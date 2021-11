Spis treści

Roboty sprzątające 2021 - komfort sprzątania

Popularność robotów sprzątających stale rośnie. Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na ten sprzęt i nic w tym dziwnego - odkurzacze automatyczne to urządzenia, które zdecydowanie poprawiają komfort sprzątania i sprawiają, że łatwiej utrzymać codzienny porządek w mieszkaniu czy domu. Wystarczy kilka kliknięć, aby robot automatycznie wyczyścił dane podłoże, zbierając kurz, sierść zwierząt czy inne zanieczyszczenia. Bez naszej ingerencji urządzenie może wysprzątać mieszkanie, nawet jeśli będziemy znajdować się poza nim. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią wygodę oraz oszczędność czasu. Nowoczesne odkurzacze automatyczne znacznie różnią się od tych, które były sprzedawane jeszcze kilka lat temu - pojawia się coraz więcej udogodnień technologicznych, które sprawiają, że sprzątanie domu jest dużo szybsze, wygodniejsze, a przede wszystkim przyjemniejsze.

Roboty sprzątające 2021 - czym się charakteryzują?

Na rynku znajdziemy wiele różnych modeli robotów sprzątających, które różnią się przede wszystkim ceną, konkretnymi parametrami, a także poszczególnymi funkcjami. Wśród sprzętów tego typu pojawiają się zarówno urządzenia nadające się wyłącznie do odkurzania i zamiatania zanieczyszczeń, jak i roboty hybrydowe, które - oprócz odkurzania - umożliwiają również mopowanie podłogi.

Budowa robotów sprzątających oraz mechanizmy działania są podobne niezależnie od modelu. Wszystkie posiadają turbinę ssącą, szczotkę obrotową, która odprowadza nieczystości do pojemnika oraz szczotki boczne (dwie lub jedną), które pozwalają zbierać zanieczyszczenia przy krawędziach ścian czy mebli. Każdy robot powinien być wyposażony w czujniki, decydujące o skutecznym i bezpiecznym sprzątaniu (czujniki wykrywania ścian, przeszkód oraz schodów). Poza tym, w każdym zestawie, wraz z robotem, znajdziemy stację ładującą, niezbędną do tego, aby naładować akumulator znajdujący się wewnątrz urządzenia.

Standardem w dzisiejszych robotach sprzątających jest również komunikacja bezprzewodowa, dzięki której możemy połączyć urządzenie ze swoim telefonem. To duże udogodnienie, które sprawia, że korzystanie z robota jest jeszcze bardziej komfortowe i przyjemniejsze.

Roboty sprzątające 2021 - na co zwrócić uwagę podczas zakupu?

Zanim jednak zdecydujemy się na wybór i zakup odpowiedniego robota sprzątającego, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Niestety na rynku znajdziemy sporo modeli, które niestety nie będą nadawały się do skutecznego i sprawnego czyszczenia powierzchni płaskich. Tanie, chińskie podróbki charakteryzują się przede wszystkim niedopracowanymi mechanizmami i niskiej jakości konstrukcją. Płacąc za robota 200 czy 300 zł, raczej nie możemy oczekiwać, że będzie to solidny sprzęt. Chociaż trzeba przyznać, że w porównaniu z poprzednimi latami, ceny odkurzaczy automatycznych z roku na rok stają się coraz niższe i bardziej przystępne. Obecnie, bez problemu znajdziemy dobrej jakości robota sprzątającego nawet za niecałe 1300 zł. W naszym tegorocznym teście przetestowaliśmy urządzenia, których cena nie przekracza tej kwoty.

Decydując się na zakup, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na:

Pojemność akumulatora (w tym deklarowany czas pracy oraz ładowania),

(w tym deklarowany czas pracy oraz ładowania), Mechanizmy sprzątające (np. jakość, rodzaj i ilość szczotek zbierających zanieczyszczenia),

(np. jakość, rodzaj i ilość szczotek zbierających zanieczyszczenia), Sposób nawigowania (czy i w jaki sposób robot skanuje przestrzeń),

(czy i w jaki sposób robot skanuje przestrzeń), Możliwość mapowania przestrzeni i ingerencji w stworzoną mapę ,

, Pojemność pojemnika na nieczystości oraz pojemnika na wodę (jeśli robot posiada funkcję mopowania),

(jeśli robot posiada funkcję mopowania), Rodzaj filtrów ,

, Obecność aplikacji mobilnej ,

, Rozmiary robota, a przede wszystkim jego wysokość. Im mniejszy i niższy robot, tym lepiej poradzi sobie ze sprzątaniem trudno dostępnych miejsc.

Roboty sprzątające 2021 - gdzie i jak testowaliśmy?

Testy robotów przeprowadzone zostały w mieszkaniu, na powierzchni ok. 20 m². Urządzenia poruszały się przede wszystkim po panelach oraz płytach podłogowych, ale sprawdzone zostało również, jak radzą sobie na dywanach z krótkim i długim włosiem. Punkty zostały przyznane za: pokrycie trudno dostępnej przestrzeni, sposób reakcji na przeszkody, efektywność czyszczenia podłóg oraz dywanów, skuteczność mopowania, poprawność działania czujników, powrót do stacji ładującej, łatwość czyszczenia pojemnika na zabrudzenia oraz elementów odkurzacza, a także kulturę pracy, jakość wykonania oraz działanie aplikacji mobilnej.

Roboty sprzątające 2021 - tabela testowa

Robojet X-Style

Wygląd i jakość wykonania

Robojet X-Style to najmniejszy robot sprzątający w naszym zestawieniu - jego średnica to 32 cm. Pod względem samego wyglądu niewiele różni się od swoich konkurentów - na białej, plastikowej obudowie znajdziemy logo producenta, nawigację laserową oraz przyciski funkcyjne, umożliwiające uruchomienie i wyłączenie robota oraz skierowanie go do stacji ładującej. Po bokach rozmieszczono zderzaki, wyłącznik główny oraz gniazdo ładowania, a także miejsce na założenie pojemnika 2 w 1 na kurz oraz wodę. Pod spodem znajdują się: szczotka główna, dwie szczotki boczne, czujniki wysokości, elektrody ładowania oraz miejsce na wpięcie nakładki mopującej.

Funkcje i możliwości

Nawigacja

Urządzenie Robjet X-Style zostało wyposażone w technologię nawigacji Laser360° PRO, która pozwala precyzyjnie i logicznie mapować przestrzeń w czasie rzeczywistym - jak zapewnia producent laserowe skanowanie odbywa się 2000 razy na sekundę. Pierwszy skan pomieszczenia tworzy się już po uruchomieniu robota i zainstalowaniu aplikacji mobilnej. Po pierwszym przejeździe mamy gotową mapę, która możemy dowolnie personalizować.

Tryby

Robot posiada wiele trybów pracy, którymi możemy zarządzać zarówno za pomocą pilota zdalnego sterowania, jak i z poziomu smartfona. Zacznijmy może od pilota i jego funkcji. Znajdziemy na nim takie przyciski: Wł./Wył., Start/Pauza,Automatyczne sprzątanie, Ustawienia mocy ssania, Tryb punktowy, Czyszczenie wzdłuż krawędzi (dostępne w wybranych modelach)*, Ustawienie poziomu nawilżania, Kierunki jazdy, Powrót do stacji ładującej.

Do dyspozycji mamy trzy tryby czyszczenia: Cicho, Standard, Turbo. Możemy również decydować o intensywności nawilżenia: Minimum, Standard, Maximum.

*W danym modelu (X-Style) funkcja ta nie działa

Skuteczność sprzątania

Czyszczenie powierzchni jest możliwe dzięki szczotce centralnej, dwóm szczotkom bocznym oraz hybrydowemu pojemnikowi (300 ml i kurz 350 ml), który został wyposażony w zaawansowany system filtracji - filtr HEPA, gąbkowy i podstawowy. Oprócz pojemnika w zestawie znajdziemy oddzielną nakładkę mopującą wraz ze ściereczką z mikrofibry. Maksymalna siła ssania to 2500 Pa.

Mopowanie

Pojemnik 2 w 1 umieszczono w robocie pozwala na jednoczesne odkurzanie i mycie podłogi. Aby skorzystać z drugiej opcji, należy napełnić jedną część pojemnika wodą oraz dołączyć nakładkę mopującą. Po wykonaniu tych czynności, w aplikacji możemy zadecydować o ilości dozowanej wody - zarówno w aplikacji, jak i za pomocą pilota.

Bateria

We wnętrzu urządzenia znajdziemy akumulator o pojemności 2600 mAh, który pozwala na około 2-godzinne sprzątanie na jednym naładowaniu. Jak podkreśla producent, robot na jednym cyklu sprzątania dokładnie odkurzy i umyje podłogę o powierzchni do 150 m². Po skończonym czyszczeniu lub po rozładowaniu baterii, odkurzacz samodzielnie kieruje się do stacji ładującej. Co istotne, model ten posiada możliwość ładowania za pomocą samego kabla.

Aplikacja mobilna

Aby sterować urządzeniem z poziomu smartfona, konieczna jest instalacja aplikacji WeBack. Umożliwia ona m.in.: Zapisywanie wielu map​, Ustawianie harmonogramów sprzątania​, Wybór mocy ssania i mopowania​, Ustawianie trybów czyszczenia​, Sterowanie głosem​, Tworzenie wirtualnych ścian​, Wyznaczanie stref sprzątania​, Wyznaczanie stref zakazanych​. Dzięki aplikacji możemy obserwować w czasie rzeczywistym, gdzie i jak porusza się robot.

Wrażenia z użytkowania

Robjet X-Style to kompaktowy robot sprzątający, który posiada wiele ciekawych funkcji i z pewnością sprosta oczekiwaniom wymagających użytkowników. Cieszy przede wszystkim obecność technologii laserowej, która precyzyjnie skanuje pomieszczenia i pozwala dokładnie zaplanować sposób sprzątania. Plusem jest to, że mapa tworzy się praktycznie od razu po otwarciu aplikacji. Oczywiście, aby precyzyjnie określić miejsce czyszczenia, robot musi wykonać przynajmniej jeden przejazd. Oprogramowanie automatycznie dzieli przestrzeń, ale możemy ingerować i personalizować ustawienia - wydzielać własne pomieszczenia oraz nadawać im nazwy.

Podczas testów nie pojawiły się żadne problemy z aplikacją mobilną. Zaletą jest na pewno to, że oprogramowanie oraz komunikaty są w języku polskim. Miłym dodatkiem jest oczywiście pilot zdalnego sterowania, który może zastąpić nam korzystanie z telefonu.

Jeśli chodzi o czyszczenie podłóg na mokro - tutaj trzeba zaznaczyć, że nie możemy nastawiać się na super efekty, ale robot poradził sobie z wyczyszczeniem specjalnie stworzonych zanieczyszczeń. Plusem jest to, że robot podczas sprzątania skręca delikatnie na boki, przecierając przy tym powierzchnię dwukrotnie (tzw. ruch w jodełkę). Niestety, podczas testów zdarzyło się, że odkurzacz z dołączoną nakładką mopującą wkręcał się w położony dywanik. Aby tego uniknąć, podczas mycia podłogi należy zaznaczyć takie miejsca w aplikacji (np. wyłączyć z obszaru sprzątania miejsca, gdzie leży dywan czy wycieraczka).

Kolejnym trafnym dodatkiem jest możliwość ładowania bez stacji ładującej - na bocznym panelu robota znajdziemy gniazdo ładowania, do którego możemy podłączyć kabel. To szczególnie istotne, jeśli nie mamy wystarczająco dużo przestrzeni, aby rozstawić stację (aby robot do niej dojechał potrzebne jest zapewnienie odpowiednich odległości po bokach i z przodu).

Robot jest dosyć cichy (ok. 55 dB), a jego dźwięk nie jest przeszkadzający.

PROMOCJA: Tylko u nas macie szansę kupić robota sprzątającego Robjet X-Style w promocyjnej cenie 1299 zł - wystarczy, że podczas zakupu na stronie www.robojet.pl aktywujecie kod rabatowy PcWorld.

Cena

Roborock E5

Wygląd i jakość wykonania

Robot sprzątający Roborock E5 pod względem wyglądu zewnętrznego nie wyróżnia się niczym szczególnym - okrągła, biało-szara konstrukcja to raczej standard wśród sprzętów tego typu (w ofercie producenta znajdziemy także wariant czarny odkurzacza). Na górnej części znajdują się dwa przyciski funkcyjne umożliwiające uruchomienie i wyłączenie robota oraz skierowanie go do stacji ładującej. Co istotne, zbiornik na zanieczyszczenia nie został umiejscowiony w panelu bocznym, a pod górną pokrywą. Wystarczy podnieść klapę, aby go wyjąć.

Pod spodem znajdziemy oczywiście szczotkę główną oraz pojedynczą szczotkę boczną, która - w odróżnieniu od innych w teście - w całości wykonana została z gumowego tworzywa. Oprócz tego w dolnej części pojawił się także czujnik śledzenia ruchu OpticEye, a także miejsce na przypięcie zbiornika na wodę wraz z nakładką mopującą.

Robot waży ok. 3 kg. Średnica obudowy wynosi 35 cm, natomiast wysokość to nieco ponad 9 cm.

Funkcje i możliwości

Nawigacja

Roborock E5 to urządzenie wyposażone w dwa żyroskopy oraz system śledzenia ruchu OpticEye, dzięki którym jest w stanie precyzyjnie zaplanować swoją pracę i i wybierać najbardziej efektywne trasy sprzątania. Mapa jest tworzona, jednak nie możemy jej edytować (tzn. nie można wprowadzać ustawień na mapie, dzielić pomieszczeń, stawiać wirtualnych ścian itp.). Poza tym jest widoczna jedynie w historii przejazdów - podczas pracy odkurzacza nie widzimy jej.

Po uruchomieniu sprzątania robot zacznie poruszać się w kształcie litery Z, następnie rozpocznie czyszczenie wzdłuż ścian.

Tryby

Jeśli chodzi o tryby pracy, za pomocą aplikacji możemy wybrać jeden z czterech: cichy, zrównoważony, turbo oraz maksymalny. W ten sposób możemy samodzielnie dostosować moc działania na danym obszarze. Poza tym, urządzenie posiada funkcję Automatic Carpet Boost - w momencie wykrycia dywanu robot zwiększa moc ssania do maksimum. W ustawieniach aplikacji możemy także wybrać: Tryb Delikatny (bardzo cichy tryb czyszczenia, odpowiedni do czystszego podłoża i zainstalowanego modułu mycia) oraz Tryb Nie przeszkadzać (w tym trybie robot nie czyści zgodnie z harmonogramem anie nie odtwarza głosu). P

oza tym możemy korzystać z pilota zdalnego sterowania, za pomocą którego możemy zmieniać kierunek jazdy robota, odesłać go do stacji ładującej, wybrać czyszczenie punktowe lub automatyczne.

Z poziomu odkurzacza możemy uruchomić tryb zwykły czyszczenia lub tryb sprzątania punktowego - należy przytrzymać przycisk HOME. W tym trybie sprzątany jest obszar 1,2 m x 1,2 m.

Skuteczność sprzątania

Czyszczenie powierzchni twardych i dywanów jest możliwe dzięki szczotce głównej oraz pojedynczej szczotce bocznej. Zbiornik na kurz jest dosyć pojemny, bo ma aż 640 ml, dzięki czemu nie będziemy musieli martwić się o jego częste opróżnianie. Wewnątrz pojemnika zamontowano filtr klasy E118, który - jak podaje producent- zatrzymuje łupież, pyłki czy drobiny kurzu. Poza tym możemy go myć pod bieżącą wodą.

Mopowanie

Jeśli chodzi o mopowanie, w zestawie otrzymujemy pojemnik na wodę wraz z nakładką mopującą. W ten sposób możemy nie tylko odkurzyć mieszkanie, ale również automatycznie umyć podłogę. Wystarczy napełnić zbiornik wodą i zamocować dany element pod spodem robota. Co istotne na samej nakładce znajdziemy suwak, dzięki któremu możemy dostosować ilość dozowanej wody. Niestety zabrakło tej możliwości w samej aplikacji. Warto dodać, że w zestawie znajdziemy specjalną podkładkę pod mopa.

Bateria

Na jednym naładowaniu robot jest w stanie pracować przez ok. 3 godziny. Po zakończeniu sprzątania robot automatycznie powraca do stacji bazowej. Możemy również użyć przycisku HOME na odkurzaczu, aby skierować go do miejsca ładowania.

Aplikacja mobilna

Aby sterować odkurzaczem z poziomu smartfona, możemy zainstalować aplikację Xiaomi Home. Dzięki oprogramowaniu możemy: zmieniać tryby intensywności pracy, decydować o ustawieniach działania, zaplanować pracę robota, zmieniać głos oraz głośność urządzenia, a także sprawdzać historię przejazdów oraz kontrolować zużycie poszczególnych części robota. Oprócz tego istnieje możliwość zdalnego sterowania urządzeniem - jak pilotem.

Wrażenia z użytkowania

Robot sprzątający Roborock E5 to przystępne cenowo urządzenie, które sprawdzi się zarówno na podłogach twardych, jak i dywanach z krótkim włosiem. Podczas testów poradził sobie z zanieczyszczeniami na dywanie oraz bez problemu wjeżdżał pod niską szafkę i zbierał okruchy przy krawędziach mebli czy ścian. Warto podkreślić, że funkcja Automatic Carpet Boost działa bardzo dobrze, bez opóźnień. Gorzej poradził sobie (a właściwie nie poradził) z dywanem z długim włosiem - miał problem z wjechaniem na niego.

Sposób nawigowania jest przemyślany i robot precyzyjnie dociera w każde miejsce w danym pomieszczeniu. Niestety nie możemy podejrzeć w czasie rzeczywistym, gdzie i w jaki sposób robot pokonał trasę - mapa widoczna jest jedynie w historii przejazdów. Brakuje możliwości wyznaczania obszarów do sprzątania czy zakazanych stref. Plusem jest możliwość decydowania o intensywności mocy oraz dostosowanie różnych trybów.

Jeśli chodzi o mopowanie - tutaj robot radzi sobie całkiem dobrze, ale należy zaznaczyć, że nie jest do dokładne i solidne mycie podłogi, a raczej jej odświeżenie. Pojemnik na wodę jest dość mały, chociaż spokojnie wystarczył na umycie powierzchni ok. 20 m². Istotne jest również to, że możemy zmieniać intensywność dozowania wody (na samym zbiorniku).

Zaletą jest także pojemnik na zabrudzenia umieszczony pod górną pokrywą - z łatwością możemy go wyjąć i opróżnić nad koszem. Do tego, filtr jest zmywalny, więc możemy go wyczyścić pod bieżącą wodą. Ściereczkę z mikrofibry możemy odczepić od nakładki mopującej i wyprać w pralce. Nie ma także problemu z wyjmowaniem szczotki głównej czy odczepieniem szczotki bocznej (zamocowana na wtyk).

Warto wspomnieć o komunikatach głosowych - robot informuje nas (także po polsku) o każdej wykonywanej czynności - funkcję tę możemy wyłączyć w aplikacji.

Aplikacja działa bez problemu i jest prosta w obsłudze - dostępny jest język polski. Jedyną niedogodnością okazała się funkcja zdalnego sterowania - okazało się, że w - przynajmniej podczas testów - nie działa prawidło. Do dyspozycji mamy także pilota zdalnego sterowania, który jest miłym dodatkiem.

Hałas generowany przez robota w trybie maksymalnym nie jest uciążliwy i drażniący, choć dosyć głośny - ok. 70 dB

Plusem jest to, że generowany hałas nie jest uciążliwy i drażniący.

Podczas testów robot w 24 minuty sprzątnął obszar 17 m². Naładowanie akumulatora spadło w ze 100 na 88%.

Cena

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro

Wygląd i jakość wykonania

Robot sprzątający Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro to klasyczna konstrukcja (okrągła, biała obudowa) przeznaczona zarówno do odkurzania, jak i mopowania podłogi. Na górnej części odkurzacza znajduje się przycisk funkcyjny, umożliwiający uruchomienie i wyłączenie robota oraz skierowanie go do stacji ładującej, a także czujnik laserowy LDS odpowiedzialny za skanowanie przestrzeni.

Zbiornik na zanieczyszczenia zamontowano pod górną pokrywą, tam znajdziemy również akcesorium do czyszczenia poszczególnych elementów robota. Co istotne, w zestawie otrzymujemy także oddzielny zbiornik 2 w 1 (na wodę i zanieczyszczenia suche), który również umieszcza się w tym miejscu.

Na dole, standardowo, rozmieszczono szczotkę centralną, szczotkę boczną, czujniki upadku oraz miejsce na wpięcie nakładki mopującej.

Funkcje i możliwości

Nawigacja

Za nawigowanie i skanowanie przestrzeni odpowiada czujnik laserowy LDS, który - jak zaznacza producent - wykorzystuje wielopoziomowe docelowe pozycje kalibracyjne oraz zaawansowane algorytmy dopasowania segmentowego. Oznacza to tyle, że mapa pomieszczeń pojawia się praktycznie od razu po pierwszym uruchomieniu robota, a pracę odkurzacza możemy obserwować w czasie rzeczywistym podczas jego działania. Mapa widoczna jest aplikacji mobilnej i możemy ją dowolnie personalizować.

Tryby

Za pomocą aplikacji mobilnej możemy zarządzać ustawieniami robota - zadecydować czy ma on tylko odkurzać, odkurzać i mopować czy tylko mopować podłogę, a także wybrać tryb mocy ssania: Cichy, Standard, Średni, Tryb turbo, a także intensywność dozowania wody: Niski, Średni, Wysoki.

Możemy również zadecydować, czy odkurzacz podczas sprzątania ma poruszać się wzdłuż krawędzi oraz gdzie ma nie powinien wjeżdżać (możliwość ustawienia wirtualnej ściany oraz dodanie zabronionego obszaru). Możemy również zdecydować się na sprzątanie punktowe oraz wskazać, w które miejsce robot ma przyjechać i się zatrzymać.

Skuteczność sprzątania

Za czyszczenie odpowiadają szczotka główna, szczotka boczna oraz nakładka mopująca. Pojemnik na zabrudzenia (ok. 300 ml) został wyposażony w filtr HEPA, który zaleca się wymieniać co 3 do 6 miesięcy. Najwyższa moc ssania to 2100 Pa.

Mopowanie

W zestawie otrzymujemy specjalny pojemnik 2 w 1 (na zabrudzenia suche oraz wodę) wraz z oddzielną nakładką z mopem. Zbiornik umieszcza się pod górną klapą (zamiast zbiornika na zanieczyszczenia suche), a nakładkę pod spodem. Po odpowiednim zamontowaniu elementów w aplikacji możemy zadecydować, czy zależy nam na samym mopowaniu czy na jednoczesnym mopowaniu i odkurzaniu. Z poziomu smartfona, jak już zostało wspomniane, możemy także zmieniać poziom dozowanej wody.

Bateria

Mi Robot Vacuum Mop Pro został wyposażony w akumulator o pojemności 3200 mAh, który pozwala na ok. 2 godziny sprzątania na jednym naładowaniu. To z pewnością wystarczający czas, aby posprzątać całe mieszkanie. Czas ponownego naładowania baterii to ok. 3 godziny. Po rozładowaniu lub skończonym sprzątaniu, odkurzacz automatycznie powraca do stacji ładującej.

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna Xiaomi Home umożliwia zarządzanie wszystkimi ustawieniami oraz funkcjami robota, a także pozwala podejrzeć mapę sprzątania, którą możemy dowolnie spersonalizować. Już po jednym przejeździe pojawia się zeskanowana mapa obszarów, które możemy dzielić lub łączyć, nadając im nazwy. Poza tym istnieje możliwość zaznaczania, które pomieszczenia mają zostać sprzątnięte, a gdzie robot ma nie wjeżdżać (zarówno wirtualna ściana, jak i zabroniony obszar). Tryby, które pojawiają się w aplikacji mobilnej to: Tryb uśpienia, Tryb nie przeszkadzać, Obszar strefowy, Czyść w tamtym miejscu, Zaplanowane czyszczenie.

Wrażenia z użytkowania

Robot sprzątający Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro to wielofunkcyjne urządzenie w przystępnej cenie, które powinno przypaść do gustu fanom marki i nie tylko. Odkurzacz sprawdza się zarówno na podłogach twardych, jak i dywanach (lepiej na tych z krótkim włosiem) i logicznie porusza się po całym obszarze mieszkania. Bez problemu jeździł pomiędzy nogami stołu czy krzesłami, a także dotarł pod niską szafkę. Istotne jest to, że mapa pojawia się już po pierwszym przejeździe - to zdecydowany plus - właściwie od razu możemy konkretnie zaplanować, gdzie i w jaki sposób ma sprzątać robot. W ok. 30 minut posprzątał 23 m², przy czym bateria ze 100% spadła na 78%.

Do zestawu dołączono także zbiornik na wodę oraz nakładkę do mopowania ze ściereczką z mikrofibry. Jak udało się sprawdzić podczas testów, czyszczenie podłogi na mokro wypadło całkiem dobrze - robot zmył zarówno rozlaną kawę (bez rozcierania i tworzenia smug) oraz zaschnięte plamy ze szminki. Zaletą jest to, że możemy wybrać czy chcemy jednocześnie odkurzać i myć podłogę, czy tylko ją mopować*

*Niestety podczas testu w naszym egzemplarzu nie zadziałała funkcja samego mopowania podłogi. Błąd może wynikać z niepoprawnej konfiguracji danego modelu. Funkcja Odkurzanie i mopowanie była jak najbardziej sprawna i na jej podstawie sprawdzaliśmy efektywność działania nakładki mopującej.

Warto również wspomnieć o stacji ładującej odkurzacza - w przeciwieństwie do pozostałych inaczej zostały rozmieszczone styki ładowania (nie na dolnej części tylko na wysokości panelu bocznego robota). Wystarczy, że odkurzacz zetknie się z wystającą częścią, aby rozpocząć ładowanie.

Urządzenie ustawione na maksymalną moc działa dosyć głośno (ok. 60 dB), a dźwięk nie należy do najprzyjemniejszych. Robot jest dość ciężki, bo waży ponad 3,5 kg. Jego średnica to 35 cm, a wysokość 9,45 cm.

Cena

realme TechLife Robot Vacuum

Wygląd i jakość wykonania

Robot sprzątający TechLife Robot Vacuum to jeden z najświeższych odkurzaczy na rynku i nowość w ofercie marki realme. Urządzenie, podobnie jak inne roboty, posiada typową konstrukcję, ale uwagę zwraca górna pokrywa odkurzacza, która została pokryta błyszczącą powłoką wykonaną ze szkła hartowanego, jak podkreśla producent, odpornego na uderzenia. Lustrzana powierzchnia sprawia, że robot prezentuje się bardziej stylowo i nowocześnie, choć należy przyznać, że na tego typu powłoce zbierający się kurz jest bardziej widoczny niż na przykład na pokrywie matowej.

Na górnej części odkurzacza umieszczono dwa przyciski funkcyjne (odpowiedzialne za włączanie, wyłączanie, sprzątanie, sprzątanie obszaru oraz ładowanie) oraz czujnik laserowy LiDAR służący do precyzyjnego skanowania pomieszczeń. Na bocznym panelu znajduje się zderzak oraz czujniki antykolizyjne, czujnik ToF ściany, a także miejsce na zamontowanie zbiornika na zanieczyszczenia (lub zbiornika na wodę i kurz). Pod spodem, standardowo, umieszczono szczotkę główną, szczotki boczne, koła, czujniki spadku oraz styki ładowania.

Okrągła obudowa ma średnicę 35 cm, a wysokość robota, wraz z wystającym czujnikiem LiDAR, wynosi ok. 10 cm. Urządzenie waży 3,3 kg.

Funkcje i możliwości

Nawigacja

Urządzenie zostało wyposażone w laser LiDAR (Light Detection and Ranging), który odpowiada za skanowanie przestrzeni i tworzenie mapy. Technologia ta działa na zasadzie wysyłania krótkich, dokładnie odmierzonych, silnych impulsów światła w zakresie 360 stopni dookoła robota sprzątającego. W ten sposób robot jest w stanie szybko i dokładnie ułożyć najbardziej optymalną ścieżkę sprzątania. Co istotne, już po pierwszym przejeździe tworzy się pełna mapa otoczenia, którą możemy dowolnie personalizować w aplikacji mobilnej (możemy dzielić, łączyć, nazywać partycje na mapie i dostosowywać sekwencję czyszczenia, ssanie, wylot mycia, prędkość dla każdego obszaru). Warto dodać, że pamięć odkurzacza automatycznego zapamiętuje wcześniej zapisane mapy 5 pomieszczeń.

Tryby

Do dyspozycji mamy cztery poziomy mocy, które możemy zmieniać w trakcie pracy robota: Cichy, Standardowy, Mocny, Super Mocny. Poza tym, jeśli dołączymy do urządzenia nakładkę mopującą, możemy także regulować natężenie wody podczas mycia podłogi w trzech zakresach - Minimum, Normalne, Maksimum. Istnieje również możliwość zatrzymania wylotu, np. jeśli chcemy przetrzeć powierzchnię na sucho. Siłę ssania oraz dozowanie wody możemy ustawiać wyłącznie z poziomu aplikacji mobilnej.

Warto dodać, że odkurzacz automatycznie zwiększa prędkość szczotki bocznej, kiedy znajdzie się przy ścianie oraz zwiększa moc ssania do maksimum w momencie wykrycia dywanu. Opcje te możemy aktywować za pomocą aplikacji mobilnej.

Skuteczność sprzątania

Za efektywne sprzątania odpowiada przede wszystkim szczotka centralna oraz szczotka boczna umieszczone pod spodem urządzenia. Duża moc ssania (3000 Pa) sprawia, że skutecznie odkurzymy każdą powierzchnię. Do tego dochodzi zbiornik na kurz, wyposażony w trzy warstwy filtracyjne - filtr wstępny, filtr piankowy oraz HEPA.

Mopowanie

W zestawie znajdziemy dodatkowy zbiornik 2 w 1, który umożliwia jednoczesne odkurzanie i mopowanie lub samo mopowanie. Możliwe jest dozowanie ilości wydobywającej się wody lub całkowite zatrzymanie działania na mokro. Co ciekawe, w aplikacji możemy również wybrać jedną z dwóch ścieżek czyszczenia: Ścieżka S-kształtna - pozwala zaoszczędzić większą ilość energii oraz Ścieżka Y-kształtna - zapewnia lepszy efekt czyszczenia, ponieważ imituje sprzątanie ręczne i mycie podłogi ruchami do przodu i do tyłu.

Bateria

Akumulator o pojemności 5200 mAh pozwala na długi czas działania na jednym ładowaniu - do ok. 5 godzin. Wiele zależy od ilości zanieczyszczeń, trybu działania i powierzchni po której porusza się urządzenie. Po zakończeniu sprzątania lub jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 20% urządzenie automatycznie wraca do stacji ładującej. Czas ładowania akumulatora od 20 do 100% wynosi ok. 6 godzin.

Aplikacja mobilna

Dzięki aplikacji mobilnej realme link możemy sterować robotem z poziomu telefonu. W ten sposób możemy m.in.: uruchomić i zatrzymać odkurzacz, zmieniać moc ssania i regulowań natężenie wody, a także indywidualnie personalizować utworzoną mapę, wyznaczając np. strefy, które mają wyczyszczone lub pominięte. Znajdziemy tam następujące funkcje: Sprzątanie punktowe, Sprzątanie obszaru, Sprzątanie pokoju, Sprzątanie automatyczne, Harmonogram sprzątania, Tryb Nie przeszkadzaj, Pilot zdalnego sterowania, Szukanie robota, Zarządzanie mapami, Ścieżka mopowania, Tryb dostosowany, Automatyczne zwiększenie mocy, Historia sprzątania, Głos i głośność, Materiały eksploatacyjne.

Wrażenia z użytkowania

TechLife Robot Vacuum to jeden z najnowszych modeli na rynku robotów sprzątających oraz pierwszy odkurzacz automatyczny marki realme. Jako debiut wypada naprawdę całkiem nieźle. Urządzenie nadaje się do czyszczenia podłóg twardych i dywanów - podczas testów bez problemów poradził sobie ze zbieraniem mniejszych lub większych zanieczyszczeń z dywanu czy przy brzegach ścian, choć w przypadku zabrudzeń na dywanie, lepiej uruchomić tryb punktowy lub zaznaczyć dany obszar, aby mieć pewność, że wszystko zostanie dokładnie zebrane, nawet jeśli jakieś okruchy odbiją się od szczotki bocznej. Jeśli chodzi o funkcję automatycznego zwiększania mocy podczas wjazdu na dywan, to działa ona sprawnie, chociaż z lekkim opóźnieniem.

Odkurzacz jeździł raczej w uporządkowany i przemyślany sposób, ale musimy pamiętać o tym, aby na podłodze nie znajdowały się kable czy rozrzucone drobne rzeczy - niestety mogą zostać wplątane w urządzenie. Podobnie jeśli chodzi o lekkie elementy ustawione na podłodze - np. pudełko - zdarzyło się, że robot pokonywał swoją trasę jednocześnie pchając przed sobą karton.

Plusem jest na pewno to, że robot został wyposażony w czujnik laserowy LiDAR, który umożliwia bardzo szybkie skanowanie pomieszczeń - mapa pojawiła się już po pierwszym przejeździe, co ułatwiło zaplanowanie kolejnego przejazdu.

Jeśli chodzi o mopowanie - plusem jest na pewno spora liczba nakładek mopujących (dwie ściereczki z mikrofibry i dziesięć jednorazowych), pojemny zbiornik na wodę i zanieczyszczenia suche oraz możliwość wyboru ścieżek czyszczenia. Poza tym, możemy uruchomić jednoczesne odkurzanie i mopowanie, jak i samo mopowanie. Niestety, korzystając z aplikacji pojawił się problem z oprogramowaniem i nakładką mopującą - tryb mopowania po prostu nie zadziałał, ale jak udało mi się dowiedzieć, kwestia ta jest rozwiązywana i przy kolejnych aktualizacjach problemy powinny zniknąć.

Warto również wspomnieć, że robot TechLife Robot Vacuum niestety nie należy do najcichszych - na najwyższych obrotach dźwięk jest dość uporczywy. Plusem jest to, że możemy decydować o zmianie głośności komunikatów oraz wybrać sposób mówienia czy język (choć możemy wybrać tylko angielski lub chiński). I chociaż nie usłyszymy komunikatów w języku polskim, to zadbano o polską wersję językową aplikacji.

Cena

Robot sprzątający z zestawem akcesoriów + przystawka do mopowania (wymienny zbiornik i zestaw startowy 12 mopów) kosztuje obecnie 1299 zł.

Urządzenie można kupić w sklepach internetowych: sklep-realme.pl.

Yeedi vac hybrid

Wygląd i jakość wykonania

Yeedi vac hybrid z pewnością przypadnie do gustu zwolennikom minimalizmu. Uwagę zwraca przede wszystkim brak wystających części oraz matowa obudowa z jednym przyciskiem i ultraszerokokątną kamerą, która została całkowicie schowana w górną część pokrywy. To sprawia, że robot jest bardzo niski (ok. 8 cm wysokości), dzięki czemu może wjeżdżać pod bardzo niskie meble.

Pod klapą umieszczono główny przycisk uruchamiania, wskaźnik Wi-Fi, pojemnik na zanieczyszczenia oraz wielofunkcyjne narzędzie do czyszczenia szczotek czy kół. Na bocznym panelu rozmieszczono czujniki antykolizyjne, zderzak oraz wyjmowany zbiornik na wodę. W dolnej części odkurzacza znajdziemy: szczotki boczne, szczotkę główną, styki ładowania, wylot wody, a także czujniki zapobiegające upadkowi.

Funkcje i możliwości

Nawigacja

Robot Yeedi vac hybrid został wyposażony w kamerę Visual SLAM, która skanuje pomieszczenia i umożliwia stworzenie szczegółowej mapy - jest ona widoczna w aplikacji mobilnej. Dzięki temu możemy precyzyjniej określać obszary sprzątania czy strefy zakazane oraz śledzić trasy czyszczenia.

Tryby

Robotem Yeedi vac hybrid posiada trzy tryby mocy: Standard, Max i Max+, które możemy zmieniać za pomocą aplikacji mobilnej. Najwyższa moc wynosi 2500 Pa, więc wystarczająco, aby poradzić sobie także z zanieczyszczeniami na dywanie. Z poziomu smartfona możemy zadecydować także, w jaki sposób robot ma poruszać się po danym podłożu. Możemy wybrać tryb automatyczny (odkurzacz czyści podłogę wzdłuż ścian, a następnie w kształcie litery Z) oraz wybrać konkretny obszar sprzątania.

Za pomocą przycisku umieszczonego na obudowie możemy tylko uruchomić automatyczne czyszczenie oraz zastopować pracę odkurzacza (krótkie naciśnięcie przycisku).

Skuteczność sprzątania

Odkurzacz Yeedi vac hybrid nadaje się zarówno do czyszczenia podłóg twardych, jak i dywanów. Za zbieranie zabrudzeń odpowiada szczotka centralna oraz szczotka boczna, a także pojemnik na zabrudzenia (420 ml) wyposażony w filtr HEPA. Warto podkreślić, że urządzenie posiada funkcję wykrywania dywanów - po wjechaniu na tego typu podłoże tryb mocy zmienia się na najwyższy.

Mopowanie

Dodatkiem i udogodnieniem jest możliwość mopowania podłogi (jednocześnie z odkurzaniem) - w zestawie otrzymujemy specjalny zbiornik na wodę wraz z nakładką z mikrofibry. Co istotne, w aplikacji możemy zmieniać nie tylko moc odkurzania, ale również intensywność dozowania wody.

Bateria

Robot został wyposażony w akumulator o pojemności 2600 mAh, który pozwala na pracę przez ok. 2 godziny na jednym naładowaniu. To wystarczający czas na sprzątnięcie niedużego mieszkania. Niestety może okazać się zbyt krótki do większych przestrzeni, tym bardziej że czas ponownego naładowania baterii wynosi ok. 4 godziny.

Podczas testów przejechał 17 m² w 23 minuty.

Aplikacja mobilna

Za pomocą aplikacji yeedi możemy w pełni kontrolować pracę urządzenia, m.in: uruchomić odkurzacz, zmienić tryb jego działania, ustawić harmonogram oraz wybrać strefy, w których ma się poruszać lub do których ma nie wjeżdżać. Niestety brakuje polskiego tłumaczenia, ale aplikacja jest raczej czytelna i intuicyjna.

Funkcje, które posiada robot sprzatający Yeedi vac hybrid: Sprzątanie AUTO, Wirtualna granica (możemy wybrać obszar, który ma zostać pominięty podczas sprzątania), Czyszczenie punktowe, Czyszczenie konkretnych obszarów (na mapie możemy dzielić pomieszczenia na pokoje, odpowiednio je nazywając, a następnie wybrać kolejność ich sprzątania), Harmonogram sprzątania, Kontynuacja sprzątania (po całkowitym naładowaniu robot będzie kontynuował niedokończone wcześniej zadanie, od tego samego miejsca), Tryb nie przeszkadzać, Sekwencja sprzątania (robot będzie pracował zgodnie z ustaloną kolejnością podczas wykonywania automatycznego czyszczenia), Ustawienie głośności.

Wrażenia z użytkowania

Yeedi vac hybrid to ciekawie prezentujące się urządzenie, które dobrze radzi sobie z odkurzaniem podłóg, a także dywanów (raczej tylko z krótkim włosiem). Zdecydowaną zaletą jest jego wysokość - żaden z testowanych modeli nie jest tak niski. Poza tym na górnej części nie znajdziemy żadnych wystających części, co oznacza, ze robot nie zaczepi się o żaden mebel. Zaletą może okazać się również biała, matowa obudowa górnej części odkurzacza - kurz zbierający się na takiej powierzchni jest o wiele mniej widoczny niż w przypadku tworzyw ciemnych i połyskujących. Jednak to, co istotne - boki odkurzacza wykonane zostały z czarnego plastiku, dzięki czemu ewentualne zarysowania na zderzaku nie są tak widoczne. Zostało to całkiem dobrze przemyślane.

Nawigacja radzi sobie całkiem dobrze - precyzyjnie skanuje pomieszczenie i tworzy wirtualną mapę w aplikacji. Jedyną niedogodnością w tym przypadku może okazać się to, że robot potrzebuje minimum trzech przejazdów, aby utworzyć mapę w 100%.

Jeśli chodzi o mopowanie, trzeba przyznać, że to ciekawy dodatek, ale nie możemy się nastawiać, że podłoga zostanie wyczyszczona z każdych zabrudzeń. Funkcja ta służy raczej przemyciu podłoża z kurzu i odświeżeniu. Nie zmienia to jednak faktu, że dla wielu osób będzie to wystarczającą opcją.

Robot jest dość cichy, także w trybie maksymalnej mocy, ale dźwięk jest nieco "świszczący", co może dla niektórych osób okazać się przeszkadzające.

Cena

Urządzenie kosztuje obecnie 1299 zł i jest dostępne tutaj.