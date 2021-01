Ranking smartfonów Samsung - sprawdź najlepsze modele na 2021 rok

Samsung Galaxy S20 FE to najtańsza wersja flagowego Galaxy S20. Co ciekawe w wariancie z modemem sieci 5G to znacznie lepszy wybór, niż droższe modele z rodziny Galaxy S20.

Samsung Galaxy S20 FE to następca Galaxy S10 Lite. Jest to najtańszy przedstawiciel flagowej rodziny Galaxy S20. Co ważne w wersji z modemem sieci 5G, Galaxy S20 FE posiada procesor Qualcomm Snapdragon 865, dzięki któremu jest szybszy od pozostałych modeli wyposażonych w układ Exynos 990.

Samsung Galaxy S20 FE

Jak na flagowca od Samsunga przystało, Galaxy S20 FE posiada świetny ekran Super AMOLED o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+ - 2400 x 1080 pikseli. Panel posiada wsparcie dla HDR10+ oraz cechuje się 120 Hz częstotliwością odświeżania. Nie zabrakło również Always-on-Display, który służy jako zamiennik dla diody powiadomień. W ekranie znajdziemy również optyczny czytnik linii papilarnych.

Smartfon wykonano ze szkła i aluminium, ale w przeciwieństwie do droższych Galaxy S20 plecki są plastikowe.

Galaxy S20 FE 5G posiada układ Snapdragon 865 wspierany przez 6 GB pamięci operacyjnej. Na pliki użytkownika przeznaczono 128 GB wbudowanej pamięci masowej w standardzie UFS 3.1.

Smartfon posiada w pełni wodoszczelną obudowę z certyfikatem IP68. Na pokładzie Galaxy S20 FE znajdziemy baterię o pojemności 4500 mAh...

Samsung Galaxy S20 FE 5G - pełna recenzja »