Tanie smartfony z dobrymi aparatami - jaki model wybrać [RANKING]

Spis treści

Zakup smartfona wbrew pozorom nie jest prostą czynnością. W chwili obecnej to właśnie smartfon jest naszym podstawowym urządzeniem, z którym praktycznie się nie rozstajemy. Najnowsze modele oferują coraz większą ilość funkcji oraz lepszą wydajność. Niestety wszystko to w połączeniu z pogonią za bezramkowym designem i jak najlepszymi podzespołami stale zwiększa cenę telefonów komórkowych. Jeszcze kilka lat temu flagowy smartfon kosztował nie więcej, niż 3000 zł. Teraz nowe modele nierzadko wyceniane są na 5000 zł i powyżej.

Przed zakupem urządzenia należy dokładnie przeanalizować, do czego będziemy wykorzystywać nasze urządzenie. W przeważającej większości przypadków zakup flagowca renomowanej firmy nie jest uzasadniony ekonomicznie. Na rynku pojawia się coraz więcej "budżetowych" flagowców, których ceny zaczynają się od około 2000 zł. To jednak mimo wszystko nadal bardzo dużo pieniędzy.

W tym miejscu płynnie przechodzimy do użytkowników smartfonów. Okazuje się, że przeciętny posiadacz telefonu komórkowego wcale nie zwraca uwagi na najnowsze, wydajne podzespoły oraz gigabajt pamięci operacyjnej. Przeważająca część typowych użytkowników potrzebuje płynnie działającego smartfona z obsługą najpopularniejszych aplikacji oraz z jak najlepszym aparatem fotograficznym.

Od kilku lat w statystykach widać, że coraz większa ilość konsumentów, którzy od lat wykonywali zdjęcia aparatami cyfrowymi, bezlusterkowcami czy nawet lustrzankami zamienia swój aparat na smartfon. Nawet w redakcji PCWorld bardzo często zdarza nam się wykonywać zdjęcia oraz nagrywać filmy właśnie z wykorzystaniem testowanych przez nas smartfonów.

W dzisiejszym rankingu wybieramy najlepsze tanie fotosmartfony, które dostępne są na rynku. Przed przejściem do konkretnych propozycji musimy sprecyzować naszą górną granicę cenową. Na potrzeby tego rankingu zakładamy, że tanimi fotosmartfonami są urządzenia kosztujące od 800 do 1500 zł. Niestety podstawowe modele smartfonów za kilkaset złotych nadal nie nadają się do robienia zdjęć.

Na szczęście mając w kieszeni około 1000 zł jesteśmy w stanie kupić urządzenie z przyzwoitym aparatem, który w połączeniu z darmowymi narzędziami do obróbki foto-wideo takimi, jak Adobe Lightroom czy Google Snapseed pozwoli wykonać zadowalające ujęcia.

Xiaomi Mi 9T

Huawei P40 Lite

Realme 6

Aktualne ceny w sklepach Smartfon Oppo Realme 5 Pro 8/128GB Green EU 6.3 Zielony 1 140 zł Realme 6 to ciekawy fotosmartfon. To również jeden z najtańszych telefonów z 90 Hz wyświetlaczem. Realme 6 to jeden z modeli debiutującej dopiero na polskim rynku marki Realme. Na rynku smartfon sprzedawany jest w kilku wersjach różniących się ilością pamięci operacyjnej oraz wbudowanej pamięci masowej. Topowa odmiana posiada aż 8 GB RAM'u oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Realme 6 podobnie, jak wiele innych smartfonów z 2020 roku posiada aż cztery aparaty umieszczone na plackach. Główny obiektyw charakteryzuje się rozdzielczością 64 MP oraz przysłoną f/1,8. Do pomocy ma on 8 MP obiektyw ultraszerokokątny z przysłoną f/2,3 oraz dwie 2 MP matryce - makro oraz do zdjeć portretowych. W przypadku tego smartfona nie otrzymamy teleobiektywu, ale możemy wykorzystać kadrowanie oraz 64 MP aparat główny. Z przodu w lewym, górnym rogu umieszczono 16 MP aparat do selfie z przysłoną f/2,0. Realme 6 potrafi nagrywać wideo w rozdzielczości 4K przy zachowaniu 30 klatek na sekundę. Po zmniejszeniu rozdzielczości do Full HD nagramy materiały w 120 klatkach na sekundę. Dodatkowo urządzenie posiada sprawnie działający tryb nocny nazwany przez producenta UltraNight. Wszystkie fotografie oraz filmy obejrzymy na... Wszystkie fotografie oraz filmy obejrzymy na... Realme 6 - pełna recenzja »

Huawei Y6p

Y6p pomimo niskiej ceny pozytywnie zaskakuje jakością zdjęć. To najlepszy, budżetowy fotosmartfon. Huawei Y6p to najnowszy przedstawiciel budżetowej serii chińskiego producenta. Model dedykowany jest młodzieży, dzięki czemu możemy liczyć na przyzwoite aparaty oraz niską cenę startową. Jakość zdjęć wykonywanych aparatem Huawei'a Y6p może pozytywnie zaskoczyć. Smartfon posiada trzy aparaty umieszczone na pleckach. Główny charakteryzuje się niewielką, jak na dzisiejsze standardy rozdzielczością 13 MP. Przysłona f/1,8 pozwala na wykonanie zadowalającej jakości zdjeć w gorszych warunkach oświetleniowych. Niestety w tak tanim smartfonie nie możemy liczyć na obecność trybu nocnego. Urządzenie posiada również 5 MP aparat ultraszerokokątny z przysłoną f/2,2 oraz 2 MP czujnik głębi. Z przodu w niewielkim wycięciu w ekranie w kształcie litery U umieszczono 8 MP aparat do selfie z przysłoną f/2,0. Huawei Y6p podobnie, jak droższy brat - P40 Lite potrafi nagrywać filmy w rozdzielczości Full HD przy zachowaniu 30 klatek na sekundę. Wykonane za pomocą Y6p zdjęcia obejrzymy na wyświetlaczu IPS LCD o przekątnej 6,3 cala. Rozdzielczość panelu to zaledwie HD+ - 1600 x 720 pikseli, ale to norma w tak tanim... Wykonane za pomocą Y6p zdjęcia obejrzymy na wyświetlaczu IPS LCD o przekątnej 6,3 cala. Rozdzielczość panelu to zaledwie HD+ - 1600 x 720 pikseli, ale to norma w tak tanim... Huawei Y6p - pełna recenzja »

Xiaomi Redmi Note 9 Pro