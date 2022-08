Spis treści

Ładowarki indukcyjne coraz śmielej znajdują sobie miejsca w naszych domach, a obsługa ich powoli staje się standardem nawet dla tańszych telefonów. Jednak standard ten nie przejmuje tylko naszych domów, pojawia się również w autach. Podpowiadamy, czym kierować się przy wyborze uchwytu na telefon z ładowarką indukcyjną i przedstawiamy kilka najciekawszych modeli.

Jak działają ładowarki indukcyjne

Proces indukcyjnego ładowania może wyglądać trochę jak magia - przecież w jakiś sposób przesyłamy prąd bez stykania przewodnika z przewodnikiem. Jednakże w rzeczywistości jest on całkiem prosty.

Do ładowania indukcyjnego potrzebne są dwie cewki - jedna w ładowarce, druga w ładowanym urządzeniu. Po podłączeniu do zasilania, ładowarka zaczyna dzięki swojej cewce wytwarzać pole elektromagnetyczne, które jest odbierane po zbliżeniu do niego drugiej cewki. Ta druga cewka zamienia to pole na prąd, którym można naładować akumulator. Ze względu na to działanie nie każdy telefon jest kompatybilny z ładowarkami bezprzewodowymi - musi on posiadać wbudowaną cewkę.

Czy lepsza ładowarka bezprzewodowa, czy połączenie przez kabel

Fot. commons.wikimedia.org

Czy w samochodzie lepsza będzie ładowarka bezprzewodowa, czy może lepiej zostać przy zwykłym ładowaniu przez kabel? Nie mamy tutaj jednoznacznej odpowiedzi - każde z tych rozwiązać ma swoje zalety oraz wady.

Jeśli chodzi o połączenie kablem, jego główną zaletą jest szybkość oraz wydajność. Ładowanie przewodowe zazwyczaj jest zdecydowanie szybsze niż możliwości ładowania bezprzewodowego. Dodatkowo, podczas gdy ładowanie indukcyjne marnuje dużo energii i wytwarza sporo ciepła, podczas gdy ładowanie za pomocą kabla jest relatywnie bezstratne - zdecydowana większość wygenerowanej energii znajduje się w naszej baterii.

Z kolei podstawowymi zaletami ładowania bezprzewodowego są wygoda oraz uniwersalność. Nie musimy pamiętać o ciągłym włączaniu lub odłączaniu kabla pry np. wyjściu do sklepu - po prostu wkładamy telefon na miejsce i ładuje się on sam. Dodatkowo, jeśli np. my używamy iPhone'a, a inna osoba korzystająca z samochodu ma telefon z Androidem, nie musimy się martwić niekompatybilnością kabli - standard ładowania bezprzewodowego jest najczęściej ten sam i obsługuje zarówno iPhone'y, jak i smartfony z Androidem.

Jaki uchwyt na telefon z ładowarką bezprzewodową wybrać?

Uchwyty na telefon do samochodu mają zazwyczaj dwa typy - montowane na szybę za pomocą przyssawek oraz doczepiane do kratki wentylacyjnej. Oba te rozwiązania mają swoje plusy i minusy.

Uchwyty montowane na szybę są zazwyczaj zdecydowanie bardziej wszechstronne. możemy je dopasować idealnie do swojej pozycji, doczepić zarówno po lewej jak i po prawej stronie, a nawet na szybie bocznej. Jednakże z drugiej strony są one dość duże i mogą blokować część widoczności, szczególnie, gdy zamontujemy je pod lusterkiem wstecznym.

Z kolei uchwyty montowane na kratkę wentylacyjną są bardo kompaktowe i nie stoją na drodze naszego wzroku gdy patrzymy na jezdnię - są raczej schowane w dole, przy desce rozdzielczej. Jednakże oznacza to też, ze nie mamy tak dużych możliwości dostosowania tego, gdzie znajduje się nasz telefon - to wszystko musi być uzależnione od położenia kratki wentylacyjnej. Jest jeszcze jeden minus dla pechowców - jeśli nasz kratka jest w średnim stanie, może się okazać, że nie utrzyma ciężaru współczesnego smartfona i po prostu się złamie!

Obie wersja mają swoje duże zalety i wady i warto wybrać tę, która najlepiej pasuje do nas i do naszego samochodu. Przy dużej szybie przedniej uchwyt na nią nie powinien robić nam dużych problemów, lecz w mniejszych przestrzeniach lepszym wyborem może okazać się wariant na kratkę wentylacyjną.

Najciekawsze uchwyty z ładowarką indukcyjną

Przedstawiamy najciekawsze ładowarki indukcyjne, uporządkowane według ceny. Za naprawdę nieduże pieniądze możemy mieć wygodny system ładowania bez zbędnych kabli!

XBLITZ G650

XBLITZ G650

Xblitz G650 to hybrydowe rozwiązanie idealne dla niezdecydowanych. Ładowarka ma jednocześnie opcję montażu do kratki wentylacyjnej, jak i za pomocą przyssawki do szyby. Ładowarka zapewnia 10 W ładowanie i łączy się z gniazdem zapalniczki za pomocą USB-C. Ma też ciekawy, inteligentny system zamykania, który automatycznie otwiera się i zamyka gdy zbliżamy do niego smartfon.

HAMA MagCharge Car FC15

HAMA MagCharge Car FC15

HAMA MagCharge Car FC15 to propozycja dla fanów iPhonów. Dzięki technologii MagSafe telefony same przyczepiają się za pomocą wewnętrznych magnesów do ładowarki, dzięki temu jest ona bardzo kompaktowa i nie ogranicza widoku - szczególnie, że przyczepia się ją do kratki wentylacyjnej. Obsługuje ona ładowanie do 15 W.

XBLITZ G850

XBLITZ G850

XBLITZ G850, czyli starszy brat wersji G650, to świetna propozycja dla wymagających. Do specyfikacji mniejszego kuzyna dodaje jeszcze bardzo wyrafinowaną rączkę, którą po zamocowaniu telefonu do szyby możemy bardzo dokłądnie ustawiać w każdej płaszczyźnie. Dzięki temu możemy być pewni, że ładowarka i uchwyt na pewno nie zasłonią nam ważnych szczegółów drogi. Ten model zaopatrzy nasz telefon w 15 W ładowanie.

NAVITEL SH1000 Pro

NAVITEL SH1000 Pro

NAVITEL SH1000 Pro to kolejna propozycja dokratkowa. Dzięki niej nasz telefon nie będzie nam przeszkadzał ładując się i prowadząc nas do celu. Co więcej, uchwyt również automatycznie zamyka i otwiera się, nie będziemy więc musieli za każdym razem ręcznie regulować zamknięcia. Ma on też możliwość korzystania z telefonu zarówno w pionie, jak i w poziomie. Co więcej, ładowarka uzupełnia naszą baterię z mocą do 15 W.

XIAOMI Mi Wireless Car Charger

XIAOMI Mi Wireless Car Charger

Ostatnia propozycja to dobrze znany Xiaomi Mi Wireless Car Charger. Na tle konkurentów wyróżnia go obsługa szybszego, 20 W ładowania. Dodatkowo jest najmniejszą propozycją w stawce, którą możemy zamontować zarówno w kratce nawiewu, jak i na jakiejkolwiek płaskiej powierzchni dzięki mocowaniu za pomocą taśmy 3M. Kompaktowa konstrukcja z kolei nie przeszkodziła w zamontowaniu automatycznego systemu zamykania - uchwyt sam dopasuje się do naszego telefonu.