Spis treści

Odpowiednio dobrany headset jest gwarantem wygody podczas wielogodzinnych rozgrywek. Wysokiej jakości słuchawki pozwolą na uzyskanie przewagi dzięki usprawnionej komunikacji z innymi graczami oraz lepszej orientacji w przestrzeni. Należytą emisję dźwięku docenią nawet gracze single-player, którzy będą mogli doświadczyć iście kinowych efektów w ulubionych tytułach. Pod poradnikiem znajdziecie nasz test z prezentacją najciekawszych modeli. Materiał będzie aktualizowany przynajmniej 2 razy w roku.

Przewodowe czy bezprzewodowe?

Prawdopodobnie pierwszym wyborem, przed którym przyjdzie nam stanąć podczas zakupu słuchawek, to forma komunikacji z wybranym przez nas urządzeniem. W przypadku słuchawek dla gracza, warto zweryfikować kwestię kompatybilności. Praktycznie wszystkie modele słuchawek gamingowych podłączymy do komputera PC. Schody mogą zacząć się w przypadku konsol - szczególnie na przełomie kolejnych generacji.

Interfejs przewodowy

Jack 3,5 mm - prawdopodobnie najbardziej uniwersalne rozwiązanie. Przez złącze Jack podłączymy się bezpośrednio do komputera, wielu smartfonów czy Nintendo Switch. Ponadto złącza Jack odnajdziemy również w oryginalnych kontrolerach konsol PS5 i Xbox Series X/S. Niestety korzystając ze złącza analogowego nie możemy liczyć na przesyłanie dodatkowych danych - oznacza to, że słuchawki z wtykiem Jack nie mają dedykowanego oprogramowania pozwalającego na zmianę ich ustawień.

- prawdopodobnie najbardziej uniwersalne rozwiązanie. Przez złącze Jack podłączymy się bezpośrednio do komputera, wielu smartfonów czy Nintendo Switch. Ponadto złącza Jack odnajdziemy również w oryginalnych kontrolerach konsol PS5 i Xbox Series X/S. Niestety korzystając ze złącza analogowego nie możemy liczyć na przesyłanie dodatkowych danych - oznacza to, że słuchawki z wtykiem Jack nie mają dedykowanego oprogramowania pozwalającego na zmianę ich ustawień. USB nowocześniejsze z rozwiązań przewodowych, pozwala na przesyłanie dodatkowych danych, a więc również konfigurację słuchawek z poziomu PC. Teoretycznie słuchawki USB podłączymy również do konsoli PS5 i Xbox Series X/S - tutaj jednak warto zwrócić uwagę na deklarowaną kompatybilność. Może się, zdarzyć że niektóre modele nie będą współpracować z poszczególnymi konsolami. Informacje najlepiej zweryfikować na stronie producenta.

Interfejs bezprzewodowy

Radiowa komunikacja 2,4 GHz (USB) - najpopularniejszy typ komunikacji bezprzewodowej. Słuchawki komunikujące się radiowo, wykorzystują w tym celu odbiornik USB. Urządzenia tego typu są kompatybilne z komputerami PC. W przypadku konsol PS5 i Xbox Series X/S kompatybilność warto każdorazowo weryfikować na stronie producenta. Ze słuchawek radiowych nie skorzystają użytkownicy konsoli Nintendo.

- najpopularniejszy typ komunikacji bezprzewodowej. Słuchawki komunikujące się radiowo, wykorzystują w tym celu odbiornik USB. Urządzenia tego typu są kompatybilne z komputerami PC. W przypadku konsol PS5 i Xbox Series X/S kompatybilność warto każdorazowo weryfikować na stronie producenta. Ze słuchawek radiowych nie skorzystają użytkownicy konsoli Nintendo. Bluetooth - interfejs łączności bezprzewodowej znany doskonale użytkownikom smartfonów. Odpowiedni odbiornik znajdziemy również w wielu laptopach i znacznej części komputerów stacjonarnych. Ponadto gracze PC mogą niskim kosztem wyposażyć się w odpowiedni adapter. Ze słuchawek BT skorzystają również gracze PlayStation 5 - przy czym kompatybilność nie jest tu gwarantowana i warto ją zweryfikować na stronie producenta. Konsole Xbox i Nintendo Switch nie posiadają modułów Bluetooth przeznaczonych do współpracy ze słuchawkami.

Dźwięk przestrzenny

Większość dostępnych na rynku słuchawek gamingowych to modele legitymujące się obsługą dźwięku przestrzennego. Pamiętajmy jednak, że konstrukcja przewiduje w tym wypadku zastosowanie 2 głośników. Dźwięk opisywany jako 5.1 czy 7.1 nie będzie jakościowo tożsamy z 6- czy 8-elementowym kinem domowym. Nie oznacza to jednak, że nie jest to rozwiązanie warte uwagi. Wirtualizacja przestrzeni osiągnęła bardzo wysoki poziom i bez wątpienia pomaga zatopić się w świat gry, a także uzyskać przewagę podczas rozgrywek multi-player. Dobrą wskazówką, wskazującą na należyte podejście do tematu jest wsparcie dla kodeka DTS Headphone:X 2.0.

Nie warto wybierać słuchawek z dźwiękiem przestrzennym za wszelką cenę. Wirtualizacja przestrzeni odbywa się zazwyczaj kosztem precyzyjnej emisji. Tanie słuchawki z dźwiękiem 7.1 należy traktować z dużym dystansem. Doświadczeni producenci bez cienia zawahania stosują w swoich tanich konstrukcjach dźwięk stereo - który w budżetowym scenariuszu może zaoferować dużo lepsze doznania.

Słuchawki gamingowe, a słuchanie muzyki

Tutaj warto nadmienić, że uniwersalność słuchawek dla graczy jest stosunkowo niska. Pomijając nawet oczywiste aspekty jak rozmiary czy stylistyka, kluczową kwestią pozostaje dźwięk. Konfiguracja słuchawek gamingowych przewiduje zazwyczaj wirtualizację dźwięku przestrzennego oraz koncentrację na średnicy (a więc dźwiękach zbliżonych do ludzkiego głosu). To co w przypadku gier zapewnia szybszą lokalizację przeciwnika czy lepszą komunikację z współgraczami, w przypadku technicznych gatunków muzycznych po prostu się nie sprawdza. Fani rozrywkowych brzmień też nie będą usatysfakcjonowani - wszak słuchawki dla gracza nie powinny oferować soczystego basu. Jeśli więc szukacie dodatkowego zastosowania dla słuchawek gamingowych - prawdopodobnie najbliżej im do słuchawek telewizyjnych.

Dodatki warte uwagi

Istnieje kilka dodatkowych aspektów, które warto przeanalizować przed zakupem słuchawek. Oto kilka z nich:

Czy będę komunikował się z innymi graczami? - jeśli kupujesz słuchawki z myślą o wspólnej zabawie online, zwróć szczególną uwagę na mikrofon. Nic nie psuje tak zabawy jak ciągłe prośby o powtórzenie ostatniego zdania. Dobre modele posiadają oprogramowanie pozwalające usunąć dźwięki z tła i dostosować parametry rejestrowania głosu. Z drugiej strony jeśli jesteś graczem single, poszukaj słuchawek z odpinanym mikrofonem - będzie Ci znacznie wygodniej.

- jeśli kupujesz słuchawki z myślą o wspólnej zabawie online, zwróć szczególną uwagę na mikrofon. Nic nie psuje tak zabawy jak ciągłe prośby o powtórzenie ostatniego zdania. Dobre modele posiadają oprogramowanie pozwalające usunąć dźwięki z tła i dostosować parametry rejestrowania głosu. Z drugiej strony jeśli jesteś graczem single, poszukaj słuchawek z odpinanym mikrofonem - będzie Ci znacznie wygodniej. Czy podświetlenie słuchawek ma dla mnie znaczenie? - diody LED są super. Prawda jest taka, że większość graczy znudzi się ich widokiem po maksymalnie kilku tygodniach. Może warto zrezygnować z dopłacania za to udogodnienie? Prawdopodobnie w podobnej cenie znajdziemy wygodniejszy, ale mniej "świecący model".

- diody LED są super. Prawda jest taka, że większość graczy znudzi się ich widokiem po maksymalnie kilku tygodniach. Może warto zrezygnować z dopłacania za to udogodnienie? Prawdopodobnie w podobnej cenie znajdziemy wygodniejszy, ale mniej "świecący model". Czy będę pamiętał o ładowaniu słuchawek? - bezprzewodowe modele wyglądają lepiej i zapewniają wyższą swobodę, ale tylko pod warunkiem, że pamiętasz o ładowaniu. Jedna popsuta rozgrywka w miesiącu boli bardziej niż całe lata z kablem.

- bezprzewodowe modele wyglądają lepiej i zapewniają wyższą swobodę, ale tylko pod warunkiem, że pamiętasz o ładowaniu. Jedna popsuta rozgrywka w miesiącu boli bardziej niż całe lata z kablem. Jak często zmieniam słuchawki? - jeśli kupujesz właśnie konsolę za 2500 zł zapewne przewidujesz, że akcesoria posłużą przynajmniej tyle co ona. Ostatnia zmiana warty w konsolach trwała 7 lat. Zapewne wiesz jak wyglądają po takim okresie tanie imitacje skóry i rwące się gąbki. Różnica 200 zł na zakupie słuchawek w perspektywie generacji konsoli to jakieś 2 zł miesięcznie. Oczywiście można założyć, że lepiej kupić 3 zestawy słuchawkowe po 150 zł niż jeden za 450 - tylko czy kupujesz słuchawki żeby dostarczać sobie średniej jakości dźwięk?

Poniżej prezentujemy tabelę z wynikami testu - bezpośrednio pod nią znajdziecie również opisy poszczególnych modeli.

Najlepsze słuchawki (kliknij tabelkę powiększyć)

Astro A50



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach do zestawu słuchawkowego A50 PS4 Stacja ładująca ASTRO 299 zł ASTRO A50 gamingowy zestaw słuchawkowy, stacja bazowa do PlayStation 4, 3.... ~767 zł ASTRO Gaming A50 Headset for PC/PS4/XBOX Brand new sealed Black 1 136 zł Słuchawki Astro A50 2019 (939-001682) 1 577 zł Słuchawki, które należy traktować w kategorii sprzętu luksusowego. Absurdalnie drogi sprzęt w perfekcyjnie dopracowanym wydaniu. Astro A50 zasługują na miano najbardziej niezwykłych słuchawek gamingowych na polskim rynku. Bez pudełka łatwo pomylić je z kosztownym hedsetem audiofilskim. Już sam zestaw prezentuje się unikatowo jak na tą klasę sprzętu. Słuchawki A50 są sprzedawane w zestawie ze stacją dokującą, która pełni rolę ładowarki oraz centralki z interfejsami komunikacyjnymi. Na rynku znajdziemy edycję dedykowaną konsoli PlayStation oraz wersję do Xbox (obydwie zgodne z PC). Opakowanie wykonane z grubego, bogato zdobionego kartonu cieszy oczy. Wśród ciekawostek należy wymienić obecność przewodu optycznego kompatybilnego ze stacją dokującą - to dla graczy absolutnie niespotykane udogodnienie. Jakość wykonania sprzętu jest oszałamiająca. Szkieletowa konstrukcja została opracowana z metalu, a następnie wykończona niezwykle przyjemnymi w dotyku welurami oraz matowym tworzywem najwyższej jakości. Nietypowa budowa sprawia, że słuchawki zdają się być lekkie jak piórko - pomimo tego, że to jeden z najcięższych model na rynku. Co istotne rama słuchawek wydaje się być elastyczna, przeguby trzymające nauszniki mogą się obracać - dzięki temu... Jakość wykonania sprzętu jest oszałamiająca. Szkieletowa konstrukcja została opracowana z metalu, a następnie wykończona niezwykle przyjemnymi w dotyku welurami oraz matowym tworzywem najwyższej jakości. Nietypowa budowa sprawia, że słuchawki zdają się być lekkie jak piórko - pomimo tego, że to jeden z najcięższych model na rynku. Co istotne rama słuchawek wydaje się być elastyczna, przeguby trzymające nauszniki mogą się obracać - dzięki temu... Astro A50 - pełna recenzja » Zalety: świetne materiały

bajeczna jakość wykonania

wzorowa ergonomia

bardzo dobry dźwięk przestrzenny

uniwersalność zastosowań

praktyczna stacja ładująca

dopracowane oprogramowanie

szczegółowy dźwięk

dobry mikrofon Wady: cena

Creative SXFi Air Gamer

Słuchawki Gamingowe wykorzystujące cenioną technologię SXFI od Creative. SXFI to rozwiązanie obecne już od kilku lat w ofercie marki Creative. Przełomowa technologia odpowiada za wirtualizację dźwięku przestrzennego. Sprzęt z logo SXFI potrafi przerobić sygnał mono na realistyczny dźwięk 7.1. Największą wadą rozwiązania jest redukcja pewnych detali w procesie wirtualizacji przestrzeni. To co może przeszkadzać w odsłuchu muzyki instrumentalnej, doskonale sprawdza się w grach - wnosząc doświadczenia z rozgrywki na nowy poziom. Niezwykle istotny jest również fakt, że technologia SXFI trafia zazwyczaj do flagowych urządzeń Creative. Nie inaczej jest w przypadku serii słuchawek Gamingowych. Model SXFI Air Gamer to niezwykle dopracowany produkt wyróżniający się wysoką jakością materiałów, wygodną obsługą i dopracowanym wzornictwem. Nauszniki wykonane z perforowanej skóry ekologicznej i pianki są niezwykle wygodne i skutecznie odprowadzają ciepło. Zastosowanie komunikacji przewodowej oraz modułu Bluetooth zapewnia wysoką kompatybilność słuchawek. Na liście współpracujących urządzeń nie znajdziemy jedynie Xboxa. Słuchawki są kompatybilne z niezwykle praktycznym oprogramowaniem SXFI Control... Zastosowanie komunikacji przewodowej oraz modułu Bluetooth zapewnia wysoką kompatybilność słuchawek. Na liście współpracujących urządzeń nie znajdziemy jedynie Xboxa. Słuchawki są kompatybilne z niezwykle praktycznym oprogramowaniem SXFI Control... Creative SXFi Air Gamer - pełna recenzja » Zalety: Efektywna wirtualizacja 7.1

Świetna jakość wykonania

Dobra jakość dźwięku

Precyzyjny mikrofon

Wzorowa wygoda pracy Wady: Dość krótki czas pracy na baterii

Logitech G733

Logitech G PRO X LIGHTSPEED

SteelSeries Arctis 9 Wireless



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach SteelSeries Arctis 9 zestaw słuchawkowy do gier bezprzewodowych, 2,4 GHz... ~910 zł Słuchawki SteelSeries Arctis 9 Wireless (61484) 919 zł Całkowicie bezprzewodowa klasyka w ofercie SteelSeries. Model o wysokiej kompatybilności, dzięki zastosowaniu połączenia łączności radiowej i Bluetooth. SteelSeries Arctis 9 Wireless to jeden z najwyższych modeli w ofercie SteelSeries. Wycenione na blisko 800 zł słuchawki, należą do najbardziej rozpoznawalnych konstrukcji na rynku. Obudowa Arctisów została oparta na stalowej ramie. Sprytny projekt ruchomych nauszników pozwala na komfortowe dostosowanie sprzętu do kształtu głowy. Pałąk nie jest regulowany - odpowiednie dopasowanie rozmiaru zapewnia gumowa opaska - wykonana identycznie jak gumy gogli narciarskich. Jakość zastosowanych materiałów jest wysoka, a sprzęt cieszy oko. Ergonomiczną ciekawostkę stanowi mikrofon, który można schować w jednym z nauszników. Podczas testów doceniliśmy możliwość swobodnego połączenia słuchawek za pomocą dedykowanego odbiornika USB lub interfejsu Bluetooth. Ponadto słuchawki posiadają dedykowane oprogramowanie SteelSeries GG, które pozwana na bardzo szczegółową personalizację sprzętu. Bardzo dobrze wypada również jakość dźwięku przestrzennego DTS: X 2.0, która pozwala na precyzyjną lokalizację przeciwników. Niestety podobnie jak w przypadku wielu słuchawek z wirtualizacją przestrzeni, również ten SteelSeries cierpi na problemy ze... Podczas testów doceniliśmy możliwość swobodnego połączenia słuchawek za pomocą dedykowanego odbiornika USB lub interfejsu Bluetooth. Ponadto słuchawki posiadają dedykowane oprogramowanie SteelSeries GG, które pozwana na bardzo szczegółową personalizację sprzętu. Bardzo dobrze wypada również jakość dźwięku przestrzennego DTS: X 2.0, która pozwala na precyzyjną lokalizację przeciwników. Niestety podobnie jak w przypadku wielu słuchawek z wirtualizacją przestrzeni, również ten SteelSeries cierpi na problemy ze... SteelSeries Arctis 9 Wireless - pełna recenzja » Zalety: dobra jakość wykonania

bluetooth i łączność radiowa

atrakcyjny dźwięk przestrzenny

DTS: X 2.0

chowany mikrofon

dobre oprogramowanie Wady: cena

niska uniwersalność

słabe właściwości w odsłuchu muzyki

Cooler Master MH670

Razer Opus X



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach Słuchawki Razer Opus X (RZ04-03760300-R3M1) 596 zł Ciekawa konstrukcja, skierowana przede wszystkim do graczy korzystających z urządzeń mobilnych. Razer Opus X w chwili pisania tego materiału są zupełną nowością na rynku. Dostępnośc słuchawek w sklepach jest wciąż mocno ograniczona. Wyróżnikiem modelu jest zestaw funkcji dedykowany mobilnym graczom. Oznacza to, że zamiast wbudowanej karty dźwiękowej czy mikrofonu na pałąku, otrzymujemu bardzo wydaje akumulatory oraz funkcję ANC. Jednocześnie jest to jeden z tańszych modeli bezprzewodowych w ofercie producenta. Widać to szczególnie po skromnej zawartości zestawu (sam przewód do ładowania) oraz jakości materiałów (tworzywa - zaledwie poprawnej jakości). Całe szczęście Razer nie oszczędzał na nausznikach, które okazują się miękkie i bardzo komfortowe. Pianka z pamięcią kształtu pozwala na wielogodzinne rozgrywki bez nadwyrężania uszu. Dobrze wypada również jakość oferowanego dźwięku. Satysfakcjonujących doznań doświadczymy zarówno w przypadku gier jak i odsłuchu muzyki. Na plus zaliczymy również akumulator zapewniający do 40 godzin zabawy (z wyłączonym ANC) oraz bardzo intuicyjną obsługę sprzętu. Wielu użytkowników może być rozczarowanych niską kompatybilnością sprzętu. Z Razer OpusX skorzystają... Wielu użytkowników może być rozczarowanych niską kompatybilnością sprzętu. Z Razer OpusX skorzystają... Razer Opus X - pełna recenzja » Zalety: ANC

dobre wykonanie

wygodne nauszniki

nawet 40 godzin pracy

dobra jakość dźwięku Wady: skromna kompatybilność

brak dźwięku przestrzennego

brak funkcji dla graczy

Creative Sound Blaster H6

Astro A10 Call of Duty



Ocena redakcji PCWorld.pl Aktualne ceny w sklepach Słuchawki ASTRO A10 Call of Duty Czarno-czerwone (PS/XBOX) 310 zł Słuchawki ASTRO A10 Call of Duty Czarno-czerwone (PS/XBOX) 310 zł Słuchawki ASTRO A10 Call of Duty Czarno-czerwone (PS/XBOX) 310 zł Podstawowy model w ofercie Astro, oferowany jest w kilku licencjonowanych wariantach wykończenia. Testowana przez nas wersja to gratka dla fanów Call of Duty. Nasze testy wskazują, że model A10 to ciekawie wyceniona i bardzo dobrze zaprojektowana propozycja. Obudowa wykonana z tworzywa, przewodowa konstrukcja i przymocowany na stałe mikrofon to elementy, które pozwoliły zaoferować bardzo solidne słuchawki w cenie poniżej 300 zł. Warto przy tym podkreślić, że wymienione oszczędności trudno określić mianem wad. Materiały cechują się bardzo dobrą jakością i odpornością na uszkodzenia, przewód jest długi i odpowiednio zabezpieczony, a złącze Jack zapewnia wzorową kompatybilność. Zastosowany mikrofon jest ergonomiczny i wygodny dzięki zastosowaniu elastycznego wysięgnika. Trochę szkoda, że 40 mm przetworniki zapewniają w tym wypadku wyłącznie dźwięk stereo. Brak interfejsu komunikacyjnego sprawia również, że użytkownicy nie mogą liczyć na dostęp do dedykowanej aplikacji. Jedyną możliwością regulacji parametrów jest pokrętło na przewodzie. Bardzo dobrze oceniamy natomiast brzmienie słuchawek w zakresie szczegółowości dźwięku. Nieco więcej oczekiwalibyśmy od mikrofonu - ten brzmi jedynie poprawnie. Astro A10 Call of Duty - pełna recenzja » Zalety: dobre wykonanie

spora uniwersalność

niezłe brzmienie

licencjonowane zdobienia Wady: słaby mikrofon

dźwięk jedynie stereo

brak oprogramowania

minimalne możliwości konfiguracji

Tronosmart GLARY



Ocena redakcji PCWorld.pl Jedna z najtańszych propozycji w segmencie modeli 7.1. Ciekawy wybór, chociaż niepozbawiony wad. Tronosmart GLARY to budżetowy model gamingowy. Całe szczęście, producent zdecydował się na oszczędności, które nie mają kluczowego wpływu na odbiór sprzętu. Bez wątpienia cięciu uległy koszty na opakowania (sprzęt otrzymujemy luźno wrzucony do kartonu). Zastosowane materiały to głównie tworzywa sztuczne i aluminium, ale ich jakość jest w pełni akceptowalna. Sprzęt dysponuje popularnymi udogodnieniami, ale w bardzo podstawowej wersji. Mamy więc tutaj pilot do sterowania dźwiękiem, który ma przy okazji absurdalnie duże rozmiary i został wykonany z twardego plastiku. GLARY mogą pochwalić się kolorowym podświetleniem LED - ale nie należy go mylić z pełnoprawnym RGB LED - to po prostu kilka, nieźle prezentujących się kolorowych diod. Obsługa standardu 7.1 jest odczuwalna, ale nie należy nastawiać się na iście kinowe doznania. Reprodukcja i szczegółowość dźwięków wypada dość słabo. Nie zachwyca również mikrofon oferujący zauważanie przytłumione dźwięki. Na plus należy ocenić dobrą komfort uzyskany przez duże, miękkie poduszki nauszników. Dodatkowo wygodę zwiększa wspomniany wcześniej pilot czy regulowany... Obsługa standardu 7.1 jest odczuwalna, ale nie należy nastawiać się na iście kinowe doznania. Reprodukcja i szczegółowość dźwięków wypada dość słabo. Nie zachwyca również mikrofon oferujący zauważanie przytłumione dźwięki. Na plus należy ocenić dobrą komfort uzyskany przez duże, miękkie poduszki nauszników. Dodatkowo wygodę zwiększa wspomniany wcześniej pilot czy regulowany... Tronosmart GLARY - pełna recenzja » Zalety: stosunek ceny do możliwości

dedykowane oprogramowanie

mikrofon z diodą aktywności

dźwięk w standardzie 7.1

kolorowe podświetlenie Wady: materiały słabej jakości

absurdalnie duży pilot

słaba szczegółowość dźwięków

przytłumiony mikrofon

tylko rok gwarancji

Genesis Radon 300