Tanie telewizory z Andoridem 2020/2021

Rynek telewizorów obecnie skupia się już praktycznie tylko i wyłącznie na zaawansowanych konstrukcjach wyposażonych w systemy Smart TV, które znacząco rozszerzają możliwości telewizorów. Na rynku znajdziemy trzy najpopularniejsze systemy operacyjne dla tego typu urządzeń - Tizen OS rozwijany przez Samsunga, WebOS, który instalowany jest na urządzeniach LG oraz Android TV dostępny na urządzeniach różnych producentów. Część firm rozwija także autorskie rozwiązania, ale oferują one mniejszą ilość funkcji i często są niedopracowane.

Xiaomi Mi TV 4S 55" z Android TV 9.0

Android TV to nic innego, jak system operacyjny, który doskonale znamy z naszych smartfonów, który został dostosowany do wyświetlania treści na dużym ekranie i obsługi za pośrednictwem pilota lub smartfona. Co ważne decydując się na konstrukcje z Android TV w zestawie otrzymujemy zintegrowanego Chromecast'a, który pozwala szybko i wygodnie przysyłać treści z naszego smartfona oraz komputera.

Obecnie na rynku znajdziemy telewizory wyposażone w dwie wersje systemu operacyjnego Android TV. Starsza - Android TV 9.0 wykorzystuje Androida 9.0 Pie i dostępna jest głównie na starszych telewizorach. Pod koniec 2019 roku Google udostępniło Android TV 10, który pojawił się jako aktualizacja dla niektórych telewizorów z Android TV 9.0. We wrześniu 2020 roku zaprezentowano Android TV 11, ale oprogramowanie to nie trafiło jeszcze do telewizorów. Stanie się to w przeciągu najbliższych miesięcy. Aktualizacje Android TV pojawiają się po kilku miesiącach od wprowadzenia nowej wersji Androida. Wszystko w związku z koniecznością dostosowania systemu do telewizorów.

Interfejs Android TV 9.0

Co ważne najtańsze telewizory z Androidem kosztują mniej, niż 1000 zł. Oczywiście trzeba pamiętać, że są to mocno budżetowe konstrukcje, które czasami nie posiadają nawet matrycy o rozdzielczości Full HD, ale pozwalają cieszyć się dostępne do Asystenta Google oraz mnóstwa aplikacji z Google Play. Lepiej jednak wydać trochę więcej. Za przyzwoity telewizor 4K w rozmiarze 50-55 cali z Android TV oraz sensownymi parametrami technicznymi zapłacimy mniej, niż 2000 zł.

W dzisiejszym rankingu pokazujemy tanie telewizory wyposażone w system operacyjny Android TV. Sprawdź, którymi modelami warto się zainteresować. Uwaga - ranking ułożony jest od najtańszego do najdroższego modelu.

Xiaomi L32M5-5ASP

Aktualne ceny w sklepach Telewizor XIAOMI LED L32M5-5ASP 790 zł Xiaomi Mi LED TV 4A 32" to jeden z najtańszych telewizorów z Android TV. Za 800 zł otrzymamy 32 calową matrycę o rozdzielczości 1366 x 768 pikseli, Android TV 9.0, 3 złącza HDMI i dwa porty USB. Nie zabrakło Wi-Fi oraz Bluetooth. Xiaomi niedawno zabrało się za produkcję telewizorów i szybko pokazało producentom, jak powinien wyglądać stosunek jakości do ceny. Xiaomi Mi LED TV 4A 32" to najmniejszy, najsłabszy oraz najtańszy telewizor w portfolio producenta. Jego cena wynosi obecnie 800 zł. Oznacza to, że telewizor od Xiaomi konkuruje z konstrukcjami mało znanych producentów. Telewizor XIAOMI LED L32M5-5ASP Xiaomi Mi LED TV 4A 32" to prosty telewizor dla mniej wymagających użytkowników, którzy nie zwracają uwagi na jakość obrazu. Na pokładzie znajdziemy 32 calową matrycę o rozdzielczości HD Ready (1366 x 768 pikseli) o jasności maksymalnej 220 cd/m2. Całość uzupełniają głośniki stereo DTS HD o mocy maksymalnej 10 W. Mi LED TV 4A 32 znany również jako Xiaomi LED L32M5-5ASP oferuje czterordzeniowy, 64 bitowy procesor, 1,5 GB pamięci operacyjnej oraz 8 GB wbudowanej pamięci masowej. Całość pracuje pod kontrolą Androida TV 9.0 z wbudowanym Chromecastem oraz Asystentem Google. Telewizor posiada 3 gniazda HDMI, 2 porty USB, gniazdo RJ-45 do przewodowego połączonenia z siecią, wejście kompozytowe, cyfrowe wyjście optyczne oraz złącze CI. Za łączność... Telewizor posiada 3 gniazda HDMI, 2 porty USB, gniazdo RJ-45 do przewodowego połączonenia z siecią, wejście kompozytowe, cyfrowe wyjście optyczne oraz złącze CI. Za łączność... Xiaomi L32M5-5ASP - pełna recenzja »

JVC LT-32VAF5000

Aktualne ceny w sklepach Telewizor JVC LED LT-32VAF5000 1 000 zł Telewizor JVC LED LT-32VAF5000 1 000 zł Telewizor JVC LED LT-32VAF5000 1 000 zł JVC LT-32VAF5000 to najtańszy telewizor z Android TV oraz matrycą o rozdzielczości Full HD. Za 1000 zł otrzymujemy 32 calowy wyświetlacz, 3 gniazda HDMI oraz 2 porty USB. JVC LT-32VAF5000 jest o 200 zł droższy od Xiaomi Mi TV 42 32", ale w zamian oferuje znacznie lepszą matrycę z podświetleniem Direct LED. Mowa o 32 calowym panelu o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) ze wsparciem dla materiałów HDR. JVC LT-32VAF5000 Telewizor pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android TV. Nie zabrakło obsługi Chromecasta oraz Asystenta Google. Co ważne JVC LT-32VAF5000 obsługuje technologię HDR 10, która pozwala wyświetlacz obrazy o większej rozpiętości tonalne, niż w przypadku klasycznych telewizorów. Za jakość dźwięku odpowiada technologia Dolby Audio Processing Enigine połączona z głośnikami stereo o mocy maksymalnej 12 W. Telewizor od JVC wyposażono również w funkcję PVR, która pozwala nagrywać programy i transmisje na pendrive lub dysk zewnętrzny. JVC LT-32VAF5000 pracuje pod kontrolą Androida TV 9.0, ale producent nie chwali się dokładną specyfikacja techniczną procesora oraz ilością wbudowanej pamięci operacyjnej oraz masowej. JVC LT-32VAF5000 - pełna recenzja »

TCL 40ES560

Aktualne ceny w sklepach Telewizor TCL LED 40ES560 1 200 zł TCL 40ES560 to jeden z najtańszych telewizorów z Android TV w ofercie tego producenta. Za około 1200 zł otrzymujemy 40 calową matrycę o rozdzielczości Full HD i zagęszczeniu pikseli na poziomie 200 ppi. TCL 40ES560 to budżetowy telewizor z Android TV w rozmiarze 40 cali. Konstrukcja ta świetnie sprawdzi się w sypialniach oraz niewielkich salonach. Za około 1200 zł otrzymujemy 40 calową matrycę o rozdzielczości Full HD i jasności maksymalnej na poziomie 270 cd/m2. Nie zabrakło wsparcia dla technologii HDR oraz głośników stereo o mocy maksymalnie 16 W ze wsparciem dla Dolby Digital Plus. TCL 40ES560 Za sprawne działanie systemu operacyjnego Android TV odpowiada czterordzeniowy procesor. Niestety producent nie udostępnia informacji o ilości wbudowanej pamięci operacyjnej oraz masowej. TCL 40ES560 posiada dostęp do Sklepu Play oraz wbudowanego Chromecasta. Na tylnej części obudowy znajdziemy 2 gniazda HDMI oraz 1 złącze USB. To wyposażenie gorsze, niż w tańszych konstrukcjach o przekątnej 32 cali. Do zakupu TCL 40ES560 zachęca gwarancja realizowana w formie Door to Door. TCL 40ES560 - pełna recenzja »

TCL 43P615

Aktualne ceny w sklepach TCL 43P615 1 319 zł 1 331 zł TCL 43P615 1 369 zł TCL Telewizor LED 43 cale 43P615 1 399 zł TCL Telewizor LED 43 cale 43P615 1 399 zł TCL 43P615 to najtańszy w naszym rankingu telewizor z Androidem TV oraz matrycą o rozdzielczości 4K UHD. Wersja 43 calowa kosztuje nieco ponad 1300 zł. TCL 43P615 to jeden z najtańszych telewizorów na rynku, który pozwala cieszyć się Androidem TV oraz umożliwia oglądanie filmów i seriali w rozdzielczości 4K UHD wraz z HDR. Na pokładzie znajdziemy 43 calową matrycę o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli o jasności 300 cd/m3 z obsługą HDR10 oraz lokalnego przyciemniania stref. Producent deklaruje, że czas reakcji wynosi 6,5 ms. TCL 43P615 Telewizor z serii P615 charakteryzuje się atrakcyjny designem i niewielkimi ramkami, które spotykamy w znacznie droższych konstrukcjach. Za przetwarzanie danych i obsługę systemu operacyjnego Android TV odpowiada czterordzeniowy procesor. Telewizor posiada wbudowany moduł Wi-Fi oraz Bluetooth, a także Chromecasta. Producent nie zapomniał również o technologii DLNA pozwalającej na strumieniowe przesyłanie multimediów z urządzeń, które nie obsługują Chromecasta. TCL 43P615 posiada szereg technologii, które poprawiają jakość wyświetlanego obrazu. Mowa o 10 bitowym panelu, upscallerowi do rozdzielczości 4K oraz systemie redukcji szumów. Za dźwięk odpowiada technologia Dolby AC-4 oraz Dolby Digital. Nie zabrakło... Za dźwięk odpowiada technologia Dolby AC-4 oraz Dolby Digital. Nie zabrakło... TCL 43P615 - pełna recenzja »

Sharp 50BL2EA

Aktualne ceny w sklepach Sharp 50BL2EA 1 649 zł Sharp 50BL2EA 1 649 zł Sharp 50BL2EA to przystępny cenowo telewizor o przekątnej 50 cali i rozdzielczości 4K UHD z Android TV i HDR oraz co ciekawe wbudowanym czytnikiem kart pamięci w formacie SD. Sharp 50BL2EA to jeden z tańszych telewizorów tego producenta z preinstalowany systemem operacyjnym Android TV. Wyposażono go w 50 calową matrycę o rozdzielczości 4K UHD 3840 x 2160 pikseli ze wsparciem dla HDR 10 oraz HLG. Podświetlenie matrycy to system Direct LED, który pozwala uzyskać bardziej równomierne podświetlenie panelu. Sharp 50BL2EA Telewizor wyposażono w głośniki stereo o mocy maksymalnej 20 W, które sygnowane są logo firmy Harman Kardon. Sharp 50BL2EA wspiera technologie Dolby Audio, Dolby Digital Plus, DTS 2.0, DTS HD oraz DTS Virtual X. Sharp 50BL2EA pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android TV 9.0. Wyposażono go w Chromecasta oraz oraz Asystenta Google. Producent dołączył także autorską technologię Aquos Link pozwalająca na sprawne przełączenie się pomiędzy podpiętymi urządzeniami. Cechą charakterystyczną telewizora jest obecność czytnika kart pamięci w formacie SD, który pozwala szybko przeglądać zdjęcia z aparatu lub kamery. Sharp 50BL2EA posiada cztery złącza HDMI oraz aż trzy porty USB. Pozwalają one na podpięcie klawiatury, myszy oraz dysku zewnętrznego. W takiej konfiguracji... Sharp 50BL2EA posiada cztery złącza HDMI oraz aż trzy porty USB. Pozwalają one na podpięcie klawiatury, myszy oraz dysku zewnętrznego. W takiej konfiguracji... Sharp 50BL2EA - pełna recenzja »

Xiaomi Mi LED TV 4S 55"