Na początku artykułu wyjaśniamy jak kupić router. Na końcu - prezentujemy konkretne najlepsze urządzenia.

Na rynku dostępne są dwa typy routerów – routery z wbudowanymi modemami i bez nich. Zwyczajowo mówi się o routerach bezprzewodowych, chociaż w rzeczywistości nie ma potrzeby używania takiego rozróżnienia, bo nie istnieją żadne „przewodowe” routery. Wszystkie mają wbudowany interfejs W-Fi.

To, który z tych dwóch typów routera jest potrzebny, zależy od sposobu dostarczania usług internetu szerokopasmowego. Jeśli internet jest dostarczany za pośrednictwem linii telefonicznej, potrzebny jest router z modemem ADSL lub VSDL. Ten pierwszy jest bardziej powszechny, ale ten drugi służy do szybszych połączeń, które obejmują również sieci światłowodowe, takie jak BT Infinity. Kabel światłowodowy nie jest prowadzony bezpośrednio do domu, lecz umieszczony w najbliższej szafce na przyległej lub sąsiedniej drodze. Dlatego mówi się, że światłowód jest doprowadzany do określonego punktu na ulicy (ang. FTTC, Fibre To The Cabinet).

Jeśli korzystasz z szerokopasmowego połączenia kablowego, na przykład usług internetowych Virgin, potrzebujesz routera „kablowego”, tzn. routera bez wbudowanego modemu. Zdarza się, że w takim przypadku możliwe jest użycie routera z modemem, ale taki router musi być dostosowany do obsługi szerokopasmowych łączy kablowych i mieć wbudowany port WAN RJ45.

Dlaczego router w standardzie 802.11ac jest dobrym pomysłem?

Router w standardzie 802.11ac jest lepszy niż jakakolwiek dotychczasowa wersja Wi-Fi. Podstawowymi zaletami tego routera są zwiększona przepustowość i większy zasięg. Oznacza to, że dane mogą być wysyłane szybciej i można utrzymać wystarczająco szybkie połączenie w miarę oddalania się od routera, nawet w kilku pomieszczeniach od niego oddalonych.

Jednym ze sposobów, w jaki zoptymalizowana została najnowsza wersja routera bezprzewodowego, jest zastosowanie wielu różnych anten, co widać już w routerze w standardzie 802.11n. Ale dopiero standard 802.11ac gwarantuje dodatkowy wzrost prędkości.

Bezprzewodowe pasma i kanały

Rozbudowanie technologii aktywnie stosowanej w routerach w standardzie 802.11n w pasmie 5 GHz pozwalana łączenie dwóch kanałów bezprzewodowych w celu zwiększenia pojemności danych. Aktualna wersja routera w standardzie 802.11ac umożliwia dostęp do kanałów w pasmie 80 MHz, ale mówi się również o przyszłym rozszerzeniu tego kanału na pasmo 160 MHz.

Kolejną sztuczką mającą na celu uzyskanie dobrego efektu jest kształtowanie wiązki, czyli transmitowanie energii radiowej z routera do laptopa w bardziej ukierunkowany sposób. Służy do tego uszeregowanie fazowe, w którym sygnały z jednej anteny są nieznacznie opóźnione w porównaniu do sygnałów z innej anteny. W ten sposób tworzy się obszary konstruktywnej ingerencji w pożądanym kierunku. Wiele najnowszych routerów obsługuje technologię MU-MIMO, co oznacza, że router może komunikować się z wieloma różnymi urządzeniami w tym samym czasie bez konieczności szybkiego przesyłania danych do różnych urządzeń po kolei, co ma miejsce w przypadku wszystkich routerów bez technologii MU-MIMO.

Na co zwracać uwagę?

Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, poszukaj bezprzewodowego routera w standardzie 802.11ac z co najmniej trzema antenami. Czasami są one montowane dyskretnie wewnątrz urządzenia, więc warto w pierwszej kolejności zapoznać się ze specyfikacjami technicznymi lub opiniami ekspertów.

Jeśli chodzi o konstrukcję routera, obecnie dostępne modele wyglądają ładnie i estetycznie. Przeprowadzone przez nas testy wykazały, że anteny montowane w środku urządzenia są równie skuteczne jak te, które wyglądem przypominają bombowce Stealth.

W tych miejscach, w których nadal potrzebne są przewodowe łącza Ethernet, rozsądnym rozwiązaniem jest posiadanie wielu portów Ethernet LAN. Aktualnie dostępne routery mają na szczęście co najmniej gigabitowe specyfikacje, a standardowym wyposażeniem są cztery porty z wyjątkiem routera Apple AirPort oraz najtańszych konstrukcji, które posiada tylko trzy gniazda RJ-45. Ponadto routery o dość ograniczonym zasięgu można łatwo i tanio rozbudować o przełącznik gigabitowy, chociaż wymaga to użycia większej ilości przewodów, zasilaczy i skrzynek, które gdzieś trzeba potem ukryć.

Niektóre firmy promują tzw. „inteligentne routery”, które umożliwiają dostęp do interfejsu administratora routera przez osoby spoza sieci domowej. Biorąc pod uwagę liczbę luk w bezpieczeństwie już istniejących w większości domowych routerów, nie zachęcamy do dodatkowych manipulacji, które nie są konieczne.

Domowy router musi być przede wszystkim stabilny i bezpieczny. Służy jako drzwi do każdego podłączonego urządzenia, zarówno przewodowego i bezprzewodowego, używanego w gospodarstwie domowym. Trudno sprawdzić działanie routera przed jego instalacją i użytkowaniem, ale warto przejrzeć fora internetowe pod kątem zgłaszanych problemów i historię producenta, by upewnić się, że poprawki i aktualizacje zabezpieczeń są wprowadzane w sposób terminowy.

Tenda AC21

Tenda AC21 to przystępny cenowo router wyposażony w aż 6 anten. Za około 250 zł otrzymujemy wydajne urządzenie sieciowe, które pokryje zasięgiem spore mieszkanie lub niewielki dom jednorodzinny. Tenda AC21 to jeden z tańszych routerów, który może pochwalić się sporym zasięgiem oferowanej sieci bezprzewodowego. Za około 250 zł dostaniemy dwuzakresowy router Wi-Fi pracujący w technologii Wi-Fi 5 (802.11ac). Maksymalna prędkość Wi-Fi dla sieci 5 GHz to 1733 Mb/s, a dla sieci 2,4 GHZ 300 Mb/s. Zastosowane podzespoły są kompatybilne z nowoczesnymi rozwiązaniami takimi, jak MU-MIMO, które zapewnia szerszy zasięg sieci Wi-Fi. Router wyposażono w cztery złącza RJ-45 w standardzie Gigabit Ethernet. Jedno z nich to złącze WAN. Pozostałe trzy służą do podłączania urządzeń do sieci lokalnej. Tenda AC21 obsługuje IP v6. Routerem możemy zarządzać z poziomu interfejsu webowego lub przemyślanej aplikacji mobilnej Tenda Wi-Fi. Warto podkreślić, że router posiada 36 miesięczną gwarancję producenta.

Linksys Velop Whole Home Wi-Fi to trójpasmowy ruter, dedykowany przede wszystkim budynkom. Czym do jego zakupu chce skłonić nas producent? Linksys Velop Whole Home Wi-Fi może pracować w trybie rutera, punku dostępowego lub jako Mesh, co pozwala zbudować domową sieć Wi-Fi złożoną z wymaganej liczby punktów dostępowych, komunikujących się bezpośrednio między sobą i niewymagających dodatkowego okablowania. Wykorzystuje trzy zakresy radia (standard AC2200), aby zapewnić bezproblemowe przesyłanie danych między samymi punktami dostępowymi oraz urządzeniami użytkowników - moc sygnału jest wyśmienita. Producent udostępnił aplikację na smartfony, która pozwala monitorować sieć bezprzewodową w domu i zarządzać tą siecią, w tym funkcjami dostępu gościnnego i kontroli rodzicielskiej. Ciekawostką jest integracja z systemem Amazon Alexa, dzięki której urządzenia Velop mogą być sterowane głosem. Przykładowo wystarczy jedna komenda głosowa, aby nie dotykając komputera, wygodnie włączać i wyłączać sieć dla gości. Linksys Velop Whole Home Wi-Fi ma maksymalną przepustowość 867 Mbps przy 5 GHz, a szybkość dla 2.4 GHz to 400 Mbps. Pod obudową kryje się procesor 0,716 GHz z 512 MB oraz 1024 MB pamięci flash. Ruter ten dedykowany jest przede wszystkim do domów i... Linksys Velop Whole Home Wi-Fi ma maksymalną przepustowość 867 Mbps przy 5 GHz, a szybkość dla 2.4 GHz to 400 Mbps. Pod obudową kryje się procesor 0,716 GHz z 512 MB oraz 1024 MB pamięci flash. Ruter ten dedykowany jest przede wszystkim do domów i... Zalety: Duży zasięg Doskonała moc sygnału Sterowanie głosem Wady: Szybkość mogłaby być większa

Doskonała moc sygnału

Sterowanie głosem Wady: Szybkość mogłaby być większa

