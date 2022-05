Sprawdziliśmy najlepsze przeglądarki internetowe dla iPhone'a [RANKING 2022]

Spis treści

Przeglądarka internetowa to jeden z kluczowych elementów nowoczesnego smartfona. Steve Jobs prezentując pierwszego iPhone'a chwalił się, że zrewolucjonizuje on sposób, w jaki przeglądamy sieć. Nie pomylił się, po 12 latach od prezentacji pierwszego iPhone'a przeglądamy internet za pomocą telefonu praktycznie cały czas. Możemy czytać wiadomości, pracować oraz robić wiele innych rzeczy w czasie dojazdu do pracy/szkoły lub gdziekolwiek indziej. Wraz z szybką siecią czwartej generacji oraz smartfonem nie jesteśmy już ograniczeni do komputerów.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Safari dla iPhone'a była pierwszą przeglądarką sieciową dostosowaną do obsługi za pomocą dotyku, ale czy to wciąż najlepsza przeglądarka na iPhone'a? Z pewnością istnieje dla niej wiele alternatyw. Testujemy siedem najpopularniejszych przeglądarek dostępnych w App Store.

Sprawdzamy każdy program pod kątem szybkości, funkcjonalności, łatwości obsługi oraz cech charakterystycznych.

Safari

Safari jest domyślną przeglądarką internetową na urządzeniach z systemem iOS. Oferuje świetną synchronizację pomiędzy urządzeniami Apple.

Cena: Darmowa

Darmowa Zalety: Jedyna domyślna przeglądarka internetowa dla iPhone'a. Wszystkie linki z poczty elektronicznej itd. zostają otwierane zawsze w Safari. Design i funkcjonalność jest bardzo dostosowana do reszty interfejsu systemu iOS.

Jedyna domyślna przeglądarka internetowa dla iPhone'a. Wszystkie linki z poczty elektronicznej itd. zostają otwierane zawsze w Safari. Design i funkcjonalność jest bardzo dostosowana do reszty interfejsu systemu iOS. Wady: Brakuje niektórych funkcji, które są dostępne u konkurencji.

Wbudowana w system iOS przeglądarka Safari posiada zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Z pewnością nawet jeżeli nie będziemy korzystać z niej na co dzień jej uruchomienie od czasu do czasu będzie konieczne. Safari ma też wiele zalet.

Po pierwsze konstrukcja systemu iOS nie pozwala na zmianę domyślnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, ze wszystkie linki w wiadomościach e-mail, na Facebooku, Twitterze i w innych aplikacjach zawsze otwierane będą w Safari. iOS nie oferuje użytkownikowi możliwości szybkiego otwarcia linku w aplikacji innej, niż Safari.

Safari jest bardzo zintegrowane z całym systemem iOS i jest to widoczne już na pierwszy rzut oka. Estetyka oraz sposób obsługi przeglądarki od Apple jest identyczny, jak w przypadku całego systemu operacyjnego.

Kolejną zaletą jest fakt, że przeglądarka Safari jest domyślnie zainstalowana i można z niej skorzystać od razu po uruchomieniu i aktywacji iPhone'a. Nie musisz poświęcać czasu na poszukiwanie i instalowanie innego programu.

Z Safari z pewnością nie zrezygnują posiadacze innych urządzeń od Apple. Przy użyciu Handoff i Continuity można bez problemu przesyłać zakładki i otwarte karty pomiędzy różnymi urządzeniami np. iPad'em i iPhone'm.

Pomimo tego, że większość użytkowników iPhone'a korzysta z Safari na rynku dostępnych jest również wiele alternatyw. Posiadają one odmienny wygląd i funkcjonalności, ale każda z nich jest darmowa.

Chrome

Chrome to najpopularniejsza przeglądarka internetowa na komputery PC. Posiada swoją wersję również na iPhone'a.

Cena: Darmowa

Darmowa Zalety: Ciekawa organizacja zakładek i intuicyjny interfejs. Mnóstwo dodatkowych funkcji.

Ciekawa organizacja zakładek i intuicyjny interfejs. Mnóstwo dodatkowych funkcji. Wady: Ciągłe śledzenie użytkownika i synchronizacja danych. Rezygnując z logowania przy użyciu konta Google tracimy znaczną część funkcjonalności.

Przeglądarka Google Chrome dla systemu iOS to najgroźniejszy konkurent dla wbudowanego Safari. Co ciekawe przeglądarka na iPhone'a wygląda zupełnie inaczej, niż wersja na smartfony z Androidem. Chrome to dobry wybór, jeżeli na komputerze cały czas korzystasz z desktopowej wersji Chrome. Instalując Chrome dla iOS zyskasz pełną synchronizację danych. Funkcja ta działa bardzo dobrze.

Podobnie, jak Dolphin, Chrome również umożliwia głosowe wyszukiwanie, ale w tym przypadku jest ono darmowe.

Zarządzanie kartami w Chrome jest świetne, a w nowszych wersjach przeglądarki odbywa się w wygodniejszy sposób, niż w Safari. Można szybko tworzyć nowe karty, dodawać nowe, zmieniać ich układ oraz poruszać się między nimi za pomocą menedżera 3D. Przeciągnięcie palcem w dół podczas przeglądania sieci pozwala na szybkie odświeżenie lub zamknięcie aktywnej karty. Chętnie zobaczylibyśmy taką funkcje w Safari oraz wersji na Androida.

Cały interfejs opiera się na gestach i znacznie odróżnia się od wyglądu systemu iOS, co może nie spodobać się estetom.

Bardzo łatwo można wywołać przeglądanie w trybie incognito. Znalazło się również miejsce dla listy zapisanych artykułów oraz trybu optymalizacji użycia danych pakietowych. Według Google opcja ta pozwala na zredukowanie zużycia danych pakietowych nawet o 50 procent.

Opera

Opera to przeglądarka do osób ceniących sobie indywidualność.

Cena: Darmowa

Darmowa Zalety: Świetny wygląd interfejsu, wbudowany adblocker, łatwość w obsłudze jedną ręką.

Świetny wygląd interfejsu, wbudowany adblocker, łatwość w obsłudze jedną ręką. Wady: Brak zakładek, brak synchronizacji online

Opera to przeglądarka internetowa, która znacznie odróżnia się od innych tego typu programów i posiada swoich fanów i wiernych użytkowników. Program ten posiada zaledwie jednoprocentowy udział w rynku przeglądarek internetowych na komputerach stacjonarnych, ale jej użytkownicy twierdzą, że to najlepszy tego typu program, jaki stworzono i mają ku temu powody.

Na iPhone'a dostępna jest przeglądarka Opera.

Producent informuje, że przeglądarkę projektowano do użycia w podróży i podczas przemieszczania się, co ma tłumaczyć dosyć ubogą funkcjonalność. Interfejs graficzny jest bardzo interesujący. Wszystkie najważniejsze elementy dostępne są w filetowym kółku wyświetlanym na dole ekranu.

Użytkownik może wchodzić z nim w interakcję przy pomocy różnego rodzaju gestów. Możliwe jest wywołanie ekranu głównego przeglądarki lub otwartą zakładkę. Przytrzymanie pozwala na otwarcie szybkiego menu, w którym można znaleźć między innymi czytnik kodów QR.

Dziwnym posunięciem jest usunięcie wielu przydatnych funkcji, a zastosowanie portfela kryptowalut, który obsługuje między innymi Etherum. Innymi przydatnymi opcjami jest obecność wbudowanego adblockera. Wszystko to składa się na bardzo dziwną, lecz intrygującą przeglądarkę internetową.

Dolphin

Dolphin to jedna z najbardziej rozbudowanych przeglądarek dla iPhone'a. Rozwiązanie to ma zarówno zalety, jak i wady

Cena: Darmowa

Darmowa Zalety: Bogata funkcjonalność, obsługa gestów, rożne tryby

Bogata funkcjonalność, obsługa gestów, rożne tryby Wady: Przeładowany funkcjami interfejs jest nieintuicyjny. Efekt nasila się po przesiadce wprost z Safari.

Dolphin to ciekawa alternatywa dla osób oczekujących od przeglądarki jak największej funkcjonalności. Do tego posiada świetne gesty, których obsługa jest bardzo wygodna i przyśpiesza pracę z przeglądarką. Za ich pomocą można wywołać niezliczoną ilość funkcji takich, jak na przykład odświeżenie przeglądanej aktualnie strony.

Aplikacja umożliwia rysowanie i definiowanie własnych, niestandardowych gestów bezpośrednio na ekranie, a ich rozpoznawanie jest zaskakująco skuteczne i dokładne.

Tryb nocny ściemnia ekran i idealnie nadaje się do przeglądania internetu w łózko przed snem. Obok paska adresu URL programiści umieścili czytnik kodów QR. Panel udostępniania posiada możliwość wysłania do Facebooka, Twittera, Evernotea i Pocekta. Istnieje również możliwość skorzystania z rozwiązania od Apple - AirDrop. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać synchronizację Dolphin Connnect.

Ilość funkcji, jakie znajdują się w przeglądarce jest imponująca, ale z drugiej strony bardzo przytłacza nowych użytkowników.

Firefox

Firefox nie posiada większości funkcji, ale wzorowo dba o bezpieczeństwo i prywatność użytkownika.

Cena: Darmowa

Darmowa Zalety: Blokuje reklamy, dane analityczne i śledzące, dzięki czemu Firefox to jedna z najbardziej bezpiecznych przeglądarek na iOS. Na dodatek jest bardzo prosta w obsłudze

Blokuje reklamy, dane analityczne i śledzące, dzięki czemu Firefox to jedna z najbardziej bezpiecznych przeglądarek na iOS. Na dodatek jest bardzo prosta w obsłudze Wady: Bardzo podstawowa funkcjonalność, brak zaawansowanych funkcji.

Firefox jest przeglądarką, która na pierwszym miejscu stawia prywatność swoich użytkowników. Oprogramowanie potrafi zablokować reklamy oraz szereg algorytmów śledzących użytkownika i zbierających o nim dane.

Niestety, ale Firefox posiada znaczne ograniczenia. Brakuje historii, menu, a nawet zakładek. To poważne wady, ale jeżeli bezpieczeństwo i prywatność są priorytetowe to Firefox jest odpowiednim wyborem. To właśnie dlatego Focus trafił do naszego rankingu.

Ghostery

Ghostery to kolejna przeglądarka dla użytkowników ceniących sobie prywatność.

Cena: Darmowa

Darmowa Zalety: Bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo, prywatność i anonimowość użytkowników.

Bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo, prywatność i anonimowość użytkowników. Wady: Interfejs nie wygląda dobrze.

Ghostery to idealna przeglądarka dla osób, które nie cierpią reklam dostosowanych do historii ich przeglądania.

Aplikacja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić użytkownikom jak największą anonimowość i prywatność. Te dwie cechy były głównym celem twórców. Program nie zbiera plików cookies, nie zbiera danych użytkownika oraz ostrzega użytkownika, gdy wykryje, że jakaś strona próbuje go śledzić.

Microsoft Edge

Twórcy Windowsa również mają swoją przeglądarkę na iOS.

Cena: Darmowa

Darmowa Zalety: Mnóstwo przydatnych funkcji, doskonała w połączeniu z komputerem pracującym pod kontrolą systemu Windows 10

Mnóstwo przydatnych funkcji, doskonała w połączeniu z komputerem pracującym pod kontrolą systemu Windows 10 Wady: Wymaga logowania za pomocą konta Microsoft, aby uzyskać dostęp do pełnego zestawu funkcji. Wygląd nie pasuje do interfejsu systemu iOS.

Bardzo często użytkownicy iPhone'a posiadają komputer z Windowsem, a nawet, jeżeli mają Mac'a to w pracy muszą korzystać z oprogramowania Microsoftu. Oznacza to, ze nie mogą oni wykorzystać wszystkich funkcji oferowanych przez ekosystem Apple.

Microsoft Edge pozwala iPhone'owi na połączenie z systemem Windows 10. Takie rozwiązanie umożliwia synchronizacje zakładek, ustawień Cortany (niedostępnej w Polsce) i kilku innych rzeczy pomiędzy urządzeniami. Edge jest w pełni funkcjonalną przeglądarką z kartami, ochroną prywatności, blokowaniem reklam, menedżerem haseł, listą do czytania, tłumaczem i wieloma innymi funkcjami.

Microsoft Edge to najlepsza przeglądarka dla użytkowników iPhone'a oraz komputerów z systemem Windows, których jest mnóstwo, ale to także całkiem przyzwoita przeglądarka dla wszystkich innych osób.