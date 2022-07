Spis treści

Do końca czerwca 2022 roku dojdzie w Polsce do zmiany standardu nadawania cyfrowej telewizji naziemnej. Wówczas bezpowrotnie pożegnamy wysłużone już rozwiązanie DVB-T, a jego miejsce zastąpi DVB-T2.

DVB-T2/HEVC – kiedy zadebiutuje nowy standard? Harmonogram zmian

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo Cyfryzacji, wdrażanie standardu DVB-T2 z kodekiem HEVC podzielone zostało na 4 etapy. Pierwsza dwa mamy już za sobą. Ostatecznie, do 27 czerwca 2022 roku cała Polska ma przejść na nowy standard. Poniżej możesz sprawdzić, kiedy DVB-T2 będzie dostępne w twojej okolicy.

Etap I (28 marca) – południowo-zachodnia część kraju (województwa: lubuskie, dolnośląskie)

– południowo-zachodnia część kraju (województwa: lubuskie, dolnośląskie) Etap II (25 kwietnia) – północno-zachodnia część kraju (województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie)

– północno-zachodnia część kraju (województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie) Etap III (23 maja) – południowy-wschodnia część kraju (województwa: łódzkie, świętokrzyskie, śląskie, opolskie, małopolskie i podkarpackie)

– południowy-wschodnia część kraju (województwa: łódzkie, świętokrzyskie, śląskie, opolskie, małopolskie i podkarpackie) Etap IV (27 czerwca) – północno-wschodnia część kraju (województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i lubelskie)

DVBT-2 w Polsce

DVB-T2 – co się zmieni?

DVB-T2 to nowy standard telewizji naziemnej, który zastąpi w Polsce wysłużony już DVB-T. Co zyskamy po przejściu na DVB-T2? Przede wszystkim wszystkim znacznie lepszą jakość wyświetlanych treści. Odbierane programy telewizyjne będą charakteryzować się znacznie lepszą jakości niż dotychczas. Co istotne, dotyczy to zarówno obrazu, jak i dźwięku. Filmy, seriale, programy czy widowiska sportowe w 4K z wyjątków staną się standardem. Co więcej, standard DVB-T2 sprawi, że w ramach cyfrowej telewizji naziemnej dostępnych będzie więcej kanałów.

DVB-T2 – dekoder czy telewizor?

Niestety, wejście standardu DVB-T2 oznacza, że wiele osób będzie zmuszonych do wymiany swoich telewizorów bądź dekoderów. Najtańszym sposobem na wejście w nową generację cyfrowej telewizji naziemnej będzie zatem zakup dekodera, co w większości wypadków wiąże się z wydatkiem nie przekraczającym 200 złotych. Nabycie nowego telewizora to już znacznie większa inwestycja, która jednak może się opłacić.

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że dekoder nie sprawi, iż nasz wysłużony już telewizor w cudowny sposób zacznie wyświetlać obraz w lepszej jakości. Oznacza to, że choć koszta, które poniesiemy przy jego zakupie będą stosunkowo niskie, to nie pozwolą nam w pełni cieszyć się nowym rozwiązaniami DVB-T2. Jeśli chcecie faktycznie „poczuć różnicę”, to zakup nowego telewizora może okazać się koniecznością. Wbrew pozorom, nabycie ciekawego modelu, który posłuży wam przez lata nie wiąże się już z koniecznością wydania małej fortuny. Na rynku znajduje się bowiem wiele ciekawych modeli telewizorów, które nie zrujnują waszego budżetu, a przy tym zapewnią wam wysoką jakość wyświetlanych treści. Pamiętaj też, że możesz skorzystać z rządowego programu dofinansowania o wysokości 250 zł do zakupu telewizora lub 100 zł do dekodera. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Poniżej przedstawiamy wam ciekawe i tanie telewizory 4K ze wsparciem DVB-T2/HEVC, które możecie obecnie dostać w polskich sklepach.

Najlepsze, tanie telewizory 4K ze wsparciem DVB-T2/HEVC

Promocja LG 43UP78003LB LG to jeden z najpopularniejszych producentów telewizorów na świecie. Nic zatem dziwnego, że na naszej liście znajdziecie więcej niż jeden model od koreańskiej firmy. Pierwszy z nich to LG 43UP78003LB – jeden z najlepszych telewizorów w swoim przedziale cenowym. Aktualnie w najlepszej cenie kupicie go w sklepie Media Markt - KLIKNIJ I KUP NAJTANIEJ. Model ten gwarantuje wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4K na 43-calowym ekranie. Częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 50 Hz (z technologią Tru Motion 60 Hz) sprawi, że sprawdzi się on nie tylko podczas oglądania ulubionych seriali czy filmów, ale również podczas grania. Funkcje smart w LG 43UP78003LB zapewniają dostęp do licznych serwisów streamingowych, w tym m.in.: Netflix czy Apple TV. Specyfikację urządzenia uzupełniają: system dźwięku przestrzennego Dolby Digital z głośnikami o mocy 20 W. Najważniejsze cechy: Przekątna ekranu: 43-cale

Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli (4K)

Proporcje: 16:9

Częstotliwość odświeżania obrazu: 50 Hz (z technologią Tru Motion 60 Hz)

Rodzaj matrycy: LED

Smart TV: Tak

Tuner: DVB-S2, DVB-C, DVB-T2

Łączność: 2 x HDMI 2.0, USB, Ethernet, cyfrowe wyjście optyczne

Głośniki: 2 (20W)

Technologia HDR10 Pro, Tryb HgiG LG 43UP78003LB - pełna recenzja »

JVC LT-43VA7110

JVC LT-43VA7110 (fot. JVC)

JVC LT-43VA7110 to budżetowa konstrukcja, która zaskakuje jakością wykonania i możliwościami. Oprócz eleganckiego, minimalistycznego designu, telewizor ten oferuje ekran LED o przekątnej wynoszącej 43-cale, rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli (4K) i częstotliwości odświeżania na poziomie 50 Hz. Warto też zwrócić uwagę na obecność zaawansowanej technologii HDR – Dolby Vision, która znacząco poprawia wyświetlany obraz, a to dzięki temu, iż automatycznie dostosowuje jasność, kolor i kontrast dla każdej sceny z osobna. Jak przystało na Smart TV, JVC LT-43VA7110 umożliwi nam łatwy i intuicyjny dostęp do najpopularniejszych serwisów VOD, jak: Netflix, HBO Max, CDA czy Amazon Prime Video. Dzięki 6 skonfigurowanym trybom obrazu można błyskawicznie dostosować ustawienia telewizora to oglądanych treści. Na uwagę zasługuje również bogata ilość złączy, w tym 4 wejścia HDMI, 2 x USB, Ethernet czy cyfrowe wyjście optyczne.

Najważniejsze cechy:

Przekątna ekranu: 43-cale

Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli (4K)

Proporcje: 16:9

Częstotliwość odświeżania obrazu: 50 Hz

Rodzaj matrycy: LED

Smart TV: Tak

Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2/HEVC/H.265

Łączność: 4 x HDMI 2.0, 2 x USB, Ethernet, cyfrowe wyjście optyczne

Głośniki: 2 (20W)

HDR Dolby Vision

Aktualne ceny w sklepach Telewizor JVC LT-43VA7110 43" LED 4K Android TV Dolby Vision DVB-T2/HEVC/H.265 1 600 zł

Hisense 43A7100F

Hisense 43A7100F (fot. Hisense)

Marka Hisense choć nie należy do najpopularniejszych w naszym kraju, to należy do grona najstarszych producentów RTV/AGD na świecie. Producent już od ponad 50 lat dostarcza na rynek nowoczesne i atrakcyjne cenowo urządzenia. Telewizor Hisense 43A7100F znakomicie sprawdzi się w każdym salonie, a to za sprawą eleganckiego, bezramkowego designu. Jeśli natomiast chodzi o specyfikację to model ten również nie ma się czego wstydzić. Hisense 43A7100F oferuje ekran o przekątnej wynoszącej 43-cale, rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 50 Hz. Urządzenie wyposażone w matrycę LED wspiera dodatkowo technologię HDR. Z kolei o odpowiednią jakość audio zadba system dźwięku przestrzennego - DTS Virtual X, który może liczyć na wsparcie dwóch głośników o łącznej mocy 14W.

Najważniejsze cechy:

Przekątna ekranu: 43-cale

Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli (4K)

Proporcje: 16:9

Częstotliwość odświeżania obrazu: 50 Hz

Rodzaj matrycy: LED

Smart TV: Tak

Tuner: DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2

Łączność: 3 x HDMI 2.0, 2 x USB, Ethernet, cyfrowe wyjście optyczne

Głośniki: 2 (14W)

HDR

Aktualne ceny w sklepach Telewizor HISENSE 43A7100F 43" LED 4K DVB-T2/HEVC/H.265 1 489 zł

Xiaomi Mi TV P1 (L43M6-6AEU)

Xiaomi P1 L43M6-6AEU (fot. Xiaomi)

Marki Xiaomi nie trzeba już chyba nikomu przedstawiać. Jeden z najpopularniejszych producentów smartfonów na świecie od kilku lat inwestuje również w technologie związane z telewizorami. Model Xiaomi Mi TV P1 znakomita propozycja dla osób, które chcą korzystać z najnowszych rozwiązań technologicznych i jednocześnie nie rujnować swojego budżetu kupnem nowego telewizora. Xiaomi Mi TV P1 posiada właściwie wszystko czego możemy oczekiwać od współczesnego odbiornika TV – rozdzielczość 4K, HDR (w tym Dolby Vision), wsparcie technologii Dolby Audio, sterowanie głosowe, a także rozbudowane funkcje smart. Niemal pozbawiony ramek ekran, o przekątnej 43-cale zapewni przyjemny odbiór treści. Dodatkowo, sympatycy platform Netflix i Amazon Prime będą mogli skorzystać z ułatwionego dostępu do najważniejszych funkcji dzięki dedykowanym przyciskom szybkiego dostępu na pilocie.

Najważniejsze cechy:

Przekątna ekranu: 43-cale

Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli (4K)

Proporcje: 16:9

Częstotliwość odświeżania obrazu: 50 Hz

Rodzaj matrycy: LED

Smart TV: Tak

Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-S, DVB-T2

Łączność: 3 x HDMI 2.0, 2 x USB, Ethernet, cyfrowe wyjście optyczne

Głośniki: 2 (20W)

HDR

Aktualne ceny w sklepach Telewizor XIAOMI P1 L43M6-6AEU 43" LED Android TV Dolby Vision HDMI 2.1... 1 649 zł

TCL 43P725

TCL 43P725 (fot. TCL)

Mogłoby się wydawać, że tanie i dobre nigdy nie idzie w parze. Telewizor TCL z serii P72 udowadnia jednak, że jest inaczej. Pierwsze na co zwrócicie uwagę do solidna i elegancka budowa, na którą składa się metalowa konstrukcja z bezramkowym designem. Prawdziwa magia tkwi jednak we wnętrzu TCL 43P725. Specyfikacja urządzenia zawstydza bowiem znacznie droższe modele konkurencyjnych firm. Na co możemy dokładnie liczyć? Przede wszystkim na 43-calowy ekran LED o rozdzielczości 4K ze wsparciem dla technologii HDR Pro. Częstotliwość odświeżania ekranu na poziomie 50 Hz ze wsparciem Funkcja Motion Clarity i Picture Performance Index 2200 sprawi, że również gracze docenią możliwości TCL 43P725. Co więcej, specjalnie z myślą o sympatykach gamingu telewizor marki TCL wyposażono w HDMI 2.1 oraz ALMM (Auto Low Latency Mode) co znacząco wpływa na płynność rozgrywki. Warto podkreślić, że opóźnienie Input lag w tym modelu wynosi zaledwie 15 ms!

TCL 43P725 korzysta z najnowszych rozwiązań i technologii nie tylko w kwestii poprawy jakości wyświetlanego obrazu, ale również odtwarzanego dźwięku. Producent zadbał o obecność takich technologii jak Dolby Vision i Dolby Atmos. TCL z serii P72 to nie tylko Smart TV, ale również Android TV. Oznacza to, że możecie liczyć zarówno na łatwy dostęp do licznych aplikacji i serwisów VOD, jak choćby Netflix, Amazon Prime Video czy You Tube, jak i na możliwość obsługi za pomocą głosu. Będąc już przy sterowaniu głosowym, warto dodać, że TCL 43P725 może korzystać również z pomocy rozwiązania Amazon Alexa. TCL 43P725 to bez wątpienia jeden z najlepszych telewizorów na rynku w swoim przedziale cenowym.

Najważniejsze cechy:

Przekątna ekranu: 43-cale

Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli (4K)

Proporcje: 16:9

Częstotliwość odświeżania obrazu: 50 Hz (z technologią Picture Performance Index 2200)

Rodzaj matrycy: LED

Smart TV: Tak

Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265

Łączność: 3 x HDMI 2.0, 2 x USB, Ethernet, cyfrowe wyjście optyczne

Głośniki: 2 (24W)

HDR Pro, Dolby Vision, Dolby Atmos, Amazon Alexa, Android TV

Samsung UE43AU8002K

Samsung UE43AU8002K (fot. Samsung)

W naszym zestawieniu nie mogło oczywiście zabraknąć telewizora marki Samsung. Koreański producent od lat jest jednym z najpopularniejszych na polskim rynku. Zawdzięcza to m.in. bogatemu portfolio urządzeń, które dopasowane są do potrzeb użytkowników. Model Samsung UE43AU8002K wyposażono w ekran o przekątnej 43-cala i rozdzielczości 4K. Na uwagę zasługuje również częstotliwość odświeżania na poziomie 60 Hz, co z całą pewnością ucieszy nie tylko sympatyków kina czy sportu, ale również graczy. Jak przystało na nowoczesny telewizor, w Samsung UE43AU8002K nie mogło również zabraknąć wsparcia dla technologii HDR10+ oraz zaawansowanego systemu dźwięku przestrzennego – Dolby Digital Plus. Za dobrą jakość audio odpowiadają również 2 głośniki o łącznej mocy 20W i funkcja Q-Symphony, która pozwala zsynchronizować dźwięk z zewnętrznym odbiornikiem np. soundbarem. Pomimo niskiej ceny, w telewizorze koreańskiego producenta nie zabrakło również licznych funkcji „Smart”, które pozwalają m.in. na łatwy dostęp do najpopularniejszych serwisów VOD na rynku, jak choćby: Netflix czy HBO Max.

Najważniejsze cechy:

Przekątna ekranu: 43-cale

Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli (4K)

Proporcje: 16:9

Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz

Rodzaj matrycy: LED

Smart TV: Tak

Tuner: DVB-C, DVB-T2

Łączność: 3 x HDMI 2.0, 2 x USB, Ethernet, cyfrowe wyjście optyczne

Głośniki: 2 (20W)

HDR10+

Philips 43PUS7956

Philips 43PUS7956 (fot. Philips)

Philips 43PUS7956 to telewizor, który pozytywnie zaskakuje zarówno pod względem designu i jakości wykonania, jak również specyfikacji. Minimalistyczny, niemal bezramkowy wygląd sprawia, że model ten będzie ozdobą każdego salonu. Dodatkowo, autorska technologia Ambilight potęguje doznania podczas oglądania TV. Na Ambilight składają się inteligentne diody LED rozmieszczone wokół telewizora, zmieniające kolor podświetlenia, dostosowując parametry do obrazu wyświetlanego na ekranie. Philips 43PUS7956 to jednak nie tylko atrakcyjny wygląd. Telewizor wyposażono w 43-calowy ekran o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Nie zabrakło również wsparcia dla technologi HDR10. Przy czym warto dodać, że producent zadbał o obecność najnowszych technologii w postaci Dolby Vision i Dolby Atmos. Miłym dodatkiem jest również system operacyjny Android i funkcje Smart, które dodatkowo poszerzają możliwości telewizora. Specyfikację Philips 43PUS7956 uzupełnia bogata liczba złączy (m.in. 4 x HDMI, 2 x USB), która umożliwi jednoczesne podłączenie wielu urządzeń do telewizora

Najważniejsze cechy:

Przekątna ekranu: 43-cale

Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli (4K)

Proporcje: 16:9

Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz

Rodzaj matrycy: LED

Smart TV: Tak

Tuner: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2

Łączność: 4 x HDMI 2.0, 2 x USB, Ethernet, cyfrowe wyjście optyczne

Głośniki: 2 (20W)

HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos, Android TV

LG 50NANO753PR

LG 50NANO753PR (fot. LG)

Pora na kolejny model TV od LG - LG 50NANO753PR, to 50-calowy telewizor o rozdzielczości 4K, którego cena i możliwości z pewnością was zaskoczą. Koreański producent wyposażył swój sprzęt w technologię Nano Cell, która sprawia, że wszystkie barwy obrazu są bardziej naturalne i żywe. Dodatkowo możemy liczyć na HDR10 i tryb „Filmmaker Mode”, który poprawia doznania podczas oglądania ulubionych filmów bądź seriali. Z kolei graczy z całą pewnością ucieszy funkcja Game Optimizer, która zawiera kilka predefiniowanych ustawień obrazu dopasowanych do poszczególnych gatunków gier: FPS, RPG oraz RTS i pozwala na ich szybką i łatwą zmianę. Oczywiście, w LG 50NANO753PR nie zabrakło również funkcji Smart, które m.in. pozwolą na łatwy dostęp do popularnych serwisów streamingowych jak: Amazon Prime Video, Apple TV, HBO Max czy Netflix.

Najważniejsze cechy:

Przekątna ekranu: 43-cale

Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli (4K)

Proporcje: 16:9

Częstotliwość odświeżania obrazu: 50 Hz

Rodzaj matrycy: LED

Smart TV: Tak

Tuner: DVB-T, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-T2

Łączność: 3 x HDMI 2.0, 2 x USB, Ethernet, cyfrowe wyjście optyczne

Głośniki: 2 (20W)

HDR10

Aktualne ceny w sklepach Telewizor LG 50NANO753PR 50" LED 4K WebOS DVB-T2/HEVC/H.265 1 899 zł

Samsung UE43TU7022K

Samsung UE43TU7022K (fot. Samsung)

Jeśli szukacie nowoczesnego, efektownego i eleganckiego telewizora, a przy tym nie chcecie zrujnować swojego budżetu to warto zwrócić swoją uwagę na Samsung UE43TU7022K. Wyświetlacz o przekątnej 43-cali i rozdzielczości 4K otoczony jest cienkimi ramkami z każdej strony, co sprawia, że wyświetlane treści niemal "wylewają" się z ekranu. Telewizor wyposażono również w procesor Crystal 4K, który dzięki specjalnym rozwiązaniom jest w stanie znacząco poprawić wyświetlany obraz, a w szczególności kolory. Producent zadbał również o wsparcie technologii HDR10+. To jednak nie koniec, częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 50 Hz z technologią Picture Quality Index 2000 i funkcją Game Enhancer sprawią, że z telewizora Samsung UE43TU7022K z powodzeniem mogą korzystać również gracze. "Game Enhancer" zapewni niski "Input Lag" i sprawi, że dynamiczne treści wyświetlane na ekranie będą płynne i bez zakłóceń.

Najważniejsze cechy: