Muzyka towarzyszy nam bardzo często. Jest to i dobry sposób na spędzenie chwili wolnego czasu, jak i element pozwalający na lepsze skupienie się na wykonywanym zadaniu. Ze względu na to słuchawki mogą być świetnym pomysłem na prezent. Ucieszy się z nich praktycznie każdy i można je wykorzystywać w wielu sytuacjach.

Słuchawki - szczególnie te najpopularniejsze teraz, bazrzewodowe modele douszne - sprawdzą się w wielu sytuacjach. Są świetne do pracy, kiedy potrzebujemy skupić się na naszym zadaniu w towarzystwie ulubionego wykoanwcy. Idealnie też dadzą radę na siłowni, gdy będziemy ćwiczyć do rytmu ulubionych przebojów. Oczywiście sprawdzą się też w domu, szczególnie w sytuacji, gdy chcemy na chwilę odciąć się od hałasów i zagłębić w ulubione nuty.

Przedstawiamy najlepsze słuchawki, które idealnie zaspokoją potrzeby każdego obdarowanego - i to w różnych budżetach. Aby ułatwić wybór, uporządkowaliśmy nasze zestawienie według cen słuchawek - są one ustawione od tych najtańszych, do najdroższych.

Najlepsze słuchawki do 100 zł

Xiaomi Earbuds Basic 2

Najtańsza propozycja Xiaomi daje sobie świetnie radę w każdych warunkach. Dostajemy tutaj około 16h działania sprzętu, a do tego łatwe parowanie z telefonem i relatywnie świetną jakość dźwięku. Idealny prezent dla osób, które nie mogą przekonać się do wejścia w świat bezprzewodowego słuchania.

realme Buds Q2 TWS

Realme stworzyło ciekawe słuchawki, które wyglądają naprawdę dobrze, grają świetnie i jeszcze na dodatek kosztują bardzo mało! Na jednym łądowaniu możemy słuchawć muzyki nawet 20 godzin, a to wszystko w fajnym, sportowym stylu - czego chcieć więcej?

Najlepsze słuchawki do 250 zł

Nokia Power Earbuds Lite

Nokia stara się zawojować rynek słuchawek bezprzewodowych bardzo interesującymi propozycjami. Power Earbuds Lite to naprawdę sprawne słuchawki, które w dobrej cenie oferują nawet 35 godzin słuchania na jednym ładowaniu! Do tego możemy przez nie obsługiwać asystenta Google, są wodoodporne, nie muszą też się wstydzić jakości swojego dźwięku!

Jabra Elite 2

Jabra to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek jeśli chodzi o słuchawki bezprzewodowe ze średniej półki. Stosunek ceny do jakości tego sprzętu grającego jest niesamowity - szczególnie jeśli chodzi o samą jakość dźwięku. Elite 2 zapewniają do 21 godzin słuchania muzyki na jednym ładowaniu, do tego obsługę asystentów głosowych i szybkie ładowanie.

Najlepsze słuchawki do 500 zł

Samsung Galaxy Buds Live

Samsung już od kilku lat z powoddzeniem tworzy ciekawe słuchawki bezprzewodowe. Jednak bez wątpienia najbardziej interesującym modelem są Galaxy Buds Live - czyli półotwarte słuchawki douszne. Dzięki takiej konstrukcji zyskujemy szeroki zakres dźwięku, ale nie tracimy na wyciszeniu, gdyż są one wyposażone w aktywną redukcję szumów. Do tego dochodzi jeszcze 21 godzin pracy na baterii i świetna jakość dźwięku - czego tu nie lubić!

Marshall Minor III

To propozycja dla fanów ciężkich brzmień i klasycznego wyglądu. Weteran muzyczny Marshall proponuje naprawdę interesujące słuchawki douszne, które nawiązują swoim wyglądem do wyposażenia studyjnego tej firmy. Oczywiście poza wyglądem dostajemy też świetny dźwięk nastawiony na cięższe brzmienia, a także do 25 godzin słuchawnia na jednym ładowaniu.

Najlepsze słuchawki gdy cena nie gra roli

Sony WF-1000XM4

Klasyczne już słuchawki Sony o jak zwykle ciężkiej do zapamiętania nazwie. Japońska firma przyzwyczaiła nas już do najwyższej jakości swoich słuchawek, a XM4 tylko potweirdzają to stwierdzenie. Świetna aktywna redukcja szumów, do 24 godzin działania, a także nieasamowity dźwięk i intrygujący wygląd - mało kto robi słuchawki douszne lepiej niż Sony.

Apple AirPods Pro II

Apple dopiero co zaprezentowało swoje najnowsze słuchawki AirPods Pro II, a już są na szczyciwe wielu list najlepszych sprzętów grających. Nie bez przyczyny - oferują niesamowitą jakość dźwięku, świetną aktywną redukcję szumów i aż do 30 godzin działania na baterii. Jeżeli pieniadze nie grają roli, a korzystacie z ekosystemu Apple - trudno wybrać lepiej niż nowe AirPodsy Pro.