W cenie do 1000 zł nie znajdziemy rewelacji. Niestety trzeba się pogodzić z tym, że będą to raczej B-klasowe urządzenia, zdominowane przez mniej znane firmy. W dodatku będziemy musieli dokonać wyboru, czy zależy nam na sprzęcie markowym, dobrze wyposażonym, czy dużym ekranie. W naszym rankingu znalazły się zarówno popularne marki, jak i te mniej znane. Tu trzeba by było zaznaczyć, że jeśli zależy nam na dużym ekranie i wielu funkcjach będziemy musieli pomyśleć o telewizorach mniej znanych marek, natomiast jeśli chcemy wybrać telewizor znanej firmy, to będzie się to wiązało z małym ekranem i ograniczonymi funkcjami. Praktycznie możemy zapomnieć o obecności Smart TV. W naszym zestawieniu znalazły się telewizory od 22 cali do 43 cali. W większości prezentowanych Wam produktów mamy do czynienia z gwarancją z 24-miesięczną gwarancją, którą możemy przedłużyć o dodatkowe 3 lata.

Philips 43PFT5503/12

LG 43LK5100PLA

Thomson 32HD3301

Kruger&Matz KM0222FHD-F

Xiaomi Mi TV 4A 32



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach Xiaomi Mi Smart TV 81 cm (32″) ~798 zł Zaawansowane funkcje tego telewizora pozwolą zadowolą najbardziej wymagających. Dzięki zastosowaniu 64-bitowego procesora MTK oraz 8 GB pamięci flash funkcje Smart TV na tym urządzeniu działają bardzo szybko i płynnie. Na pokładzie znajdziemy Android TV w wersji 9.0, który pozwala na instalację programów i aplikacji ze sklepu Google Play. Dzięki zastosowaniu modułu Bluetooth możemy podłączyć bezprzewodowy głośnik, klawiaturę, mysz lub inne urządzenie bezprzewodowe. Zastosowanie aż 3 portów HDMI, w tym jednego typu ARC, pozwoli podłączyć jednocześnie konsolę, dekoder i amplituner. Xiaomi Mi TV 4A 32 - pełna recenzja » Zalety: Smart TV (Android)

Miracast

Bluetooth i Wi-Fi

Wyjście słuchawkowe

Duża liczba złączy (3 x HDMI,2 x USB) Wady: Rozdzielczość HD (1366 x 768)

Brak HDR

Tylko 32"

Manta 40LFA29E