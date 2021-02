Spis treści

Promocja Norton 360 Deluxe Cena: 149,99 zł / rok

149,99 zł / rok Kup teraz: Norton 360 for Gamers Ochrona kont do gier i zasobów cyfrowych. Optymalizacja powiadomień, wykrywanie trybu pełnoekranowego, Password Manager i 50 GB na dane w chmurze.

Antywirus dla gracza - po co ?

Cyfrowej rozrywce oddają się gracze w każdym wieku - od dzieci po seniorów. To świetny sposób na spędzanie wolnego czasu - gatunków i rodzajów rozgrywek jest tyle, że każdy bez problemu znajdzie coś, co pasuje mu najlepiej. Dotyczy to zwłaszcza obecnych czasów pandemii - liczba graczy Steam poszybowała w górę, podobnymi osiągnięciami mogą pochwalić się również inne platformy, jak np. Epic Games. Szacuje się, że ok. 1/3 ludzkości, czyli ponad dwa miliardy osób, gra w gry. Nic zatem dziwnego, że przestępcy wykorzystują gaming do swoich celów - zaczynając od kradzieży, a kończąc na złośliwym, bezinteresownym psuciu zabawy.

Oczywiście większość szkodników wymierzona jest w rynek PC - ze względu na jego popularność to właśnie tu powstaje najwięcej wirusów, robaków, trojanów i innego malware. Dotyczy to zwłaszcza gier online - połączenie komputera z serwerem gry daje okazję do przeprowadzenia ataku na łączach. To właśnie w celu ochrony przed takimi zdarzeniami powstało oprogramowanie antywirusowe dla graczy. Jego działanie powinno dawać skuteczną ochronę przeciwko zagrożeniom, bez spowalniania łączności.

Dobry antywirus dla graczy - czym powinien się cechować?

Program antywirusowy dla gracza musi mieć kilka opcji dedykowanych wyłącznie cyfrowej rozrywce. Wielu producentów zdaje sobie z tego sprawę i dlatego w ustawieniach antywirusów mamy specjalny Tryb Gry (funkcjonuje pod różnymi nazwami, ale jego sens jest ten sam). Przeglądając dostępne oprogramowanie antywirusowe dla graczy możemy znaleźć kilka funkcji, które się powtarzają. Te funkcje to:

skaner behawioralny - bada zachowanie działających w tle systemów i procesów, aby wykryć nieprawidłowe, świadczące o pracy szkodnika

- bada zachowanie działających w tle systemów i procesów, aby wykryć nieprawidłowe, świadczące o pracy szkodnika blokowanie wyskakujących okienek - zapobiega zakłóceniom w trakcie rozgrywki, a każdy chyba przyzna, że nie ma nic bardziej frustrującego, niż wyskakujące okienko z powiadomieniem w kluczowym momencie zabawy

- zapobiega zakłóceniom w trakcie rozgrywki, a każdy chyba przyzna, że nie ma nic bardziej frustrującego, niż wyskakujące okienko z powiadomieniem w kluczowym momencie zabawy ochrona w czasie rzeczywistym - skanuje wszystkie odbierane dane, aby wykryć w nich potencjalne zagrożenia

Każdy producent próbuje nas kusić autorskimi sposobami ochrony. Przykładowo - Norton 360 for Gamers oferuje funkcję Secure VPN, pozwalającą na maskowanie adresu IP za pomocą niegromadzącej dzienników sieci VPN, aby lepiej chronić przed atakami typu DDoS, doxing i SWATing, McAfee ma dwustronny firewall i optymalizator systemu pod kątem zabawy, Kaspersky umożliwia ustalenie limitu wykorzystania zasobów sieciowych. Jak wybrać najlepszą opcję? Oto nasz ranking, przedstawiający najlepsze programy antywirusowe dla graczy.

Norton Norton 360 for Gamers

Aktualne ceny w sklepach Norton 360 for Gamers (PC, Android, Mac, iOS) 3 Devices, 1 Year - Norton Key -... 88 zł Firma NortonLifeLock przygotowała nowe oprogramowanie antywirusowe dedykowane graczom - Norton 360 for Gamers. Sprawdzamy, jak sprawdza się ono w praktyce. Posiadanie dobrze zabezpieczonych urządzeń, np. za sprawą oprogramowania antywirusowego, to w obecnych czasach konieczność. Pandemia koronawirusa sprawiła, że znacznie częściej korzystamy z "sieci". Co więcej, jako iż nie musimy marnować już czasu na dojazdy do pracy czy szkoły, a spotkania towarzyskie nie są wskazane, to pozostaje nam wyłącznie rozrywka w trybie online. Granie solo jest świetne, ale każdy fan gier potrzebuje czasami kontaktu z innymi entuzjastami elektronicznej rozrywki. Czy to poprzez rywalizację, czy kooperację, niemal każda produkcja zyskuje, gdy możemy bawić się wspólnie z innymi żywymi graczami. Choć bezpieczeństwo naszych danych (nazw użytkownika, haseł, ale i metod płatności) jest niezwykle istotne, to problem w tym, że oprogramowanie antywirusowe potrafi znacząco uprzykrzyć „życie” gracza. Nie wspominając już o dodatkowym obciążeniu PC, to najbardziej irytujące są sytuacje, w których ni stąd, ni zowąd wyskakuje powiadomienie antywirusa. Często bywa tak, że akurat wtedy wspólnie ze znajomymi walczyliśmy z wyjątkowo trudnym bossem. To wtedy właśnie najbardziej mamy ochotę pozbyć się naszej... Choć bezpieczeństwo naszych danych (nazw użytkownika, haseł, ale i metod płatności) jest niezwykle istotne, to problem w tym, że oprogramowanie antywirusowe potrafi znacząco uprzykrzyć „życie” gracza. Nie wspominając już o dodatkowym obciążeniu PC, to najbardziej irytujące są sytuacje, w których ni stąd, ni zowąd wyskakuje powiadomienie antywirusa. Często bywa tak, że akurat wtedy wspólnie ze znajomymi walczyliśmy z wyjątkowo trudnym bossem. To wtedy właśnie najbardziej mamy ochotę pozbyć się naszej... Norton Norton 360 for Gamers - pełna recenzja »

McAfee Gamer Security



Ocena redakcji PCWorld.pl McAfee Gamer Security to oprogramowanie antywirusowe, które ma zapewnić bezpieczne granie z pełną wydajnością. W jaki sposób tego dokonuje? McAfee Gamer Security wykorzystuje do swojego działania silnik MicroAV, a także własne mechanizmy optymalizujące. Ma to na celu skierowanie pełnych mocy przerobowych maszyny na potrzeby gier, przy maksymalnym ograniczeniu zużycia zasobów przez aplikacje pracujące w tle. Program nie ma przy tym większego wpływu na wydajność maszyny, ponieważ korzysta ze skanera sieciowego - którego wysoką skuteczność potwierdzają liczne testy niezależnych laboratoriów. Wspomniane mechanizmy optymalizujące, zwiększające ilość klatek na sekundę, wpływają pozytywnie na zabawę. Można to sprawdzić dzięki wbudowanemu benchmarkowi, który działa w czasie rzeczywistym w tle i podaje dane nie tylko o liczbie FPS, ale i wykorzystaniu procesora, pamięci i łącza sieciowego. McAfee Gamer Security umożliwia wprowadzenie własnych ustawień do używanych mechanizmów, co pozwoli na jeszcze lepsze dopasowanie programu do naszych oczekiwań. Poza pozytywnym wpływem na same gry usprawnia także zamykanie i wybudzanie systemu z hibernacji - różnica w stosunku do maszyny bez Gamer Security wynosi nawet kilka procent. Ten antywirus przyda się zaawansowanym graczom,... McAfee Gamer Security umożliwia wprowadzenie własnych ustawień do używanych mechanizmów, co pozwoli na jeszcze lepsze dopasowanie programu do naszych oczekiwań. Poza pozytywnym wpływem na same gry usprawnia także zamykanie i wybudzanie systemu z hibernacji - różnica w stosunku do maszyny bez Gamer Security wynosi nawet kilka procent. Ten antywirus przyda się zaawansowanym graczom,... McAfee Gamer Security - pełna recenzja » Zalety: potrafi zwiększyć liczbę FPS

korzysta ze skanera sieciowego

pozwala na wprowadzenie własnych parametrów Wady: brak kilku funkcji w stosunku do Total Protection

BullGuard Premium Protection



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach BullGuard Premium Protection (1 PC, 3 Years) - Key GLOBAL 49 zł Premium Protection to propozycja od mniej popularnego w Polsce producenta oprogramowania antywirusowego. Jest jednak produktem, który powinien zainteresować "hardkorowych" graczy. BullGuard Premium Protection to kompleksowy pakiet antywirusowy, który nie tylko zapewnia bezpieczeństwo przed szkodnikami z sieci, ale również oferuje funkcję Game Booster. Jej zadanie to optymalizacja wykorzystania zasobów maszyny w celu zapewnienia jak najlepszej wydajności gier - co pozwala na podniesienie ilości klatek na sekundę. Jest to bardzo rozbudowana funkcja, która pozwala m.in. na tworzenie i edytowanie profili. Oprócz tego umożliwia wybranie, które pliki mają być skanowane - można np. wybrać brak skanowania dla plików związanych z Twoją ulubioną grą online, dzięki czemu będą one szybciej pobierane, co z kolei przekłada się na płynność rozgrywki sieciowej. BullGuard ma kilka predefiniowanych profili dla popularnych tytułów, ale można dodawać do nich kolejne pozycje. BullGuard Premium Protection sprawdza się nie tylko pod kątem gier, ale również jako systemowy skaner antywirusowy. Chroni m.in. przed kradzieżą tożsamości, daje narzędzia do kontroli rodzicielskiej oraz nadzoruje sieć domową. Może również przeskanować system operacyjny pod kątem wykrycia podatności, umożliwiających włamania bądź atak.... BullGuard Premium Protection sprawdza się nie tylko pod kątem gier, ale również jako systemowy skaner antywirusowy. Chroni m.in. przed kradzieżą tożsamości, daje narzędzia do kontroli rodzicielskiej oraz nadzoruje sieć domową. Może również przeskanować system operacyjny pod kątem wykrycia podatności, umożliwiających włamania bądź atak.... BullGuard Premium Protection - pełna recenzja » Zalety: kompletny pakiet ochronny

zaawansowane funkcje dla graczy

gotowe profile dla wielu popularnych gier

wysoka skuteczność ochrony Wady: brak wersji polskiej

Eset Smart Security Premium



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach Eset Smart Security Premium 1 Pc 1 rok Nowa Pl Esd 201 zł Eset Smart Security Premium to pakiet zabezpieczający, który ma zapewnić całkowitą ochronę systemowi operacyjnemu. Sprawdzamy, jakie cechy mogą skłonić do jego zakupu. Eset Smart Security Premium oferuje kompletną ochronę komputera. Korzysta z autorskiej technologii, która została wielokrotnie doceniona w testach laboratoriów badawczych. Poza wysoką skutecznością ochrony przed zagrożeniami ransomware, oprogramowaniem szpiegującym czy szkodnikami przejmującymi system, pozwala także na zabezpieczenie cyfrowej tożsamości oraz zakupów online. Oferuje ponadto moduł kontroli rodzicielskiej i szyfrowanie plików oraz nośników danych. Przy całym swoim rozległym działaniu jego praca jest niemal nieodczuwalna dla systemu - zużywa niewiele zasobów, przez co idealnie nadaje się np. do ochrony podczas grania w gry online. Tym bardziej, że oferuje Tryb gier - automatycznie przełącza się w tryb dyskretny w chwili uruchomienia dowolnej aplikacji działającej w trybie pełnoekranowym. Wyłącza wyświetlanie wyskakujących okien, monitów systemu oraz informacji o aktualizacjach, by zachować pełną wydajność maszyny i nie przeszkadzać w rozrywce lub w pracy. Kolejne zalety Eset Smart Security Premium to ochrona i zarządzanie hasłami oraz optymalizacja baterii w laptopach. W ten sposób codzienne użytkowanie maszyny... Kolejne zalety Eset Smart Security Premium to ochrona i zarządzanie hasłami oraz optymalizacja baterii w laptopach. W ten sposób codzienne użytkowanie maszyny... Eset Smart Security Premium - pełna recenzja » Zalety: wysoka skuteczność ochrony

duża ilość dostępnych funkcji

czytelny interfejs

tryb dla graczy

Kaspersky Security Cloud



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach Kaspersky Security Cloud Personal 2021 (5 Devices, 1 Year) - Kaspersky Key -... 125 zł Kaspersky Security Cloud to pełen pakiet zabezpieczający przed wirusami. A co konkretnie ma do zaoferowania? Kaspersky Security Cloud to program, składający się z szeregu narzędzi ochronnych. Oprócz rzeczy podstawowej - czyli zabezpieczeń przeciwko wirusom i ransomware - mamy tutaj także ochronę zakupów i bankowości online, narzędzie do optymalizacji systemu operacyjnego oraz - co bardzo rzadko spotykane - sieć VPN z limitem wykorzystania danych 200 MB dziennie. Pomyślano także o miłośnikach cyfrowej rozrywki - mamy tu zaimplementowany Tryb Gry, który uruchamia się automatycznie przy przechodzeniu aplikacji w tryb pełnoekranowy. Na czas zabawy wstrzymywane są powiadomienia oraz głęboki skan. Dzięki temu nic nie obciąża zasobów sprzętowych, a gry mogą pokazywać pełnię swoich możliwości. Jeśli chodzi o samą skuteczność wykrywania zagrożeń, jest ona stuprocentowa - nic nie prześliźnie się przez mechanizmy ochronne stworzone przez Eset. Kaspersky Security Cloud cechuje lekkie działanie - nie powinien być odczuwalny nie tylko w trakcie grania, ale również i codziennego użytkowania komputera. Ponadto warto wymienić kolejną zaletę - jeśli korzystasz z programu Eset na laptopie, antywirus zawsze zaalarmuje, gdy jakakolwiek aplikacja... Kaspersky Security Cloud cechuje lekkie działanie - nie powinien być odczuwalny nie tylko w trakcie grania, ale również i codziennego użytkowania komputera. Ponadto warto wymienić kolejną zaletę - jeśli korzystasz z programu Eset na laptopie, antywirus zawsze zaalarmuje, gdy jakakolwiek aplikacja... Kaspersky Security Cloud - pełna recenzja » Zalety: wbudowany VPN

wszechstronna ochrona

tryb gry

duże ułatwienia dla użytkowników mobilnych

mks_vir mks_vir