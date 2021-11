Routery/Modemy 5G - Ranking 2021/2022

D-LINK DWR-2101 to router mobilny z wbudowanym modemem sieci 5G. Urządzenie posiada wbudowany wyświetlacz oraz port LAN. Całość zasilana jest z wbudowanego akumulatora ładowanego z wykorzystaniem złącza USB Typu C i pozwala korzystać z sieci Wi-Fi 6.

D-LINK DWR-2101 to zaawansowany router mobilny z wbudowanym modemem sieci 5G. Urządzenie to pozwala cieszyć się dostępem do sieci najnowszej generacji w dowolny miejscu. Dzięki niewielkim wymiarom i wbudowanej baterii D-LINK DWR-2101 zabierzemy na weekendowy wyjazd lub na wakacje.

Prezentowany router mobilny jest w pełni kompatybilny z siecią 5G i tworzy sieć lokalną zgodną ze standardem Wi-Fi 6. Oznacza to, że w pełni wykorzystanym potencjał szybkiego dostępu do internetu. Oglądanie filmów w 8K i pobieranie dużych plików nie będzie stanowić żadnych problemów. Maksymalna prędkość przesyłania danych wynosi 1,6 Gb/s.

D-LINK DWR-2101 to urządzenie działające w trybie Plug and Play. Wystarczy wsadzić do środka kartę nano SIM i można już korzystać z dobrodziejstw sieci 5G. Jednocześnie podłączymy nawet 32 urządzenia. Awaryjnie możemy skorzystać również z wbudowanego gniazda LAN w standardzie Gigabit Ethernet.

Najważniejsze informacje odczytamy z dotykowego ekranu o przekątnej 2,4 cala.

Wbudowana bateria o pojemności 5260 mAh pozwala pracować nawet przez 14 godzin z dala od źródła zasilania....

