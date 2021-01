Ranking smartfonów do 1500 zł [Edycja 2021]

Realme X50 5G to najlepszy smartfon do gier w cenie do 1500 zł. Oprócz wydajnych podzespołów otrzymujemy superszybki ekran ze 120 Hz częstotliwością odświeżania.

Realme X50 5G to jeden z najlepszych smartfonów dla graczy z ograniczonym budżetem. W środku znajdziemy wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 765G z modemem sieci 5G. Nie zabrakło 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Realme X50 5G

Smartfon posiada ekran Ultra Smooth Display FHD+. Jest to panel IPS LCD o przekątnej 6,57 cala i rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Co ważne wyświetlacz oferuje 120 Hz częstotliwość odświeżania, co jest istotne podczas grania w gry.

X50 5G posiada 48 MP aparat główny z przysłona f/1,8 oraz dedykowanym trybem nocnym Super Nightscape 3.0. Producent nie zapomniał o 8 MP aparacie ultraszerokokątnym oraz dwóch matrycach pomocniczych - czujniku głębi oraz sensorze makro. Z przodu znajdziemy dwie kamerki do selfie umieszczone w lewym, górnym rogu wyświetlacza. Pozwalają one na wykonywanie zdjeć z dodatkową głębią ostrości.

Realme X50 5G posiada czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania. Możemy również skorzystać z funkcji rozpoznawania twarzy. Telefon wyposażono w akumulator o pojemności 4200 mAh z wsparciem dla szybkiego, 30 W ładowania przewodowego.

