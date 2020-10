Spis treści

Zaczynając przygodę z bieganiem, prawdopodobnie wcześniej (o ile nie od razu) czy później zdecydujesz się na zakup słuchawek. Ten nieodłączny gadżet zdecydowanej większości biegaczy (wystarczy przyjrzeć się biegaczom na ulicy, aby stwierdzić, że tak faktycznie jest) to nie tylko źródło przyjemnej dla ucha muzyki. Świetnie bowiem motywuje do wysiłku i pozwala na poprawienie koordynacji ruchowej, co z pewnością pozytywnie wpłynie na osiągnięcie zakładanego celu, którym jest zwiększenie wydolności organizmu. Decydując się na słuchawki do biegania warto zapoznać się z dostępną obecnie na rynku ofertą, aby wybrać te, które najlepiej spełnią twoje wymagania. Nie zawsze wiąże się to z dużymi wydatkami, ponieważ nie każdemu potrzebne są słuchawki sportowe mające szeroką funkcjonalność, czy najlepszej jakości dźwięk. Część biegających osób zadowoli bowiem dźwięk "tylko" na przyzwoitym poziomie oraz pewność, że słuchawki nie będą podczas treningów wypadały z ucha, co jednocześnie oznacza, że modele za kilka-kilkanaście złotych (można takie kupić w sieciówkach) nie powinny znaleźć się w kręgu ich zainteresowań.

Poniżej znajdziesz przewodnik, w którym tłumaczymy, jakie modele znajdziesz w sklepie, a także podpowiadamy, na które funkcje zwrócić uwagę i prezentujemy zestaw modeli zasługujących naszym zdaniem na Twoją uwagę. Jeśli więc zastanawiasz się, jakie sluchawki do biegania kupić, przeczytaj koniecznie!

Jak wybrać sportowe słuchawki do biegania: co różni zwykłe słuchawki od słuchawek typowo sportowych?

Słuchawki sportowe dla biegaczy powinna cechować bardziej wytrzymała konstrukcja, a to ze względu na warunki, w jakich będą wykorzystywane. Nie chodzi tutaj jednak tylko o wytrzymałość na uderzenia czy drgania, ale również o odporność na działanie potu, którym z pewnością często będą wręcz zalewane. Ponadto w przypadku osób, które nic nie robią sobie z warunków pogodowych, dobrze by było, aby były również wodoszczelne. Dzięki temu można biegac podczas mżawki czy nawet deszczu i mieć pewność, że słuchawki nie zostaną uszkodzone.

Jak wybrać sportowe słuchawki do biegania: to jak biegamy, warunkuje zakup

To już po części wyjaśniliśmy w poprzednim punkcie. O ile bowiem doświadczony biegacz, który często pokonuje bezdroża w strugach deszczu, najprawdopodobniej nawet nie spojrzy na słuchawki, które nie są wodoszczelne, o tyle osoba, która biega 1-2-razy w tygodniu po 20 minut z pewnością może spokojnie darować sobie zakup słuchawek posiadających tą cechę. Obydwa typu biegaczy z pewnością jednak docenią słuchawki biegowe, które nie wypadają z ucha.

Jak wybrać sportowe słuchawki do biegania: podział ze względu na budowę

Na rynku możesz obecnie wybierać przede wszystkim wśród słuchawek dousznych i w zasadzie na nich się tylko skupimy. Słuchawki do biegania nauszne są zdecydowanie mniej popularne i po prostu niewygodne do biegania. Douszne można podzielić na dwie grupy - "klasyczne" słuchawki douszne (potocznie nazywane "pchełkami") oraz douszne dokanałowe.

Słuchawki douszne sportowe mają spłaszczony kształt i umieszczane są w małżowinie usznej. Nie mamy tutaj do czynienia z pełnym uszczelnieniem kanału słuchowego (co prawda stosowane są piankowe lub gumowe uszczelnienia, lecz w praktyce ich efektywność nie jest zbyt wysoka), co powoduje, że dociera do nas hałas z zewnątrz, jak i to, że wszyscy naokoło mogą słyszeć, czego my słuchamy. Tego typu rozwiązanie może być jednak zaletą w przypadku biegaczy, którzy poruszają się po drogach lub chodnikach, ponieważ pozwoli im to np. na usłyszenie zbliżającego się samochodu. Z drugiej jednak strony oparcie na samej małżowinie nie gwarantuje dobrego trzymania, natomiast niepełne uszczelnienie wpływa na jakość dźwięku nie tylko poprzez dopuszczanie powstawanie zakłóceń zewnętrznym hałasem, ale również stratami w zakresie tak pożądanych przez nas niskich dźwięków (basów).

Słuchawki douszne dokanałowe cechują się mniejszą, bardziej dyskretną konstrukcją, pozwalającą na wejście głębiej w kanał słuchowy. Posiadają gumowe (różnych rozmiarów) lub piankowe wkładki, które zapewniają dobre trzymanie, a przede wszystkim zdecydowanie lepiej uszczelniają ucho od zewnętrznych hałasów (poziom tego uszczelnienia może się jednak różnić w zależności od konstrukcji konkretnych modeli), co działa oczywiście też w drugą stronę. To zaś oznacza, że użytkownik takich słuchawek będzie mógł się cieszyć zdecydowanie niższymi stratami basów a także lepszej jakości dźwiękiem w głośnym otoczeniu. Aby jednak to osiągnąć, będzie musiał umieścić odpowiednio głęboko słuchawkę w kanale słuchowym odpowiednio przy tym dobierając nakładki lub pianki termoaktywne.

Słuchawki dokanałowe nie mają jednak jedynie zalet. Posiadają bowiem także kilka niekorzystnych cech:

1. Wchodzą głębiej w kanał, co w przypadku niektórych osób może powodować dyskomfort, więc trzeba się do takich słuchawek przyzwyczaić

2. Występuje efekt mikrofonowy - kabel ocierając się o ubranie powoduje przekazywanie do ucha hałasu. Można zmniejszyć to niekorzystne zjawisko stosując klips oraz nosząc słuchawki metodą Over The Ear, co możecie zobaczyć na poniższym filmie:

3. Występuje efekt okluzji, czyli odbierania dźwięków metodą kostną (w ten sposób możemy słyszeć nasz oddech, czy tupot stóp). Z czasem można się jednak do tego przyzwyczaić.

4. Słuchawki takie powodują zwiększanie wydzielania woskowiny, ale efekt ten dotyczy jedynie osób bardzo intensywnie uprawiających biegi.

Jak wybrać sportowe słuchawki do biegania: dodatkowe mocowania

Słuchawki do biegania - zarówno douszne jak i douszne dokanałowe - mogą występować dodatkowo w wersjach wyposażonych w zauszniki lub pałąk zagłowny (na rynku znajdziecie różne określenia dla tych rozwiązań). Dzięki nim możecie liczyć na poprawienie wygody użytkowania, a więc przede wszystkim większą pewność, że słuchawki nie będą wypadały z uszu.

Jak wybrać sportowe słuchawki do biegania: z kablem, czy bez kabla?

Na rynku znajdziecie wiele modeli różniących się sposobem komunikacji ze źródłem dźwięku, czyli odtwarzaczem MP3 lub smartfonem. Mowa tutaj o technologii bezprzewodowej oraz zwykłym połączeniu za pomocą kabla.

Słuchawki przewodowe

Słuchawki przewodowe to klasyczne rozwiązanie, które ma jednak jedną irytującą cechę - musimy poradzić sobie jakoś z przeszkadzającym kablem. Nieodzownym elementem, który w tym pomaga, jest specjalny klips, pozwalający na przyczepienie dyndającego swobodnie kabla do ubrania. Zaletą jest z pewnością możliwość skorzystania w wielu modelach z umieszczonego na nim pilota oraz niższa cena.

Słuchawki bezprzewodowe

Słuchawki bezprzewodowe do biegania komunikują się ze smartfonem za pomocą technologii Bluetooth więc są wygodniejsze, ale jednocześnie droższe. Są też cięższe, ponieważ posiadają wbudowany akumulator. Ponadto trzeba się w ich przypadku, podobnie jak to ma miejsce w stosunku do smartfona, liczyć z czasem pracy na baterii. Może się więc okazać przed wyjściem, że będziesz musiał nieco poczekać, aby je podładować. Kupując słuchawki bluetooth do biegania powinieneś też wcześniej upewnić się, że będą one współpracowały z twoim smartfonem. Pamiętaj też, że nie chodzi tutaj jedynie o przesyłanie muzyki. Możesz bowiem kupić model, który będzie na to pozwalał, ale nie udostępni ci w pełni możliwości jakie oferuje dołączony pilot. W przypadku słuchawek bezprzewodowych musisz się więc wykazać większą dociekliwością, aby się mocno nie rozczarować.

Jak wybrać sportowe słuchawki do biegania: dodatkowe możliwości

W przypadku słuchawek do biegania, podobnie jak i zwykłych, możesz liczyć na różnego rodzaju dodatkowe rozwiązania. Przede wszystkim chodzi tutaj o wspomnianego wcześniej pilota, który pozwala na wygodną obsługę odtwarzacza smartfona (zmiana utworu, przewijanie, ściszanie, pogłaśnianie), jak również (co moim zdaniem jest juz mniej istotne) prowadzenie rozmów (ja ich po prostu nie odbieram). Na rynku pojawiły się także modele, które pozwalają na całkiem dokładne mierzenie pulsu, ograniczając tym samym ilość noszonych podczas biegania gadżetów.

Jak wybrać sportowe słuchawki do biegania: parametry

Przy opisywaniu słuchawek sportowych do biegania (jak również i każdej innej ich grupy) warto wspomnieć też o kilku istotnych parametrach, które podają w specyfikacji producenci:

Poziomu impedancji: poziom oporu elektrycznego stawianego przez słuchawki wyrażony w omach (Ω); niższy poziom oznacza, że słuchawki są głośniejsze (przy wyższym do pokonania oporze należy dostarczyć więcej mocy); im niższy poziom, tym jednak także większa szansa na występowanie szumów i zakłóceń

Pasmo przenoszenia: wyrażane w hercach oznacza zakres częstotliwości dźwięku przenoszonego przez słuchawki; Hz - oznacza tony niskie (basy), kHz (kiloherce) - tony wysokie; teoretycznie im szersze pasmo tym lepiej, lecz w praktyce okazuje się, że parametr ten jest mocno przeceniany (zwyczajowy zakres słyszany przez człowieka jest pokrywany przez większość słuchawek i wynosi 16 - 20 000 Hz; z wiekiem pasmo słyszanego przez nas dźwięku systematycznie się zawęża)

Poziom ciśnienia akustycznego (ang. skrót SPL): jest on mierzony w decybelach (dB) i określa głośność dźwięku, który mogą wygenerować słuchawki.

Jak wybrać sportowe słuchawki do biegania: podsumowanie

Wybór słuchawek sportowych do bieganie nie jest prosty. Osobiście wziąłbym pod uwagę następujące elementy:

- słuchawki sportowe do biegania powinny jak najlepiej trzymać się w uchu (mój wybór padłby więc na słuchawki douszne dokanałowe oferujące szereg końcówek w różnych rozmiarach; mogłyby być też wyposażone w zauszniki)

- słuchawki dla sportowców powinny być jak najlżejsze

- słuchawki powinny oferować pilota, pozwalającego na zarządzenie odtwarzaniem utworów

- słuchawki do biegania powinny być odporne na pot i wodę

Najlepiej też udać się przed zakupem do sklepu, w którym można będzie przymierzyć różne słuchawki. Dzięki temu sprawdzisz w praktyce, jak trzymają się w uchu, a przede wszystkim jakiej jakości generują dźwięk. Na następnych stronach znajdziesz kilka naszych propozycji, różniących się konstrukcją oraz sposobem komunikacji ze smartfonem. Być może któraś z nich przypadnie Ci do gustu - tym bardziej, że znajdziesz tutaj słuchawki do biegania w różnych przedziałach cenowych, dzięki czemu dopasujesz propozycje do posiadanego budżetu.

JBL Endurance SPRINT

Apple PowerBeats 4

Huawei AM61 Sport Bluetooth

Creative Sound Blaster JAM

Bose SoundSport

Bose SoundSport

Możesz wydać fortunę na słuchawki Bose, ale na pewno nie na model SoundSport, który jest znacznie bardziej przystępny cenowo niż modele flagowe tej firmy. Pamiętajmy jednak, że nie są to słuchawki bezprzewodowe, co w pewnym sensie tłumaczy cenę poniżej 100 GBP. Słuchawki są wyposażone w końcówki „StayHear", które dopasowują się do kształtu uszu, co powstrzymuje je przed wypadnięciem. Końcówki są dostępne w trzech różnych rozmiarach. Słuchawki Bose SoundSport są również odporne na pot i wodę, co czyni je idealnymi do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Dodatkowo, mają wbudowany mikrofon oraz pilot służący do odtwarzania muzyki i odbierania połączeń (należy kupić odpowiednią wersję zgodnie z systemem operacyjnym w telefonie – Android lub iPhone). Słuchawki są dostępne w pięciu różnych kolorach. Podobnie jak Sennheiser PMX 685i, słuchawki Bose SoundSport pozwalają na filtrowanie dźwięku zewnętrznego, co jest dobrym rozwiązaniem, jeśli nie chcemy izolować hałasu pochodzącego z ruchu drogowego podczas biegania. Wielu użytkowników poleca zakupić parę końcówek StayHear+ lub Ultra w cenie 8 GBP. Bose SoundSport Bose SoundSport - pełna recenzja » Zalety: Końcówki StayHear

Wodoodporne

Nie izolują od otoczenia Wady: Niezbyt wydajny akumulator

Design nie każdemu się spodoba

Wodoodporne

Nie izolują od otoczenia Wady: Niezbyt wydajny akumulator

Design nie każdemu się spodoba

Jabra Elite Active 65t

Jabra Elite Active 65t

Jabra Elite Active 65t to słuchawki bezprzewodowe dla osób aktywnych. Czy warto je nabyć? Jabra Elite Active 65t to bezprzewodowe słuchawki sportowe, będące nową, bardziej zaawansowana wersją 65t. Mają dokanałową konstrukcję, która doskonale wpisuje się w każde ucho. Dla wygody użytkowników wraz ze słuchawkami otrzymują oni trzy pary silikonowych nakładek (w rozmiarach S, M, L). Po jednym doładowaniu bateria starcza na 5 godzin, a z kieszonkową stacją ładującą – nawet na 15 godzin. Te słuchawki sportowe mają ochronę skali IP56, co gwarantuje brak uszkodzeń spowodowanych potem, cieczami, kurzem czy pyłem. Na każdej ze słuchawek znajduje się nieco odstająca komora, w której znajdują dwa mikrofony MEMS. Prawa ma dodatkowo przycisk wielofunkcyjny, a lewa - dwa, którymi można regulować głośność. Hałasy zewnętrzne wyciszane są w ok. 80%. Słuchawki Jabra zostały wyposażone w moduł łączności bezprzewodowej Bluetooth 5, co pozwala na sparowanie z urządzeniami znajdującymi nawet kilkanaście metrów dalej. Za pomocą słuchawek można szybko połączyć się z usługami Alexa, Siri lub Asystent Google, co umożliwia szybkie uzyskanie niezbędnych informacji, np. do zaplanowania spotkań, znalezienia pobliskich... Słuchawki Jabra zostały wyposażone w moduł łączności bezprzewodowej Bluetooth 5, co pozwala na sparowanie z urządzeniami znajdującymi nawet kilkanaście metrów dalej. Za pomocą słuchawek można szybko połączyć się z usługami Alexa, Siri lub Asystent Google, co umożliwia szybkie uzyskanie niezbędnych informacji, np. do zaplanowania spotkań, znalezienia pobliskich... Jabra Elite Active 65t - pełna recenzja » Zalety: wygodna konstrukcja

ochrona IP65

Bluetooth 5

komendy głosowe

jakość dźwięku

duża funkcjonalność Wady: bas mógłby być lepszy

ochrona IP65

Bluetooth 5

komendy głosowe

jakość dźwięku

duża funkcjonalność Wady: bas mógłby być lepszy

Jaybird X3



Jaybird X3



Ocena redakcji PCWorld.pl

Jaybird X3 to słuchawki sportowe z popularnej serii. Sprawdzamy, jakie mają zalety i czy warto je nabyć! Jaybird X3 to słuchawki bezprzewodowe zaprojektowane z myślą o osobach ćwiczących w każdych warunkach. Mają lekką konstrukcję, waga to 17,9 g, są całkowicie odporne na pot i wilgoć, a zastosowana w nich bateria pozwala na 8 godzin użytkowania bez konieczności ładowania, a ładowanie przez 15 minut umożliwia korzystanie ze słuchawek nawet przez godzinę. Wraz ze słuchawkami otrzymujemy trzy pary pianek, co pozwala na dopasowanie słuchawek do każdego ucha - będą w nim tkwić stabilnie. Nasze testy potwierdzają, że bez problemu da się z nimi skakać, a nawet wykonywać przewrotki - trzymają doskonale. Zaletą jest także klips do kabla łączącego słuchawki, pozwalający na jego skrócenie. Słuchawki sportowe Jaybird są wyposażone w transmiter Bluetooth 4.1, dzięki czemu maja kilkunastometrowy zasięg. Przydaje się to np. na siłowni - możesz zostawić smartfona w zamkniętej szafce i odbierać z niego muzyką na sali treningowej. Jeśli chodzi o samą jakość dźwięku, producent zastosował tu własny kodek - Shift Premium Bluetooth Audio oraz technologię SignalPlus, która ma za zadanie eliminować zakłócenia sygnału Bluetooth. Dodatkowo... Słuchawki sportowe Jaybird są wyposażone w transmiter Bluetooth 4.1, dzięki czemu maja kilkunastometrowy zasięg. Przydaje się to np. na siłowni - możesz zostawić smartfona w zamkniętej szafce i odbierać z niego muzyką na sali treningowej. Jeśli chodzi o samą jakość dźwięku, producent zastosował tu własny kodek - Shift Premium Bluetooth Audio oraz technologię SignalPlus, która ma za zadanie eliminować zakłócenia sygnału Bluetooth. Dodatkowo... Jaybird X3 - pełna recenzja » Zalety: jakość dźwięku

lekka, wygodna konstrukcja

odporność na pot i wilgoć

możliwość wprowadzania ustawień przy użyciu aplikacji Wady: ładowarka mogłaby być lepsza

lekka, wygodna konstrukcja

odporność na pot i wilgoć

możliwość wprowadzania ustawień przy użyciu aplikacji Wady: ładowarka mogłaby być lepsza

JBL Under Armour

Sony WF-SP700N



Sony WF-SP700N



Ocena redakcji PCWorld.pl

Sony WF-SP700N to słuchawki, które osobno wkładamy do ucha. Jak spisują się w praktyce? Sony WF-SP700N to bezprzewodowe słuchawki douszne. Mają obłe kształty, a każda z pary ma zaczep, którego zadaniem jest zapewnienie stabilności. Zaczep można w każdej chwili zdjąć, jednak polecane jest to tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie uprawia się dynamicznych aktywności - inaczej będą co chwila wylatywać. Na każdej ze słuchawek znajduje się mikrofon, służący sterowaniu przycisk oraz wtyki do ładowania. Zaletą jest możliwość łączności nie tylko Bluetooth, ale także NFC. Niestety - w obu przypadkach łączność potrafi się niespodziewanie zerwać. Słuchawki mogą posłużyć nie tylko do słuchania muzyki, lecz i rozmów - jednak mikrofon został umieszczony z boku, przez co zbiera dźwięki otoczenia i w hałaśliwym miejscu jakość rozmowy może być kiepska. Mamy co prawda system redukcji hałasów, ale sama konstrukcja słuchawek uniemożliwia skuteczną izolację. WF-SP700N są wodoszczelna - mają certyfikat IPX4, dlatego niestraszny im pot czy mżawka. Słuchawki Sony wyposażono w kopułkowy przetwornik akustyczny 6 mm. Umożliwia pasmo przenoszenia w zakresie 20–20 000 Hz. Jak wypada w praktyce? Cóż - rewelacji nie ma,... Słuchawki Sony wyposażono w kopułkowy przetwornik akustyczny 6 mm. Umożliwia pasmo przenoszenia w zakresie 20–20 000 Hz. Jak wypada w praktyce? Cóż - rewelacji nie ma,... Sony WF-SP700N - pełna recenzja » Zalety: stabilne zaczepy

możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych

stacja ładująca i etui w jednym Wady: mikrofon zbiera dźwięki otoczenia

czasem połączenie się zrywa

możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych

stacja ładująca i etui w jednym Wady: mikrofon zbiera dźwięki otoczenia

czasem połączenie się zrywa

JBL Reflect Mini 2