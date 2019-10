Spis treści

Przez ostatnie dwa lata redakcja PC World przetestowała ponad 20 robotów odkurzających. Maszyny z oferty iRobot regularnie zdobywały najwyższe oceny odznaczając się wzorowym wykonaniem oraz innowacyjnością. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, naszą szczególną uwagę przykuła Roomba I7+ , czyli odkurzacz jakiego na rynku jeszcze nie było. Jest to flagowy zestaw w ofercie producenta, składający się z topowego robota oraz stacji dokującej z funkcją automatycznego opróżniania zbiornika na nieczystości. Podczas 2-tygodniowych testów mieliśmy okazję sprawdzić czy jest to przełomowe rozwiązanie w zakresie automatyki domowej.

Odkurzacze z oferty RoboJet były wielokrotnie nagradzane przez redakcję PCWorld. Każdorazowo były to wyróżnienia przyznawane w uznaniu dla atrakcyjnego stosunku ceny do możliwości. Najnowszy produkt w ofercie polskiej marki, idzie jeszcze o krok dalej. Dzięki wysokiej skuteczności sprzątania i rozbudowanym funkcjom personalizacji zapracował sobie na drugie miejsce naszego corocznego zestawienia.

Robot jest sprzedawany z bogatym zestawem zawierającym wirtualną ścianę, 2 zapasowe szczotki boczne, pilot, zapasowy filtr HEPA oraz zestaw do mopowania i pędzelek do czyszczenia robota. Ponadto zestaw obejmuje 2 szczotki główne - sylikonową do podłóg twardych oraz z włosiem do dywanów i wykładzin. Na szczególną uwagę zasługuje mop z funkcją wibrowania - zwiększającą skuteczność czyszczenia.

Roboty ZACO to urządzenia kuszące ceną. Chiński producent przywiązuje dużą wagę do tego aby sprzęt cieszył oko i kieszeń użytkownika. Model A9s został wykonany z połyskliwego tworzywa i szczotkowanego aluminium.

Model MBOT 900 to nowy flagowiec w ofercie Moneual . Urządzenie jest sprzedawane z bogatym zestawem akcesoriów obejmującym zapasowe szczotki boczne, zapasowy filtr HEPA , głowicę mopującą, narzędzie do czyszczenia szczotek oraz śrubokręt. Sam robot został wykonany z wysokiej jakości, matowego tworzywa, które świetnie się prezentuje i jest odporne na zabrudzenia.

Electrolux Pure i9.2 to usprawniona wersja dobrze znanego odkurzacza. Usprawnieniom został oddany system zasilania - poprawił się czas pracy i szybkość ładowania. Dopracowano również filtrację i zaktualizowano system pod kątem wyeliminowania błędów w mapowaniu. Nasz test dowiódł, że producent faktycznie uporał się z większością problemów - oddając do dyspozycji bardzo sprawnie działające, kompaktowe urządzenie.

Marka Electrolux to prawdziwy hegemon w świecie odkurzaczy. Największy innowator w branży, przez długi czas z dystansem traktował urządzenia automatyczne. Historycznie wygląda to na przespaną szansę, bowiem pojedyncze modele robotów odkurzających szwedzkiego producenta trafiły na rynek jako pierwsze. Jednak dopiero w przeciągu ostatnich lat firma wznowiła swoje starania w tym zakresie. Electrolux Pure i9 szybko został okrzyknięty przełomowym rozwiązaniem. Wzorowa stylistyka, obudowa o trójkątnym zarysie i autorski system mapowania - wszystko to urzekło klientów i ekspertów.

RoboJet Focus został wykonany z połyskliwego tworzywa w kolorze białym. Bogaty zestaw akcesoriów obejmuje mopa, dwie zapasowe szczotki boczne, zapasowy filtr HEPA , narzędzie do czyszczenia szczotek oraz pilota do zdalnego sterowania. Na plus zaliczamy wysokość na poziomie 7,5 cm pozwalającą dotrzeć w wiele zakamarków.

Trochę szkoda, że szczotki boczne są demontowane za pomocą śrubokręta - który na szczęście jest dołączony do zestawu. Skromny zestaw zawiera również narzędzie do czyszczenia szczotek. Naszą uwagę zwrócił również spory (600 ml) i łatwy w czyszczeniu pojemnik na brud.

Atrakcyjnie prezentuje się zestaw dołączonych akcesoriów obejmuje on aż 2 zapasowe filtry HEPA, 3 ściereczki mopujące, pilota, 2 wirtualne ściany, a także 6 sztuk baterii (do ścian i pilota). Mechanizm czyszczący składa się na dwie...

Marka Hoover cieszy się sporą rozpoznawalnością w Polsce. Amerykański producent opracował swój odkurzacz Robo Com 3 Hoover w kilku wariantach wyposażenia. Nasza redakcja otrzymała model w topowej specyfikacji oznaczonej symbolem RBC090/1 011. Wyróżnikiem flagowej konstrukcji jest bateria 2200 mAh, pozwalająca na 120 min pracy robota. Jednocześnie na tle konkurencji, ten rezultat wypada zaledwie przeciętnie. Drugim z kluczowych udogodnień jest moduł komunikacji Wi-Fi. Wprawdzie Robo Com 3 nie posiada on funkcji związanych z mapowaniem przestrzeni, ale możliwość obsługi za pośrednictwem aplikacji to wciąż istotne udogodnienie.

Aktualnie roboty od Xiaomi są sprzedawane pod nazwą Roborock. Model, który trafił do naszej redakcji to starsza, ale wciąż dostępna na rynku konstrukcja. Mi Robot Vacuum Cleaner wyróżnia się atrakcyjną ceną, połączoną z funkcją mapowania za pomocą lasera.

Roboty odkurzające do Xiaomi to prawdziwa klasyka gatunku - tanie i cieszące się dobrą opinią urządzenia znalazły ogromną liczbę zwolenników.

Test robotów odkurzających - tabela testowa

Robot odkurzający - jak to działa?

Roboty odkurzające to urządzenia akumulatorowe, które samodzielnie przemieszczają się po podłodze, zbierając zanieczyszczenia. Na rynku dostępne są modele domowe oraz przemysłowe. Większość robotów ma identyczną konstrukcję składającą się na turbinę ssącą oraz szczotkę obrotową, odprowadzającą nieczystości do pojemnika na brud. Dodatkowe szczotki boczne pozwalają zebrać kurz przy samych krawędziach ścian.

Istotną cechą robotów odkurzających jest ich zdolność do samodzielnego lokalizowania stacji ładującej, dzięki czemu sprzęt tego typu pozostaje w dużej mierze bezobsługowy.

Na rynku odnajdziemy również roboty hybrydowe - czyli urządzenia odkurzające z opcją mopowania na mokro lub sucho. Takie udogodnienie należy traktować jako praktyczny dodatek przeznaczony do regularnego odświeżania podług twardych. Niestety przez wzgląd na ograniczenia konstrukcyjne, hybrydowy robot wciąż nie zastąpi mopa ręcznego.

Model za 500 czy 4000 zł - czym różnią się roboty?

Najtańszym robotem w naszym teście jest MBOT 500, wyceniony na około 750 złotych. Najdroższy to Roomba i7+, dostępny w sklepie producenta za 5 399 zł. Różnice między konstrukcjami są łatwe do wychwycenia. Droższe z urządzeń posiada wbudowaną kamerę, dzięki której szczegółowo mapuje przestrzeń, zwiększając swoją skuteczność pracy. Współpracuje również z aplikacją na smartfony, pozwalającą na kontrolowanie i planowanie jego pracy z dowolnego miejsca na ziemi. Co więcej do dyspozycji użytkownika oddano specjalną stację ładującą, która samodzielnie opróżnia robota z nieczystości - jest to jedyne takie rozwiązanie na rynku. Czy to oznacza, że MBOT 500 jest słabym? Niekoniecznie - dzięki swojej prostocie i niskiej cenie może być trafnym wyborem dla osób starszych.

Nasze decyzje zakupowe nie powinny opierać się wyłącznie na cenie i marce urządzenia. Każdy kolejny rok zmniejsza dystans dzielący topowych producentów od chińskich marek z tanimi urządzeniami. Najważniejsze udogodnienia z punktu widzenia użytkownika to:

funkcja mapowania przestrzeni : wykonywana za pomocą kamery lub lasera. Obydwa rozwiązania mają swoich zwolenników. Mapowanie zwiększa dokładność sprzątania, pozwala dzielić mieszkanie na strefy oraz umożliwia wznawianie sprzątania z miejsca zakończenia ostatniego cyklu.

: wykonywana za pomocą kamery lub lasera. Obydwa rozwiązania mają swoich zwolenników. Mapowanie zwiększa dokładność sprzątania, pozwala dzielić mieszkanie na strefy oraz umożliwia wznawianie sprzątania z miejsca zakończenia ostatniego cyklu. opcja obsługi za pomocą aplikacji : pozwala na śledzenie pracy robota, otrzymywanie powiadomień o ewentualnych problemach, obsługę z dowolnego miejsca na ziemi oraz możliwość tworzenia bardzo precyzyjnych harmonogramów.

: pozwala na śledzenie pracy robota, otrzymywanie powiadomień o ewentualnych problemach, obsługę z dowolnego miejsca na ziemi oraz możliwość tworzenia bardzo precyzyjnych harmonogramów. filtr HEPA lub typu HEPA : kupując klasyczny odkurzacz, wybieramy urządzenie dopiero po zweryfikowaniu filtrów. Nie inaczej jest w przypadku robotów odkurzających - producenci stosują różne typy filtrów.

: kupując klasyczny odkurzacz, wybieramy urządzenie dopiero po zweryfikowaniu filtrów. Nie inaczej jest w przypadku robotów odkurzających - producenci stosują różne typy filtrów. gwarancja i serwis realizowane sprawnie na terenie kraju : roboty odkurzające przez specyfikę swojej pracy wymagają stałej konserwacji domowej. Nawet bardzo zadbane urządzenie może ulec uszkodzeniu. W takiej sytuacji dobrze aby serwis nie pozbawił nas pomocy robota na długie miesiące np. z powodu braku części w kraju.

: roboty odkurzające przez specyfikę swojej pracy wymagają stałej konserwacji domowej. Nawet bardzo zadbane urządzenie może ulec uszkodzeniu. W takiej sytuacji dobrze aby serwis nie pozbawił nas pomocy robota na długie miesiące np. z powodu braku części w kraju. prosta konserwacja : regularnie odkurzający robot będzie wymagał czyszczenia przynajmniej raz w tygodniu. Dobrze jeśli opróżnianie pojemnika oraz czyszczenie szczotek jest możliwe do wykonania bez korzystania ze śrubokręta.

: regularnie odkurzający robot będzie wymagał czyszczenia przynajmniej raz w tygodniu. Dobrze jeśli opróżnianie pojemnika oraz czyszczenie szczotek jest możliwe do wykonania bez korzystania ze śrubokręta. małe gabaryty: mały robot wjedzie w więcej zakamarków

Odkurzone laboratorium - jak testowaliśmy?

Podczas przeprowadzania testów, nasze laboratorium zmieniło się w miniaturowe mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 19 m2. Rozmieściliśmy w nim 10 punktów kontrolnych. Każdy robot wykonał 3 przejazdy przy zapalonym świetle oraz jeden przejazd przy świetle zgaszonym. Po zakończeniu wyzwania sprawdziliśmy do ilu punktów dotarł każdy z robotów.

Dodatkowo w łatwo dostępnym miejscu wykonaliśmy zabrudzenie z rozsypanej kawy, na podstawie którego mogliśmy określić skuteczność zbierania zanieczyszczeń na miękkim podłożu - test ten był powtarzany wielokrotnie.

Pod uwagę wzięliśmy również jakość wykonania robotów, łatwość ich czyszczenia, wygodę obsługi, a nawet zawartość zestawu.

Wnioski z testu 2019 - jakiego robota kupić ?

Dobrą informacją dla osób planujących zakup robota w 2019 / 2020 roku jest fakt, że coraz trudniej znaleźć urządzenia, które nie nadają się do pracy. Jeszcze kilka lat temu, wydając 1000-1500 zł można było trafić na sprzęt, który w najlepszym wypadku nadawał się na zabawkę dla kota. Na dzień dzisiejszy w podobnej cenie można znaleźć bardzo zaawansowane produkty, z funkcją mapowania przestrzeni i obsługą z poziomu aplikacji. Produkty topowych marek takich jak iRobot czy Electrolux, nadal są lepszym rozwiązaniem od chińskich konstrukcji, ale dzielący je dystans zdecydowanie się skraca.

Pozytywnie oceniamy również rozwój najtańszych robotów bez funkcji mapowania. Urządzenia tego typu nie odbijają się już bezmyślnie od ścian w przypadkowej pogoni za kurzem. Dostępne dziś algorytmy pozwalają na całkiem przyzwoite sprzątanie, nawet bez pomocy mapy.