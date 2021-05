Spis treści

Sieć 5G to najnowszy i coraz popularniejszy na świecie standard sieci komórkowej. Dlaczego jednak warto szukać smartfonów obsługujących 5G, a nie zdecydować się na starsze modele obsługujące jedynie 4G? Sieć 5G to przede wszystkim zdecydowanie większa przepustowość oraz możliwość obsługi dużo większej liczby urządzeń w ramach jednej sieci. Do sieci coraz częściej podłączane są nie tylko telefony i tablety, ale także telewizory, czy nawet sprzęt AGD, przez co stara sieć 4G staje się coraz bardziej przeciążona. 5G rozwiązuje ten problem, dodatkowo oferując błyskawiczne połączenie oraz dużo lepszą jakość, dzięki czemu korzystając z naszego smartfona możemy oglądać filmy w rozdzielczości 4K, czy grać, bez ryzyka nagłego rozłączenia.

Obecnie 5G to już niemal standard, a ceny smartfonów obsługujących sieć piątej generacji są coraz niższe i zaczynają się już w granicach tysiąca złotych. W naszym zestawieniu znajdziecie jednak urządzenia z nieco wyższej półki cenowej, na które trzeba przeznaczyć około 2000 złotych. Z pewnością znajdziecie coś, co wpadnie Wam w oko.

HTC Desire 21 Pro 5G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

OPPO Reno 5 5G

Samsung Galaxy A52 5G

OnePlus Nord 5G