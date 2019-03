TEST: Najlepszy dysk SSD o pojemności 480 - 512 GB

Spis treści

Adata SU650 jest postrzegana przez wielu użytkowników jako model o optymalnym stosunku ceny do wydajności. Nośnik wykorzystuje pamięci w technice 3D NAND TLC , ale producent nie wskazuje modelu zastosowanego kontrolera. Dysk jest sprzedawany w blistrze, bez jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów. Producent dość ostrożnie podchodzi do deklaracji wydajności. Teoretycznie odczyt powinien osiągać prędkość 520 MB/s, a zapis zaledwie 450 MB/s. Wyniki uzyskane w testach syntetycznych wyraźnie przekraczają te wartości. Najwyższy odnotowany odczyt to 550,3 MB/s natomiast zapis wyniósł 514 MB/s. Bardzo dobrze wypadły również wyniki związane z kopiowaniem dużych ilości plików - w tym uruchamianie Adobre Premiere Pro (8,35 s) czy instalowanie gry Wolfenstein II: The New Colossus (214,41 s). Co istotne trudno wskazać jednoznacznie słabe punkty SU650 , chociaż nieco może rozczarowywać rezultat sekwencyjnego testu zapisu 4 KiB Q32T1 w CrystalDiskMark na poziomie 194,3 MB/s. Dysk jest sprzedawany z gwarancją na 3 lata, a współczynnik MTBF to w tym wypadku 2 000 000 godzin.

Cena za 1 GB pamięci dysku Patriot Brust to zaledwie 48 groszy. Przy tak niewielkim koszcie zakupu producent deklaruje bardzo wysokie parametry nośnika, wliczając w to odczyt na poziomie 5640 MB/s, zapis 540 MB/s oraz czas między awariami sięgający 2 000 000 godzin. Wszystko to przy zachowaniu 3 - letniej gwarancji na produkt. Wyniki syntetyczne nie potwierdzają wprawdzie nadzwyczaj optymistycznych założeń producenta, ale wciąż prezentują się bardzo dobrze na tle konkurentów. Zmierzony odczyt osiąga 552,1 MB/s, a zapis 521,3 MB/s. Ponadto dysk nieźle radzi sobie z wypakowywaniem plików. Rozpakowanie 3,7 GB za pomocą programu 7-Zip zajęło mu zaledwie 18,84 sekundy. Niestety znacznie słabiej wypadają pozostałe testy użytkowe. Szczególnie rozczarowują wyniki w zadaniach wymagających pracy z dużą liczbą plików czyli uzyskiwane podczas instalacji gry Wolfenstein II: The New Colossus (408,17 s) czy uruchamiania programu Adobre Premiere Pro (rekordowo wysokie 16,53 s). Słaby wynik odnotowaliśmy również w przypadku kopiowania pojedynczego pliku 3,7 GB (18,47 s). Zastosowane pamięci to kości w technologii 3D NAND TLC...

gry Wolfenstein II: The New Colossus trwała zaledwie 210,67 s. Istotnym atutem modelu BX500 jest brak poważniejszych wpadek podczas testów. Najsłabiej wypadł czas wczytywania plików programu Adobe Premiere Pro (11,36 s), ale podobne wyniki notuje kilka konkurencyjnych nośników. Producent deklaruje czas między awariami na poziomie 1 500 000 godzin. Gwarancja jest udzielana na okres 3 lat.

Dysk wykorzystujący kontroler Silicon Motion SM2258XT oraz pamięci opracowane w technice 3D NAND TLC, zajął piąte miejsce w naszym wielkim teście. Patrząc na specyfikację to niemal technologiczny bliźniak wyżej ocenionego modelu Crucial BX500. Jednocześnie dysponuje większym, 512 GB zasobem pamięci, a deklarowane prędkości odczytu (560 MB/s) i zapisu (530 MB/s) są wyższe niż u bezpośredniego konkurenta. Niestety atrakcyjnie prezentująca się specyfikacja nie znalazła pełnego potwierdzenia w testach - zarówno syntetycznych jak i tych użytkowych. Najwyższa odnotowana przez nas prędkość zapisu to 545,1 MB/s, natomiast najlepsza próba odczytu zaowocowała wynikiem na poziomie 497,2 MB/s. Pomimo dość słabych wyników w większości kategorii, na uwagę zasługuje bardzo dobry czas (17,71 s) uzyskany podczas wypakowywania 3,7-gigabajtowego pliku z wykorzystaniem programu 7-Zip. Największe problemy Ace A55 ma z pracą na dużych seriach małych plików - czy to podczas ich kopiowania (355,15 s w serii 45,5 GB), czy to podczas instalacji gier (373,19 s w Wolfenstein II: The New Colossus). Czas między awariami został w tym...

Nośnik Transcenda zajął ostatnie miejsce w naszym wielkim teście dysków SSD. Przestarzałe moduły pamięci zostały w tym wypadku wsparte równie leciwym kontrolerem Silicon Motion SM2256. Producent jest dość ostrożny w deklaracjach dotyczących wydajności, podpowiadając, że odczyt powinien wynosić 550 MB/s, a zapis około 450 MB/s. Pierwszą z wartości udało się potwierdzić w testach syntetycznych, podczas których maksymalna prędkość odczytu osiągnęła 555,1 MB/s. Niestety zdecydowanie słabiej wypada zapis, a wynik na poziomie 392,8 MB/s to najsłabszy rezultat w całym teście. Obawy o wydajność nośnika potwierdzają się także w testach użytkowych. Szczególnie źle wypadł czas wypakowywania archiwum 7-zip o wadze 3,7 GB (27,12 s) oraz czas instalacji gry Wolfenstein II: The New Colossus (382 s), większość pozostałych wyników również należy do najsłabszych w całym teście. Rezultaty są podwójnie rozczarowujące jeśli przypomnimy sobie, że w tym wypadku cena za 1 GB pamięci to 60 groszy, czyli stosunkowo dużo. Deklarowane MTBF Transcenda SSD220S to 1 500 000 godzin. Nośnik otrzymał trzyletnią...

Dyski SSD z oferty Samsunga uchodzą za najwydajniejsze na rynku. Wyniki uzyskane w laboratorium PC World potwierdzają tą teorię. Model 860 Pro to niekwestionowany zwycięzca testu. Konstrukcja została oparta o wydajne moduły 3D NAND MLC oraz autorski kontroler Samsung MJX. Deklarowana prędkość odczytu to 560 MB/s, a deklarowana prędkość zapisu 530 MB/s. Wyniki uzyskane w syntetycznym benchmarku CrystalDiskMark potwierdzają te rezultaty określając odczyt na poziomie 564,4 MB/s a zapis na poziomie 535,1 MB/s. Nie bez znaczenia w tym wypadku jest fakt, że wynik zapisu to najwyższa taka wartość odnotowana pośród wszystkich 13 przetestowanych dysków. Bezkonkurencyjnie wypadło również tempo instalacji gry Wolfenstein II: The New Colossus (198 s) i czas kopiowania 45,5 GB małych plików (181,25 s). Małym potknięciem jest w tym wypadku czas uruchamiania programu Adobe Premiere Pro (10,17 s), ale nie odstaje on w znaczący sposób od konkurentów. Dysk otrzymał moduł szyfrowania sprzętowego ze wsparciem standardu OPAL. Deklarowany czas między awariami został oszacowany na poziomie 2 000 000 godzin. Dysk jest objęty...

Crucial MX500 otrzymał nagrodę Wybór Redakcji w wielkim teście dysków SSD. Wszystko za sprawą wysokiej wydajności uzyskiwanej pomimo stosunkowo niewielkiej ceny rynkowej. Co ciekawe nośnik wykorzystuje słabsze pamięci 3D NAND TLC, ale w połączeniu z kontrolerem Silicon Motion SM2258 zapewniają one zaskakująco dobre rezultaty. Deklarowane prędkości na poziomie 560 MB/s i 510 MB/s dla odczytu i zapisu udało się potwierdzić w testach syntetycznych. Program CrystalDiskMark odnotował odpowiednio 564,1 MB/s podczas odczytu i 526,1 MB/s w czasie zapisu. Uwagę zwraca również dobry rezultat w próbie sekwencyjnej 4 KiB Q32T1, podczas której odczyt osiągną poziom 312,3 MB/s. Mocną stroną nośnika jest również wczytywanie danych programów - uruchomienie Adobe Premiere Pro zajęło w tym wypadku zaledwie 9,59 sekundy. Bez zarzutów prezentuje się również praca z archiwami. Czas wypakowywania pliku 3,7 GB w programie 7-Zip nie przekroczył 18 s. Wszystko to udało się osiągnąć przy cenie na poziomie 62 groszy za gigabajt pojemności. Co ciekawe w pudełku MX500 oprócz samego dysku odnajdziemy również separator....

Szybkie moduły połączone z kontrolerem Silicon Motion SM2258 przyniosły nośnikowi od Adata trzecie miejsce w jego kategorii cenowej. Dysk jest sprzedawany w kartonie wraz z adapterem montażowym, separatorem oraz zestawem śrub. Dane na opakowaniu wskazują na prędkość odczytu na poziomie 560 MB/s i zapis osiągający 525 MB/s. Wyniki te udało się dość precyzyjnie potwierdzić. Maksymalna odnotowana przez nas prędkość odczytu wyniosła 565,9 MB/s, a zapisu 526,7 MB/s. Co ciekawe pierwsza z wartości była najwyższa w całym teście, w którym udział brało aż 13 nośników SSD. Dysk bardzo dobrze poradził sobie z większością zadań użytkowych. Rezultatem który pozbawił SU900 drugiego miejsca był słaby czas operacji na dużych zestawach plików - odnotowany zarówno w teście kopiowania danych (264,81 s przy 45,5 GB) jak i instalacji gry Wolfenstein II: The New Colossus (286,6 s). Na plus można zaliczyć dość atrakcyjną cenę 1 GB na poziomie 67 groszy. MTBF dysku wynosi 2 000 000 godzin, natomiast gwarancja jest udzielana na okres 5 lat.

Starsza konstrukcja z oferty Goodram broni się wynikami wydajności dzięki zastosowaniu pamięci MLC. Nośnik o pojemności 480 GB ma uzyskiwać odczyt na poziomie 560 MB/s i zapis na poziomie 540 MB/s. Przeprowadzone przez nas testy dość skutecznie potwierdziły te właściwości. Benchmark CrystalDiskMark wskazał na 565.6 MB/s w odczycie i 531.5 MB/s podczas zapisu. Ponadto dysk bardzo dobrze radzi sobie z pracą przy dużych partiach, niewielkich plików. Kopiowanie 45,5 GB danych zajęło w tym wypadku 207 sekund, a instalacja gry Wolfenstein II: The New Colossus trwała zaledwie 202 sekundy. Najsłabszym punktem IRDM Pro okazuje się praca z dużymi plikami oraz wypakowywanie archiwów. Czas kopiowania pojedynczego pliku 3,7 GB to 15,2 sekundy, natomiast wypakowywanie archiwum o tym samym rozmiarze to już 20, 9 sekundy. Niestety rozczarowywać może również cena nośnika, która w chwili testu wynosiła równowartość 99 groszy za każdy gigabajt pojemności. Producent zapewnia opiekę gwarancyjną nad dyskiem na okres 5 lat. Czas między awariami został określony na poziomie 2000 godzin. Do zestawu został dołączony...

Sercem nośnika są pamięci 3D NAND TLC z kontrolerem Marvell 88SS1074. Co ciekawe producent deklaruje w tym wypadku dość niski czas między awariami na poziomie 1 000 000 godzin. Ostrożnie prezentują się również zapewnienia dotyczące prędkości pracy. Deklarowany odczyt to 520 MB/s natomiast odczyt 500 MB/s. Podczas testów prędkość odczytu osiągnęła 542,3 MB/s natomiast zapisu 530,1 MB/s. Na uwagę zasługuje również fantastyczny rezultat zapisu sekwencyjnego 4 KiB Q32T1 na poziomie 273,7 MB/s. Największą słabością Kingstone ’a okazała się praca z dużymi ilościami niewielkich plików. Kopiowanie 45,5 GB danych zajęło w tym wypadku aż 362,3 sekundy, natomiast instalacja gry Wolfenstein II: The New Colossus: instalacja aż 365,9 sekundy. Na plus zaliczamy również dość atrakcyjną cenę gigabajta pojemności na poziomie 67 groszy. Dysk jest sprzedawany w blistrze. Producent udziela na niego 5-letnią gwarancję.

Dysk Plextora to jedna ze słabszych konstrukcji w tegorocznym teście dysków SSD. Producent deklaruje, że nośnik wykona do 82 tys. operacji odczytu w ciągu sekundy i do 81 tys. operacji zapisu. Prędkości mają wynosić odpowiednio 560 MB/s dla odczytu i 510 MB/s dla zapisu. Czas między awariami powinien być nie mniejszy niż jedna na 1 500 000 godzin. Podczas testów udało się potwierdzić deklaracje producenta dotyczące prędkości pracy. Uzyskane wyniki wykraczają poza specyfikację wynosząc odpowiednio 565,9 MB/s dla odczytu i 530,4 MB/s dla zapisu. Wyniki zapisu sekwencyjnego 4 KiB Q32T1 wypadają już dość przeciętnie - 285,7 MB/s dla odczytu i 181,6 MB/s dla zapisu. Na szczególną uwagę zasługuje świetny czas wypakowywania archiwów - 18,47 sekundy dla próbki 3,7 GB oraz czas przenoszenia dużych plików - 12,51 sekundy dla próbki o tej samej wadze. Specyfikacja wskazuje, że dysk wspiera szyfrowanie sprzętowe, ale brakuje szczegółowych danych dotyczących stosowanych standardów. Nośnik jest sprzedawany w kartonowym pudełku. Producent zapewnia gwarancję jedynie na okres 3 lat.

Producent deklaruje, że model SSD230S powinien osiągać 560 MB/s podczas odczytu i 520 MB/s w zapisie. Ponadto liczba operacji w ciągu sekundy powinna wynosić 87000 zarówno w przypadku zapisu jak i odczytu. Niestety nie udało nam się potwierdzić zapewnień producenta co do wyników wydajności. Wprawdzie w teście syntetycznym odczyt na poziomie 565,8 MB/s wygląda zadowalająco, ale już zapis 515,6 MB/s jest poniżeń oczekiwań. Problemy ze sprawnym zapisem potwierdziły się również w teście sekwencyjnym na próbce 4 KiB Q32T1 skutkującym wynikiem poniżej 200 MB/s. Dysk przyzwoicie radzi sobie z kopiowaniem małych plików. Próbka 45,5 GB jest przenoszona w około 207 sekund. Bez zarzutów prezentuje się również efektywność Transcenda podczas instalacji gry Wolfenstein II: The New Colossus, która zajmuje 214 sekund. MTBF dysku jest na deklarowanym poziomie 1 500 000. Producent udziela 3-letnią gwarancję na dysk.

Najlepszy dysk SSD o pojemności 480 - 512 GB - tabela testowa

Najlepsze dyski SSD 480 - 512 GB do 300 zł

Najlepsze dyski SSD 480 - 512 GB od 300 zł

Wymiana dysku talerzowego na nośnik SSD to najefektywniejszy sposób na usprawnienie pracy komputera. Jednorazowy koszt takiej operacji nie musi przekraczać 300 zł. Efekty mogą pozwolić na nawet kilkukrotne przyspieszenie pracy całego systemu.

Aktualnie na rynku coraz większym zainteresowaniem cieszą się dyski SSD o pojemności w okolicach 500 GB. Wszystko to za sprawą spadających cen, które sprawiają że modele o tej pojemności należą do najopłacalniejszych w zakupie. Naszą publikację skupiliśmy na konstrukcjach dysponujących klasycznym interfejsem SATA III.

Dlaczego warto kupić dysk SSD

Najbardziej oczywistą przesłanką do zakupu dysku SSD jest chęć uzyskania znacznego wzrostu wydajności komputera. Największe różnice są odczuwalne w przypadku wymiany dysku HDD o prędkości obrotowej 5400 rpm. Modele tego typu są często stosowane fabrycznie w laptopach. Patrząc na samą specyfikację można oczekiwać około 15-krotnego wzrostu wydajności. Realnie powinniśmy uzyskać przynajmniej 5-krotne skrócenie czasu wykonywania podstawowych działań systemowych. Co ciekawe testy syntetyczne w niektórych specjalistycznych zadaniach mogą wskazać na nawet kilkuset krotną przewagę modeli półprzewodnikowych.

Warto pamiętać, że uzyskanie pełni korzyści z dysku SSD będzie możliwe, jeśli nośnik wykorzystamy do instalacji systemu oraz programów operujących dużymi ilościami danych. Korzyścią będzie w tym wypadku czas uruchamiania systemu, prędkość operacji na plikach, szybkość uruchamiania programów i wczytywania dużych projektów. Znacznie mniej korzyści doświadczą chociażby gracze. Instalacja dysku SSD może przełożyć się na szybszą instalację gier czy szybsze wczytywanie map, ale nie będzie miało znaczącego wpływu na płynność animacji i jakość grafiki.

Dodatkową korzyścią z zakupu dysku SSD jest zmniejszenie ryzyko utraty danych. Dyski półprzewodnikowe są zdecydowanie bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne niż modele HDD. Wszystko za sprawą technologii eliminującącej konieczność zastosowania jakichkolwiek elementów ruchomych. Jest to szczególnie istotne przypadku laptopów, narażonych na drgania podczas transportu.

Czym różnią się dyski SSD

Przeglądając oferty w sklepach internetowych łatwo zauważyć, że dyski SSD o identycznej pojemności mogą znacznie różnić się ceną. Przykładem mogą być nośniki zebrane do naszego testu. Najtańszy z nich kosztuje 230 zł, tymczasem za najdroższy trzeba zapłacić blisko 640 zł. Oznacza to, że w pierwszym wypadku koszt 1 GB pamięci to 0,48 zł, podczas gdy w drugim wypadku wynosi on 1,25 zł. Oczywiście ta różnica cen znajduje przynajmniej częściowe uzasadnienie w testach wydajności. Pojawia się jednak pytanie - czym naprawdę różnią się poszczególne dyski SSD?

Wydajność dysku zależy od wielu elementów. Mózgiem nośnika półprzewodnikowego jest kontroler. Jego jakość wpływa na prędkość przetwarzania danych, ale również schemat zapisywania danych. Oznacza to, że wysokiej klasy kontroler pozwala wykorzystać pełną prędkość pamięci oraz dba o przedłużenie jej żywotności. Niestety znajomość modelu kontrolera nie pozwala na jednoznaczne interpretowanie wydajności dysku. Wiedza ta może przydać się przy bezpośrednich porównaniach.

Nieco bardziej wymierne informacje o wydajności dysku mogą dostarczyć zastosowane w nim pamięci. Kości pamięci stosowane w nośnikach flash (dyski SSD, karty pamięci itp.) noszą nazwę NAND Flash. Pamięć tego typu jest nieulotna, więc w przeciwieństwie do pamięci stosowanej w kościach RAM nie potrzebuje zasilania do utrzymania informacji. Autorem technologii NAND jest firma Toshiba. Od strony technicznej moduły pamięci NAND są zbudowane z komórek, które mogą przyjmować wartość 1 lub 0. Ułożenie komórek w jednej płaszczyźnie przy ograniczonych gabarytach modułu przez lata było główną barierą dla rozwoju nośników SSD. Ponad rok temu producenci rozpoczęli produkcję przełomowych modułów 3D-NAND. Premiera nowej technologii napotkała na problemy techniczne, które przełożyły się na chwilowy wzrost cen dysków SSD. Była to jednak gra warta świeczki, ponieważ moduły 3D-NAND pozwalają na układanie komórek z danymi warstwami. Dzięki temu w kolejnych latach będą pojawiać się pojemniejsze i szybsze dyski SSD niż dotychczas.

Dodatkowo pamięci NAND mogą stosować jedną z trzech technik zapisu: SLC, MLC lub TLC. Pierwszy model wykorzystuje system, w którym jeden bit jest zapisywany w jednej komórce. Rozwiązanie jest niemal idealne, lecz kosztowne, dlatego stosuje się je wyłącznie w urządzeniach profesjonalnych. Najlepszym rozwiązaniem dla konsumentów wydaje się technika MLC pozwalająca na zapis dwóch bitów w jednej komórce. Koszt produkcji takich modułów nie jest bardzo wysoki, a rozwiązanie zachowuje zadowalającą wydajność i trwałość. Technika TLC to natomiast wariant ekonomiczny. Jedna komórka może przechowywać aż 3 bity informacji. Dzięki temu problem ograniczonego miejsca w module nie jest szczególnie dotkliwy. Jednakże rozwiązanie jest mało wydajne i mniej trwałe od MLC i SLC.

Niedawno na rynku zaczęły pojawiać się również pierwsze dyski QLC. Stosowana w nich technika zapisu przewiduje jeszcze większą kumulację informacji w pojedynczej komórce. Teoretycznie będą to najmniej wydajne dyski SSD na rynku. Dobra informacja jest taka, że docelowo dyski SSD QLC mogą być nawet o 20-30 % tańsze od nośników aktualnie dostępnych na rynku. Jednocześnie ich pojawienie się w sklepach powinno przyczynić do spadku cen również dysków wykorzystujących inne techniki zapisu. Aktualnie na rynku jest dostępny praktycznie tylko jeden model dysku SSD QLC, czyli Crucial P1.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat dysków SSD. Przeczytaj nasz artykuł: Jak kupować SSD. 5 rzeczy, które musisz wiedzieć.

Jak testować dyski SSD

Nasze laboratorium przetestowało 14 dysków SSD SATA III. Rolę platformy testowej pełnił w tym wypadku laptop Acer Helios 500 z 8-rdzeniowym procesorem Ryzen 7 2700, wspieranym przez 16 GB pamięci RAM DDR4 2400 MHz. Fabrycznie w laptopie jest zainstalowany dysk SSD SK Hynix HFS256GD9TNG M.2 z interfejsem NVMe oraz dysk talerzowy Toshiba MQ04ABF100. Wszystkie testy były przeprowadzone pod kontrolą systemu Windows 10 ze wszystkimi dostępnymi aktualizacjami.

Syntetyczną weryfikację wydajności przeprowadziliśmy w programie CrystalDiskMark wykorzystując sekwencyjne próby Q32T1 i 4 KiB Q32T1. Wyniki uzyskane w testach syntetycznych najlepiej odnosić do danych dotyczących zapisu i odczytu deklarowanych przez producenta w specyfikacji dysku.

Klasycznym sposobem na sprawdzenie użytkowej wydajności dysku jest pomiar czasu jaki potrzebuje komputer do skopiowania pojedynczego dużego pliku lub zestawu małych plików.

Kolejnym ciekawym testem jest weryfikacja czasu wypakowywania archiwów w programie 7zip.

Doskonałym sposobem na zobrazowanie faktycznej wydajności dysków są również testy użytkowe z wykorzystaniem programów. Posłużyła nam do tego próba polegająca na pomiarze czasu uruchomienia programu Adobe Premiere Pro oraz kolejna próba sprawdzająca czas potrzebny na instalację gry Wolfenstein II: The New Colossus.

Wszystkie wymienione testy można łatwo samodzielnie przeprowadzić w domu. Najlepiej wykorzystać przynajmniej 2-3 pomysły przy realizacji własnego testu - możliwości dysków w poszczególnych zadaniach potrafią się znacząco różnić.