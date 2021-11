Spis treści

Tenda AC21 to przystępny cenowo router wyposażony w aż 6 anten. Za około 250 zł otrzymujemy wydajne urządzenie sieciowe, które pokryje zasięgiem spore mieszkanie lub niewielki dom jednorodzinny. Tenda AC21 to jeden z tańszych routerów, który może pochwalić się sporym zasięgiem oferowanej sieci bezprzewodowego. Za około 250 zł dostaniemy dwuzakresowy router Wi-Fi pracujący w technologii Wi-Fi 5 (802.11ac). Tenda AC21 Maksymalna prędkość Wi-Fi dla sieci 5 GHz to 1733 Mb/s, a dla sieci 2,4 GHZ 300 Mb/s. Zastosowane podzespoły są kompatybilne z nowoczesnymi rozwiązaniami takimi, jak MU-MIMO, które zapewnia szerszy zasięg sieci Wi-Fi. Router wyposażono w cztery złącza RJ-45 w standardzie Gigabit Ethernet. Jedno z nich to złącze WAN. Pozostałe trzy służą do podłączania urządzeń do sieci lokalnej. Tenda AC21 obsługuje IP v6. Routerem możemy zarządzać z poziomu interfejsu webowego lub przemyślanej aplikacji mobilnej Tenda Wi-Fi. Warto podkreślić, że router posiada 36 miesięczną gwarancję producenta. Naszą recenzję routera Tenda AC21 znajdziesz tutaj. Tenda AC21 - pełna recenzja »

Ocena redakcji PCWorld.pl TP-LINK ARCHER C6 AC1200 jest routerem typu Dual-Band oraz obsługuje technologię MU-MIMO, która pozytywnie wpływa na prędkość przesyłu danych. Co jeszcze może skłonić do jego zakupu? Przede wszystkim cena! TP-LINK ARCHER C6 AC1200 TP-LINK ARCHER C6 AC1200 to ruter wyposażony w cztery porty LAN 10/100/1000Mb/s oraz jeden 1 port WAN 10/100/1000Mb/s, a także cztery stałe anteny dookólne. Może pracować w częstotliwościach 2,4GHz oraz 5GHz, osiągając prędkość transmisji do 867Mb/s przy 5GHz oraz do 300Mb/s przy 2,4 GHz. Za bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej odpowiada szyfrowanie 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK. Na plus należy zaliczyć urządzeniu fakt, że można zarządzać nim z poziomu aplikacji TP-Link Tether App, a interfejs jest bardzo intuicyjny. Ruter TP-LINK przeznaczony jest do użytku domowego, może pracować jako punkt dostępowy lub mostek (bridge). Wspomniana wcześniej obsługa technologii MU-MIMO 2x2 umożliwia jednoczesną komunikacje routera z dwoma urządzeniami, przekładając się na zwiększenie wydajności i szybkości jego pracy. TP-LINK ARCHER C6 AC1200 sprawuje się bez problemów na odległość do 15 metrów, potem... TP-LINK ARCHER C6 AC1200 sprawuje się bez problemów na odległość do 15 metrów, potem... TP-LINK ARCHER C6 - Superoferta w RTV Euro AGD - pełna recenzja » Zalety: dwa zakresy pracy
technologia MU-MIMO 2x2
mocny sygnał na 15 metrów
intuicyjne zarządzanie przez aplikację Wady: brak portu USB

Tenda TX3 pozwoli cieszyć się wydajną siecią Wi-Fi 6 bez zbędnych dodatków za zaledwie nieco ponad 200 zł. Tenda TX3 to jeden z najtańszych routerów, które możemy polecić. Przystępny cenowo model posiada wsparcie dla Wi-Fi 6 i cztery zewnętrzne anteny zapewniające odpowiednie pokrycie zasięgiem. Tenda TX3 fot. Daniel Olszewski / PCWorld Na pokładzie znajdziemy cztery porty RJ-45 (3x LAN i 1x WAN) w standardzie Gigabit Ethernet. Za wydajność odpowiadają również technologie MU-MIMO oraz Beamforming. Router posiada pełne wsparcie dla aplikacji Tenda oraz współpracuje z asystentem głosowym Amazon Alexa. W naszych testach Tenda TX3 pozytywnie zaskoczyła jakością i wydajnością tworzonej sieci Wi-Fi oraz obsługą wielu urządzeń w tym samym czasie. Router spokojnie może konkurować z konstrukcjami droższymi o 100 zł. Szczegółowe informacje o Tenda TX3 znajdziesz w naszym teście. Tenda X3 - pełna recenzja »

Ocena redakcji PCWorld.pl Router Nighthawk Pro Gaming XR500 to jedno z najciekawszych urządzeń w ofercie marki Netgear. Sprzęt został wyposażony w nowoczesny system DumaOS, czym zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurentów. Nasze laboratorium sprawdziło czy jest to rozwiązanie godne uwagi. Nighthawk Pro Gaming to jedna z najnowszych linii produktowych w ofercie marki Netgear. Aktualnie obejmuje ona dwa urządzenia skierowane do graczy. Pierwszym z nich jest swich SX10 z programowalnym podświetleniem LED i rozbudowanym interfejsem, dostępnym również z poziomu urządzeń mobilnych. Drugie urządzenie to Router XR500, który dzięki uprzejmości marki Netgear mieliśmy okazję przetestować. Netgear XR500 - ocena Budowa: 9 Wyposażenie: 9 Wydajność 10 Opłacalność: 8 Ocena końcowa: 9 Stylistyka Zgodnie z oczekiwaniami graczy, XR500 wyróżnia się agresywnym wzornictwem. Pokaźnych rozmiarów obudowa (322 x 244 x 55 mm) została wykonana z matowego tworzywa. Jej frontowa część przyciąga wzrok rzędem 11 diod sygnalizacyjnych, które zależnie od potrzeb można wyłączyć lub pozostawić włączone. Górny panel kryje dwa przyciski – WPS do szybkiego parowania urządzeń oraz Wi-Fi on/off do aktywowania sieci bezprzewodowej. Korona złożona z 4 regulowanych anten jest zapowiedzią obsługi technologii MU-MIMO. Pokaźny zestaw diod sygnalizacyjnych cieszy oko. Oczywiście producent przewidział możliwość ich wyłączenia jednym przyciskiem. Specyfikacja Obudowa modelu XR500 kryje również interesujący złącz. Obok standardowego pakietu 4 portów LAN, specyfikacja obejmuje także 2 gniazda USB 3.0. Pozwalają one na efektywną... Obudowa modelu XR500 kryje również interesujący złącz. Obok standardowego pakietu 4 portów LAN, specyfikacja obejmuje także 2 gniazda USB 3.0. Pozwalają one na efektywną... Netgear XR500 - pełna recenzja » Zalety: Oprogramowanie DumaOS
Funkcja QoS
Geo-Filter
bogaty zestaw złącz
MU-MIMO Wady: Brak należytego spolszczenia interfejsu

Tenda RX9 Pro to wydajny router Wi-Fi 6 za niespełna 400 zł. Tenda RX9 Pro to ciekawa propozycja, która nie zrujnuje domowego budżetu. Za niespełna 400 zł otrzymamy bardzo wydajny router Wi-Fi 6 z przemyślaną aplikacją mobilną i rozbudowanym interfejsem sieciowym. Tenda RX9 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld Router wyposażono w cztery anteny zewnętrzne oraz dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 1,6 GHz. Całość posiada również trzy porty LAN oraz port WAN w standardzie Gigabit Ethernet. Producent przewidział diodę sygnalizującą oraz kompatybilność z aplikacją Tenda Wi-Fi. Router posiada wsparcie dla MU-MIMO i Beamforming. W naszych testach Tenda RX9 Pro osiągnęła bardzo dobre rezultaty. Urządzenie tworzy bardzo wydajną sieć Wi-Fi i nie ma problemu z obsłużeniem wielu urządzeń w tym samym czasie. Więcej informacji znajdziesz w naszym teście Tendy RX9 Pro. Tenda RX9 Pro - pełna recenzja »

Jak wybrać router o wysokim zasięgu?

Na rynku dostępne są dwa typy routerów – routery z wbudowanymi modemami i bez nich. Zwyczajowo mówi się o routerach bezprzewodowych, chociaż w rzeczywistości nie ma potrzeby używania takiego rozróżnienia, bo nie istnieją żadne „przewodowe” routery. Wszystkie mają wbudowany interfejs Wi-Fi.

To, który z tych dwóch typów routera jest potrzebny, zależy od sposobu dostarczania usług internetu szerokopasmowego. Jeśli internet jest dostarczany za pośrednictwem linii telefonicznej, potrzebny jest router z modemem ADSL lub VSDL. Ten pierwszy jest bardziej powszechny, ale ten drugi służy do szybszych połączeń, które obejmują również sieci światłowodowe. Kabel światłowodowy nie jest prowadzony bezpośrednio do domu, lecz umieszczony w najbliższej szafce na przyległej lub sąsiedniej drodze. Dlatego mówi się, że światłowód jest doprowadzany do określonego punktu na ulicy (ang. FTTC, Fibre To The Cabinet).

Jeśli korzystasz z szerokopasmowego połączenia kablowego, na przykład usług internetowych UPC czy Netii, potrzebujesz routera „kablowego”, tzn. routera bez wbudowanego modemu. Zdarza się, że w takim przypadku możliwe jest użycie routera z modemem, ale taki router musi być dostosowany do obsługi szerokopasmowych łączy kablowych i mieć wbudowany port WAN RJ45.

W Polsce aktualnie przeważająca większość dostawców korzysta z szerokopasmowego połączenia kablowego. Dotyczy to zarówno internetu z kabla miedzianego jak i światłowodu. Z tego właśnie powodu większość routerów posiada klasyczne porty WAN w standardzie Gigant Ethernet.

Gniazda RJ-45 w routerze fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Dlaczego router w standardzie Wi-Fi 6 jest dobrym pomysłem?

Od 2019 roku na rynku sieci bezprzewodowych trwa rewolucja. W sklepach pojawia się mnóstwo nowych urządzeń sieciowych oraz elektroniki z wbudowanymi modułami Wi-Fi 6. Najnowszy standard zastąpił na rynku Wi-Fi 5 znane również jako 802.11ac.

Standardy sieci Wi-Fi

Wi-Fi 6 rozwiązuje większość problemów z sieciami bezprzewodowymi. Aktualnie do domowych sieci lokalnych podłączana jest coraz większa ilość urządzeń. Jeszcze kilka lat temu były to zazwyczaj telefony, tablety i komputery. Dziś do całości musimy dodać sprzęt AGD, czytniki ebooków, smartwatche, urządzenia smart home i mnóstwo dodatkowych elementów, o których nawet nie zdajemy sobie sprawy.

Wi-Fi 6 zostało zaprojektowane tak, aby obsłużyć większy ruch sieciowy przy minimalizacji strat jakości i zasięgu. Względem Wi-Fi 5 otrzymujemy lepsze pokryciem zasięgiem oraz możliwość podłączenia większej ilości urządzeń w tym samym czasie. Dodatkowo nic nie tracimy - Wi-Fi 6 jest w pełni zgodne ze standardami Wi-Fi 5 oraz Wi-Fi 4.

Całość uzupełniają szybsze transfery danych, które mogą wynosić do 10 gigabajtów na sekundę oraz mniejsze zużycie energii, co zauważą posiadacze smartfonów i komputerów przenośnych.

Co ważne routery Wi-Fi 6 aktualnie nie są już zauważalnie droższe od modeli z Wi-Fi 5. Podstawowe konstrukcje, które oferują zadowalające parametry kupimy za około 250 zł.

Bezprzewodowe pasma i kanały

Rozbudowanie technologii aktywnie stosowanej w routerach w standardzie Wi-Fi 6 w pasmie 5 GHz oraz 2,4 GHz pozwala na łączenie dwóch kanałów bezprzewodowych w celu zwiększenia pojemności danych. Dzięki Wi-Fi 6 możemy skorzystać z dostępu do kanałów w pasmie 80 MHz oraz 160 MHz.

Kolejną sztuczką mającą na celu uzyskanie dobrego efektu jest kształtowanie wiązki (Beamforming), czyli transmitowanie energii radiowej z routera do laptopa w bardziej ukierunkowany sposób. Służy do tego uszeregowanie fazowe, w którym sygnały z jednej anteny są nieznacznie opóźnione w porównaniu do sygnałów z innej anteny. W ten sposób tworzy się obszary konstruktywnej ingerencji w pożądanym kierunku. Wiele najnowszych routerów obsługuje technologię MU-MIMO, co oznacza, że router może komunikować się z wieloma różnymi urządzeniami w tym samym czasie bez konieczności szybkiego przesyłania danych do różnych urządzeń po kolei, co ma miejsce w przypadku wszystkich routerów bez technologii MU-MIMO.

Na co zwracać uwagę?

Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, poszukaj bezprzewodowego routera w standardzie Wi-Fi 6 z co najmniej trzema antenami. Czasami są one montowane dyskretnie wewnątrz urządzenia, więc warto w pierwszej kolejności zapoznać się ze specyfikacjami technicznymi lub opiniami ekspertów.

Zewnętrzne anteny routera Wi-Fi fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Jeśli chodzi o konstrukcję routera, obecnie dostępne modele wyglądają ładnie i estetycznie. Przeprowadzone przez nas testy wykazały, że anteny montowane w środku urządzenia są równie skuteczne jak te umieszczane na zewnątrz.

W tych miejscach, w których nadal potrzebne są przewodowe łącza Ethernet, rozsądnym rozwiązaniem jest posiadanie wielu portów Ethernet LAN. Aktualnie dostępne routery mają na szczęście co najmniej gigabitowe specyfikacje, a standardowym wyposażeniem są cztery porty. W najtańszych konstrukcjach znajdziemy trzy gniazda RJ-45. Bardzo rzadko można spotkać przestarzałe konstrukcje z portami Fast Ethernet.

Niektóre firmy promują tzw. „inteligentne routery”, które umożliwiają dostęp do interfejsu administratora routera przez osoby spoza sieci domowej. Bardzo popularne są również aplikacje na urządzenia mobilne, które pozwalają przeprowadzić wygodną konfigurację routera bez konieczności wykorzystywania komputera. Również zarządzanie urządzeniami sieciowymi z ekranu naszego smartfona jest znacznie wygodniejsze.

Aplikacja mobilna do zarządzania routerem fot. Daniel Olszewski / PCWorld Aplikacja mobilna do zarządzania routerem fot. Daniel Olszewski / PCWorld Aplikacja mobilna do zarządzania routerem fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Domowy router musi być przede wszystkim stabilny i bezpieczny. Służy jako drzwi do każdego podłączonego urządzenia, zarówno przewodowego i bezprzewodowego, używanego w gospodarstwie domowym. Trudno sprawdzić działanie routera przed jego instalacją i użytkowaniem, ale warto przejrzeć fora internetowe pod kątem zgłaszanych problemów i historię producenta, by upewnić się, że poprawki i aktualizacje zabezpieczeń są wprowadzane w sposób terminowy.