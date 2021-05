Mały, tani i prosty

Główną zaletą tego tableta jest to, że w każdej chwili może posłużyć jako nawigacja, ponieważ w zestawie użytkownicy dostają dostęp do map 47 krajów. Co ważne, jest on dość mały - przekątna ekranu wynosi tylko 7" (ok. 17 cm.), a więc zmieści się prawię wszędzie. Posiada też wbudowany moduł Wi-Fi, 16 GB pamięci wewnętrznej, 1 GB pamięci RAM i 2 Mpix w tylnym aparacie. Co prawda, parametry te nie zaskakują, ale taki tablet sprawdzi się w rękach tych, którzy potrzebują dodatkowego urządzenia, na przykład podczas wyjazdów, a nie chcą kupować drogich modeli.

