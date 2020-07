Telefon dla seniora - jaki model wybrać, na co zwrócić uwagę? [RANKING]

Spis treści

Telefony komórkowe już od lat nie są jedynie dobrem luksusowym. Według badań Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 2019 roku z tego typu urządzeń do komunikacji korzysta już 93,1% konsumentów oraz 97,4% firm. Liczby te stale się zmieniają, ale prawda jest taka, że z telefonu stacjonarnego korzysta już coraz mniej użytkowników. Ogromną częścią użytkowników telefonów komórkowych, o której stale zapominamy są seniorzy. Już w chwili obecnej jest to grupa, która stanowi około 20% naszego społeczeństwa, a statystyki GUS wskazują, że do 2050 roku 1/3 obywali naszego kraju będzie miała powyżej 65 lat.

Seniorzy są specyficzną grupą odbiorców. Ze względu na przyzwyczajenia oraz często niechęć do nowych technologii mają oni zupełnie inne oczekiwania od sprzętu elektronicznego, niż młodsza część społeczeństwa. Z drugiej strony nie możemy zapominać, że obecnie zdecydowana większość seniorów posiada telefon komórkowy, który jest dla nich bardzo często głównym środkiem komunikacji oraz jednym z najważniejszych - po telewizorze urządzeń elektronicznych.

Jak zatem wybrać odpowiedni telefon komórkowy dla seniora? Czy warto kupić takiej osobie smartfona, czy może lepiej poprzestać na klasycznym telefonie z klawiszami? W poniższym rankingu wyjaśniamy, jak odpowiednio dobrać telefon komórkowy do potrzeb seniorów oraz na co zwrócić szczególną uwagę.

Smartfon czy klasyczna komórka z klawiszami?

Na samym początku musimy odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Czy senior, którego chcemy obdarować nowym telefonem woli smartfona czy telefon z klawiszami (feature phone). Zdecydowana większość osób wybierze telefon z klawiszami. Dzieje się tak ze względu na przyzwyczajenia - telefony stacjonarne od zawsze miały przyciski podobnie, jak pilot do telewizora. W tym miejscu trzeba pokazać seniorowi nowszy telefon z wyświetlaczem dotykowym, a najlepiej uruchomić w nim specjalny tryb prosty. W większości przypadków okazuje się, że smartfon jest łatwiejszy w obsłudze i wygodniejszy w użyciu.

Gdy rozpatrzymy już tę kwestię możemy przejść do dalszych elementów, na które trzeba zwrócić uwagę.

Wyświetlacz

Wyświetlacz jest niezwykle ważnym elementem każdego telefonu komórkowego, ale w przypadku urządzenia dla seniorów będziemy zwracać uwagę na zupełnie inne aspekty, niż przy zakupie smartfona dla młodszego odbiorcy. Decydując się na telefon dla seniora powinniśmy wybrać model z dużym ekranem, który niekoniecznie musi mieć wysoką rozdzielczość. Warto również zadbać o odpowiednio mocne podświetlenie. Uwaga - zwróć uwagę, jak wygląda możliwość powiększenia czcionki i interfejsu na wybranym urządzeniu.

Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika to kolejna niezwykle istotna kwestia. Jeżeli kupujesz smartfona zwróć uwagę, czy posiada on wbudowany tryb prosty. Znacząco ułatwi on obsługę powiększając czcionkę i wszystkie elementy interesu użytkownika. W przypadku telefonów z klawiszami warto zadbać o to, aby interfejs nie wymagał wielu kliknięć w celu odczytania wiadomości SMS czy wykonania połączenia.

Bateria

Bateria w przypadku urządzenia dla seniorów ma spore znaczenie. Starsi użytkownicy nie są przyzwyczajeni do codziennego ładowania telefonu. Z tego właśnie powodu przy wyborze nowego telefonu warto zwrócić uwagę na pojemność akumulatora. Większa bateria bezpośrednio przekłada się na dłuższy czas pracy na baterii co oznacza, że po ładowarkę będziemy sięgać raz na kilka dni.

Aparat

Dla części seniorów aparat to bardzo ważna kwestia. Jeżeli jest to element kluczowy warto przekonać starszą osobę do smartfona - z pewnością będzie on miał znacznie lepszy obiektyw.

Funkcje dodatkowe

Niektórzy seniorzy mogą zwracać uwagę na funkcje dodatkowe. Warto zwrócić uwagę na obecność Radia FM oraz latarki. Przydatny może być również przycisk SOS, który pozwoli szybko skontaktować się z numerem alarmowym lub przypisanym kontaktem.

Alcatel 3025 to telefon komórkowy z klapką wyposażony w niespełna 3 calowy wyświetlacz oraz pojemny akumulator. Alcatel 3025 to klasyczny telefon komórkowy z klapką, który pozytywnie wyróżnia się jakością wykonania oraz prostotą obsługi. Co ważne telefon ten nie wygląda, jak klasyczna konstrukcja zaprojektowana z myślą o seniorach, a mimo tego obsługa urządzenia jest naprawdę prosta. Cechą charakterystyczną Alcatela 3025 jest ogromny, jak na klasyczny telefon z klawiszami wyświetlacz o przekątnej 2,8 cala. Dodatkowo urządzenie posiada aparat główny o rozdzielczości 2 Mp. Nie zabrakło również diody doświetlającej LED, którą można wykorzystać jako latarkę. Producent zadbał o dodatkowe funkcje takie, jak Radio FM, kalendarz czy kalkulator. Alcatel 3025 posiada również czytnik kart pamięci microSD, który pozwala na przechowywanie muzyki oraz zdjęć. Alcatel 3025 posiada modem 3G i ładowany jest za pośrednictwem złącza microUSB.

