Już niedługo rozpoczyna się rok akademicki 2022/2023. Studenci przygotowują się na kolejny rok naukowych wyzwań. Można to robić na wiele sposobów - czy to rejestrując się na wybrane, interesujące zajęcia, czy też wykorzystując ostatnie dni wakacji na odpoczynek. Warto jednak pomyśleć o wyposażeniu się w jak najlepsze akcesoria na nadchodzący rok, dzięki którym praca nad projektami będzie nie tylko jak najprostsza, ale wręcz bardzo przyjemna.

Dlaczego tablet na studia?

Idealne urządzenie na studia powinno być jednocześnie funkcjonalne, jak i przenośne. Dzięki niemu powinniśmy mieć jak najwięcej możliwości - od oglądania filmów, przez pisanie esejów, po robienie odręcznych rysunków czy notatek. Takie kryteria w jednej, przenośnej paczce spełniają tylko tablety, które oferują wszystkie podstawowe funkcjonalności, których potrzebować będziemy na zdecydowanej większości kierunków. Mogą one służyć artystom, programistom, pisarzom i matematykom - każdy znajdzie program dla siebie.

Dodatkowo tablety mają dużą zaletę w postaci małej wagi i wielkości - nie potrzebujemy dźwigać ciężkich, dużych laptopów. Warto też pamiętać o czasie działania na baterii - podczas gdy zwykły komputer potrzebuje zazwyczaj jednego ładowania na dzień pracy, przeciętny tablet spokojnie wytrzyma zarówno dzień na zajęciach, jak i późniejsze godziny w bibliotece (czy też na imprezie znajomych). Tablet dla studenta sprawdzi się w każdej sytuacji.

Sprawdźmy więc, jakie propozycje tabletów przygotowaliśmy na ten rok. Dzięki tym urządzeniom nadchodzące zajęcia na studiach nie będą nam w żaden sposób straszne!

iPad 9. gen

Dla wielu osób najlepszą decyzją na studia może być podstawowy iPad 9. generacji. Apple od wielu lat specjalizuje się w tworzeniu dobrych, w miarę tanich tabletów, które oferują niesamowicie rozwiniętą funkcjonalność. Najnowszy iPad świetnie wpisuje się w ten opis - procesor A13 będzie wystarczająco mocny, aby wziąć na siebie wiele wymagających programów, a spory ekran i dobre głośniki zapewnią nam świetną zabawę po skończonych zajęciach.

Dodatkowo współpracuje on z szerokim asortymentem akcesoriów od Apple. Możemy z niego korzystać z rysikami, klawiaturami czy innymi ułatwiającymi życie i pracę dodatkami, co będzie świetnym sposobem na dostosowanie tego urządzenia do siebie. Oczywiście pomogą nam też w tym uniwersalne i szeroko dostępne aplikacje. iPada nie da się nie lubić!

Wyświetlacz : 10.2", 2160 x 1620px, Retina

: 10.2", 2160 x 1620px, Retina Procesor : Apple A13 Bionic

: Apple A13 Bionic Komunikacja : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Modem LTE, Moduł GPS

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Modem LTE, Moduł GPS Złącza: Złącze słuchawkowe

iPad Pro 12,9 M1

Z najtańszego iPada przechodzimy do najdroższego wariantu - nie bez przyczyny. iPad Pro 12,9 z procesorem M1 to obliczeniowa bestia - z łatwością poradzi sobie nawet z obrabianiem filmów w 4K czy skomplikowanymi obliczeniami, czy kompilacjami. Do tego do naszej dyspozycji będzie piękny ekran wykonany w technologii miniLED, który będzie idealnym kompanem każdego artysty, któremu zależy na idealnym odwzorowaniu kolorów w swoich pracach.

Oczywiście do tego iPad Pro oferuje jeszcze lepsze akcesoria niż te dostępne dla swojego mniejszego brata - klawiaturę idealną do pisania dłuższych tekstów, świetny rysik i inne dodatki rozszerzające jego możliwości. Jeśli nie przeraża Was cena tego tabletu, może on z łatwością pomóc Wam przetrwać całą edukacyjną ścieżkę.

Wyświetlacz : 12.9", 2732 x 2048px, Liquid Retina XDR

: 12.9", 2732 x 2048px, Liquid Retina XDR Procesor : Apple M1, 8-rdzeniowy

: Apple M1, 8-rdzeniowy Wersja systemu operacyjnego : iPadOS 14

: iPadOS 14 Komunikacja : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 Złącza: Złącze USB-C

Surface Pro 8

Ze stajni Apple przechodzimy do propozycji Microsoftu, który oferuje nam zupełnie inny pomysł na tablet. Zamiast korzystania z systemu podobnego do tego z naszych telefonów, Surface Pro to Windowsowy komputer zamknięty w skórze tabletu. Dzięki temu zyskujemy uniwersalność i funkcjonalność komputera w małej, kompaktowej obudowie, wraz ze świetnym ekranem dotykowym i przydatną nóżką.

Co więcej, Surface Pro oferuje bardzo dobre akcesoria, które są w stanie zamienić go zarówno w domową stację roboczą dzięki klawiaturze i dedykowanemu hubowi USB, czy też w artystyczną pracownię dzięki rysikowi i specjalnemu Surface Dial. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują do swojej pracy pełnego, pecetowego systemu operacyjnego, ale chcą też skorzystać z zalet, jakie oferuje tabletowa forma.

Ekran : 13", 2880 x 1920px, Ekran dotykowy, 60 - 120Hz

: 13", 2880 x 1920px, Ekran dotykowy, 60 - 120Hz Procesor : Intel Core i5-1135G7

: Intel Core i5-1135G7 Karta graficzna : Intel Iris Xe Graphics

: Intel Iris Xe Graphics System operacyjny: Windows 11 Home

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S6 Lite 2022 to idealne rozwiązanie dla osób, które szukają przenośnego urządzenia do notowania na wykładach. Dzięki dołączonemu rysikowi i świetnemu ekranowi o wysokiej rozdzielczości jest to idealny kompan na wykłady czy ćwiczenia, podczas których z łatwością przelejemy wszystkie najważniejsze informacje na wyświetlacz naszego urządzenia.

Co więcej, Samsung Galaxy S6 Lite ma też w zanadrzu procesor Snapdragon 720G, dzięki któremu będziemy mogli uruchomić wiele wymagających programów, a nawet pograć w ulubione gry w przerwie pomiędzy zajęciami! Oczywiście w zanadrzu Samsung ma też wiele interesujących akcesoriów do swojego tabletu, dzięki którym zmienimy go (i przez to siebie) w istną maszynę produktywności.

Wyświetlacz : 10.4", 2000 x 1200px, TFT

: 10.4", 2000 x 1200px, TFT Procesor : Qualcomm Snapdragon 720G, 8-rdzeniowy

: Qualcomm Snapdragon 720G, 8-rdzeniowy Wersja systemu operacyjnego : Android 11

: Android 11 Komunikacja : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Modem LTE, Moduł GPS

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Modem LTE, Moduł GPS Złącza: Złącze USB, Złącze słuchawkowe

Xiaomi Pad 5

Powrót Xiaomi na rynek tabletów był naprawdę triumfalny - Xiaomi Pad 5 to idealne narzędzie dla każdego, kto potrzebuje tabletu zarówno do pracy, jak i do zabawy. Dzięki wydajnemu procesorowi Snapdragon 860, Tab 5 poradzi sobie z każdym wymagającym programem w mgnieniu oka. Warto też pamiętać, że Xiaomi oferuje wiele akcesoriów to tego tabletu - klawiaturę, etui, rysik - dzięki którym będzie on się świetnie sprawdzał w każdej sytuacji i przy każdym projekcie na studiach.

Jednak nawet po zajęciach Xiaomi Pad 5 będzie idealnym wyborem - ekran jest świetny do oglądania filmów, a głośniki dadzą sobie radę nawet w czasie posiadówki ze znajomymi. To idealny wybór dla osób chcących połączyć funkcje przyjemne z tymi pożytecznymi.

Wyświetlacz : 11", 2560 x 1600px, IPS

: 11", 2560 x 1600px, IPS Procesor : Qualcomm Snapdragon 860, 8-rdzeniowy

: Qualcomm Snapdragon 860, 8-rdzeniowy Wersja systemu operacyjnego : Android 11

: Android 11 Komunikacja : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 Złącza: Złącze USB-C

realme Pad

Może wcale nie potrzebny Ci drogi tablet do wszystkiego, a lepiej w Twoim toku pracy sprawdzi się tańsze urządzenie dzięki któremu usprawnisz swoje przeszukiwanie internetu lub czytanie tekstów akademickich? Do tego najlepiej nada się właśnie realme Pad. Dzięki świetnemu, wyrazistemu ekranowi teksty i filmy będą na nim wyglądać znakomicie, a procesor MediaTek Helio G80 poradzi sobie z najważniejszymi zadaniami, a nawet pozwoli pograć w przerwach w nauce!

Jednak trzeba przyznać, że największą zaletą realme Pada jest jego niesamowicie atrakcyjna cena. Poniżej 1000 zł dostajemy bardzo sprawny tablet, który ułatwi nam każde zadanie, do którego wcześniej musieliśmy wykorzystywać telefon czy specjalnie włączać nasz komputer. To idealny kompan do biblioteki, na wykład czy na spotkanie koła naukowego.