TEST: Najlepsze akumulatorki AA 2019

Akumulatorki Fujitsu zdobyły 3 miejsce w kategorii do 2600 mAh. To solidny produkt o zadowalającym stosunku ceny do możliwości.

Producent zapewnia, że model HR-3UTHCEU oferuje pojemność na poziomie w przedziale 2450-2550 mAh. Podczas naszych testów średnia wyniosła 2517 mAh, co oznacza, że produkt jest w pełni zgodny ze specyfikacją. Podczas testu użytkowego z wykorzystaniem lampy YN560 III akumulatorki Fujitsu pozwoliły na wykonanie 296 błysków, co okazało się najlepszym rezultatem w ich kategorii pojemnościowej. Biorąc pod uwagę cenę na poziomie 39,99 zł za zestaw 4 sztuk, realny koszt za 100 mAh wynosi w ich przypadku około 0,40 groszy - co jest wynikiem bardzo zadowalającym. Akumulatorki są gotowe do pracy natychmiast po wyjęciu z opakowania. Producent deklaruje, że produkt zachowuje 85% pojemności po 12 miesiącach użytkowania.

