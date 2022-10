Spis treści

Popularność robotów sprzątających nie słabnie, a wręcz przeciwnie – apetyt rośnie nam w miarę jedzenia. Poszukujemy więc urządzeń wyposażonych w różne nowoczesne technologie, które ułatwią codzienne porządki. Coraz więcej robotów sprzątających wyposażonych jest też dodatkowo w funkcję mopowania.

Tradycyjne mopy z wiadrem i sitkiem do odciskanie nadmiaru wody odchodzą powoli do lamusa. Kusząca wizja czystej podłogi posprzątanej bez żadnego wysiłku zachęca bowiem do zakupu robota mopującego. Na przestrzeni ostatnich lat oferta robotów bardzo się powiększyła, a modeli i zastosowanych technologii jest już tak wiele, że łatwo się w nich pogubić. Zebraliśmy więc najważniejsze informacje, które pomogą ci w podjęciu decyzji oraz przygotowaliśmy wybrane zestawienie najciekawszych, naszym zdaniem, robotów odkurzających i mopujących jednocześnie.

Na co zwrócić uwagę wybierając robota sprzątającego z funkcją mopowania?

wielkość pojemników na zebrany brud oraz na czystą wodę

rozmiar robota (im niższy robot, tym łatwiej dotrze do trudniej dostępnych miejsc)

czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu, czyli pojemność akumulatora

długość ładowania

moc silnika

rodzaj filtrów (np. HEPA)

sposób sterowania (dostępność aplikacji mobilnej, pilot)

możliwość zaprogramowania harmonogramu pracy urządzenia na kilka kolejnych dni

mechanizmy sprzątające, różne tryby i moce

dodatkowe funkcje (np. wirtualna ściana, mapowanie, czujnik przeszkód, czujnik uskoku terenu, sterowanie głosem, czujnik kurzu)

poziom generowanego hałasu

Roboty sprzątające – jakie są dziś dostępne na rynku?

Wśród robotów sprzątających wyróżnić możemy zarówno te sprzątające na sucho, czyli oferujące funkcję odkurzania, jak i mopujące, czyli sprzątające podłogę na mokro. Trzecią kategorię stanowią właśnie roboty hybrydowe, które łączą obydwie wyżej wspomniane funkcje w jednym urządzeniu.

Każdy tego typu robot porusza się po podłodze samodzielnie i zbiera zanieczyszczenia zgodnie z zaprogramowanym trybem. Oprogramowanie pozwala m.in. na omijanie przedmiotów stojących im na drodze oraz planowanie harmonogramu pracy. Sterowanie urządzeniem najczęściej odbywa się za pośrednictwem Wi-Fi, co pozwala na modyfikację ustawień z poziomu telefonu i uruchamianie urządzenia nawet spoza domu. Niektóre roboty cechuje też funkcja sterowania głosem.

Zasilanie przy pomocy wbudowanego akumulatora sprawia, że robot nie musi być podłączony kablem do żadnego gniazdka. Wymaga natomiast ładowania za pomocą specjalnej stacji, do której urządzenie wraca po skończonej pracy. Roboty coraz częściej pozwalają na zaprogramowanie pracy na kilka kolejnych dni. Wśród najbardziej pożądanych funkcji tego typu urządzeń jest np. czujnik uskoku terenu (szczególnie ważny w budynkach piętrowych), czujnik kurzu wykrywający szczególnie zanieczyszczone fragmenty powierzchni czy czujnik przeszkód (doceniany szczególnie przez posiadaczy czworonogów – historie o rozmazanych po podłodze psich odchodach znamy chyba wszyscy).

Funkcja mopowania w robocie sprzątającym – zalety:

pomaga zaoszczędzić czas i energię

sprząta nawet, gdy nikogo nie ma w domu

sterowanie urządzeniem z poziomu telefonu jest wygodne i bezproblemowe

zajmuje mniej miejsca niż tradycyjne odkurzacze i zestawy mopów

mieści się nawet pod niskimi meblami

odkurza i mopuje podczas jednego sprzątania

Funkcja mopowania w robocie sprzątającym – wady:

nie zawsze sprząta skutecznie – zdarza się, że zamiast umyć podłogę, rozcierają po niej brud

wymagają ładowania i nie poradzą sobie z jednorazowym wymopowaniem dużej powierzchni

jednorazowe ściereczki wykorzystywane w niektórych modelach są nieekologiczne

niektóre urządzenia każdorazowo wymagają odwracania w celu zamontowania nakładki mopującej

Robot sprzątający z funkcją mopowania – jaki wybrać? Przykłady

Tym, co wyróżnia wszystkie wymienione poniżej roboty, jest oczywiście bardzo przydatna funkcja mopowania. Jednak poszczególne modele różnią się, czasem dość znacznie, również ceną. Jakie roboty znajdziemy na rynku i ile trzeba za nie zapłacić? Czy warto dopłacić do tych naprawdę kosztownych sprzętów? A może wystarczy kupić robota ze średniej lub niższej półki cenowej? Uporządkowaliśmy wybrane modele od najtańszego do najdroższego, by nieco ułatwić podjęcie tej decyzji.

Promocja Beko VRR80214VB Głównym atutem tego sprzętu, obok przystawki mopującej, jest oczywiście baza ładująca, która jednocześnie służy do automatycznego opróżniania zbiornika. Robot wraca do niej samodzielnie, a jeśli w trakcie pracy zabraknie baterii – uda się do stacji, by naładować akumulator, a następnie wznowi sprzątanie dokładnie w tym samym miejscu, w którym zostało przerwane. Czas ładowania wynosi 4-5 godzin. Jednak to nie wszystko. Robot Beko VRR80214VB oferuje nam bowiem precyzyjne mapowanie pomieszczeń w zakresie 360 st. (dzięki zaawansowanej nawigacji LDS), a także możliwość zapamiętywania aż 5 różnych map z oznaczeniem poszczególnych pomieszczeń, możliwością ich podziału i scalania, a także stawiania wirtualnych ścian. Producent zadbał o precyzję – robot ma ponad 20 czujników, w tym m.in. przeszkód, uskoku, prędkości, krawędzi oraz zabrudzeń. Urządzenie oferuje użytkownikowi 4 programy czyszczenia: cichy, standardowy, mocny oraz maksymalny. W trybie cichym bateria może pracować do nawet 150 minut. Z kolei w... Urządzenie oferuje użytkownikowi 4 programy czyszczenia: cichy, standardowy, mocny oraz maksymalny. W trybie cichym bateria może pracować do nawet 150 minut. Z kolei w... Beko VRR80214VB - pełna recenzja »

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite

Ten model wyposażono w żyroskop i wizualnie wspomaganą nawigację. Robot posiada aż 25 precyzyjnych czujników. Moc ssania tego odkurzacza to 2200 Pa, a pojemnik na brud ma pojemność 450 ml. Robot potrafi czyścić podłogę, poruszając się po niej zygzakiem. Producent zapewnia, że równomiernie dozuje wodę dzięki elektronicznie sterowanemu zbiornikowi na wodę. Urządzenie jest sterowane za pomocą specjalnej aplikacji.

Tefal Xplorer Serie 50 RG7375

To urządzenie 4w1: zamiata, zbiera zabrudzenia, odkurza i mopuje. Moc ssąca tego odkurzacza wynosi 1500 Pa. Producent zapewnia, że robot radzi sobie z różnymi typami podłóg, w tym także z dywanami i wykładzinami. Co ważne, urządzenie potrafi jednocześnie odkurzać i mopować powierzchnię. Robot wyposażony został w unikalny system nawigacji, który wykorzystuje czujniki na podczerwień, a także we wbudowany żyroskop. Pozwalają one dotrzeć do nawet trudno dostępnych miejsc. Kompatybilność ze specjalną aplikacją ułatwia sterowanie urządzeniem i zarządzanie procesem sprzątania.

iRobot Roomba Combo

Urządzenie oferuje 2 tryby odkurzania oraz 3 tryby mopowania. Producent podkreśla, że urządzenie jest niskie (7,9 cm), dzięki czemu trafi nawet w trudno dostępne miejsca. Dostępna jest platforma iRobot GeniusTM, która pozwala na zapamiętywanie preferencji użytkownika i dostosowywanie harmonogramu sprzątania do indywidualnych potrzeb. Dzięki obsłudze głosowej ustawianie urządzenia jest wyjątkowo proste. Robot porusza się w równych liniach dzięki wbudowanym czujnikom kierunków ruchu.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro (biały)

Robot obsługuje 3 różne tryby czyszczenia. Co ciekawe, poprzez inteligentne zmiany kierunku ruchu symuluje ręczne mycie na mokro – producent zapewnia, że dzięki temu możliwe jest uzyskanie optymalnych rezultatów sprzątania. Urządzenie posiada inteligentnie sterowany zbiornik na wodę, który chroni drewniane powierzchnie. Dokładne czyszczenie ma zapewniać wydajne ssanie (moc ssąca: 2100 Pa). Dodatkowo produkt może pochwalić się nową, ulepszoną nawigacją laserową DS. Dzięki wbudowanym 12 czujnikom urządzenie cechuje precyzyjne rozpoznawanie.

Lenovo Z1s PRO

Urządzenie cechuje moc ssąca na poziomie 2700 Pa. Robot wyposażono w turboszczotkę, kosz opróżniany automatycznie, a także blisko 30 czujników i mapowanie laserowe, które ułatwiają nawigację. Dostępna jest aplikacja mobilna, która pozwala na dostosowanie ustawień do indywidualnych preferencji. Robot uzupełniono o nakładkę mopującą, która nie wymaga prania (producent deklaruje, że wymiana jest prosta i natychmiastowa) oraz filtr HEPA, który można umyć pod bieżącą wodą.

Beko „Robostark” VRR81214VW

Ten model to robot wyposażony w bazę ładującą, która jednocześnie służy do automatycznego opróżniania zbiornika (w środku umieszczony został bowiem pojemny, bo 4-litrowy worek na kurz). Mamy tu wysoką siłę ssącą (2700 Pa) oraz 4 różne programy czyszczenia: cichy, standardowy, mocny i maksymalny (ten sprzęt potrafi samodzielnie dopasować moc do typu aktualnie sprzątanego podłoża). Co ważne, sterowanie robotem może odbywać się za pomocą aplikacji mobilnej WiFi HomeDirect. W programie mamy dostęp do map obejmujących nawet 5 pięter, możemy stawiać wirtualne ściany, dzielić i scalać pomieszczenia, oznaczać strefy z dywanami, a także ustawiać harmonogram pracy. Dodatkowo, za pośrednictwem aplikacji możemy sterować urządzeniem zdalnie oraz dostosowywać tryb pracy i stopień zwilżania podłogi (w przypadku korzystania również z funkcji mopowania mamy 3 poziomy stopnia nawilżenia do wyboru).

Producent zadbał o precyzję działania – robot korzysta z ponad 20 czujników, w tym m.in. przeszkód, uskoku, prędkości, krawędzi oraz zabrudzeń, a także zaawansowaną nawigację laserową LDS, umożliwiającą mapowanie pomieszczeń w zakresie 360 st. W urządzeniu zastosowano wymienny filtr HEPA, który ma wyłapywać nawet 99,9% zanieczyszczeń. Bateria, na pełnym naładowaniu, pozwala na pracę do 150 minut w trybie cichym lub do 70 minut w trybie maksymalnym. Ładowanie akumulatora trwa ok. 4-5 godzin.

Beko „Robostark” VRR80214VB

To inny wariant kolorystyczny wyżej opisanego robota. Ten model również wyposażono w stację dokującą z funkcją ładowania i automatycznego opróżniania zbiornika na kurz. Urządzenia możemy używać zarówno jako wyłącznie odkurzacza, jak i, dodatkowo, jako mopa. Robot ma komunikaty głosowe w języku polskim, co sprawia, że sterowanie nim jest proste i intuicyjne. Miałam okazję przetestować ten sprzęt i zmieniłabym jedynie poziom głośności tych komunikatów – pełną recenzję tego modelu znajdziesz pod tym linkiem. To, co pozytywnie mnie zaskoczyło, to oczywiście funkcjonalna aplikacja mobilna. Dzięki niej mogłam na bieżąco decydować o wszystkich parametrach i trybie sprzątania.

Co ważne, gdy w trakcie sprzątania rozładował się akumulator, robot samodzielnie wrócił do bazy, naładował baterię, a późnej wznowił sprzątanie dokładnie w tym samym miejscu, w którym zostało ono przerwane. Po zakończeniu każdego cyklu porządków urządzenie automatycznie powracało do bazy – robot wymaga jednak sporo miejsca, by móc powrócić do stacji (1,5 m z przodu bazy oraz po 0,5 m z każdej ze stron).

Ecovacs Deebot OZMO T8 AIVI

Ten model wyróżnia możliwość podglądu na żywo podczas pracy robota. Zastosowana w nim technologia TrueMapping z zupełnie nowym czujnikiem laserowym DToF ma zapewniać dużą dokładność wykrywania obiektów. Producent zadbał o funkcje takie, jak wirtualne ustawianie granic, wykrywanie dywanów, indywidualne zaplanowane czyszczenie pomieszczeń czy Multi-Floor Mapping. Co ważne, robot nanosi na mapę rozpoznane obiekty. Dodatkowo, posiada płytę mopującą, która jest zasilana elektrycznie i pracuje z wibracjami o wysokiej częstotliwości. Wyposażony został w system stabilizacji ciśnienia ECOVACS, który ma zwiększać zużycie energii i zapewnia wysokie podciśnienie.

Roborock S6 MaxV

Robot potrafi nie tylko odkurzać podłogi, ale także mopować je. Producent zadbał, by urządzenie samo omijało napotkane obiekty – w tym celu posłużono się systemem REACTIVE AI. Maksymalna moc ssania w tym modelu wynosi aż 2500 Pa. Robot, dzięki systemowi LiDAR, potrafi zapisywać mapy wielu pięter oraz identyfikować je, a także uwzględniać ustawione przez użytkownika wirtualne ściany. Urządzenie wyposażono w filtr HEPA, który nadaje się do mycia.

Roborock S7 (biały)

Urządzenie wyposażono w nawigację LiDAR PreciSenseTM, która umożliwia tworzenie szczegółowych map w nawet 4-piętrowym domu. Moc ssania urządzenia wynosi 2500 Pa. Robot zarządzany jest za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej, która umożliwia podgląd przebytej trasy, modyfikację parametrów urządzenia oraz ustawienie harmonogramu pracy. Komfort użytkowania robota podnosi także funkcja wykrywania dywanów oraz możliwość ustawienia stref wyłączonych ze sprzątania. Co ważne, robot można uzupełnić o stację bazową opróżniającą się automatycznie. Ważną cechą funkcji mopującej są wibracje soniczne, które działają jak szorowanie uporczywych zabrudzeń. Wśród udogodnień jest także funkcja unoszenia mopa, gdy robot natrafi np. na dywan.

Tefal Xplorer Serie 95 RG7987

Robot o wyjątkowej mocy ssącej – aż 12000 Pa. Urządzenie wyposażono w kamerę laserową, która umożliwia precyzyjną nawigację i skanowanie pomieszczeń. Dodatkowo urządzenie posiada drugą kamerę boczną ToF ułatwiającą zbieranie zabrudzeń wzdłuż ścian. Producent zadbał o aplikację mobilną, która pozwala na zaznaczenie stref No-Go (do których robot nie powinien wjeżdżać) i ustawienie harmonogramu pracy. Producent zapewnia, że montaż nakładki mopującej jest szybki i wygodny.

Dreame Bot W10

Robot oferuje możliwość wcześniejszego zaprogramowania harmonogramu pracy. Urządzenie wyposażono w specjalne czujniki, które reagują gdy zbliża się do krawędzi, dzięki którym robot nie spadnie ze schodów. Produkt posiada także specjalne czujniki przeszkód. Zaletą urządzenia jest opatentowany, 3-stopniowy system sprzątania, na który składa się wirująca szczotka boczna wymiatająca zabrudzenia wzdłuż ścian i krawędzi, a także dwie przeciwbieżne szczotki umiejscowione pod robotem, które mają za zadanie zbieranie kurzu do pojemnika niczym szczotka i szufelka. Robot posiada możliwość sterowania za pomocą smartfona.