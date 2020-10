Nowoczesny termowentylator z funkcją zimnego nawiewu, który sprawdzi się w pomieszczeniach do 30 m2.

Termowentylator Stadler Form Paul to innowacyjne urządzenie, które zostało wyposażone w technologię Adpative Heat. Oznacza to tyle, że możemy ustawić dowolną temperaturę, jaka będzie panowała w pomieszczeniu. Pracując w trybie auto dostosuje temperaturę do naszych potrzeb, a w trybie oscylacyjnym utrzyma ten poziom. Posiada aż 8 poziomów pracy. Maksymalna moc działania termowentylatora wynosi 2000 W.

Dodatkowym udogodnieniem jest to, że urządzenie posiada również funkcję chłodzenia. Wystarczy ustawić temperaturę na 0 stopni, aby szybko schłodzić pomieszczenie. Poszczególne opcję możemy ustawiać na dotykowym ekranie lub za pomocą dołączonego pilota.

Stadler Form Paul może być używany także w łazience - posiada certyfikat IP21, który zabezpiecza przed wilgocią.

Urządzenie prezentuje się stylowo i elegancko, dlatego bez problemu dopasujemy go do wnętrza. Jest dostępny w kolorze czarnym lub białym. Jego wymiary to: 177 x 536 x 189 mm, waży natomiast ok. 5 kg.

Stadler Form Paul - pełna recenzja »