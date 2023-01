Spis treści

Faktura.pl to szybki, prosty i bezpieczny program do wystawiania faktur i rachunków online. Faktura.pl to szereg unikalnych funkcji, które pomagają zarówno tym początkującym, jak i tym bardziej zaawansowanym przedsiębiorcom. Z aplikacji można korzystać z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Głównym wyróżnikiem Faktura.pl jest łatwość w wystawieniu dokumentów różnego rodzaju (Faktura VAT, PROFORMA, Zaliczka, Marża). Oto niektóre przykłady funkcji: Automatyczne uzupełnianie danych kontrahenta i produktów

Funkcja wystawiania faktur cyklicznych

Przycisk natychmiastowej płatności na fakturze „Kliknij, aby zapłacić”

Generowanie plików JPK za pomocą paru kliknięć

Automatyczna wysyłka e-maila z fakturą oraz SMS z przypomnieniem do kontrahenta Najlepiej jednak samemu sprawdzić program, zanim się na niego zdecydujesz. W Faktura.pl bezpłatny okres próbny trwa 3 miesiące, więc przez ten czas na pewno zdołasz zorientować się, czy to jest aplikacja dla Ciebie. TUTAJ zarejestrujesz się w aplikacji.

Programy do fakturowania. Pomoc w prowadzeniu firmy

Programy do wystawiania faktur lub do samodzielnego prowadzenia firmy można podzielić na dwie grupy: instalowane na komputerze oraz uruchamiane w chmurze. Kolejny podział dotyczy aplikacji do prowadzenia uproszczonej księgowości na podstawie księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów lub tzw. pełnej księgowości. Programy do fakturowania umożliwiają prowadzenie sprzedaży z obsługą magazynu (wybrane opcje). Aplikacje te oferują zbliżony zestaw funkcji dostępny w ramach jednej, dwóch lub trzech wersji programu skrojonych na miarę potrzeb różnych klientów. Większość z nich posiada możliwość tworzenia baz danych, w których zbierane są informacje o kontrahentach i pozycjach towarowych, wiele umożliwia generowanie plików JPK_VAT, JPK_FA i JPK_MAG na potrzeby kontroli skarbowej oraz fiskalizację sprzedaży na drukarkach.

Rdzeń programu do wystawiania faktur stanowi moduł sprzedaży (fakturowania), który w połączeniu z modułem księgowym potrafi znacznie ułatwić prowadzenie firmy. W innych przypadkach mamy możliwość powiązania programu z zewnętrznym, świadczącym usługi prowadzonej przez nas firmie, biurem księgowym. Podsumowując, dobry program do wystawiania faktur powinien cechować się:

prostą obsługą

możliwością wystawiania faktur różnego rodzaju

zapamiętywaniem klientów

przechowywaniem kopii zapasowych danych

wygodnymi rozwiązaniami związanymi z obiegiem dokumentów

W poniższym zestawieniu prezentujemy najciekawsze programy do fakturowania, z jakich można korzystać w 2022 roku. Wszystkie posiadają wymienione wcześniej cechy, różnią się jednak poszczególnymi rozwiązaniami. Wszystkie propozycja łączy jedna wspólna cecha - są to dobre programy do fakturowania zarówno dla małych, jak i średnich biznesów. Dlatego podajemy je w kolejności alfabetycznej.

Na co zwracać uwagę przy wyborze programu do fakturowania. Komentarz eksperta

Dobry program do faktur powinien być przede wszystkim prosty w obsłudze i intuicyjny. Jest to szczególnie ważne w kontekście młodych przedsiębiorców i nowych działalności gospodarczych. Te podmioty z dnia na dzień muszą nauczyć się nowej czynności – fakturowania. W tej sytuacji rolą programu jest edukacja przedsiębiorcy i przeprowadzenie go przez proces wystawienia pierwszej faktury. Przy wyborze programu do fakturowania należy kierować się również szybkością działania – im szybciej wystawimy pojedynczy dokument, tym więcej czasu zyskamy na inne firmowe czynności. Dobrze, żeby wybrana przez nas platforma posiadała wszystkie popularne rodzaje faktur, ponieważ na początku przygody z przedsiębiorczością nie wiemy, jakie faktury przyjdzie nam wystawiać w przyszłości. Warto również zwrócić uwagę, czy wybrany przez nas program umożliwia dodawanie dokumentów kosztowych, bo gdy prowadzi się firmę wszystkie dokumenty warto mieć w jednym miejscu. Jeśli program umożliwia dodawanie dokumentów kosztowych, bardzo prawdopodobne, że posiada funkcje generowania raportów księgowych i plików JPK, a to bardzo przydatne narzędzia we współpracy na linii przedsiębiorca – księgowość. Automatyzacja różnych niezbędnych procesów również jest wskazana. Jeżeli da się zautomatyzować wystawianie faktur cyklicznych, dodawanie produktów oraz kontrahentów, wysyłkę e-mail z fakturą i SMSa z przypomnieniem, to na pewno skorzystałbym z takiej funkcjonalności. Dlaczego? Bo to oszczędność czasu, który jest najcenniejszą walutą każdego przedsiębiorcy. Zaoszczędzone sekundy, minuty, godziny i doby możemy przekuć na inne działania, które pomogą rozwinąć firmę, więc wypadałoby skorzystać z pomocy, jakie daje dany program. O każdym programie do fakturowania można sporo przeczytać. W Internecie dostępne są przeróżne rankingi, w których uwypuklone są zarówno wady, jak i zalety każdego z programów. Teoria na pewno nam dużo podpowie, ale nigdy nie da nam tyle, co praktyka. Warto, żeby program miał możliwie jak najdłuższy okres próbny. Nie dlatego, żeby jak najwięcej zaoszczędzić (chociaż to też jest ważne), ale dlatego, żeby móc faktycznie na własnej skórze poczuć dobre i złe strony programu. Dzięki temu użytkownik zorientuje się, do czego właściwie jest mu on potrzebny i czy spełnia jego potrzeby. Grzegorz Grodek, Prezes Zarządu Faktura.pl

Bizin Premium

BizIn Premium

Bizin Premium to system sprzedaży online z obsługą magazynu. Aplikacja działa jak serwis internetowy i do obsługi wymaga przeglądarki internetowej, również na urządzeniach mobilnych. Program umożliwia fakturowanie w dowolnej walucie, w tym wystawianie dokumentów cyklicznych z użyciem szablonów. Mimo że Bizin uruchamiany jest w chmurze, aplikacja bez problemu współpracuje z drukarkami fiskalnymi wszystkich największych producentów obecnych na polskim rynku. Całość uzupełnia moduł obsługi wielu magazynów z rozbudowanym systemem kontroli stanów. Program płynnie integruje się z zewnętrznymi systemami księgowymi, takimi jak: InsERT, enova365, czy Comarch ERP Optima (wymaga wersji Premium).

Bizin dostępny jest w trzech wariantach: darmowym Basic, Standard (96 zł rok) oraz omawianym tu Premium (144 zł). Plany te różnią się dostępnymi funkcjami. W wariancie bezpłatnym program umożliwia wystawianie takich typów faktur, jak: VAT, marża i pro-forma, rachunków oraz korekt do tych dokumentów. Faktury zaliczkowe i walutowe, obsługa magazynu i zamówień, rejestr kosztów i środków trwałych oraz funkcja pobierania danych z baz danych GUS i REGON pojawiają się dopiero w płatnych planach taryfowych.

Comarch ERP XT

Comarch

Comarch ERP XT to innowacyjny system do zarządzania mała firmą, pozwalający na wystawienie faktury w kilka sekund, a jednocześnie doskonale sprawdzający się wśród bardziej zaawansowanych użytkowników dzięki możliwości korzystania z Magazynu, Księgi Podatkowej lub Ksiąg Handlowych. System dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, a także w formie aplikacji na telefon (iOS i Android). Możliwości oprogramowania można przetestować za darmo - w wersji bezpłatnej można wystawić do 10 dokumentów. Następnie opłata to 15 zł miesięcznie za moduł do wystawiania faktur. Największą zaletą jest możliwość dowolnego rozszerzania systemu o kolejne moduły, w zależności od aktualnych wymagań. Dzięki temu można idealnie przystosować program do swoich rzeczywistych potrzeb – i to bez konieczności przenoszenia danych.

Rozwiązania takie jak e-Sklep czy e-Sale pozwolą na szybkie założenie własnego sklepu internetowego oraz integrację z popularnymi serwisami sprzedażowymi (m.in. Allegro, eBay, Amazon). Moduł POS zapewni prowadzenie sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych, a usługi Faktoringu i Windykacji uwolnią zamrożone środki w fakturach i poprawią kondycję finansową firmy. Dzięki funkcji OCR użytkownik doda faktury ze zdjęć, a bezpłatna usługa IWD (Internetowa Wymiana Dokumentów) pozwoli mu na swobodne przesyłanie dokumentów do biura rachunkowego oraz odbiór informacji o podatkach do zapłaty. Comarch ERP XT umożliwia wystawianie wszystkich rodzajów faktur – od proformy po marże. Mamy tu obsługę wielu walut, generowanie JPK_FA, JPK_VAT, JPK_V7, wymianę danych z systemami bankowymi oraz wysyłanie e-mailem wygenerowanych faktur do klientów.

Sprawdź Comarch ERP XT za darmo na tej stronie.

Elisoft Faktury 2021

Elisoft Faktury 2021

Elisoft Faktury 2021 umożliwia wystawianie wszystkich typów faktur (zwykłe, marża, zaliczkowe, końcowe), w tym dokumentów walutowych (kursy mogą być automatycznie pobierane z NBP) oraz rachunków i paragonów. Aplikacja ułatwia rozliczanie faktur, kontakt z klientami, monitorowanie płatności oraz wysyłanie przypomnień e-mailem, jeśli kontrahent spóźnia się z zapłatą. Umożliwia prowadzenie dowolnej liczby magazynów włącznie z wystawianiem dokumentów przesunięcia międzymagazynowego (w programie Faktury jest jeden magazyn). Ponadto zintegrowany moduł do analiz pozwala na wykonywanie graficznych analiz danych na podstawie faktur, takich jak obroty, wartościowość klientów, wizualizacja sprzedaży z podziałem na województwa lub miasta, czy analiza sprzedaży towarów i usług.

Za intuicyjnym interfejsem Elisoft Faktury 2021 kryje się niezwykle funkcjonalna aplikacja z możliwością generowania plików JPK_FA i JPK_VAT, mechanizmem automatycznej kontroli danych kontrahentów w bazach VAT, VIES i CEIDG oraz przyjmowaniem szybkich e-płatności internetowych za faktury wystawiane klientom. Istnieje w niej możliwość zdefiniowania osobnych kont z uprawnieniami do programu dla pracowników, szybkiego definiowania własnego logo i dodatkowych informacji na fakturze/rachunku z użyciem formatowanego tekstu, oprócz zaawansowanych funkcji dowolnej edycji całego szablonu wydruku, a także eksport danych z każdej tabeli do pliku arkusza Excel (XLSX).

A za ile to wszystko? Licencja wielostanowiskowa na dowolną ilość stanowisk komputerowych dla jednej firmy to 169 zł. Możesz zobaczyć dodatkowe opcje zakupu na tej stronie.

Faktura Small Business Standard

Mega-Tech

Faktura Small Business Standard to propozycja od firmy Mega-Tech. Została przygotowana z myślą o małych i średniej wielkości przedsiębiorstwach. Zaletą jest duża funkcjonalność przy bardzo przejrzystym, prostym w obsłudze interfejsie. Za jego pomocą można wystawić faktury VAT, proformy, korekty, faktury zaliczkowe, końcowe, uproszczone, WDT i inne dokumenty. Wszystkie mogą być zarówno w wersji polskiej i rozliczeniu złotówkowym, jak i w obcych walutach oraz językach. Co ważne - program jest na bieżąco aktualizowany i dostosowywany do zmian prawnych. Poza wystawianiem faktur aplikacja pozwala generować pliki JPK.

Faktura Small Business Standard pozwala na wiele opcji personalizacji. Warto podkreślić, że wszystkie wprowadzane dane są bezpiecznie przechowywane w ramach licencji eArchiwum (zdalnej kopii bezpieczeństwa). Istnieje również opcja przejścia na bardziej rozbudowane oprogramowanie, czyli program do wystawiania faktur z magazynem Faktura Small Business Pro. Wówczas program pozwali dodatkowo przygotować potrzebne dokumenty kasowe i magazynowe. Inwentaryzacja, zarządzanie stanami magazynowymi czy kompletacja towarów z tym programem trwa kilka chwil.

Faktura Small Business Standard to wydatek 200 złotych za 12 miesięcy użytkowania, a następnie 150 zł za kolejne 12 miesięcy lub 270 zł za 24 miesiące. Wszystkie funkcje można za darmo przetestować tutaj: Program do fakturowania - Mega-Tech

FakturaXL

FakturaXL to program do fakturowania i prowadzenia uproszczonej księgowości online. Producent oferuje darmowy moduł do fakturowania oraz płatną wersję programu z ewidencją VAT i automatycznie wypełnianą KPiR. Umożliwia wystawianie wszystkich rodzajów faktur i dokumentów dostępnych bez limitu produktów i klientów. Ma opcje integracji z biurami rachunkowymi. Dzięki temu w jednej paczce prześlemy faktury, które księgowy będzie mógł łatwo i sprawnie zaimportować do swojego programu. Obsługiwane są m.in. Insert Rachmistrz, Rewizor, Comarch Optima, Lefthand, Mała Księgowość RP. W rezultacie znalezienie biura, które „połączy się” z nami online, nie stanowi większego problemu.

FakturaXL automatycznie wypełnia Książkę Przychodów i Rozchodów (KPiR) oraz moduł ewidencji sprzedaży i zakupów VAT. Program upraszcza tworzenie i wysyłkę online deklaracji VAT-owskich (VAT-27, VAT-7, VAT-7K, VAT-UE) oraz Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK_VAT, JPK_FA, JPK_EWP, JPK_PKPIR). Jest przejrzysty i przyjemny w obsłudze. Po zalogowaniu wita nas widok podsumowania (dashboard) z graficznym podsumowaniem przychodów i kosztów oraz przyciskami do najczęściej wystawianych dokumentów. Z tego miejsca szybko przejrzymy listę faktur, zainicjujemy dodanie kosztu albo utworzymy nowy dokument wydania zewnętrznego – ten ostatni w wersji programu z opcją magazynu.

Ile kosztuje Faktura XL? Dostępne są trzy edycje. Bezpłatna to 10 faktur co miesiąc, wersja Pełna to zaledwie 8 zł/mies., a za edycję wersji Pełnej z magazynem płacisz zaledwie 18 zł/mies. Wszystkie opcje znajdziesz na tej stronie.

Faktura VAT 2022

Faktura VAT 2022

Program Faktura VAT 2022 przeznaczony jest do użytku w małych i średnich firmach usługowych, handlowych lub produkcyjnych, które poszukują wygodnego i łatwego w użyciu narzędzia do wystawiania dokumentów sprzedaży i zakupu. Aplikacja dostępna jest w trzech wersjach: Start (119 zł), Standard (149 zł) oraz Pro (229 zł), dostosowanych do wymagań firm o różnym profilu działalności. Umożliwia wygodne wystawianie i edytowanie dowolnych dokumentów sprzedaży i zakupu takich jak faktury (pro-forma, marża, RR, unijna, zaliczkowa, końcowa, walutowa), paragony, rachunki, zamówienia i oferty. Już w podstawowej wersji Start program wyposażono w wiele funkcji ułatwiających fakturowanie, w tym bazę kontrahentów, cenniki, wyszukiwarkę firm w bazie GUS czy możliwość wysyłki dokumentów e-mailem w formacie PDF.

Program Faktura VAT 2022 działa na każdym komputerze wyposażonym w przeglądarkę internetową oraz na smartfonach i tabletach, dzięki czemu swoje biuro możemy mieć zawsze przy sobie. Do zalet należy policzyć fakt, że generuje plik JPK w najnowszej wersji JPK_VAT(7) oraz JPK_FA. Oprogramowanie można zintegrować z pasażami handlowymi, takimi jak Allegro, WooCommerce, VirtueMart czy PrestaShop, co przyda się szczególnie osobom prowadzącym sprzedaż online.

Kliknij tutaj, aby wybrać swoją wersję.

Faktura.pl

Faktura.pl to program dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorców, umożliwiający wystawienie wszystkich typów faktur, z których firmy korzystają na co dzień. Dostępny jest w trzech wersjach abonamentowych. Wariant pierwszy, Basic, to subskrypcja w wysokości 9,99 zł/mies.. Droższy, Optimum, to wydatek większy zaledwie o 5 złotych, czyli 14,99 zł. Najbardziej kosztowny jest abonament Premium - od 24,99 zł/mies. Oczywiście ilość dostępnych funkcji różni się w zależności od abonamentu - im jest on droższy, tym więcej oferuje np. w wariancie Premium otrzymujemy moduł obsługi magazynowej i pakiet automatycznego odczytu dokumentów OCR. Jednak nikt nie lubi kupować kota w worku, dlatego udostępniono możliwość wypróbowania programu za darmo. Do skorzystania z Faktura.pl potrzebujemy jedynie adresu e-mail i urządzenia z dostępem do Internetu.

W Faktura.pl wystawienie dokumentu zajmuje zaledwie kilka sekund, zawdzięczamy to prostej i intuicyjnej budowie programu. W głównym oknie można wybrać rodzaj dokumentu - fakturę (VAT, korygującą, zaliczkową, uproszczoną), rachunek lub proformę. Dane naszej firmy zostaną uzupełnione automatycznie po wpisaniu NIP, analogicznie wygląda to w przypadku kontrahenta, któremu wystawiamy fakturę. Możemy także wskazać odbiorcę dokumentu z wewnętrznej bazy programu. Dodatkowo otrzymujemy wygodne opcje, jak możliwość automatycznej wysyłki dokumentu e-mailem czy ustawienia faktury cyklicznej (w przypadku klientów, którym co miesiąc wystawia się rachunek lub fakturę o takiej samej wielkości).

Pełna recenzja na tej stronie.

Fakturowo

Fakturowo

Fakturowo to program online, dostępny w kilku wersjach abonamentowych oraz umożliwiający dodatkowy zakup funkcji specjalnych. Zasadniczo jego działanie to proste i szybkie wystawianie faktur każdego rodzaju - od faktur VAT po wezwania do zapłaty oraz dobowe raporty fiskalne. Można przy tym stworzyć bazę danych swoich klientów lub każdorazowo pobierać dane z GUS na podstawie numeru NIP, REGON lub KRS. Można także stworzyć bazę klientów, kosztów, a także produktów. Na pochwałę zasługuje przejrzysty interfejs - wszystkie opcje znajdują się na górnej belce.

Fakturowo umożliwia darmowe korzystanie z serwisu bez abonamentu, ale wówczas ilość faktur możliwych do wystawienia każdego miesiąca jest ograniczona, nie są dostępne także wszystkie funkcjonalności. Jednak to, co się wówczas otrzymuje, jest wystarczające, aby poznać możliwości programu. Abonament przedłużający ważność konta o 1 miesiąc wynosi 15 zł brutto, o 6 miesięcy 30 zł, o 12 miesięcy 50 zł. Wszystkie opcje znajdziesz na tej stronie.

mpFaktura Professional

mpFaktura Professional

mpFaktura Professional to banalnie proste, ale jednocześnie wydajne i funkcjonalne wystawianie faktur i rachunków. Stanowi ono część pakietu mpFirma, jednak można z niego skorzystać osobno. Pozwala na wystawianie różnego rodzaju dokumentów handlowych, m.in. faktur, rachunków czy paragonów. Na liście funkcji znajdziemy również tworzenie wielu cenników. Program obsługuje także zamówienia, dokumenty kasowe KP i KW, pozwala na tworzenie bazy kontrahentów, indeksu produktów i usług itp. Umożliwia także prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej. Liczba magazynów, prowadzonych w dowolnych walutach, jest nieograniczona. Oprogramowanie oferuje także szereg funkcjonalności dodatkowych, jak np. możliwość tworzenia notatek, planowania prostych zadań do wykonania itp.

mpFaktura Professional pozwala na drukowanie paragonów na drukarkach fiskalnych! Posiada zintegrowane wsparcie dla protokołów Posnet, Thermal oraz Novitus. W środowisku Windows, za pośrednictwem aplikacji BSX Printer - możliwa jest obsługa drukarek również firm Elzab oraz Farex. Program umożliwia generowanie i wysyłanie plików: JPK-V7M, JPK-V7K, JPK-FA i JPK-MAG. Można go zintegrować ze sklepem internetowym oraz korzystać z automatycznie wykonywanych kopii bezpieczeństwa bazy danych użytkownika.

mpFaktura Professional to wydatek 199 zł za rok dla jednego użytkownika lub 358 zł za rok dla jednego użytkownika, ale wraz z 1 GB bsxCloud oraz 887 zł za rok dla 3 użytkowników, a w cenę wliczono 5 GB bsxCloud oraz 10 GB bsxBackup. Możesz wybrać swoją opcję na tej stronie.

Subiekt 123

Fot. Subiekt123

Subiekt 123 to wygodny w obsłudze program, który umożliwia wystawianie faktur oraz paragonów. Dzięki działaniu w chmurze można korzystać z niego na dowolnym urządzeniu. Oprogramowanie posiada wszystkie funkcje niezbędne do wygodnego przeprowadzania operacji: stałą bazę klientów, listę produktów i usług itp. Umożliwia to wygenerowanie dokumentu za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Jest on pobierany w formie pliku PDF. Ciekawą opcją są także faktury cykliczne, które Subiekt 123 może automatycznie wysyłać do klientów. Firmy prowadzące handel zagraniczny z pewnością docenią możliwość drukowania faktur dwujęzycznych: polsko-angielskich oraz polsko-niemieckich.

Subiekt 123 wyposażony jest w wygodny mechanizm analiz – dzięki czemu można prosto i szybko wygenerować np. zestawienia sprzedaży w danym okresie na podstawie wybranych kryteriów. Usługa potrafi także wygenerować pliki JPK_VAT oraz JPK_FA. Warto również wspomnieć o w pełni konfigurowalnym interfejsie – pozwala to na dopasowanie go do potrzeb użytkownika. Usługę Subiekt 123 można przetestować za darmo – i jeśli szukasz elastycznego programu do wystawiania dokumentów oraz analiz, warto to zrobić. W tym celu przejdź na tę stronę.

Wersja podstawowa Subiekt 123 to wydatek 9,90 zł za miesiąc, 26,90 zł za 3 miesiące lub 99,90 za 12 miesięcy użytkowania. Można dobrać do niej moduły dodatkowe: fiskalizacja (umożliwia drukowanie paragonów na drukarce fiskalnej) oraz użytkownik+ (pozwala na korzystanie z usługi trzem dodatkowym osobom). Dodatkowa dopłata za miesiąc, kwartał i rok wynosi odpowiednio 4,90 zł, 12,90 zł oraz 49,90 zł za fiskalizację i 8,90 zł, 23,90 zł oraz 89,90 zł za użytkownik+.