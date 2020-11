Spis treści

Jeśli zastanawiacie się nad zakupem robota sprzątającego, to trafiliście idealnie. W naszej redakcji już od lat testujemy odkurzacze automatyczne, których popularność z roku na rok znacznie wzrasta, a co za tym idzie - coraz więcej producentów dopisuje je do swoich ofert. Obecnie do wyboru mamy dziesiątki modeli, których ceny wahają się od 200 zł do 5000 zł. Skąd taka rozbieżność? Wiele tanich urządzeń to po prostu chińskie podróbki, w których raczej nie znajdziemy dopracowanych systemów technologicznych umożliwiających dokładne i komfortowe sprzątanie. Może się okazać, że sprzęt za 200 zł zakończy swoją przygodę ze sprzątaniem już w trakcie pierwszych przejazdów. To jednak nie oznacza, że musimy celować wyłącznie w najdroższe konstrukcje znanych producentów. Solidne odkurzacze automatyczne z dobrymi parametrami kupimy już w przedziale cenowym 1000 - 2000 zł.

Roboty sprzątające 2020 - jakie możliwości posiadają?

Roboty odkurzające to urządzenia, które samodzielnie poruszają się po podłodze, zbierając zanieczyszczenia i wyręczając nas, przynajmniej częściowo, w domowych obowiązkach. Nowoczesne odkurzacze automatyczne posiadają coraz więcej udogodnień technologicznych, które sprawiają, że sprzątanie domu jest dużo szybsze, wygodniejsze, a przede wszystkim przyjemniejsze.

Pod względem konstrukcyjnym, większość modeli niewiele się od siebie różni - roboty posiadają turbinę ssącą, szczotkę obrotową odprowadzającą nieczystości do pojemnika na brud oraz dwie szczotki boczne (w niektórych modelach jedną), które umożliwiają zbieranie kurzu przy samych krawędziach ścian. Wyposażone są w różnego rodzaju czujniki, które decydują o skuteczności sprzątania. Do tego, w każdym zestawie znajdziemy stację ładującą, którą robot potrafi samodzielnie zlokalizować i do niej wrócić.

Na rynku dostępne są również roboty hybrydowe, czyli urządzenia odkurzające z funkcją mycia podłogi. I chociaż najnowsze modele, które są wyposażone w specjalne zbiorniki na wodę radzą sobie coraz lepiej z efektywnością czyszczenia na mokro, to należy zaznaczyć, że robot hybrydowy nadal nie jest w stanie zastąpić mopa ręcznego.

Różnica pomiędzy poszczególnymi modelami dotyczy zazwyczaj ukrytej wewnątrz elektroniki, która decyduje o tym, w jaki sposób robot się porusza oraz jakie funkcje posiada. Dzisiaj właściwie każdy robot sprzątający współpracuje z aplikacją mobilną, która pozwala na zdalne sterowanie urządzeniem oraz planowanie jego pracy. Droższe modele są wyposażone w kamery lub lasery nawigacyjne, które umożliwiają mapowanie przestrzeni, przez co praca robotów jest jeszcze bardziej precyzyjna i skuteczna. Choć trzeba przyznać, że obecnie także konstrukcje pozbawione tej funkcji radzą sobie bardzo dobrze podczas sprzątania poszczególnych powierzchni.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu robota sprzątającego?

Zanim zdecydujecie się na zakup robota sprzątającego, powinniście przemyśleć kilka kwestii i nie chodzi wyłącznie o cenę czy markę urządzenia. Przede wszystkim musicie dopasować go do powierzchni, w której będzie używany oraz warunków, jakie na co dzień panują w waszych mieszkaniach. Pamiętajmy, że urządzenia, zazwyczaj ze względu na swoje rozmiary, nie są w stanie wyczyścić niektórych zakamarków. Niestety, ale na schodach również sobie nie poradzą. Należy także rozważyć, jak dużą przestrzeń ma sprzątać robot i po jakich powierzchniach będzie się najczęściej poruszał. Nie każdy model poradzi sobie z dokładnym wyczyszczeniem dywanów czy wykładzin.

A co z progami pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami? To kolejna kwestia do przemyślenia. Obecnie większość nowoczesnych robotów odkurzających posiada funkcję pokonywania progów i dylatacji, ale przed zakupem warto to jeszcze dokładnie sprawdzić.

O precyzyjnej i bezpiecznej jeździe robota decydują przede wszystkim zainstalowane w nim czujniki - zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, które sprawdzą się przede wszystkim w domach ze schodami, a także czujniki zbliżeniowe/antykolizyjne zapobiegające obijaniu się robota o ściany czy przedmioty stojące na jego drodze. Im więcej sensorów, tym robot lepiej poradzi sobie z omijaniem przeszkód.

Warto również zwrócić uwagę na wybrane parametry techniczne, takie jak: pojemność akumulatora (w tym deklarowany czas pracy oraz ładowania), mechanizmy sprzątające (np. rodzaj i ilość szczotek zbierających zanieczyszczenia), pojemność pojemnika na nieczystości czy rodzaj filtrów. Istotnym aspektem mogą okazać się także rozmiary robota oraz jego wysokość. Im mniejszy i niższy robot, tym lepiej poradzi sobie ze sprzątaniem trudno dostępnych miejsc. Nie zapominajmy także o sposobie nawigacji. Coraz częściej roboty odkurzające są wyposażone w kamery lub lasery skanujące otaczającą przestrzeń, choć istnieją również modele, które posiadają wyłącznie czujniki nawigujące, takie jak żyroskop.

Jakiego robota sprzątającego kupić? Wnioski z testu 2020

Przeglądając obecne oferty, możemy zauważyć, że coraz łatwiej kupić dobrej jakości robota sprzątającego w niskiej cenie - jeszcze niedawno sprzęt za 1000 - 1500 zł był pozbawiony funkcji, które dzisiaj możemy uznać za podstawowe. Harmonogram pracy? 120 min jazdy na jednym naładowaniu? Obsługa z poziomu aplikacji mobilnej?! Z tego mogli skorzystać tylko ci, którzy zdecydowali się na drogie produkty topowych marek.

Obecnie nawet najtańsze konstrukcje posiadają aplikację mobilną, dzięki której często zyskujemy dodatkowe funkcje, sterując robotem na odległość. I chociaż niektóre modele nadal pozbawione są funkcji mapowania, to i tak radzą sobie świetnie podczas sprzątania. W naszym teście znalazły się dwa tego typu urządzenia. Reszta, została wyposażona w lasery lub kamery umożliwiające skanowanie przestrzeni.

Gdzie i jak testowaliśmy?

Testy robotów przeprowadzone zostały w dwupokojowym mieszkaniu o całkowitej powierzchni 55 m². Urządzenia poruszały się przede wszystkim po panelach oraz płytach podłogowych. Sprawdziliśmy także, jak poradzą sobie z wyczyszczeniem niewielkich dywanów z krótkim oraz dłuższym włosiem - aby określić skuteczność zbierania zanieczyszczeń na każdej powierzchni rozsypaliśmy trochę soli. Każdy robot wykonywał przejazdy zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, przy zgaszonym świetle. Testom poddaliśmy również czujniki spadku, a także sprawdziliśmy jakość wykonania robotów, łatwość ich czyszczenia oraz wygodę obsługi. Oceniliśmy również zawartość zestawu każdego robota.

Oto ranking wybranych modeli odkurzaczy automatycznych, które mieliśmy okazję przetestować.

iRobot Roomba i7

Polor Puron PR10

Neato Connected Botvac D6

Tefal Explorer Serie 80

TEFAL Explorer Serie 80 to odkurzacz automatyczny wyposażony w zaawansowany system nawigacji oraz funkcję mycia podłogi, dzięki któremu z łatwością pozbędziemy się zanieczyszczeń z każdej powierzchni. Spersonalizowana mapa pomieszczeń oraz możliwość zdalnego sterowania sprawia, że robot sprząta mieszkanie w logiczny i uporządkowany sposób, dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb. Mieliśmy okazję sprawdzić to w praktyce podczas testu odkurzacza TEFAL Explorer Serie 80. Po teście kompaktowego robota odkurzającego Explorer Serie 60, przyszedł czas na kolejne urządzenie marki Tefal. Tym razem do naszych redakcyjnych rąk trafił model Explorer Serie 80, który powstał z myślą o alergikach i właścicielach zwierząt domowych. Oprócz możliwości odkurzania powierzchni twardych oraz dywanów, posiada także funkcję mycia podłogi. Nie zabrakło również spersonalizowanej aplikacji, za pomocą której możemy wygodnie sterować urządzeniem z każdego miejsca. Podczas testów robota Explorer Serie 80 mieliśmy okazję przyjrzeć się, jak działają jego poszczególne funkcje oraz ocenić jakość wykonania sprzętu. Sprawdziliśmy również sposób oraz możliwość czyszczenia konkretnych części odkurzacza. Czy jesteśmy zadowoleni z efektów? Gdzie i jak testowaliśmy? Test robota sprzątającego Explorer Serie 80 przeprowadzony był w mieszkaniu o całkowitej powierzchni ok. 55 m². Główne podłoże, po którym poruszał się odkurzacz to panele oraz płytki podłogowe. Oprócz przejazdów po twardych...

iRobot Roomba 975

iRobot 975 to jeden z najtańszych robotów sprzątających z serii Roomba 900. Należy do urządzeń pozbawionych funkcji mapowania, ale posiadających moduł Wi-Fi, dzięki któremu robot współpracuje z aplikacją mobilną. Precyzja sprzątania została zachowana dzięki zaawansowanemu czujnikowi optycznemu. iRobot Roomba 975 to drugi robot sprzątający w naszym rankingu, który nie posiada funkcji mapowania przestrzeni, choć dzięki modułowi Wi-Fi możemy obsługiwać go za pomocą aplikacji mobilnej. Za precyzyjne nawigowanie poszczególnych pomieszczeń oraz przedmiotów odpowiada technologia vSLAM wraz z system czujników optycznych. Pod względem wyglądu, robot niewiele różni się od swoich droższych poprzedników i podobnie jak i7 dysponuje mechanizmem czyszczącym, na który składają się: dwie gumowe szczotki oraz szczotka boczna. Niestety w zestawie nie otrzymujemy dodatkowych egzemplarzy szczotek ani narzędzi do czyszczenia poszczególnych elementów. Właściwie w pudełku znajdujemy wyłącznie robota oraz stację ładującą, co zdecydowanie zawodzi, biorąc pod uwagę, że każdy inny testowany przez nas robot posiadał dodatkowe akcesoria. Aplikacja iRobot w przypadku tego modelu jest dosyć skromna. Jak już zostało zaznaczone, nie mamy możliwości ingerowania w wizualizację mapy pomieszczeń. Z poziomu smartfona możemy aktywować robota, zarządzać harmonogramem, przeglądać historię przejazdów (w tym miejscu widoczny jest podgląd mapy), a... Zalety: precyzyjna nawigacja mimo braku funkcji mapowania pojemny zbiornik na nieczystości obsługa asystentów głosowych Wady: niemożliwość ingerowania w wizualizację mapy brak możliwości zmiany trybów oraz mocy sprzątania brak akcesoriów w zestawie głośność pracy dość wysoka cena

pojemny zbiornik na nieczystości

obsługa asystentów głosowych Wady: niemożliwość ingerowania w wizualizację mapy

brak możliwości zmiany trybów oraz mocy sprzątania

brak akcesoriów w zestawie

głośność pracy

dość wysoka cena

Tefal Explorer Serie 60