmy dla różnych klientów i branż. Grupa rozwiązań Comarch ERP 4.0 obejmuje systemy ERP XT – do zarządzania małą firmą w chmurze, Optima – dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz biur rachunkowych oraz dwa większe rozwiązania: ERP: XL z funkcjami produkcji oraz Altum dla firm handlowo-usługowych.

Aktualizacja 21.08.2020

FakturaXL to program, który sprawi, że wszystko zrobisz online.

Obsługa nawet 35 rodzajów faktur i dokumentów, automatycznie uzupełniana KPiR oraz pełna ewidencja VAT. Program FakturaXL pozwala na samodzielne prowadzenie księgowości swojej firmy, a dzięki funkcjom przesyłania deklaracji VAT i plików JPK przez internet, kontakty z urzędami ograniczymy do minimum. FakturaXL to program do fakturowania i prowadzenia uproszczonej księgowości online. Choć producent poszedł utartą ścieżką, oferując darmowy moduł do fakturowania oraz płatną wersję programu z ewidencją VAT i automatycznie wypełnianą KPiR, program wyróżnia się na tle konkurencji. Jakie są najmocniejsze strony FakturaXL? O tym w naszej recenzji. Program do faktur W darmowej wersji FakturaXL pozwala wystawić do 10 dokumentów miesięcznie, i w odróżnieniu od konkurencyjnych aplikacji, to w zasadzie jedyne ograniczenie modułu do fakturowania. Jeśli prowadzimy małą firmę i wystawiamy raptem kilka dokumentów miesięcznie, bezpłatny plan zawiera wszystkie potrzebne narzędzia do fakturowania. Aplikacja umożliwia wystawianie wszystkich 32 rodzajów faktur i dokumentów dostępnych w pełnej wersji programu, bez limitu produktów i klientów. Kiedy u konkurencji nierzadko musimy przejść na płatny pakiet, tutaj od razu mamy do dyspozycji wiele przydatnych funkcji takich jak pobieranie danych firm po numerze NIP z bazy GUS, automatyczne sprawdzanie statusu podatnika w bazie VAT czy możliwość... Aplikacja umożliwia wystawianie wszystkich 32 rodzajów faktur i dokumentów dostępnych w pełnej wersji programu, bez limitu produktów i klientów. Kiedy u konkurencji nierzadko musimy przejść na płatny pakiet, tutaj od razu mamy do dyspozycji wiele przydatnych funkcji takich jak pobieranie danych firm po numerze NIP z bazy GUS, automatyczne sprawdzanie statusu podatnika w bazie VAT czy możliwość... - pełna recenzja »

Rafsoft.net Faktura VAT 2019



Ocena redakcji PCWorld.pl Faktura VAT 2019 firmy Rafsoft.net to nowoczesny program do fakturowania z ewidencją VAT, automatycznie generowanymi plikami JPK_VAT i JPK_FA, rejestrem płatności, obsługą kasy oraz modułami magazynu i małej księgowości w najbardziej funkcjonalnej wersji PRO. Program przeznaczony jest do użytku w małych i średnich firmach usługowych, handlowych lub produkcyjnych, które poszukują wygodnego i łatwego w użyciu narzędzia do wystawiania dokumentów sprzedaży i zakupu. Aplikacja dostępna jest w trzech wersjach: Start (80,49 zł), Standard (104,88) oraz Pro (145,53) dostosowanych do wymagań firm o różnym profilu działalności. W najnowszej wersji programu Faktura VAT 2019 wprowadzono aktualizacje JPK do wersji 3, obsługę faktur bez VAT dla „nievatowców”, możliwość wprowadzenia zmiany wyliczania przez program do dwóch miejsc po przecinku (przy rabacie) oraz dodanie opcji zapisu e-deklaracji do plików w formacie xml. Aktualna wersja dodaje kilkadziesiąt pomniejszych funkcji, które usprawniają prowadzenie firmy oraz pozwalają zachować zgodność ze zmieniającymi się przepisami prawa. Aplikacja Faktura VAT 2019 umożliwia wygodne wystawianie i edytowanie dowolnych dokumentów sprzedaży i zakupu takich jak faktury (pro-forma, marża, RR, unijna, zaliczkowa, końcowa, walutowa), paragony, rachunki, zamówienia i oferty. Już w podstawowej wersji Start program wyposażono w... Aplikacja Faktura VAT 2019 umożliwia wygodne wystawianie i edytowanie dowolnych dokumentów sprzedaży i zakupu takich jak faktury (pro-forma, marża, RR, unijna, zaliczkowa, końcowa, walutowa), paragony, rachunki, zamówienia i oferty. Już w podstawowej wersji Start program wyposażono w... Rafsoft.net Faktura VAT 2019 - pełna recenzja » Zalety: prosta obsługa

aplikacja dostępna w 3 wersjach

dostosowanie do najnowszych przepisów prawnych

BinSoft mpFirma



Ocena redakcji PCWorld.pl Program mpFirma to rozbudowane narzędzie BinSoftu do obsługi sprzedaży. Program składa się z kilku zintegrowanych modułów, takich jak: Sprzedaż i Zakup, Magazyn, CRM, Ofertowanie, Zamówienia, Serwis i Reklamacje, które uzupełniają liczne rejestry ułatwiające prowadzenie każdej firmy, np. umów i korespondencji. Punktem wyjścia może być program mpFaktura (149 zł), który umożliwia wystawianie różnego rodzaju dokumentów handlowych, takich jak: faktury, rachunki i paragony, oraz prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej. Aplikacja mpFirma (249 zł) rozszerza jego funkcje o obsługę ofert, funkcjonalny moduł zarządzania relacjami z klientami, moduł serwisu i napraw oraz rejestry umów i korespondencji. Producent udostępnia oprogramowanie mpFirma w wersji dla systemów Windows oraz (co rzadko spotykane) macOS. Teraz możesz obsługiwać swoją firmę na komputerze Apple, bez konieczności kupowania peceta tylko po to, aby wystawiać faktury swoim kontrahentom. Natywna aplikacja dla OS X oferuje wszystkie funkcje programu, w tym możliwość fiskalizowania oraz drukowania paragonów i faktur na drukarkach fiskalnych. Co więcej, z jednej bazy danych mogą korzystać pracownicy na komputerach PC i... Producent udostępnia oprogramowanie mpFirma w wersji dla systemów Windows oraz (co rzadko spotykane) macOS. Teraz możesz obsługiwać swoją firmę na komputerze Apple, bez konieczności kupowania peceta tylko po to, aby wystawiać faktury swoim kontrahentom. Natywna aplikacja dla OS X oferuje wszystkie funkcje programu, w tym możliwość fiskalizowania oraz drukowania paragonów i faktur na drukarkach fiskalnych. Co więcej, z jednej bazy danych mogą korzystać pracownicy na komputerach PC i... BinSoft mpFirma - pełna recenzja » Zalety: Model subskrypcyjny

Obsługa systemu macOS

BizIn Premium



Ocena redakcji PCWorld.pl BizIn to system sprzedaży online z obsługą magazynu. Aplikacja działa jak serwis internetowy i do obsługi wymaga przeglądarki internetowej, również na urządzeniach mobilnych. Program umożliwia fakturowanie w dowolnej walucie, w tym wystawianie dokumentów cyklicznych z użyciem szablonów. Mimo że BizIn uruchamiany jest w chmurze, aplikacja bez problemu współpracuje z drukarkami fiskalnymi wszystkich największych producentów obecnych na polskim rynku. Całość uzupełnia moduł obsługi wielu magazynów z rozbudowanym systemem kontroli stanów. Program płynnie integruje się z zewnętrznymi systemami księgowymi, takimi jak: InsERT, enova365, czy Comarch ERP Optima (wymaga wersji Premium). W trakcie wystawiania dokumentu sprzedaży, po wybraniu kontrahenta, aplikacja BizIn w sposób czytelny prezentuje wszystkie jego zaległe należności. BizIn dostępny jest w trzech wariantach: darmowym Basic, Standard (60 zł rok) i Premium (120 zł). Plany te różnią się dostępnymi funkcjami. W wariancie bezpłatnym program umożliwia wystawianie takich typów faktur, jak: VAT, marża i pro-forma, rachunków oraz korekt do tych dokumentów. Faktury zaliczkowe i walutowe, obsługa magazynu i... BizIn dostępny jest w trzech wariantach: darmowym Basic, Standard (60 zł rok) i Premium (120 zł). Plany te różnią się dostępnymi funkcjami. W wariancie bezpłatnym program umożliwia wystawianie takich typów faktur, jak: VAT, marża i pro-forma, rachunków oraz korekt do tych dokumentów. Faktury zaliczkowe i walutowe, obsługa magazynu i... BizIn Premium - pełna recenzja » Zalety: Uruchamianie w chmurze

Comarch ERP XT



Ocena redakcji PCWorld.pl Comarch ERP XT to elastyczny system ERP dla małej i średniej firmy. Jednym z jego podstawowych modułów jest narzędzie do zarządzania dokumentami oraz procesami sprzedaży. Obejmuje funkcje wystawiania faktur (w tym pro forma i zaliczkowych), rachunków i paragonów. Proces tworzenia tego typu dokumentów jest bardzo prosty. Wystarczy wybrać opcję Dodaj, wskazać rodzaj dokumentu i postępować zgodnie z wytycznymi kreatora. Nazwę kontrahenta można wybrać z listy rozwijanej, jeśli został dodany wcześniej do bazy lub z poziomu wystawianej faktury stworzyć nowego (najczęściej wystarczy sam numer NIP, bowiem reszta danych zostanie automatycznie zaciągnięta z bazy danych GUS). Narzędzie do wystawiania faktur umożliwia również dodawanie załączników do tworzonych dokumentów, służących do gromadzenia informacji o szczegółach wykonanej usługi, które mogą się okazać istotne w przyszłości (np. skan protokołu odbioru, potwierdzenie wysyłki towaru czy raport z wykonanej usługi). Comarch ERP XT oferuje dwa rodzaje usług księgowych. Jedną z nich jest tzw. księgowość wbudowana, czyli zestaw narzędzi umożliwiający samodzielne wykonywanie najprostszych czynności księgowych (prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, rejestrów zakupów i sprzedaży, ewidencji pracowników i ich... Comarch ERP XT oferuje dwa rodzaje usług księgowych. Jedną z nich jest tzw. księgowość wbudowana, czyli zestaw narzędzi umożliwiający samodzielne wykonywanie najprostszych czynności księgowych (prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, rejestrów zakupów i sprzedaży, ewidencji pracowników i ich... Comarch ERP XT - pełna recenzja »

Elisoft Faktury Premium



Ocena redakcji PCWorld.pl W silnie reprezentowanej kategorii programów do fakturowania program Faktury firmy Elisoft stanowi idealny przykład, jak podążać za szybko zmieniającymi się przepisami prawa. Za intuicyjnym interfejsem kryje się funkcjonalna aplikacja zgodna z przepisami na rok 2018, możliwością generowania plików JPK_FA i JPK_VAT, mechanizmem automatycznej kontroli danych kontrahentów w bazach VAT, VIES i CEIDG oraz przyjmowaniem szybkich e-płatności internetowych za faktury wystawiane klientom. Ostatnia funkcja realizowana jest poprzez drukowane kody QR na fakturze i integrację z serwisem płatności tpay.com. Elisoft Faktury 2018 umożliwia wystawianie wszystkich typów faktur (zwykłe, marża, zaliczkowe, końcowe), w tym dokumentów walutowych (kursy mogą być automatycznie pobierane z NBP) oraz rachunków i paragonów. Aplikacja ułatwia rozliczanie faktur, kontakt z klientami, monitorowanie płatności oraz wysyłanie przypomnień e-mailem, jeśli kontrahent spóźnia się z zapłatą. Program dostępny jest również w mocno okrojonej, ale darmowej wersji z limitem do 15 faktur/rachunków miesięcznie. Producent udostępnia też program Firma 2018 będący bardziej rozbudowaną wersją aplikacji Faktury Premium. Ta wersja aplikacji umożliwia prowadzenie dowolnej liczby magazynów włącznie z wystawianiem dokumentów przesunięcia międzymagazynowego... Producent udostępnia też program Firma 2018 będący bardziej rozbudowaną wersją aplikacji Faktury Premium. Ta wersja aplikacji umożliwia prowadzenie dowolnej liczby magazynów włącznie z wystawianiem dokumentów przesunięcia międzymagazynowego... Elisoft Faktury Premium - pełna recenzja » Zalety: Intuicyjny interfejs

Integracja z tpay.com

Fineco Pakiet Przedsiębiorcy Faktura VAT



Ocena redakcji PCWorld.pl Program Faktura VAT wchodzący w skład Pakietu Przedsiębiorcy od Fineco umożliwia wystawianie wszystkich typów faktur sprzedaży: zwykłych, zaliczkowych, końcowych, uproszczonych, odwrotnego obciążenia itd. Pakiet przedsiębiorcy Fineco Software to grupa programów ułatwiających prowadzenie małej firmy. Oferta tego producenta obejmuje m.in. aplikacje do wystawiania faktur i rachunków oraz oprogramowanie do samodzielnego prowadzenia księgowości na podstawie KPiR lub ryczałtu, w tym spraw kadrowo-płacowych. Całość uzupełniają program do zarządzania kontaktami, narzędzie do zarządzania domowym budżetem oraz aplikacja do tworzenia pism urzędowych. Program do fakturowania dostępny jest w wersji Faktura VAT dla firm handlowych i usługowych nieprowadzących magazynu oraz Sprzedaż i Magazyn z możliwością prowadzenia pełnej gospodarki magazynowej. Faktura VAT umożliwia wystawianie wszystkich dokumentów sprzedaży, ma wbudowane funkcje automatycznego pobierania kursów walut z NBP oraz generowanie zestawień JPK na potrzeby organów kontroli skarbowej. Producent chwali się, że jego oprogramowanie jest w pełni zgodne z RODO. Program oferuje również wiele funkcji, które ułatwiają codzienne prowadzenie sprzedaży, takie jak: automatyczne pobieranie danych kontrahentów z bazy CEIDG, współpraca z... Producent chwali się, że jego oprogramowanie jest w pełni zgodne z RODO. Program oferuje również wiele funkcji, które ułatwiają codzienne prowadzenie sprzedaży, takie jak: automatyczne pobieranie danych kontrahentów z bazy CEIDG, współpraca z... Fineco Pakiet Przedsiębiorcy Faktura VAT - pełna recenzja » Zalety: Pełna zgodność z JPK

Pełna zgodność z RODO

TaxCare Chmura Faktur



Ocena redakcji PCWorld.pl Chmura Faktur to platforma do bezpłatnego wystawiania, przechowywania i przesyłania dokumentów księgowych. Rozwiązanie to jest otwarte dla wszystkich użytkowników: przedsiębiorców, biur księgowych, konsumentów oraz administracji publicznej. Chmura Faktur to środowisko, w którym całe życie faktury, od jej wystawienia, poprzez przekazanie kontrahentowi czy księgowej, aż po archiwizację, przyjmuje postać cyfrową. Za jego pośrednictwem mamy możliwość prostego wystawiania nielimitowanej liczby faktur zupełnie bez opłat. Co ważne, narzędzie to zintegrowane jest z bazami danych GUS, dzięki czemu możliwe automatyczne uzupełnianie danych kontrahentów jedynie na podstawie np. posiadanego numeru NIP. Bardzo ciekawie prezentują się także opcje związane z wysyłaniem dokumentów księgowych: faktury przekazywane są w bezpieczny sposób bez załączników, istnieje opcja otrzymania potwierdzenia odbioru przez kontrahenta, automatycznego wysyłania przypomnień o konieczności zapłaty czy weryfikacja statusu płatności. Dostawca usługi Chmura Faktur wyposażył swoje narzędzie w liczne funkcje zwiększające bezpieczeństwo, zarówno pod kątem czysto informatycznym jak i księgowym. Prócz wspomnianego wcześniej bezzałącznikowego przesyłania dokumentów znajdziemy tu takie opcje jak możliwość dodawania faktur przez WWW i jedynie zaufane adresy e-mail,... Dostawca usługi Chmura Faktur wyposażył swoje narzędzie w liczne funkcje zwiększające bezpieczeństwo, zarówno pod kątem czysto informatycznym jak i księgowym. Prócz wspomnianego wcześniej bezzałącznikowego przesyłania dokumentów znajdziemy tu takie opcje jak możliwość dodawania faktur przez WWW i jedynie zaufane adresy e-mail,... TaxCare Chmura Faktur - pełna recenzja » Zalety: jakość mechanizmów zabezpieczających

łatwość obsługi

przejrzystość panelu łównego

Sage Między Firmami