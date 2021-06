Skutery elektryczne [RANKING 2021]

Tania eksploatacja, wysoka jakość i design.

HECHT COCIS to skuter elektryczny napędzany silnikiem o mocy 1500 W. Jego prędkość ograniczona jest do 45 km/h. Silnik zasilany jest wysokiej jakości akumulatorem litowym 60V/ 20Ah o zasięgu do 60 km. Maksymalne obciążenie pojazdu to 180 kg. Pojazd wyposażony został w bezdętkowe opony 18 x 9,50-8 oraz hamulce tarczowe. Jego atutem jest tania eksploatacja przy niskich kosztach konserwacji. Silnik skutera jest cichy i nie emituje spalin. To dobry wybór do podróży po mieście i krótszych dystansów poza nim.

HECHT COCIS - pełna recenzja »