Wybór telewizora zawsze zaczyna się od prostego pytania: jaki model wybrać? Nie ma w tym nic dziwnego, skoro obecnie na rynku znajdują się rozmaite urządzenia różniące się między sobą nie tylko marką i wyglądem, ale także specyfikacją techniczną. Sprawa komplikuje się tym bardziej, kiedy nie jesteśmy na bieżąco z nowinkami i nie do końca wiemy, na co szczególnie warto zwracać uwagę. W związku z tym przedstawiamy listę najlepszych propozycji wraz z krótką podpowiedzią, które funkcje mogą okazać się przydatne.

Rodzaj matrycy

Pierwszą i absolutnie najbardziej podstawową kwestią, jaką należy rozstrzygnąć przed wyborem urządzenia, jest wybór rodzaju matrycy. Aktualnie prym wiodą trzy z nich: LED, OLED oraz QLED, a każda wyróżnia się innymi charakterystycznymi cechami.

Technologia LED wyróżnia się najwyższą energooszczędnością dzięki zastosowaniu wbudowanych diod LED, które samodzielnie emitują światło. Poza tym charakteryzuje się wysoką jakością obrazu oraz dobrym odwzorowaniem kolorów. Sprawdzi się ona dla małowymagających użytkowników.

Kolejną technologią, która jest rozwinięciem możliwości poprzedniej, jest QLED. W tym wypadku diody LED zostały wzbogacone o technologię kropki kwantowej, która to pozwala osiągnąć najwyższe natężenie kolorów. Jeżeli zależy Ci na szerokiej rozpiętości wyświetlanych barw oraz osiągnięciu wysokich wrażeń wizualnych to zdecydowanie warto postawić na tę opcję.

Ostatnia technologia jest dla tych, dla których cena nie gra roli. Telewizory z matrycą OLED wyróżniają się najlepszą dynamiką i płynnością obrazu oraz najwyższym kontrastem. Te cechy są szczególnie ważne podczas oglądania rozmaitych sportów, grania w gry oraz oglądania filmów.

fot. Daniel Olszewski/PCWorld

Rozmiar

Warto zwrócić uwagę także na rozmiar wyświetlacza. Aktualnie standardem jest rozmiar 55", który sprawdzi się świetnie nawet w niewielkim salonie. Nie warto się jednak ograniczać, jeżeli posiadamy większą przestrzeń.

Technologie

Ostatnim etapem jest zwrócenie uwagi na rozszerzenie oraz funkcje, jakie posiada dane urządzenie. Zupełną podstawą dla graczy jest obsługa szerokiego zakresu dynamiki HDR, która określa rozpiętość wyświetlanych barw, częstotliwość odświeżania wynoszącą powyżej 100 Hz, ALLM oraz VRR.

Kinomaniakom szczególnie polecamy zwracać uwagę na zakres dynamiki HDR oraz system operacyjny, który obsługuje takie platformy VOD jak: Netflix, HBO GO, czy Player. Poza tym kluczowa może okazać się wyświetlana rozdzielczość przesyłania obrazu w 4K oraz redukcja szumów.

Ponadto większość firm może pochwalić się autorskimi technologiami i funkcjami wyróżniającymi się na tle konkurencji, warto więc zwrócić uwagę na ich ofertę by przeanalizować, czy odpowiada naszym potrzebom.

Hisense A9G

fot. Magda Pilarczyk/PCWorld

Hisense A9G to niezwykły telewizor wykorzystujący technologię OLED Pixel Dimming, która charakteryzuje się wiernym odwzorowaniem barw oraz praktycznie nieskończonym kontrastem. Dzieje się to głównie dzięki regulacji jasności pojedynczych pikseli, które mogą być niezależnie włączane oraz wyłączane.

To, co nie jest standardem wśród urządzeń LED, a co wyróżnia telewizor Hisense to podzielenie ekranu na ponad 8 milionów niezależnych stref regulacji barw. W rezultacie granica między ciemnymi a jasnymi kolorami jest wyraźna i ostra. Pozwala to na cieszenie się imponującą rozdzielczością 3840x2169, odtwarzaniem i przesyłaniem obrazu w 4K oraz redukcję szumów. Warto również zauważyć, że ten telewizor obsługuje szeroki zakres dynamiki HDR, a mowa o: HLG, HDR10+ oraz UHD Premium.

Aktualne ceny w sklepach Telewizor HISENSE 55A9G 55" OLED 4K 120Hz Dolby Atmos DVB-T2/HEVC/H.265 5 499 zł

Panasonic TX-55JZ200E

fot. RTV Euro AGD

Panasonic TX-55JZ200E to jeden z przedstawicieli 55-calowych telewizorów wyświetlających obraz w jakości 4K. Urządzenie wyposażono w matrycę OLED oraz zintegrowany system głośników 360° Soundscape Pro dostrojony przez firmę Technics. Sercem Panasonica jest panel Master HDR OLED Proffesional Edition oraz inteligentny procesor HCX Pro, które zapewniają rewelacyjną jasność i kontrast dostosowując wierność kolorów oraz wyrazistość. Ponadto urządzenie posiada funkcję Auto AI, która analizuje sygnał nieustannie dobierając parametry obrazu i dźwięku tak, by w pełni wykorzystać wbudowane ustawienia.

LG OLED55B13LA

fot. RTV Euro AGD

LG B13LA to telewizor OLED, który obsługuje nowoczesną technologię samoświecących pikseli, które zapewniają zaskakującą jakość obrazu w rozdzielczości 4K UHD. Technologia ta porównaniu do LED wyróżnia się emitacją niepowtarzalnej czerni, nieskończonym kontrastem oraz doskonałym odwzorowaniem kolorów. Potwierdza to Agencja Intertek, która wydała odpowiedni certyfikat zgodności wierności odwzorowania kolorów w pierwszej połowie 2021 roku.

Poza tym urządzenie wzbogacono o technologię Dolby Vision IQ oraz Dolby Atmos, które zapewniają wielowymiarowe wrażenia dźwiękowe oraz wizualne. Na tym jednak nie koniec, gdyż telewizor LG posiada tryb FILMMAKER MODE, umożliwiający oglądanie filmów zgodnie z tym co przewidział twórca, wspierany przez obsługę szerokiego zakresu dynamiki LG HDR 10 Pro.

Samsung Neo QE55QN85AAT

fot. RTV Euro AGD

Samsung Neo QE55QN85AAT to 55” telewizor wykorzystujący nowoczesną autorską technologię Quantum Mini LED wspieraną przez procesor Neo Quantum 4K oraz Quantum Dot, czyli warstwę kropek kwantowych umieszczoną między diodami LED a filtrami kolorów. W efekcie charakteryzuje się ona wciągającą głębią obrazu oraz obsługą HDR 1500, która zwiększa kontrast oraz rozpiętość wyświetlanych barw.

Poza tym urządzenie marki Samsung wyposażono w powłokę antyrefleksyjną, która pozwala uniknąć niechcianych odbić światła. Warto także zwrócić uwagę na funkcję Adaptacji Obrazu, która niezależnie od pory dnia automatycznie reguluje jasność ekranu. Dla graczy producent zapewnił płynny obraz w częstotliwości odświeżania wynoszącą 120 Hz w 4K oraz obsługę ALLM, VRR i technologii AMD FreeSync.

Aktualne ceny w sklepach Samsung Neo QLED QE55QN85AAT 4 229 zł

LG 55NANO863PA

fot. X-KOM

LG 863PA to telewizor wyposażony w matrycę LED z technologią NanoCell, który pozwala na uzyskanie prawdziwej rozdzielczości 4K. Oznacza to, że wyświetlany obraz składa się z około 8 milionów pikseli, co pozwala na osiągnięcie wyraźnie ostrzejszego i bardziej szczegółowego efektu wizualnego, niż w przypadku standardowej rozdzielczości HD.

W przypadku telewizorów NanoCell matryca jest dodatkowo wspierana przez technologię nanocząsteczek filtrującą kolory poprzez usunięcie zanieczyszczeń z fal RGB. W konsekwencji obraz jest zawsze doskonały, żywy i realistyczny. Ponadto urządzenie obsługuje szeroki zakres dynamiki obrazu LG HDR 10 Pro oraz tryb FILMMAKER MODE pozwalając wczuć się w rolę reżysera oglądanej produkcji.

Producent nie zapomniał także o fanach gier i dla nich zapewnił szybki czas reakcji podczas użytkowania konsoli Xbox, obsługę technologii AMD FreeSync wspieraną przez ALLM i eARC, których celem jest zminimalizowanie jakichkolwiek opóźnień przesyłu obrazu.

TCL seria C72+

fot. Magda Pilarczyk/PCWorld

Telewizory TCL serii C72+ wyposażono w martycę QLED połączoną z Quantum Dot, czyli warstwą kropek kwantowych umieszczoną między diodami LED a filtrami kolorów. Ponadto urządzenie obsługuje technologie 4K HDR Pro oraz natywnym wyświetlaczem 100 Hz Motion Clarity Pro zapewniając tym samym doskonały i płynny obraz wysokiej rozdzielczości 4K, który nie ma sobie równych w żadnym innym telewizorze LED lub OLED.

Co więcej, TCL wyróżnia się łatwym dostępem do treści dzięki zintegrowanemu sterowaniu głosowemu bez użycia rąk oraz posiadaniem najbardziej zaawansowanego systemu Android TV. Warto także zwrócić uwagę na obsługę wszystkich najnowszych formatów HDR, w tym HDR 10 +, Dolby Vision oraz Dolby IQ. Poza tym Urządzenie z pewnością świetnie wpasuje się w przestrzeń dzięki bezramkowym ultra-smukłym designem, który prezentuje się niezwykle elegancko.

Philips 55OLED806/12

fot. RTV euro AGD

Telewizor Philips 55OLED806/12 to przedstawiciel urządzeń z matrycą OLED o rozdzielczości 4K charakteryzującą się realistycznym odwzorowaniem kolorów oraz wyświetlaniem szerokiej rozpiętości barw. Pozwala to na dostrzeżenie wszystkich detali nawet w najciemniejszej scenie oraz głębię dzięki obsłudze technologii HDR10 oraz HDR10+.

Na szczególną uwagę warto zwrócić także na częstotliwość odświeżania ekranu na poziomie 100, a nawet 120 Hz, która jest ważna dla wielbicieli emocji sportowych, jak i graczy. Według specyfikacji urządzenie marki Philips obsługuje także wysoką jakość dźwięku dzięki obsłudze formatu Dolby Vision, co jest kluczowe dla kinomaniaków. Poza tym urządzenie wyposażono w system Android TV oraz specjalny tryb Ambilight, który dostosowuje poziom podświetlenia do wyświetlanej treści.