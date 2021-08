Spis treści

Na rynku możemy znaleźć coraz więcej zaawansowanych technologicznie urządzeń, które mogą nam pomóc nie tylko w codziennej higienie, ale i zdrowym funkcjonowaniu. Dobrym tego przykładem są choćby szczoteczki soniczne do twarzy, o których prawdopodobnie nie każdy słyszał, choć powinien. Te niewielkie urządzenia to bowiem doskonały sposób na dbanie o urodę, jak również o zdrowie naszej twarzy, o którym nie powinniśmy zapominać. Dużym plusem szczoteczek sonicznych jest ich kompaktowy rozmiar oraz dostępność w niewygórowanych cenach. Co więcej, mnogość modeli sprawia, że każdy użytkownik z pewnością znajdzie sprzęt tego typu dostosowany dokładnie do jego potrzeb, zasobności portfela, jak i preferencji estetycznych. Nie wierzycie? Więc sprawdźmy.

Źródło: Garett

Szczoteczka soniczna do twarzy – co to?

Zacznijmy od podstawowej kwestii, a mianowicie czym właściwie jest szczoteczka soniczna do twarzy i na jakich zasadach działa. Cóż, to sprzęt do pielęgnacji twarzy, cieszący się coraz większą popularnością wśród kobiet i nie tylko. Jeśli mieliście, bądź macie do czynienia ze szczoteczkami sonicznymi do zębów, to wiecie, na czym opiera się mechanizm ich funkcjonowania. Dokładnie tak samo jest w przypadku szczoteczek do twarzy, ponieważ urządzenia te emitują fale dźwiękowe wprowadzające znajdujące się na nich włókna w drgania o częstotliwości do kilkudziesięciu tysięcy ruchów na minutę. Oczywiście wartości takie nie są osiągane podczas manualnego mycia czy pielęgnacji twarzy, dlatego też szczoteczki soniczne są znacznie skuteczniejsza metodą na tego typu zabiegi.

Szczoteczka soniczna do twarzy – jak używać

Korzystanie z szczoteczek sonicznych do twarzy jest wyjątkowo proste i wystarczy pamiętać jedynie o kilku kwestiach. Po pierwsze, przed rozpoczęciem zabiegu należy oczyścić twarz z makijażu i przemyć ją delikatnie wodą. Kolejnym etapem jest „baza”. Tak, jak na szczoteczkę soniczną do zębów nakładamy pastę, tak przed korzystaniem z tego urządzenia należy nałożyć na szczoteczkę żel do mycia twarzy.

Koniec z nieskutecznymi gadżetami do masażu i pielęgnacji(Źródło: Polina Kovaleva/Pexels)

Teraz przejdźmy do samego procesu. Wystarczy uruchomić urządzenie i delikatnie docisnąć do twarzy. Warto przy tym pamiętać, że silniejsze szorowanie nie poprawi procesu, a jedynie podrażni skórę. Oczyszczanie przeprowadzamy więc powoli, przesuwając szczoteczką po określonych strefach, poświęcając około 10 sekund na każdy z policzków, nos i brodę, a na czoło przeznaczając 20 sekund. Potem wystarczy spłukać pozostałości po zabiegu, a następnie przemyć szczoteczkę i gotowe.

Ważne: W kwestii wyboru kosmetyku do mycia twarzy lepiej postawić na delikatne żele i zrezygnować z produktów silnie złuszczających lub ściągających ponieważ szczoteczka sama w sobie jest bardziej inwazyjna, niż klasyczne oczyszczanie skóry.

Szczoteczka soniczna do twarzy – korzyści i przeciwwskazania

Jak można się domyślić z powyższego akapitu, sposób działania szczoteczek sonicznych umożliwia dokładniejsze mycie twarzy, nie ograniczające się jednak do zwykłego oczyszczania. Korzystanie z tego urządzenia pozwala również usunąć martwy naskórek, a tym samym także głębsze zanieczyszczenia. To jednak nie wszystko, ponieważ drgania szczoteczki sonicznej wpływają zbawiennie na mikrokrążenie oraz ukrwienie twarzy, poprawiając widocznie jej kondycję i naturalną regenerację. Całość zabiegu dodatkowo uwrażliwia skórę na wchłanianie zaaplikowanych później preparatów, jak kremy czy maseczki, których działanie tym samym jest wzmocnione.

Zabieg w twoim domu, a efekt jak u kosmetyczki (Źródło: Polina Tankilevitch/Pexels)

Wymiernym skutkiem systematycznego stosowania szczoteczek sonicznych w codziennej pielęgnacji twarzy jest gładsza i bardziej rozświetlona cera, pozbawiona zaskórników, zanieczyszczeń oraz wyprysków, a do tego szybsza regeneracja skóry, ze zmniejszeniem widoczności porów i spłyceniem zmarszczek włącznie.

Choć szczoteczki soniczne do twarzy będą korzystnym wyborem dla niemal każdego, to istnieje kilka przypadłości, w przypadku których lepiej zaniechać zabiegów pielęgnacyjnych tym sprzętem. Należą do nich łuszczyca, egzema, bardzo silny trądzik oraz różnego rodzaju zapalenia skóry (atopowe lub łojotokowe).

Ważne: W imię zasady „najpierw musi być gorzej, aby później było lepiej” w początkowej fazie korzystania ze szczoteczek sonicznych do twarzy może wystąpić pogorszenie stanu naszej skóry. Pojawienie się wyprysków, zaskórników lub rozszerzonych porów w pierwszych dniach jest jednak oznaką zwiększonej intensywności pozbywania się toksyn i jest całkiem normalne. Należy więc nie zniechęcać się, a ostateczne efekty będą warte cierpliwości.

Szczoteczka soniczna do twarzy – jaki model wybrać

Podczas dokonywania wyboru urządzenia dużą rolę odgrywają nasze preferencje, m.in. to, ile pieniędzy zamierzamy przeznaczyć na zakup, jakie kolory lubimy, a także – jak wrażliwą mamy cerę. Niektóre modele posiadają bowiem dodatkowe tryby do skóry wrażliwej. Sprzęty możemy rozróżnić też pod względem zasilania (ładowarką bądź na baterie) oraz możliwości wymiany końcówki czyszczącej (w zależności od rodzaju włosia, które może być silikonowe). Poniżej przedstawiamy kilka propozycji urządzeń, które mogą wam przypaść do gustu.

BEAUTIFLY B-Pure

Źródło: Beautifly

BEAUTIFLY B-Pure to ładna, mała i prosta w obsłudze szczoteczka soniczna do mycia twarzy. Nie posiada wymiennej końcówki, ponieważ powierzchnia myjąca pokryta jest silikonowymi wypustami (z silikonu medycznego), co ułatwia przy okazji czyszczenie urządzenia po jego użyciu. Sprzęt posiada czasomierz do odpowiedniej długości mycia poszczególnych stref, dodatkową strefę masującą w tylnej części i jest zasilany akumulatorowo. Dużym plusem jest gwarancja na 36 miesięcy oraz trzy atrakcyjne kolory do wyboru. Szczoteczka ma zaprogramowane trzy tryby intensywności, dzięki czemu łatwiej dostosować jej funkcjonowanie do naszego typu skóry. W zestawie otrzymamy kabel USB do ładowania oraz praktyczne etui.

ORO-FACE Brush

Źródło: Oromed

ORO-FACE Brush to szczoteczka soniczna do mycia twarzy marki Oromed, specjalizującej się m.in. w sprzęcie medycznym. Elegancki design przyozdobi naszą łazienkę, a kolorystyka urządzenia przypadnie do gustu każdemu, dzięki atrakcyjnym barwom oraz możliwości ich wyboru. Poza czasomierzem posiada także wbudowany i bardzo przydatny czujnik nacisku, dzięki któremu nie podrażnimy skóry. Powierzchnia czyszcząca jest w wypustek silikonowych, a obsługa sprzętu jest prosta oraz intuicyjna. Zasilanie jest akumulatorowe (dołączony kabel USB), a gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące.

Garett Beauty Clean PRO

Źródło: Garett

Szczoteczka soniczna Garett Beauty Clean PRO zbiera pozytywne recenzje użytkowników i uznanie wśród ekspertów. Urządzenie jest zasilane indukcyjnie, za pomocą dołączonej do zestawu ładowarki, a także kabla USB i posiada wbudowany czasomierz. Skutecznie usuwa pozostałości makijażu i inne zabrudzenia, dogłębnie oczyszczając skórę. Garett Beauty Clean PRO posiada trzy tryby intensywności, osiągając nawet do 8000 obrotów na minutę, co przy takim natężeniu pomaga skutecznie niwelować zmarszczki. Tym, co wyróżnia szczoteczkę na tle innych są dwie zróżnicowane, dołączone w zestawie wymienne końcówki – jedna z wypustami silikonowymi, a jedna z włosia. Produkt nadaje się również do cery wrażliwej i trądzikowej.

Beautifly B-Fresh do cery wrażliwej

Źródło: Beutyfly

Przy cerze wrażliwej dobrym wyborem może być także inna ze szczoteczek sonicznych do mycia twarzy marki Beautifly - Beautifly B-Fresh do cery wrażliwej. Posiada ona aż sześć trybów intensywności, czasomierz oraz tylną powierzchnię do masażu. Urządzenie jest zasilane akumulatorowo, a poza kablem USB w zestawie znajdziemy też etui podróżne i gwarancje na 24 miesiące. Produkt jest estetyczny i niewielki, w ładnym, miętowym kolorze. W serii trzech szczoteczek Beautifly B-Fresh znajdziemy także model do cery normalnej (fioletowy) i przetłuszczającej się (blado różowy).

Librex Egg

Źródło: Librex

Szczoteczka soniczna do twarzy Librex Egg to eleganckie i kompaktowe urządzenie. Posiada gamę pożytecznych funkcji, jak czasomierz, automatyczne wyłączanie oraz opcję masażu. Trzy tryby pracy pomogą dostosować użytkowanie do cery, a na jednym ładowaniu (kabel USB i ładowarka zbliżeniowa w zestawie) sprzęt jest w stanie przepracować 1,5h. Dużym plusem są także trzy wymienne końcówki dołączone do szczoteczki, a każda z nich jest dostosowana do innego typu skóry.

Garett Beauty Clean Soft

Źródło: Garett

Garett Beauty Clean Soft to szczoteczka przeznaczona do skóry normalnej i wrażliwej, a dzięki czterem trybom nasilenia wibracji łatwo ją dostosować do własnych potrzeb. Sprzęt nie tylko świetnie oczyszcza, ale również masuje skórę twarzy i jest zasilany za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB. Szczoteczka otrzymała wyróżnienie Kobieca Marka Roku 2021 w kategorii klasa i styl, co zawdzięcza atrakcyjnemu designowi oraz kolorystyce (w odcieniach różu). Niewielki rozmiar i waga sprzętu również są atutem.

Inngio GIOperfect Shine Gio-705

Źródło: Inngio

Zacznijmy od tego, co wyróżnia szczoteczkę Inngio GIOperfect Shine Gio-705 – sprzęt jest delikatnie podgrzewany, co zwiększa komfort użytkowania. Posiada aż pięć trybów intensywności wibracji, nawet do 8000 drgań na minutę i jest zasilana akumulatorowo. Posiada mikrowypustki silikonowe oraz przyjemny tryb masażu, a tylna część urządzenia pozwala stosować urządzenie w okolicach oczu i brwi. W zestawie znajdziemy indukcyjną ładowarkę, a poziom energii po jednym ładowaniu pozwala na 180 minut użytkowania.

Beautifly podgrzewana szczoteczka soniczna B-Clean

Źródło: Beautfly

Trzeba przyznać, że Beautifly podgrzewana szczoteczka soniczna B-Clean wygląda niezwykle gustownie i atrakcyjnie, szczególnie z trzema kolorami do wyboru (bordo, niebieski i zielony). Jak sama nazwa wskazuje, urządzenie wyposażono w podgrzewanie, dzięki któremu oczyszczanie jest przyjemniejsze i skuteczniejsze. Szczoteczka posiada aż 8 trybów intensywności i czasomierz, a w zestawie znajdziemy podstawkę do ładowania indukcyjnego. Cena jednak do najtańszych nie należy, choć w tym przypadku wydaje się, że warto.

Jak więc widać, dbanie o zdrowie i urodę nie jedno ma imię, a nowe technologie dostarczają nam kolejnych urządzeń do tego przeznaczonych. Nowoczesne szczoteczki soniczne do mycia twarzy są jednym z takich przykładów i zdecydowanie są to urządzenia, które warto mieć, a także regularnie z nich korzystać.