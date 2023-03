Spis treści

Muzyka towarzyszy nam bardzo często. Jest to i dobry sposób na spędzenie chwili wolnego czasu, jak i element pozwalający na lepsze skupienie się na wykonywanym zadaniu. Ze względu na to słuchawki mogą być świetnym pomysłem na prezent. Ucieszy się z nich praktycznie każdy i można je wykorzystywać w wielu sytuacjach.

Słuchawki - szczególnie te najpopularniejsze teraz, bezprzewodowe modele douszne - sprawdzą się w wielu sytuacjach. Są świetne do pracy, kiedy potrzebujemy skupić się na naszym zadaniu w towarzystwie ulubionego wykonawcy. Idealnie też dadzą radę na siłowni, gdy będziemy ćwiczyć do rytmu ulubionych przebojów. Oczywiście sprawdzą się też w domu, szczególnie w sytuacji, gdy chcemy na chwilę odciąć się od hałasów i zagłębić w ulubione nuty.

Jest to też idealny pomysł na prezent na różne okazje. Nie jest to sprzęt tylko dla fanów muzyki - przenośne, poręczne słuchawki przydadzą się także osobom, które są wciągnięte w słuchanie podcastów. Jednak nawet to nie jest ostateczne zastosowanie słuchawek, gdyż wiele osób - szczególnie ostatnio - coraz bardziej przekonuje się do słuchania audiobooków czy też po prostu wygłuszania innych dźwięków dzięki możliwościom aktywnej redukcji szumów. Właśnie ze względu na tę wielość zastosowań, słuchawki będą idealnym prezentem dla każdego i na każą okazję.

Przedstawiamy najlepsze słuchawki, które idealnie zaspokoją potrzeby każdego obdarowanego - i to w różnych budżetach. Aby ułatwić wybór, uporządkowaliśmy nasze zestawienie według cen słuchawek - są one ustawione od tych najtańszych, do najdroższych.

Najlepsze słuchawki do 100 zł

Xiaomi Earbuds Basic 2

Najtańsza propozycja Xiaomi daje sobie świetnie radę w każdych warunkach. Dostajemy tutaj około 16h działania sprzętu, a do tego łatwe parowanie z telefonem i relatywnie świetną jakość dźwięku. Idealny prezent dla osób, które nie mogą przekonać się do wejścia w świat bezprzewodowego słuchania.

realme Buds Q2 TWS

Realme stworzyło ciekawe słuchawki, które wyglądają naprawdę dobrze, grają świetnie i jeszcze na dodatek kosztują bardzo mało! Na jednym ładowaniu możemy słuchać muzyki nawet 20 godzin, a to wszystko w fajnym, sportowym stylu - czego chcieć więcej?

Najlepsze słuchawki do 250 zł

Nokia Power Earbuds Lite

Nokia stara się zawojować rynek słuchawek bezprzewodowych bardzo interesującymi propozycjami. Power Earbuds Lite to naprawdę sprawne słuchawki, które w dobrej cenie oferują nawet 35 godzin słuchania na jednym ładowaniu! Do tego możemy przez nie obsługiwać asystenta Google, są wodoodporne, nie muszą też się wstydzić jakości swojego dźwięku!

Jabra Elite 2

Jabra to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek jeśli chodzi o słuchawki bezprzewodowe ze średniej półki. Stosunek ceny do jakości tego sprzętu grającego jest niesamowity - szczególnie jeśli chodzi o samą jakość dźwięku. Elite 2 zapewniają do 21 godzin słuchania muzyki na jednym ładowaniu, do tego obsługę asystentów głosowych i szybkie ładowanie.

Najlepsze słuchawki do 500 zł

Samsung Galaxy Buds Live

Samsung już od kilku lat z powodzeniem tworzy ciekawe słuchawki bezprzewodowe. Jednak bez wątpienia najbardziej interesującym modelem są Galaxy Buds Live - czyli półotwarte słuchawki douszne. Dzięki takiej konstrukcji zyskujemy szeroki zakres dźwięku, ale nie tracimy na wyciszeniu, gdyż są one wyposażone w aktywną redukcję szumów. Do tego dochodzi jeszcze 21 godzin pracy na baterii i świetna jakość dźwięku - czego tu nie lubić!

Marshall Minor III

To propozycja dla fanów ciężkich brzmień i klasycznego wyglądu. Weteran muzyczny Marshall proponuje naprawdę interesujące słuchawki douszne, które nawiązują swoim wyglądem do wyposażenia studyjnego tej firmy. Oczywiście poza wyglądem dostajemy też świetny dźwięk nastawiony na cięższe brzmienia, a także do 25 godzin słuchania na jednym ładowaniu.

Samsung Galaxy Buds 2

Z drugą generacją Galaxy Budsów Samsung rozbił bank. Nie dość, że słuchawki oferują świetną jakość dźwięku, dobrą baterię i bardzo intuicyjne starowanie, to jeszcze Samsungowi udało się w nich umieścić świetnie działającą aktywną redukcję szumów. Dzięki temu w całkiem przystępnej cenie dostajemy praktycznie kompletny zestaw funkcji dla każdego fana słuchawek TWS - zbalansowany dźwięki i wiele różnych funkcjonalności, dzięki którym każdy gatunek muzyki będzie brzmiał świetnie, bez zbyt mocno podkręconych basów czy przesterowanych trebli.

Najlepsze słuchawki, gdy cena nie gra roli

Sony WF-1000XM4

Klasyczne już słuchawki Sony o jak zwykle ciężkiej do zapamiętania nazwie. Japońska firma przyzwyczaiła nas już do najwyższej jakości swoich słuchawek, a XM4 tylko potwierdzają to stwierdzenie. Świetna aktywna redukcja szumów, do 24 godzin działania, a także nieasamowity dźwięk i intrygujący wygląd - mało kto robi słuchawki douszne lepiej niż Sony.

Apple AirPods Pro II

Apple dopiero co zaprezentowało swoje najnowsze słuchawki AirPods Pro II, a już są na szczycie wielu list najlepszych sprzętów grających. Nie bez przyczyny - oferują niesamowitą jakość dźwięku, świetną aktywną redukcję szumów i aż do 30 godzin działania na baterii. Jeżeli pieniądze nie grają roli, a korzystacie z ekosystemu Apple - trudno wybrać lepiej niż nowe AirPodsy Pro.