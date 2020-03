Tania drukarka do domu - jaka będzie najlepsza w 2020

Podstawowy model z oferty HP - wyposażony w skaner i moduł komunikacji bezprzewodowej.

Drukarka DeskJet 2620 to bez wątpienia jedno z najbardziej opłacalnych urządzeń na rynku. Wydając około 130 zł, otrzymujemy pełnoprawny, domowy kombajn. Urządzenie opracowano z myślą o wydruku maksymalnie 1000 str/mies. Jest to wartość, która okazuje się wystarczająca dla większości domowych zastosowań. Spory podajnik o pojemności 60 stron, pozwoli na ciągłe drukowanie większości dokumentów, prac domowych i notatek. Co istotne w tak niskiej cenie, do dyspozycji użytkownika oddano również skaner o rozdzielczości 1200 x 1200 dpi. Jeszcze większym zaskoczeniem jest dostępność wbudowanego modułu Wi-Fi, który pozwala na pracę z urządzeniem, bez konieczności korzystania z kabla USB. Model HP DeskJet 2620 to przedstawiciel dobrze znanej i cenionej serii urządzeń. W zestawie z drukarką otrzymamy od razu zestaw atramentów. Na rynku nie brakuje tanich zamienników materiałów eksploatacyjnych więc drukowanie nie powinno zrujnować naszego portfela.

HP DeskJet 2620 - pełna recenzja »