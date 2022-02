Routery/Modemy 5G - Ranking 2022

Spis treści

Sieć 5G jest z nami już od ponad czterech lat. Pierwsza, testowa infrastruktura zostałą uruchomiona w 2017 roku, a komercyjne smartfony i modemy z obsługą sieci 5G trafiły na rynek w 2019 roku. W Polsce pierwszą, testową sieć 5G uruchomiono w 2019 roku w Gliwicach. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat najwięksi operatorzy sieci komórkowej pokryli zasięgiem 5G największe miasta w całym kraju.

W międzyczasie na rynku pojawiło się mnóstwo smartfonów z obsługą sieci 5G, a na półki sklepowe trafiają powoli pierwsze tablety i laptopy ze zintegrowanymi modemami 5G. Co jednak w przypadku, gdy chcemy skorzystać z sieci 5G na wielu urządzeniach, albo mieszkamy w miejscu, gdzie nie mamy dostępu do internetu przewodowego?

Jeżeli mieszkamy w zasięgu sieci 5G, warto zainteresować się modemami/routerami z wbudowanym modemem sieci 5G. Tego typu sprzęt pozwoli skorzystać nam z największych zalet sieci nowej generacji. Chodzi oczywiście o obsługę większej ilości urządzeń w jednej sieci, zwiększenie przepustowości, a także implementację najnowszych systemów zabezpieczeń.

Warto zaznaczyć, że Polska obecnie bardzo dobrze radzi sobie implementacją sieci 5G, ale istnieje pewien haczyk. W obecnym stadium 5G dostępne jest w większości poza budynkami. Oznacza to, że modem sieci 5G powinniśmy umieścić przy oknie lub alternatywnie zdecydować się na zakup zewnętrznej anteny, która poprawi parametry odbieranego sygnału.

Jeżeli już dziś chcesz zainwestować w modemem z obsługą sieci 5G do wyboru masz kilka urządzeń renomowanych producentów. Pamiętaj - na rynku znajdziesz routery stacjonarne (wymagające stałego zasilania) oraz mobilne (z wbudowanym akumulatorem).

Router stacjonarny jak sama nazwa wskazuje najlepiej nada się do pracy w domu lub biurze. Urządzenie tego typu jest zauważalnie większe od swoich mobilnych odpowiedników. Na obudowie nie znajdziemy wbudowanego wyświetlacza do zarządzania urządzeniem. Zamiast niego w środku znajdują się wydajniejsze anteny oraz dodatkowe porty pozwalające na łączność przewodową. Router stacjonarny lepiej radzi sobie z pracą z wieloma urządzeniami w tym samym czasie oraz z długotrwałą pracą pod obciążeniem. Tego typu sprzęt sieciowy może zastąpić klasyczny router w domu, mieszkaniu lub niewielkim biurze.

Router mobilny to niewielkie urządzenie sieciowe, które pozwala na stworzenie sieci bezprzewodowej w dowolnej lokalizacji objętej zasięgiem sieci komórkowej. Tego typu sprzęt służy do pracy z kilkoma urządzeniami przez kilka godzin. Router mobilny ma zazwyczaj słabsze anteny i oferuje mniejsze pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej. Dodatkowo sprzęt tego typu nie najlepiej sprawdza się podczas długotrwałej pracy pod pełnym obciążeniem. Router mobilny z 5G będzie świetnym kompanem podczas podróży służbowych lub pracy poza domem/biurem.

Poniżej znajdziesz najciekawsze routery sieci 5G dostępne w sprzedaży w naszym kraju.

ZTE MU5001 5G

ZTE MU5001 5G to jeden z nowszych modeli routerów przenośnych z 5G, które znajdziemy na polskim rynku. Router posiada wbudowany modem 5G o maksymalnej przepustowości 3800 Mb/s, który jest w pełni kompatybilny z siecią 4G LTE.

ZTE MU5001 5G

Router wyposażono w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 2,4-cala, który pozwala na zarządzanie routerem oraz wyświetla najważniejsze informacje o statusie pracy. Oprogramowanie ZTE MU5001 5G pozwala na bieżąco wyświetlać zużycie danych oraz liczbę podłączonych urządzeń. Router jest w stanie obsłużyć do 30 urządzeń w tym samym czasie (15 w sieci 2,4 GHz oraz 15 w sieci 5 GHz).

ZTE MU5001 5G zasilany jest z akumulatora o pojemności 4500 mAh. Producent deklaruje do 9 godzin pracy bez konieczności ładowania. W obudowie znajdziemy port Gigabit Ethernet, który pozwala na połączenie przewodowe z komputerem stacjonarnym lub laptopem.

Router ładowany jest z portu USB Typu C. Na pokładzie znajdziemy dwa konektory TS-9, które pozwalają podłączyć antenę zewnętrzną. ZTE MU5001 5G oparto na chipie Qualcomm Snapdragon X55, który znany jest z innych routerów 5G oraz flagowych smartfonów.

ZTE MC801A 5G

ZTE MC801A 5G jest klasycznym routerem stacjonarnym wyposażonym w zintegrowany modem 5G. Urządzenie posiada chip Qualcomm Snapdragon X55 pozwalający korzystać z sieci 5G z maksymalną przepustowością do 3600 Mb/s. Przyszłościowe podzespoły pozwolą w przyszłości skorzystać z nowych pasm sieci 5G SA.

ZTE MC801A 5G

Na pokładzie znajdziemy również szybki router Wi-Fi 6, który pozwoli cieszyć się możliwościami 5G na wielu urządzeniach końcowych w tym samym czasie. Przepustowość lokalnej sieci bezprzewodowej wynosi nawet 1800 Mb/s.

Router wyposażono w spore otwory wentylacyjne oraz specjalnie zaprojektowany system chłodzenia pasywnego. Dzięki niemu urządzenie pracuje bezgłośnie, a na dodatek nie wydziela dużych ilości ciepła.

Proces konfiguracji jest bardzo szybki i intuicyjny, a na dodatek nie wymaga specjalnych aplikacji. Urządzenie posiada dwa złącza LAN w standardzie Gigabit Ethernet oraz gniazdo telefoniczne.

Huawei 5G H122-373 CPE Pro 2

Huawei 5G CPE Pro 2 to najnowszy router stacjonarny z obsługą sieci komórkowej tego producenta. Na pokładzie znajdziemy wydajny procesor Balong 5000, który sprawnie radzi sobie z obsługą wielu urządzeń w tym samym czasie. Router wyposażono w technologie Huawei Super Upling 5G, która optymalizuje wykorzystanie łącza.

Huawei 5G CPE Pro 2

Dzięki niższej latencji, szybszym transferom oraz silniejszym zasięgu, Huawei 5G CPE Pro 2 pozwala w pełni cieszyć się możliwościami oglądania filmów w rozdzielczości 8K oraz umożliwia zabawę z AR/VR.

Aby schłodzić wydajne podzespoły producent zdecydował się na aktywne chłodzenie. Pozwala ono bez przerw korzystać z możliwości routera Huawei 5G CPE Pro 2.

Odpowiedni zasięg sieci bezprzewodowej zapewnia antena X-Shape, która dystrybuuje wiązki w każdym kierunku. Router obsługuje nowoczesny standard Wi-Fi 6.

Huawei 5G CPE Pro 2 pozwala na podłączenie do 128 urządzeń w tym samym czasie. Całością możemy sterować z wykorzystaniem aplikacji Huawei AI Life.

Z tyłu znajdziemy trzy porty LAN w standardzie Gigabit Ethernet, które pozwalają na podłączenie komputera stacjonarnego lub telewizora.

Aktualne ceny w sklepach Router Huawei 5G CPE Pro 2 (H122-373) 1 732 zł

D-LINK DWR-2101

D-LINK DWR-2101 to zaawansowany router mobilny z wbudowanym modemem sieci 5G. Urządzenie to pozwala cieszyć się dostępem do sieci najnowszej generacji w dowolny miejscu. Dzięki niewielkim wymiarom i wbudowanej baterii D-LINK DWR-2101 zabierzemy na weekendowy wyjazd lub na wakacje.

Prezentowany router mobilny jest w pełni kompatybilny z siecią 5G i tworzy sieć lokalną zgodną ze standardem Wi-Fi 6. Oznacza to, że w pełni wykorzystanym potencjał szybkiego dostępu do internetu. Oglądanie filmów w 8K i pobieranie dużych plików nie będzie stanowić żadnych problemów. Maksymalna prędkość przesyłania danych wynosi 1,6 Gb/s.

D-LINK DWR-2101 to urządzenie działające w trybie Plug and Play. Wystarczy wsadzić do środka kartę nano SIM i można już korzystać z dobrodziejstw sieci 5G. Jednocześnie podłączymy nawet 32 urządzenia. Awaryjnie możemy skorzystać również z wbudowanego gniazda LAN w standardzie Gigabit Ethernet.

Najważniejsze informacje odczytamy z dotykowego ekranu o przekątnej 2,4 cala.

Wbudowana bateria o pojemności 5260 mAh pozwala pracować nawet przez 14 godzin z dala od źródła zasilania. Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem USB Typu C.

Netgear Nighthawk M5

Netgear Nighthawk M5 to niesamowicie szybki router mobilny z wbudowanym modemem sieci 5G. Całość tworzy silną sieć lokalną korzystającą ze standardu Wi-Fi 6. Do urządzenie podłączymy jednocześnie do 32 urządzeń mobilnych. Możemy wykorzystać również połączenie przewodowe - Netgear Nighthawk M5 posiada jeden port LAN w standardzie Gigabit Ethernet.

Netgear Nighthawk M5

Urządzenie zasilane jest z wykorzystaniem wbudowanego akumulatora, którego naładujemy przez USB Typu C. W pełni naładowana bateria pozwala na do 13,5 godziny pracy. Co ważne rozbudowany interfejs pozwala na przeprowadzenie konfiguracji na wbudowanym ekranie. Wyświetlacz przekazuje również najważniejsze parametry techniczne.

Maksymalna przepustowość przesyłania danych wynosi 4000 Mb/s. Netgear Nighthawk M5 potrafi tworzyć dwie sieci Wi-Fi (2,4 GHz oraz 5 GHz) w tym samym czasie.

Routerem można zarządzać z poziomu wbudowanego ekranu, interfejsu webowego oraz dedykowanej aplikacji na urządzenia przenośne.

Netgear Nighthawk M5 posiada łatwo dostępne złącza do podłączenia anteny zewnętrznej.

ZTE MC7010

ZTE MC7010 to stacjonarny router zewnętrzny. Całość wyposażono w obudowę ODU, która jest odporna na warunki atmosferyczne. Całość montuje się naściennie, aby uzyskać jak najlepszy zasięg sieci 5G.

Router ZTE 5G ODU MC7010

Propozycja chińskiego producenta została wyposażona w wydajny modem Qualcomm Snapdragon SDX55M. Identyczny podzespół znajdziemy we flagowych smartfonach z Androidem. Maksymalna prędkość pobierania w sieci 5G wynosi aż 3,8 Gb/s. Prędkość wysyłania to aż 331 Mb/s. W sieci 4G LTE pobierzemy pliki z prędkością do 1,8 Gb/s oraz wyślemy z prędkością do 270 Mb/s.

Router ZTE 5G MC7010 obsługuje do 128 urządzeń w tym samym czasie.

Urządzeniem zarządzamy z wykorzystaniem wbudowanego interfejsu webowego.

Dzięki obecności zewnętrznej anteny, Router ZTE 5G MC7010 świetnie sprawdzi się na przedmieściach oraz w miejscach ze słabszym pokryciem zasięgu sieci komórkowej.

Huawei E6878-370

Huawei E6878-370 wygląda jak powerbank. W rzeczywistości mógłby nim być. Router mobilny od Huawei posiada ogromny akumulator o pojemności 8000 mAh. Całość posiada wsparcie dal superszybkiego ładowania przewodowego o mocy 40 W. Co ważne Huawei dodał możliwość ładowania zwrotnego o mocy 22,5 W. Możemy skorzystać również z wbudowanego ładowania bezprzewodowego o mocy 15 W.

Huawei E6878-370

Oznacza to, że router Huawei E6878-370 w razie potrzeby podładuje naszego smartfona lub tablet.

Huawei E6878-370 posiada wbudowany autorski modem sieci 5G. Niestety router tworzy sieć LAN w standardzie WI-Fi 5. Maksymalna przepustowość wynosi 867 Mb/s podczas pobierania oraz 300 Mb/s podczas wysyłania.

Router posiada wbudowane dwa porty USB, ale zabrakło portu LAN.

Pomimo obecności sporej baterii, Huawei E6878-370 waży zaledwie 280 g.

Aktualne ceny w sklepach Router Huawei E6878-370 2 485 zł

Zyxel NR2101

Zyxel NR2101 to najnowsza propozycja tajwańskiej firmy zajmującej się produkcją sprzętu internetowego od ponad 30 lat.

Zyxel NR2101

Tajwańczycy proponują kompaktowy router przenośny z wbudowanym modemem sieci 5G.

Urządzenie pozwala na pobieranie danych z prędkością do 2340 Mb/s oraz wysyłanie o szybkości aż 650 Mb/s. To świetne rezultaty, a musimy pamiętać, że mówimy o routerze mobilnym.

Na pokładzie znajdziemy również wbudowany port LAN w standardzie Gigabit Ethernet. Niestety rysą na szkle jest możliwość podłączenia zaledwie do 16 urządzeń w tym samym czasie.

Router posiada wbudowany wyświetlacz, który wyświetla najważniejsze informacje i pozwala na konfiguracje urządzenia.

Całość zasilana jest z wykorzystaniem akumulatora o pojemności 5300 mAh. Pozwala on na 10 godzin pracy. Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem złącza USB Typu C.