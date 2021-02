Spis treści

Soundbary gwarantują kompatybilność między jakością dźwięku a jakością obrazu w telewizorze. Te podłużne urządzenia umieszcza się pod, przed lub nad odbiornikiem, niezależnie od tego, czy jest on zamontowany na ścianie czy stoi na podstawce. Soundbary zawierają co najmniej dwa głośniki i czasami są wyposażone w osobny subwoofer, który wytwarza dźwięki na niższych częstotliwościach. W niektórych modelach subwoofer jest wbudowany w urządzenie. Jeśli akurat chcesz zaktualizować parametry swojego telewizora, nasz przewodnik zakupowy po soundbarach to doskonała lektura dla Ciebie.

Ranking soundbarów 2021. Trendy rynkowe 2021

Obecnie na rynku soundbarów można zaobserwować dwa dominujące trendy. Po pierwsze, rośnie liczba soundbarów z Dolby Atmos i DTS:X. Zdania na temat jakości generowanego przez te belki dźwięku są podzielone. Nie ulega jednak wątpliwości, że tego typu urządzenia przeznaczone są dla konsumentów, którzy pragną aby posiadany przez nich sprzęt miał pełną obsługę najnowszych standardów dźwięku przestrzennego. Ponieważ nie są to konstrukcje tanie, nie umieściliśmy ich wśród proponowanych modeli (co nie znaczy, że nie zajmiemy się nimi w przyszłości, oczywiście w odrębnym artykule).

Drugą tendencją jest rosnąca podaż soundbarów jednoelementowych. Po małych głośnikach bezprzewodowych, soundbary jednoelementowe są chyba najprostszym sposobem na szybką poprawę kiepskiego brzmienia z posiadanego telewizora. Po prostu wyjmujemy belkę z pudełka, podłączamy do telewizora, przewodowo lub bezprzewodowo, i po sprawie. Żadnych problemów z ustawianiem i parowaniem subwoofera czy szukaniem dla niego optymalnego miejsca i bez dziur akustycznych będących wynikiem interakcji pomiędzy subem, a z reguły daleką od doskonałości akustyką typowego domowego pomieszczenia odsłuchowego.

Z drugiej strony żaden jednoelementowy soundbar nie da niskiego basu jak z porządnego subwoofera wysokiej klasy. Pomimo tego nie da się ukryć, że wiele osób stawia wygodę, łatwość konfiguracji i prostotę obsługi na równi z jakością samego dźwięku, stąd też rosnąca podaż coraz ciekawszych konstrukcji pojedynczych soundbarów. Nie bez znaczenia jest także fakt, że są one po prostu tańsze od zestawu belka + sub.

Ranking soundbarów 2021. Przewodnik zakupowy

Wielu użytkowników jest niezadowolonych z jakości dźwięku w telewizorach z płaskim ekranem. Jednak obawy wynikające z konieczności uciążliwej konfiguracji i mało estetyczny widok leżących na podłodze kabli sprawiają, że niewielu z nich zastanawia się nad montażem systemów dźwięku przestrzennego. Czasami nie mają po prostu wystarczająco dużo miejsca.

Nie wszystkie soundbary replikują dźwięk przestrzenny, ale większość z nich faktycznie oferuje wygodne i stosunkowo niewielkie rozwiązanie gwarantujące wyższą jakość dźwięku w salonie.

Ranking soundbarów 2021. Funkcje warte uwagi

W pierwszej kolejność należy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób soundbar łączy się z telewizorem. Najczęściej używa się w tym celu kabla optycznego do przesyłania dźwięku (znanego jako TOSLINK). Chociaż obecnie większość nowoczesnych telewizorów zapewnia obsługę tego kabla, warto sprawdzić, czy faktycznie tak jest przed wybraniem konkretnej listwy dźwiękowej. Niektóre z nich mają wejścia HDMI, które są dość wygodne i spełniają te same zadania co kabel TOSLINK.

Należy również sprawdzić, czy dostępne wyjście będzie przewodzić dźwięk ze wszystkich urządzeń podłączanych do telewizora, takich jak odtwarzacze Blu-ray i konsole do gier albo wewnętrzny tuner TV. Dzięki temu, by słyszeć dźwięki pochodzące z dowolnego urządzenia, wystarczy tylko jeden kabel podłączony do soundbara.

Większość soundbarów posiada inne wejścia, na przykład wejście typu mini-jack 3,5 mm lub wejście stereofoniczne typu Phono. Takie soundbary pobierają sygnał analogowy i umożliwiają odtwarzanie dźwięku z dowolnego urządzenia, w tym telefonu i tabletu.

Jednakże, jeśli preferujesz wygodę gwarantowaną przez bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z urządzenia mobilnego, poszukaj soundbarów z wbudowaną technologią Bluetooth. Pamiętaj jednak, że w przypadku tych soundbarów jakość dźwięku nie będzie na najwyższym poziom, chyba że urządzenie mobilne i soundbar obsługują aptX, domyślny kodek w standardzie A2DP.

Ranking soundbarów 2021. Czy warto kupić oddzielny subwoofer?

Samodzielny soundbar nie będzie w stanie zaoferować dźwięku w pełnym zakresie, dlatego wiele z nich jest dostarczanych z oddzielnym subwooferem. Generuje on głębokie basy wymagane przy odtwarzaniu filmowych efektów specjalnych, np. wybuchów. Oczywiście, w przypadku oglądania głównie filmów nasyconych dialogami, można obyć się bez subwoofera.

Subwoofery są zasilane aktywnie lub pasywnie. Modele pasywne nie posiadają wbudowanego wzmacniacza, więc nie wymagają zasilania sieciowego. Bazują na dodatkowym wzmacniaczu umieszczonym w listwie dźwiękowej.

Aktywne subwoofery mają wbudowany własny wzmacniacz, a więc wymagają zewnętrznego źródła zasilania. Odbierają dźwięk bezprzewodowo, dzięki czemu można je umieścić z dala od listwy dźwiękowej bez ciągnących się po podłodze kabli. Warto zwrócić przy tym uwagę na listwy dźwiękowe, w których wszystkie wejścia są umieszczone w subwooferze, np. Samsung HWE551. Takie rozwiązanie jest zaletą wyłącznie wtedy, gdy telewizor i listwa dźwiękowa są montowane na ścianie. W innym wypadku, kable będą musiałby biec do listwy dźwiękowej.

Ranking soundbarów 2021. Które specyfikacje są ważne?

Nie zwracaj większej uwagi na dane producentów dotyczące mocy wzmacniacza. Nawet jeśli są one dokładnie opisane, liczba watów nie przekłada się bezpośrednio na poziom głośności, ponieważ równie istotna jest wrażliwość głośnika. Niektóre firmy słusznie unikają publikowania danych dotyczących mocy wzmacniacza.

Liczba głośników również nie ma większego znaczenia. Jeśli chcesz uzyskać imponujący efekt dźwięku przestrzennego, lepiej zapoznaj się z recenzjami zamiast polegać na zapewnieniach producentów. Pamiętaj, by nie mylić takich określeń, jak np. „dźwięk 3D” z dźwiękiem przestrzennym bądź wielokanałowym. Niektóre soundbary używają technologii Dolby Virtual Speaker, a inne mają własne nazwy na określenie pseudo-przestrzennego dźwięku.

Ranking soundbarów 2021. Czy można zamontować soundbar na ścianie?

Większość soundbarów ma ograniczenia co do miejsc, w których można je zamontować. Jeśli planujesz zamontować soundbar na ścianie, najpierw sprawdź, czy jest taka możliwość. Niektóre soundbary mogą być ustawione pod różnym kątem, a inne przekształcają się w oddzielne głośniki stereofoniczne. Pamiętaj o tym, podejmując decyzję zakupową.

Yamaha YAS-207



Yamaha YAS-207

Znakomity soundbar 2.1, który nie zrujnuje waszego budżetu. Yamaha YAS-207 to następca popularnego modelu Yamaha YAS-107. Możemy zatem liczyć na atrakcyjny wygląd z zaoblonymi bokami i materiałowym, przyjemnym w dotyku, wykończeniem. Tym razem jednak zamiast jednoelementowej belki otrzymujemy zestaw typu 2.1 z aktywnym bezprzewodowym subwooferem, wyposażonym w 160-milimetrowy przetwornik. Zestaw ten w połączeniu z technologią DTS Virtual:X jest w stanie zapewnić ekspansywny i czysty dźwięk przestrzenny. Pomimo potężnej mocy (w sumie 200 W) soundbar Yamaha YAS-207 może pochwalić się filigranowymi wręcz rozmiarami. Wymiary jednostki centralnej (belki) wynoszą: 930 x 60 x 108 mm, natomiast subwoofera: 180 x 437 x 401 mm. Dzięki lekkiej konstrukcji i wsparciu dla łączności bezprzewodowej, soundbar możemy zamontować na ścianie. Specyfikację urządzenia uzupełnia spory zestaw złączy w postaci: dwóch gniazd HDMI, wejścia optycznego, wejścia słuchawkowego (3,5 mm) oraz złącza AUX. Yamaha YAS-207 może się również pochwalić dość atrakcyjną ceną. Za ten soundbar przyjdzie wam bowiem zapłacić około 1200 złotych. Yamaha YAS-207 - pełna recenzja » Zalety: Atrakcyjne wykonanie

Brzmienia

Wsparcie dla DTS Virtual:X

JBL Bar 9.1

Creative Soundbar Stage 2.1

Samsung HW-R550



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach SAMSUNG HW-R550/EN 878 zł Samsung HW-R550 to soundbar, który zapewni doskonałą jakość dźwięku w przystępnej cenie. Sprawdzamy, jakie są jego zalety. Samsung HW-R550 to soundbar 2.1, oferujący bardzo przyjemne, wysokiej jakości brzmienie. Doskonale słychać w nim wszystkie tony, a zakres emitowanej częstotliwości dźwięku wynosi od 42 Hz do 20 kHz. Urządzenie otrzymało Tryb Inteligentny, który automatycznie analizuje sygnał dźwiękowy w każdej scenie i optymalizuje jego brzmienie. Dlatego powinien zapewniać najlepsze efekty zarówno w grach, jak i podczas oglądania filmów oraz audycji telewizyjnych. Warto podkreślić, że subwoofer jest bezprzewodowy, co nie tylko pozwala na zredukowanie liczby kabli, ale również postawienie go w dowolnym miejscu pomieszczenia. Sterowanie urządzeniem ułatwia pilot, a wśród funkcji soundbara można wymienić m.in. "rozszerzania dźwięku przestrzennego". Ma ona sprawiać, że dźwięk rozprzestrzenia się po pomieszczeniu, zapewniając bardziej realistyczne i wciągające wrażenia. Czyli - efekt zbliżony do kinowego. Samsung HW-R550 to soundbar 2.1 ma kilka predefiniowanych trybów odtwarzania dźwięku, w tym dedykowany grom oraz audycjom sportowym. Specjalnie pod kątem rozgrywek mamy tu funkcję "Precyzyjnie Skierowanego Dźwięku". Jak wyjaśnia producent: "dba o... Samsung HW-R550 to soundbar 2.1 ma kilka predefiniowanych trybów odtwarzania dźwięku, w tym dedykowany grom oraz audycjom sportowym. Specjalnie pod kątem rozgrywek mamy tu funkcję "Precyzyjnie Skierowanego Dźwięku". Jak wyjaśnia producent: "dba o... Samsung HW-R550 - pełna recenzja » Zalety: świetna jakość dźwięku

Tryb Inteligenty

sterowanie pilotem

obsługa łączności Bluetooth

dedykowany tryb dla graczy

LG SJ2



LG SJ2

LG SJ2 to kompaktowy soundbar z wysokiej jakości dźwiękiem. Sprawdzamy, dla jakich powodów warto go nabyć. LG SJ2 to soundbar w bardzo przystępnej cenie, który skonstruowany został przede wszystkim z myślą o telewizorach. Bezprzewodowy subwoofer umożliwia ustawienie go w dowolnym miejscu i eliminuje konieczność używania kabli do podłączenia. Ponadto wspiera łączność Bluetooth, co pozwala na korzystanie z niego jak z głośnika BT i streamowanie muzyki z urządzeń przenośnych. Co należy policzyć temu modelowi na kolejny plus, to możliwość sterowania listwą za pomocą załączonego w zestawie pilota lub zwykłego pilota do telewizora - obsługiwane są piloty marek LG, Sony, Philips, Sharp, Panasonic, Vizio, Toshiba i Samsung. Łączna moc zestawu to 160 W, czyli subwoofer 100 W oraz front 2 x 30 W. Jeśli chodzi o połączenia kablowe, LG SJ2 oferuje port optyczny, USB oraz audio. Jak sprawuje się w praktyce? Mamy tu polepszenie dźwięku funkcją Bass Blast, a w filmach i przy audycjach TV soundbar radzi sobie świetnie. Jednak przy dźwięku wysokiej jakości mogłoby być ciut lepiej, choć odtwarzanie muzyki nie jest złe. Biorąc pod uwagę cenę, jest to solidne rozwiązanie dla osób, które nie mają dużego budżetu, ale chcą znacznie poprawić jakość dźwięku. LG SJ2 - pełna recenzja » Zalety: dobra jakość dźwięku przy filmach i grach

wygodne sterowanie za pomocą pilota

podbicie basu

łączność bezprzewodowa Wady: przy muzyce wysokiej jakości jakość dźwięku mogłaby być lepsza

Samsung HW-Q60R



Samsung HW-Q60R

Samsung HW-Q60R to głośnik zaprojektowany we współpracy z uznanym producentem systemów nagłośniających firmą - Harman Kardon. Jak sprawdza się w praktyce? Samsung HW-Q60R to soundbar z subwooferem. Wykorzystuje sprawdzone i doceniane technologie oraz wzbogaca je nowymi funkcjami. Zastosowana technologia Samsung Acoustic Beam ma zapewniać panoramiczne wrażenia audio - dźwięk wydobywa się przez precyzyjnie rozmieszczone dodatkowe otwory w górnej części belki. Dzięki temu rozwiązaniu "dźwięk porusza się", zwiększając wrażenia dźwięku przestrzennego i dostosowuje się do tego, co widać na obrazie - uwypukla dialogi w programach informacyjnych, czy podkreśla głos wokalisty podczas koncertu. Funkcja adaptacji dźwięku sprawia, że soundbar automatycznie wzmacnia dźwięk dialogów nawet przy niskim poziomie głośności (10 lub mniej), by nie umknęło żadne wypowiedziane słowo, a dedykowany tryb gry optymalizuje dźwięk specjalnie do gier. Soundbar HW-Q60R działa bezprzewodowo, co eliminuje kable. Jeśli ma się telewizor Samsung, wówczas można sterować soundbarem za pomocą pilota do niego. Na tym nie koniec możliwości - do soundbara możesz łatwo podłączyć inne urządzenia przez Bluetooth i puścić dowolną muzykę z telefonu lub tableta. Samsung HW-Q60R - pełna recenzja » Zalety: świetna jakość dźwięku

wzmocnienie przestrzenności dzięki dodatkowym otworom

inteligentna adaptacja dźwięku

łączność bezprzewodowa

Creative Stage Air

Klipsch RSB-6