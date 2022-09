Spis treści

W wyborze skutera elektrycznego należy przede wszystkim zwrócić uwagę na pojazd z łatwym systemem ładowania baterii oraz rodzaj zastosowanego w nim silnika. Niskie koszty podróży oraz zerowa emisyjność w miejscu eksploatacji to niewątpliwe atuty tego typu pojazdów. Czy oprócz bycia eko i możliwości szybkiego przemieszczania się po mieście, mogą być one przy okazji po prostu modne i stylowe? Z pewnością jazda w pozycji siedzącej na skuterze jest przyjemniejsza od przemierzania miasta samochodem lub na hulajnodze. Jesień oznacza zwykle większe korki, a potrzeba dojazdu do szkoły, pracy i na uczelnię robi się coraz bardziej uciążliwa. Doskonałym sposobem na uporanie się z tym problemem jest właśnie zakup skutera elektrycznego.

Które urządzenia polecamy? Sprawdź nasze zestawienie i wybierz dla siebie najlepszy pojazd.

Skutery elektryczne – na co zwrócić uwagę, kupując taki pojazd?

Moc silnika – to od niego zależy komfort i płynność jazdy oraz maksymalna prędkość, jaką pojazd jest w stanie rozwinąć.

– to od niego zależy komfort i płynność jazdy oraz maksymalna prędkość, jaką pojazd jest w stanie rozwinąć. Wydajność akumulatora – wpływa na maksymalny dystans, jaki można przejechać na jednym ładowaniu, co ważne jest szczególnie, gdy chcesz dojeżdżać przy pomocy tego pojazdu np. do oddalonej od domu pracy bądź planować wycieczki na skuterze.

– wpływa na maksymalny dystans, jaki można przejechać na jednym ładowaniu, co ważne jest szczególnie, gdy chcesz dojeżdżać przy pomocy tego pojazdu np. do oddalonej od domu pracy bądź planować wycieczki na skuterze. Wielkość kół i szerokość opon – jeśli zależy ci na sprawnym pokonywaniu przeszkód i stabilnej jeździe, ten aspekt powinien cię zainteresować.

– jeśli zależy ci na sprawnym pokonywaniu przeszkód i stabilnej jeździe, ten aspekt powinien cię zainteresować. Ilość schowków – skuter powinien pomieścić całe niezbędne (oraz zbędne) wyposażenie.

Dofinansowanie do skutera elektrycznego 2022 – jak otrzymać?

Czy wiesz, że możesz uzyskać dofinansowanie do zakupu e-skutera? Wystarczy złożyć wniosek w ramach programu „Mój elektryk”. Jest to rządowa inicjatywa, która ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Ma w tym pomóc dofinansowanie zakupu bądź leasingu pojazdów zeroemisyjnych takich, jak skutery elektryczne właśnie.

Okres wdrażania programu zaplanowano na lata 2021-2026, a okres zawierania umów obowiązuje do 31.12.2025. Z kolei okres wydatkowania środków przewidziano na czas do 30.06.2026 r. Okres kwalifikowalności kosztów ustalono natomiast na lata 2020-2025.

W ramach programu można otrzymać do 4000 zł dotacji. Aby otrzymać kwalifikację do akcji, należy kupić lub wziąć w leasing nowy pojazd elektryczny, zarejestrować pojazd na terytorium RP i ubezpieczyć go. Co ważne, program wymaga zobowiązania, że wnioskujący nie pozbędzie się pojazdu przez 2 lata od uzyskania dotacji.

Wnioski należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), który znajdziesz pod tym linkiem.

E-MIO Agile Biały

Biały kolor tego modelu stwarza wrażenie elegancji. W tym skuterze mamy wyjmowaną baterię litowo-jonową, która pozwala na przejechanie do 60 km na jednym ładowaniu. Akumulator wymaga od 5 do 6 godzin, by w pełni się naładować. W pojeździe zastosowano bezszczotkowy elektryczny silnik o mocy 2000 W, który pozwala osiągnąć maksymalny moment obrotowy na poziomie 35 Nm. Rozwija prędkość do 45 km/h. Potrafi pokonać wzniesienia o maksymalnym kącie nachylenia do 15 stopni.

E-MIO Agile Biały

E-MIO Destina Fioletowy

Fioletowy kolor tego modelu wygląda bardzo nowocześnie. W tym skuterze mamy przenośną baterię litowo-jonową o pojemności 20 Ah, która pozwala na przejechanie do 50 km na jednym ładowaniu. Akumulator wymaga od 4 do 5 godzin, by w pełni się naładować. W pojeździe zastosowano elektryczny silnik o mocy 2000 W, który osiąga maksymalny moment obrotowy na poziomie 44,5 Nm. Rozwija prędkość do 45 km/h. Potrafi pokonać wzniesienia o maksymalnym kącie nachylenia do 15 stopni. Skuter ma dodatkowo bezdętkowe, 10-calowe koła oraz 3 biegi, a także przedni hamulec tarczowy i tylny bębnowy.

E-MIO Destina Fioletowy

E-MIO Destina Srebrny

Inny wariant kolorystyczny wyżej opisanego skutera. Bardzo elegancki, o ponadczasowym designie. Idealny zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

E-MIO Destina Srebrny

TORQ e-MAX Zielono-czarny

Dzięki nietypowej zielonej barwie ten skuter wygląda nowocześnie i sportowo. W tym modelu mamy 72 V baterię kwasowo-ołowiową, która wymaga od 6 do 8 godzin, by w pełni się naładować. W pojeździe zastosowano silnik o mocy 3000 W. Rozwija prędkość do 45 km/h. Skuter ma przedni oraz tylny hamulec tarczowy, a także dwa przełożenia biegów. Dodatkowym wyposażeniem jest licznik LCD.

TORQ e-MAX Zielono-czarny

INDIANA E-Scooter M14 Czarny

To zdecydowanie jedna z tańszych opcji. Dodatkowo, skuter jest naprawdę kompaktowy – ma stalową ramę 14-calową, małe koła 12 cali, a do tego waży tylko 16 kg. Ten model ma zasięg maksymalnie 40 km na jednym naładowaniu. W pojeździe zastosowano baterię litowo-jonową o pojemności 8,8 Ah, a także ulokowany na tylnym kole silnik bezszczotkowy o mocy 250 W, który pozwala na rozwinięcie prędkości do 25 km/h. Skuter wyposażono w hamulce tarczowe mechaniczne.

INDIANA E-Scooter M14 Czarny

Motorek elektryczny dla dzieci RAZOR Dirt Pocket Mod Petite

Jeśli wasze dziecko marzy o własnym motorku w odpowiednim rozmiarze, ten model z pewnością was zachwyci. Będzie odpowiedni dla dzieci w wieku od 7 roku życia – maksymalna waga użytkownika to 50 kg. Pojazd ma 10-calowe opony. Producent zapewnia, że przednie koło szprychowe oraz tylna opona pneumatyczna są białymi oponami ściennymi. Motorek ma silnik elektryczny o mocy 100 W i rozwija prędkość do 13 km/h. Pełne naładowanie akumulatora pozwala na 40 minut jazdy. Ponadto, pojazd ma tylny i przedni hamulec ręczny oraz składaną stopkę.

RAZOR Dirt Pocket Mod Petite

