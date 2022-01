Ranking zasilaczy komputerowych 2022 - Najlepsze zasilacze, jak kupić, żeby nie pożałować

Spis treści

Szkoda, że zasilaczom poświęcamy tak mało uwagi w porównaniu z bardziej efektownymi komponentami, takimi jak karty graficzne, procesory czy nawet dyski SSD. Ilu to z nas wybierając jednostkę kieruje się tylko mocą, zakładając, że wyższa jest równoznaczna z lepszą jakością? Zatem czym kierować się przy wyborze zasilacza? Oto nasze zestawienie polecanych jednostek oraz krótki poradnik jak wybrać prawidłowy.

zdj. Kyle Williamson unsplash.com

Przygotowaliśmy dla was listę polecanych zasilaczy, którymi naszym zdaniem warto się zainteresować. Przy wyborze modeli skupialiśmy się na kluczowych parametrach (moc, sprawność) okresie gwarancji, dostępności w sklepach czy wyposażeniu w modularne okablowanie. Postanowiliśmy podzielić prezentację na trzy grupy, wydzielone na podstawie mocy jednostek.

Nie układaliśmy modeli w żadnej hierarchii, a ich kolejność jest losowa. Jest to nasza subiektywna opinia na temat produktów dostępnych na rynku.

Zasilacze do 500 W

Modele w tym przedziale mocy nie są używane w rozbudowanych systemach komputerowych. Przeważnie też i obudowy w których je instalujemy nie należą do najpojemniejszych. Celem uproszczenia procesu przyszłej instalacji, skupiliśmy się na zasilaczach posiadających przynajmniej częściowo modularne okablowanie. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ ilość modeli z takim rozwiązaniem jest dość mocno ograniczona. Nie chcieliśmy również polecać konstrukcji, które kosztują krocie, niejednokrotnie przewyższając ceną inne komponenty.

Zasilacze dysponujące mocą 500 W idealnie sprawdzą się w komputerach biurowych oraz tych służących pochłanianiu treści multimedialnych. Mogą też stanowić idealną podmiankę w starszych jednostkach, z niższym zapotrzebowaniem na prąd.

Corsair CX450M

Nie jest to najtańszy produkt w naszym zestawieniu - jego cena kształtuje się w okolicach 300 zł. Moc 450 W dostępna jest z jednej linii 12V, której maksymalne obciążenie wynosi 37 A. Dzięki temu bez najmniejszych problemów będziemy w stanie zasilić karty graficzne segmentu średniego, nawet w parze z 6-rdzeniowym procesorem. Jednak nie zostanie nam już za dużo „miejsca” na podkręcenie tych podzespołów. Zasilacz posiada aktywny układ PFC dzięki któremu utrzymuje sprawność energetyczną na poziomie 85 %. Szereg dodatkowych zabezpieczeń jak OPP, OTP, OVP, SCP, UVP dba o bezpieczeństwo naszego komputera. Konstrukcja półmodularna - z zamontowanymi na stałe przewodami ATX 24-pin i 8-pin służącymi do dodatkowego zasilania procesora, umożliwia odpięcie nieużywanych wiązek kabli SATA, Molex, czy PCIe. Za chłodzenie odpowiada 120 mm wentylator. Produkt jest objęty 5-letnią gwarancją producenta.

be quiet! Pure Power 11 CM 400W

Be quiet! firma, która za dywizję dosłownie bierze swoją nazwę (po polsku „bądź cicho!”), przez lata dostarcza nam konstrukcje słynące z bezgłośnej pracy. Model dysponujący mocą 400 W możemy zakupić w zbliżonej cenie co wymienionego wcześniej Corsaira. Wyróżnikiem modelu na tle konkurencji jest zgodność z normą 80+ Gold, zapewniającą sprawność energetyczną na poziomie 92 %. Moc w tym przypadku podzielona jest na dwie osobne, mocne linie 12 V. Tutaj również możemy liczyć na pełen zestaw zabezpieczeń, dbających by komponenty komputera nie uległy uszkodzeniu w wyniku przepięcia prądu. Dodatkowo producent zdecydował się na użycie cyfrowych przetworników mocy oraz kontrolera IC nimi zarządzającego. Zrezygnowano również z transformatorów do generowania napięć 3,3 V oraz 5 V. Zamiast tego zasilacz jest wyposażony w konwerter napięć stałych DC-DC. Świadczy to z jak bardzo zaawansowaną i nowoczesną konstrukcją mamy do czynienia. Za chłodzenie odpowiada tutaj 120 mm wentylator, ze znanej serii Pure Wing. Słynie ona z bardzo cichej i wydajnej pracy. Jednymi przewodami przytwierdzonymi na stałe do zasilacza są: wtyczka 24 pinowa ATX oraz 8-pin zasilanie procesora. Be quiet udziela 5-letniej gwarancji na swój produkt.

Cooler Master MWE V2 450W Bronze

Zasilacz od Cooler Master’a jest tańszy od prezentowanej wcześniej konkurencji, a poszukiwacze okazji mogą kupić tą jednostkę nawet poniżej 200 zł. Model ten dysponuje mocą wynoszącą 450 W. Jest ona dostępna podobnie jak w modelu Corsaira, poprzez pojedynczą linię zasilania 12 V z maksymalnym obciążeniem wynoszącym 37,4 A. Za chłodzenie konstrukcji odpowiada wentylator, także o średnicy 120 mm. Oczywiście wszystkie zabezpieczania są dostępne, a aktywny układ PFC zapewnia sprawność energetyczną zgodna z normą 80+ bronze. MWE to konstrukcja niemodularna, oznacza to, że wszystkie przewody są do niej podłączone na stałe. Okres gwarancji wynosi 5 lat.

Zasilacze 500 W do 700 W

Na dzień dzisiejszy najpopularniejsze jednostki, na rynku. Zasilacze o tej mocy spotkamy zarówno w rozbudowanych komputerach gamingowych jak i stacjach roboczych. Jednakże należy pamiętać, że do najmocniejszych konstrukcji Nvidii z rodziny Amper, zalecane są jednostki powyżej 700 W. Wybraliśmy modele dysponujące większą sprawnością energetyczną.

Seasonic Focus GX 650W

Zasilacze tego tajwańskiego producenta od wielu lat zbierają opinie niezawodnych i solidnie wykonanych. Poza własną marką, Seasonic jest też jednym z większych producentów OEM, udostępniającym swoje fabryki firmom takim jak be quiet!, Corsair, Fractal czy XFX. Ten w pełni modularny zasilacz o mocy 650 W jest zgodny z normą 85+ Gold. Do dyspozycji mamy aż 4 złącza 8-pin PCIe do zasilania kart graficznych oraz 10 wtyczek SATA do zasilania dysków twardych. Pozwoli to na zbudowanie wydajnej stacji roboczej czy szybkiego komputera gamingowego. Zasilacz dysponuje wszystkimi zabezpieczeniami - w tym OCP chroniącym przed zbyt wysokim poborem prądu. Produkt objęty jest 10-letnią gwarancją. Warto dodać, że zasilacze z serii Focus GX są dostępne również z większą mocą - nawet 1000 W.

Cooler Master MWE Gold V2 Full Modular 650W

Kolejna w pełni modularna jednostka, będąca jedną z najtańszych konstrukcji z tym rozwiązaniem i zarazem spełniającą wymogi normy 85+ Gold. Oczywiście zasilacz jest wyposażony pełen zestaw zabezpieczeń. Za chłodzenie odpowiada wciąż 120 mm wentylator. Podobnie jak w konstrukcji Seasonica tutaj również mamy do dyspozycji 4 wtyczki do zasilania naszych kart graficznych. Dużym plusem są również elastyczne, płaskie wiązki okablowania, które ułatwiają zarządzanie nimi. Producent udziela 5-letniej gwarancji. Podobny zasilacz z tej serii, ale dysponujący mocą 750 W znajduje się w naszej redakcyjnej platformie testowej.

Corsair RMx RM650x 650W

Zasilacz od korsarzy to następna jednostka z certyfikatem 80+ Gold i pełnym modularnym okablowaniem. To co wyróżnia ją na tle konkurencji to chłodzenie z 140 mm wentylatorem i możliwością jego całkowitego zatrzymania przy niskim obciążeniu. Corsair udziela 10 lat gwarancji na modele z serii RMx, które są dostępne również z większą mocą - wynoszącą nawet 1000 W.

SilentiumPC Vero M3 600W Bronze

Ostatnim polecanym przez nas zasilaczem w tej kategorii będzie konstrukcja rodzimego producenta – SilentiumPC. Mimo, że model dysponuje niższą mocą oraz posiada tylko częściowo modularne okablowanie, wyróżnia go cena – niecałe 300 zł. W zamian za to otrzymujemy jednostkę o sprawności zgodnej z certyfikatem 80+ Bronze, wyposażoną w zabezpieczenia OPP, SCP, OVP, SCP, UVP. Model ten wyposażony jest tylko w dwie wtyczki 8-pin. Biorąc pod uwagę cenę, zalecamy go to tańszych konfiguracji z procesorami i5 czy Ryzen 5 oraz kartami graficznymi o TDP nie przekraczającym 170 W.

Zasilacze powyżej 750 W

Jak już wspomnieliśmy wcześniej to właśnie te jednostki są zalecane, jeżeli myślimy o wyposażeniu naszego komputera w kartę pokroju RTX 3080 (o ile uda się ją kupić). Należy jednak pamiętać, że jeżeli myślimy o podkręceniu naszego komputera to należy wziąć pod uwagę modele dysponujące mocą większą niż 750 W.

SilentiumPC Supremo FM2 Gold 750W

Kolejny zasilacz w zestawieniu od rodzimego producenta. Tym razem mamy do czynienia z konstrukcją w pełni modularną z certyfikatem sprawności 80+ Gold. Problemu nie będzie stanowić zasilanie nawet mocnych kart graficznych, które potrzebują 3 wtyczek PCIe - tutaj do dyspozycji aż 4. Szkoda, że jest to najmocniejszy model SilentiumPC. Zasilacz objęto 5-letnią gwarancją door-to-door.

Seasonic Prime TX-1000 1000W

Jeden z droższych zasilaczy, bo kosztujący ponad 1500 zł, za to mogący pochwalić się najwyższym certyfikatem 80+ Titatnium. Zapewnia on sprawność energetyczną wynosząca 100% przy obciążeniu w 20% oraz 96% dla obciążenia 100%. Zasilacz z mocy 1000 W bez problemu poradzi sobie z rozbudowanymi stacjami roboczymi czy potężnymi komputerami gamingowymi, zostawiając też zapas na przyszłą rozbudowę. Cóż - jeżeli plotki o nadchodzących kartach graficznych się potwierdzą, to być może RTX 4090 będzie wymagał do pracy już takiej jednostki. Producent udziela aż 12-letniej gwarancji, a w swojej ofercie ma także modele z serii Prime TX dysponujące mniejszą mocą 650 W, 750 W, 850 W.

Corsair HX850 80 PLUS Platinum 850W

Zasilacz od Corsaira stanowi balans pomiędzy mocą, sprawnością energetyczną oraz ceną. Prawie o połowę tańszy konstrukcji Seasonica (kosztuje mniej niż 800 zł), zapewnia tylko 150 W mocy mniej. Model ten spokojnie jest w stanie zasilić RTX 3090, czy nawet dwa RTX 2080 w parze z mocnym, wielordzeniowym procesorem. Zasilacz oferuje pół-pasywny tryb pracy wentylatora. Pozwala wybrać tryb pracy pomiędzy pojedynczą, a wieloma liniami 12 V, zależnie od zapotrzebowania. Zasilacze z serii HX do Corsair’a dostępne są w 4 wariantach, a najmocniejszy z nich to model mogący pochwalić się mocą 1200 W. Producent udziela 10-letniej gwarancji na produkt.

Mamy świadomość, że prezentowana lista zawiera tylko kilka modeli, z całych setek dostępnych na rynku. Zatem czym należy się kierować przy wyborze?

Wybór zasilacza

Nie ma jednej, uniwersalnej zasady wyboru wysokiej jakości jednostki. Od lat na wielu forach wałkowany jest temat tak zwanej “czarnej listy”. Zawiera on zestawienie producentów zasilaczy, których lepiej unikać. Lepiej też sprawdzać czy taka jednostka nie znajduje się w naszym komputerze. Niestety tanie zasilacze są nadal montowane w gotowych zestawach, przez nieuczciwych sprzedawców, liczących na nieświadomość kupujących.

Najprostszą, choć niezalecaną metodą porównania jest weryfikacja wagi zasilacza. Większe, cięższe jednostki są lepsze niż małe, lekkie modele. Zasilacze o wyższej jakości prawie zawsze wykorzystują większe i lepszej klasy kondensatory, dławiki i inne elementy wewnętrzne. Ponadto są wyposażone w większe radiatory zapewniające lepsze rozpraszanie ciepła — wszystko to przekłada się na większą wagę. Kolejnym plusem są większe wentylatory chłodzące, które zazwyczaj przenoszą więcej powietrza, a jednocześnie wytwarzają mniej hałasu.

Trzeba też mieć świadomość, że nie każda znana firma sama produkuje swoje jednostki. Niestety jeżeli chodzi o zasilacze tak zwany outsourcing występuje częściej niż wśród innych komponentów. Dobrym przykładem jest tutaj Seasonic, o którym wspomnieliśmy wcześniej. Tym bardziej zainteresowanym tematem polecamy zapoznanie się z listą dostępną na stronie Realhardtechx, która zawiera zestawienie modeli z wyszczególnionym producentem OEM. Pierwsze co da się zauważyć, to że niezależnie od marki zasilacza, tak naprawdę wytwórców jest zaledwie kilku. Najczęściej spotkamy się z produktami z zakładów CWT, Delta Electronics, FSP , AcBel czy Great Wall. Podejrzewamy, że może poza FSP (za sprawą popularnych zasilaczy Fortron), reszta nie jest wam zapewne znana. Cóż istnieją one tylko na rynku OEM i występują tylko w gotowych zestawach, dla przykładu komputery marki DELL bardzo często mają zasilacze FSP czy Delta montowane fabrycznie.

I nie zrozumcie nas źle, nie znaczy to że wszystkie zasilacze są sobie równe. To, że dwie jednostki różnych producentów wychodzą z tej samej fabryki nie oznacza, że są takie same. Dalej polecamy trzymania się znanych producentów takich jak :

be Quiet!

EVGA

Corsair

Seasonic

Antec

Cooler Master

Silverstone

Thermaltake

Bardzo często są oni zaangażowani w cały proces projektowania zasilacza, a tylko zlecają jego produkcję innym. Warto zaznaczyć, że długość okresu gwarancyjnego też może stanowić małą podpowiedź, z jakim urządzeniem mamy do czynienia. Producent będący pewien jakości i użycia wysokiej klasy komponentów, nie będzie miał przeciwwskazań aby udzielić nawet 10 lat gwarancji.

Jakiej mocy potrzebujemy ?

Producenci zazwyczaj podają moc swoich zasilaczy w watach. Zasilacze do komputerów stacjonarnych mają znamionową moc wyjściową od 200 W nawet do 1600 W. Ważne jest tutaj aby ta była określana dla mocy ciągłej, a nie dla szczytowej - która przeważnie trwa ułamki sekund. Dodatkowo warto też zwrócić uwagę czy deklarowana moc jest w pełni dostępna dla linii zasilania 12 V czy dla wszystkich napięć. Dzisiaj zarówno procesory jaki i karty graficzne, zasilane są głównie napięciem 12 V. Z tego też względu Intel mocno forsuje wprowadzenie standardu ATX12VO, czyli zasilaczy wyposażonych tylko w 12 V. Niestety wciąż możemy spotkać się z sytuacją, w której mimo deklarowanej mocy 600W, tylko połowa z niej jest przeznaczona dla kluczowych komponentów.

Zasilacz określany jako 600 W jednostka a dysponująca tylko 312 W mocy dla linii 12 V

Jeżeli nie wiemy jakiej mocy zasilacza potrzebujemy, możemy posłużyć się kalkulatorami dostępnymi na stronach producentów. Wybierając podzespoły z dostępnej listy, poznamy przybliżoną moc naszego zestawu. Często jest ona dość sporo zawyżona, ale oszczędza nam ryzyka doboru zbyt słabej jednostki. Modele o zbyt niskiej mocy mogą powodować niestabilność systemu, czy jego wyłączanie podczas większego obciążenia. Ostatnie co chcemy to aby nasz komputer nagle się wyłączył podczas kluczowego zagrania w grze online, czy podczas wielogodzinnego renderowania do naszej pracy. Idealnym rozwiązaniem jest, aby jednostka na którą się zdecydujecie zapewniła dodatkowy zapas mocy na wypadek przyszłej rozbudowy o dodatkowe podzespoły. Mocniejsze zasilacze pozwolą także na cichszą pracę, ponieważ przy mniejszym obciążeniu układ chłodzenia pracuje ciszej. Tutaj też trzeba rozwiać pewien mit o tym, że mocniejsze jednostki pobierają więcej prądu. Nie jest to prawdą. Będzie on taki sam, obojętnie czy nasz komputer posiada 600 W czy 1300 W zasilacz, a zależy on tylko od zapotrzebowania naszych podzespołów.

Poza mocą wyjściową producenci często chwalą się posiadaną przez dany model liczbą linii 12 V. Wyróżniamy tutaj dwa typy urządzeń - tak zwane “single-rail” z dostępnym pojedynczym, ale za to bardzo mocnym zasilaniem 12 V do zasilania głównych komponentów naszego komputera, oraz jednostki “multi-rail”, która dzielą je pomiędzy kilka osobnych. Tutaj sami musimy zdecydować. Zasilacze wieloszynowe stanowią swoiste dodatkowe zabezpieczenie, ponieważ kluczowe elementy systemu są podłączone pod różne obiegi. Z drugiej strony jeżeli budujemy wydajny komputer wyposażony w dwa układy graficzne może się okazać, że sprawność osobnych linii jest nie wystarczająca do ich zasilania. Mowa tutaj np. o dwóch RTX 3090, których szczytowe zapotrzebowanie na prąd po połączeniu kart w SLI i po podkręceniu może wynieść nawet 60 A. Dobrą opcją nie blokującą przyszłej rozbudowy są zasilacze z przełącznikiem trybu zasilania. W polecanych modelach wymieniliśmy Corsaira z serii HX, ale podobne rozwiązanie znajdziemy u innych producentów np. be quiet! czy Cooler Mastera.

Wydajność energetyczna

Skoro wspomnieliśmy o poborze energii przez zasilacz warto wspomnieć o jego sprawności. Bardziej wydajne jednostki mają zwykle lepsze komponenty, marnują mniej energii i generują mniej ciepła – wszystko to przyczynia się do mniejszego hałasu wentylatora. Z racji, że komputery do pracy wykorzystują prąd o stałym napięciu, a w naszych domach dostępny jest prąd zmienny, potrzebna jest konwersja. Odpowiadają za nie zasilacze, jednak podczas niej następuje pewna utrata mocy. Sprawność 80 % oznacza, że 20 % energii pobieranej z gniazdka w ścianie jest tracona w postaci generowanego ciepła. W celu łatwej identyfikacji efektywności zasilaczy powstał certyfikat 80 Plus, który w podstawowym wariancie zapewnia sprawność 80%. Wyższe klasy jak Bronze, Silver, Gold, Platinum i Titanium. Aby zdobyć jedną z odznak 80 Plus, zasilacz musi utrzymać określony poziom wydajności, gdy jest obciążony poniżej 20%, 50% i 100%.

Należy zauważyć, że system oceny 80 Plus nie jest doskonały i niekoniecznie wskazuje, że zasilacz jest jednostką wysokiej jakości. Dlatego nie powinien być głównym czynnikiem decydującym o wyborze danego modelu. Pamiętaj, że jeśli szukasz zasilacza, dobrym pomysłem jest rozważenie systemu oceny 80 Plus urządzenia, w połączeniu z dogłębnymi recenzjami i opiniami użytkowników tego samego urządzenia.

Okablowanie

Jak wspomnieliśmy przy omawianiu modeli, zasilacze występują w trzech wariantach: z okablowaniem przymocowanym na stałe, okablowaniem pół-modularnym oraz okablowaniem modularnym. Różnice są tutaj oczywiste. Im więcej przewodów możemy odłączyć od naszego zasilacza tym wygodniejsze będzie zarządzenie nimi w obudowie. Posiadanie oplotu, jednolity kolor, czy płaskie wiązki, to kolejne elementy w wpływające na ten proces ale i na ogólna estetykę. Przecież w obudowie z panelem ze szkła hartowanego okablowanie pozostanie widoczne.

Należy też pamiętać, że odłączane okablowanie jest przeznaczone przeważnie tylko do danej serii zasilaczy. Tak samo nie jest zalecane podłączanie okablowania od innego producenta do posiadanego przez nas zasilacza. Nawet jeżeli wtyczka wygląda na identyczną i pasuje, nie jest powiedziane, że ułożenie pinów zasilających i uziemiających w niej też pozostało takie samo. Be quiet! na swojej stronie umożliwia sprawdzenie kompatybilności okablowania modularnego pomiędzy różnymi seriami zasilaczy. Przydałoby się aby więcej producentów udostępniło podobne narzędzie.

Zasilacz komputerowy jest najważniejszym elementem naszego komputera i można go nazwać jego sercem, dostarczającym prąd potrzebny do pracy komponentów. Nie ma co lekceważyć ani marginalizować jego roli, chcąc uniknąć problemów w przyszłości. Mamy nadzieje, że nasze porady ułatwią wam dobór odpowiedniego zasilacza.