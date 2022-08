Spis treści

Promocja TP-Link Archer AX11000 TP-Link Archer AX11000 to wysokiej klasy router przeznaczony dla graczy oraz konsumentów, którzy nie zamierzają iść na jakiekolwiek kompromisy. O jakość zasięgu dba 8 sporych anten, a odpowiednią wydajność zapewnia czterordzeniowy procesor z trzema procesorami pomocniczymi. TP-Link Archer AX11000 to flagowy router, który posiada na pokładzie najnowsze technologie oraz najwydajniejsze podzespoły dostępne na rynku. Znajdziecie go w najlepszej cenie w ofercie sklepu OleOle! za 1 799 zł - KLIKNIJ I KUP W sporych rozmiarów obudowie umieszczony czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,8 GHz oraz trzy koprocesory wspomagające jego pracę. Dzięki wydajnym podzespołom maksymalna przepustowość sieci bezprzewodowej wynosi aż 11000 Mb/s. O ultraszybkie i stabilne połączenie z siecią dba 8 anten, które spokojnie pokrywają swoim zasięgiem sporych rozmiarów dom jednorodzinny. TP-Link Archer AX11000 posiada port WAN w standardzie 2.5 G oraz osiem złączy LAN w standardzie Gigabit Ethernet. Nie zabrakło również portu USB 3.1 Gen 1 oraz USB Typu C. Archer AX11000 jest w stanie stworzyć trzy sieci Wi-Fi jednocześnie. W oprogramowaniu znajdziemy specjalne funkcje, które wykrywają rozgrywkę i optymalizują ruch sieciowy, aby zapewnić jak najmniejsze opóźnienia. Do konfiguracji routera wystarczy aplikacja Tether.... Do konfiguracji routera wystarczy aplikacja Tether.... TP-Link Archer AX11000 - pełna recenzja »

Netgear XR500

Router Nighthawk Pro Gaming XR500 to jedno z najciekawszych urządzeń w ofercie marki Netgear. Sprzęt został wyposażony w nowoczesny system DumaOS, czym zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurentów. Nasze laboratorium sprawdziło czy jest to rozwiązanie godne uwagi.

Nighthawk Pro Gaming to jedna z najnowszych linii produktowych w ofercie marki Netgear. Aktualnie obejmuje ona dwa urządzenia skierowane do graczy. Pierwszym z nich jest swich SX10 z programowalnym podświetleniem LED i rozbudowanym interfejsem, dostępnym również z poziomu urządzeń mobilnych. Drugie urządzenie to Router XR500, który dzięki uprzejmości marki Netgear mieliśmy okazję przetestować.

Netgear XR500

Zgodnie z oczekiwaniami graczy, XR500 wyróżnia się agresywnym wzornictwem. Pokaźnych rozmiarów obudowa (322 x 244 x 55 mm) została wykonana z matowego tworzywa. Jej frontowa część przyciąga wzrok rzędem 11 diod sygnalizacyjnych, które zależnie od potrzeb można wyłączyć lub pozostawić włączone. Górny panel kryje dwa przyciski – WPS do szybkiego parowania urządzeń oraz Wi-Fi on/off do aktywowania sieci bezprzewodowej. Korona złożona z 4 regulowanych anten jest zapowiedzią obsługi technologii MU-MIMO.

Mercusys MR70X

Mercusys MR70X to przystępny cenowo router korzystający z najnowszych technologii Wi-Fi 6. Za niespełna 200 zł otrzymamy wydajny router z dobrym pokryciem zasięgiem. Producent wyposażył model w podzespoły obsługujące Wi-Fi 6 w standardzie AX1800. Maksymalna przepustowość przesyłania danych wynosi 1201 Mb/s w sieci 5 GHz oraz 574 Mb/s w sieci 2,4 GHz. O odpowiednią wydajność dbają technologie OFDMA i MU-MIMO, które pozwalają podłączyć do sieci bezprzewodowej dużą liczbę urządzeń klienckich bez obawy o zwiększone opóźnienia w przesyłaniu danych.

Mercusys MR70X fot. Daniel Olszewski / PCWorld

O odpowiedni zasięg dbają cztery anteny zewnętrzne z możliwością regulacji położenia. O bezpieczeństwo dba najnowszy standard WPA3.

W obudowie znalazło się miejsce dla czterech portów Gigabit Ethernet. W momentach bezczynności Target Wake Time optymalizuje zużycie energii.

Mercusys MR70X posiada technologię redukcji zakłóceń w sieci lokalnej. Rozwiązanie Smart Connect na bieżąco analizuje sieci bezprzewodowe w najbliższym otoczeniu i wybiera najmniej zagospodarowane pasma Wi-Fi.

TP-Link Archer AX73

TP-Link Archer AX73 to przedstawiciel średniej półki cenowej. Poza Wi-Fi 6 i sześcioma wydajnymi antenami zewnętrznymi możemy liczyć na obecność portu USB 3.0, który znacząco rozszerza funkcjonalność routera. Całość współpracuje z wbudowanymi zabezpieczeniami HomeShield i technologią OneMesh pozwalająca na rozbudowę sieci bezprzewodowej w rozwiązanie typu Mesh Wi-Fi.

TP-Link Archer AX73 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Router posiada pięć złącz RJ-45 (4x LAN i 1x WAN) w standardzie Gigabit Ethernet. Za wydajność odpowiada trzyrdzeniowy procesor o taktowaniu 1,5 GHz. Router jest w stanie przesyłać dane z przepustowością 5400 Mb/s (w sieci Wi-Fi 5 GHz). O odpowiednią wydajność dbają technologie MU-MIMO, OFDMA oraz Beamforming.

TP-Link Archer AX73 posiada wsparcie dla aplikacji Tether, która pozwala na wygodne zarządzanie z wykorzystaniem urządzenia mobilnego.

Szczegółowe informacje o TP-Link Archer AX73 znajdziesz w naszym teście.

TP-Link Archer AX23

TP-Link Archer AX23 to dwupasmowy router Wi-Fi kompatybilny z Wi-Fi 6. Urządzenie posiada cztery zintegrowane anteny zewnętrzne z możliwością regulacji kąta nachylenia. Za wydajność odpowiada dwurdzeniowy procesor, a oprogramowanie współpracuje z technologią OneMesh. Pozwala ona na dodawanie dodatkowych urządzeń sieciowych i stworzenie systemu Mesh Wi-Fi.

TP-Link Archer AX23 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Router wspiera MU-MIMO oraz Beamforming. Zarządzenie może odbywać się z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Tether.

TP-Link Archer AX23 oferuje wysoką wydajność oraz prosty sposób konfiguracji. Producent umożliwia również montaż naścienny.

Szczegółowe informacje o TP-Link Archer AX23 znajdziesz w naszym teście.

D-LINK DIR-825

D-Link DIR-825 to niedrogi router o dużym zasięgu i obsługą transmisji bezprzewodowej w standardzie WiFi 5 (802.11ac). Urządzenie wyposażono w gigabitowe porty Ethernet oraz możliwość pracy w dwóch zakresach sieci bezprzewodowej (2,4 GHz i 5 GHz), co sprawia, że idealnie nadaje się ono do zastosowań domowych i pracy w niewielkim biurze.

D-LINK DIR-825

Router DIR-825 zapewnia wysoką niezawodność połączeń i bezawaryjną pracę, dzięki czemu możemy bez stresu zająć się obowiązkami lub rozrywką. Dzięki prędkości przesyłania danych w sieci WiFi dochodzącej do 1200 Mb/s urządzenie podoła wykonywanej z domu pracy zdalnej, a także wymaganiom gier online.

Router D-Link DIR-825 obsługuje takie funkcje jak MIMO, DMZ, QoS, szyfrowanie WPA2 oraz firewall, które znacznie podnoszą jakość i bezpieczeństwo korzystania z internetu. Cztery anteny urządzenia zapewnią dobry zasięg w małym biurze, mieszkaniu, a nawet w niewielkim domu jednorodzinnym.

TP-LINK ARCHER C6 AC1200

Przede wszystkim cena! W ramach super oferty RTV Euro AGD dostaniecie go za:

189 zł - KLIKNIJ I KUP NAJTANIEJ TP-LINK ARCHER C6 AC1200

TP-Link Archer C6 fot. PCWorld

TP-LINK ARCHER C6 AC1200 to ruter wyposażony w cztery porty LAN 10/100/1000Mb/s oraz jeden 1 port WAN 10/100/1000Mb/s, a także cztery stałe anteny dookólne. Może pracować w częstotliwościach 2,4GHz oraz 5GHz, osiągając prędkość transmisji do 867Mb/s przy 5GHz oraz do 300Mb/s przy 2,4 GHz. Za bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej odpowiada szyfrowanie 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK. Na plus należy zaliczyć urządzeniu fakt, że można zarządzać nim z poziomu aplikacji TP-Link Tether App, a interfejs jest bardzo intuicyjny. Ruter TP-LINK przeznaczony jest do użytku domowego, może pracować jako punkt dostępowy lub mostek (bridge). Wspomniana wcześniej obsługa technologii MU-MIMO 2x2 umożliwia jednoczesną komunikacje routera z dwoma urządzeniami, przekładając się na zwiększenie wydajności i szybkości jego pracy.

TP-LINK ARCHER C6 AC1200 sprawuje się bez problemów na odległość do 15 metrów, potem następuje pewne pogorszenie jakości sygnału. Jednak jeśli stawiamy sieć w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, wówczas wszystkie urządzenia będą znajdować się w jej zasięgu. A we wspomnianym oprogramowaniu znajdziemy takie zaimplementowane do rutera funkcje, jak kontrola rodzicielska, lokalna kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów oraz białą i czarną listę.

Przeczytaj naszą pełną recenzję rutera TP-LINK ARCHER C6 AC1200.

Podsumowując: TP-LINK ARCHER C6 AC1200 to router tani, ale solidny. Warto rozważyć jego nabycie w ofercie Euro.

D-LINK DIR-X1550

DIR-X1550 to kolejny w naszym zestawieniu router firmy D-Link. Jest to urządzenie pracujące w standardzie WiFi 6, dzięki czemu sieć bezprzewodowa zapewnia najszybszą obecnie transmisję danych i bezpieczeństwo użytkowników. D-Link DIR-X1550 umożliwia przesyłanie danych z prędkością do 1,3 Gb/s, dzięki czemu bez problemu można korzystać z usług streamingu wideo w rozdzielczości 4K UHD oraz o wiele szybciej grać online. Standard WiFi 6 to ostatnia generacja sieci bezprzewodowych.

Urządzenie DIR-X1550 jest bardziej wydajne dzięki zastosowaniu technologii OFDMA i MU-MIMO, które służą zwiększeniu pojemności, zasięgu i szybkości sieci. D-Link DIR-X1550 oferuje także zwiększoną przepustowość sieci radiowej dzięki zastosowaniu modulacji sygnału 1024-QAM.

D-LINK DIR-X1550

Firmware routera jest zawsze w najnowszej wersji – jest ono aktualizowane automatycznie. Funkcja Dual Image pozwala na tworzenie kopii zapasowej oprogramowania, które można przywrócić do poprzedniej wersji. Sieć WiFi tworzona przez router DIR-X1550 jest zabezpieczona za pomocą 128-bitowego szyfrowania WPA3. Urządzenie oferuje także dostęp do szybkiego połączenia VPN, które zwiększa bezpieczeństwo surfowania w internecie.

D-Linkiem DIR-X1550 można zarządzać za pomocą smartfona lub tabletu, co umożliwia łatwa w użyciu aplikacja. Za jej pomocą możemy zmieniać reguły kontroli sieci domowej oraz ustalać harmonogramy korzystania z internetu. Za pośrednictwem aplikacji możemy zarządzać urządzeniami w naszej sieci WiFi, umożliwiać dostęp do niej gościom i blokować niechciane urządzenia. Znajdziemy w niej także możliwość wykonania pomiaru prędkości połączenia internetowego dzięki usłudze SpeedTest.

Synology RT2600ac

Synology RT2600ac to router używający MU-MIMO oraz najnowszego standardu 802.11ac wave 2. Zapewnia prędkości do 800 Mb/s i 1733 Mb/s w częstotliwościach odpowiednio 2,4 GHz i 5 GHz. Połączona przepustowość bezprzewodowa wynosi 2,53 Gb/s. Doskonale nadaje się dla domów i małych biur, ponieważ oferuje kompleksowe rozwiązania VPN, rozszerzone funkcje bezpieczeństwa oraz elastyczne funkcje udostępniania multimediów i plików. Zwraca uwagę Dual WAN, zapewniająca łączną przepustowość sieci 2 Gb/s oraz z minimalna utratą wydajności. W przypadku firmy godne uwagi jest bezklientowe rozwiązanie WebVPN1, które daje scentralizowany dostęp do sieci intranet i zasobów sieciowych firmy. Możliwe jest łatwe i bezpieczne logowanie z dowolnego miejsca przy użyciu przeglądarki.

Synology RT2600ac

Synology RT2600ac wyposażony jest w dwurdzeniowy procesor 1,7 GHz, mający do dyspozycji 512 MB RAM. W obudowie znajdziemy rzecz rzadko spotykaną w innych ruterach, a mianowicie czytnik kart SD (obsługuje SDXV oraz SDHC). System Synology Router Manager (SRM) sprawia, że urządzenie RT2600ac jest zarówno proste w obsłudze, jak i oferuje zaawansowane możliwości dostosowania.

W obudowie:

RJ-45 10/100/1000 (LAN) x 4

RJ-45 10/100/1000 (Dual WAN) x 2

USB 3.0 x 1

USB 2.0 x 1

Czytnik kart SD x 1

Jak wybrać router o wysokim zasięgu?

Na rynku dostępne są dwa typy routerów – routery z wbudowanymi modemami i bez nich. Zwyczajowo mówi się o routerach bezprzewodowych, chociaż w rzeczywistości nie ma potrzeby używania takiego rozróżnienia, bo nie istnieją żadne „przewodowe” routery. Wszystkie mają wbudowany interfejs Wi-Fi.

To, który z tych dwóch typów routera jest potrzebny, zależy od sposobu dostarczania usług internetu szerokopasmowego. Jeśli internet jest dostarczany za pośrednictwem linii telefonicznej, potrzebny jest router z modemem ADSL lub VSDL. Ten pierwszy jest bardziej powszechny, ale ten drugi służy do szybszych połączeń, które obejmują również sieci światłowodowe. Kabel światłowodowy nie jest prowadzony bezpośrednio do domu, lecz umieszczony w najbliższej szafce na przyległej lub sąsiedniej drodze. Dlatego mówi się, że światłowód jest doprowadzany do określonego punktu na ulicy (ang. FTTC, Fibre To The Cabinet).

Jeśli korzystasz z szerokopasmowego połączenia kablowego, na przykład usług internetowych UPC czy Netii, potrzebujesz routera „kablowego”, tzn. routera bez wbudowanego modemu. Zdarza się, że w takim przypadku możliwe jest użycie routera z modemem, ale taki router musi być dostosowany do obsługi szerokopasmowych łączy kablowych i mieć wbudowany port WAN RJ45.

W Polsce aktualnie przeważająca większość dostawców korzysta z szerokopasmowego połączenia kablowego. Dotyczy to zarówno internetu z kabla miedzianego jak i światłowodu. Z tego właśnie powodu większość routerów posiada klasyczne porty WAN w standardzie Gigant Ethernet.

Gniazda RJ-45 w routerze fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Dlaczego router w standardzie Wi-Fi 6 jest dobrym pomysłem?

Od 2019 roku na rynku sieci bezprzewodowych trwa rewolucja. W sklepach pojawia się mnóstwo nowych urządzeń sieciowych oraz elektroniki z wbudowanymi modułami Wi-Fi 6. Najnowszy standard zastąpił na rynku Wi-Fi 5 znane również jako 802.11ac.

Standardy sieci Wi-Fi

Wi-Fi 6 rozwiązuje większość problemów z sieciami bezprzewodowymi. Aktualnie do domowych sieci lokalnych podłączana jest coraz większa ilość urządzeń. Jeszcze kilka lat temu były to zazwyczaj telefony, tablety i komputery. Dziś do całości musimy dodać sprzęt AGD, czytniki ebooków, smartwatche, urządzenia smart home i mnóstwo dodatkowych elementów, o których nawet nie zdajemy sobie sprawy.

Wi-Fi 6 zostało zaprojektowane tak, aby obsłużyć większy ruch sieciowy przy minimalizacji strat jakości i zasięgu. Względem Wi-Fi 5 otrzymujemy lepsze pokryciem zasięgiem oraz możliwość podłączenia większej ilości urządzeń w tym samym czasie. Dodatkowo nic nie tracimy - Wi-Fi 6 jest w pełni zgodne ze standardami Wi-Fi 5 oraz Wi-Fi 4.

Całość uzupełniają szybsze transfery danych, które mogą wynosić do 10 gigabajtów na sekundę oraz mniejsze zużycie energii, co zauważą posiadacze smartfonów i komputerów przenośnych.

Co ważne routery Wi-Fi 6 aktualnie nie są już zauważalnie droższe od modeli z Wi-Fi 5. Podstawowe konstrukcje, które oferują zadowalające parametry kupimy za około 250 zł.

Bezprzewodowe pasma i kanały

Rozbudowanie technologii aktywnie stosowanej w routerach w standardzie Wi-Fi 6 w pasmie 5 GHz oraz 2,4 GHz pozwala na łączenie dwóch kanałów bezprzewodowych w celu zwiększenia pojemności danych. Dzięki Wi-Fi 6 możemy skorzystać z dostępu do kanałów w pasmie 80 MHz oraz 160 MHz.

Kolejną sztuczką mającą na celu uzyskanie dobrego efektu jest kształtowanie wiązki (Beamforming), czyli transmitowanie energii radiowej z routera do laptopa w bardziej ukierunkowany sposób. Służy do tego uszeregowanie fazowe, w którym sygnały z jednej anteny są nieznacznie opóźnione w porównaniu do sygnałów z innej anteny. W ten sposób tworzy się obszary konstruktywnej ingerencji w pożądanym kierunku. Wiele najnowszych routerów obsługuje technologię MU-MIMO, co oznacza, że router może komunikować się z wieloma różnymi urządzeniami w tym samym czasie bez konieczności szybkiego przesyłania danych do różnych urządzeń po kolei, co ma miejsce w przypadku wszystkich routerów bez technologii MU-MIMO.

Na co zwracać uwagę?

Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, poszukaj bezprzewodowego routera w standardzie Wi-Fi 6 z co najmniej trzema antenami. Czasami są one montowane dyskretnie wewnątrz urządzenia, więc warto w pierwszej kolejności zapoznać się ze specyfikacjami technicznymi lub opiniami ekspertów.

Zewnętrzne anteny routera Wi-Fi fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Jeśli chodzi o konstrukcję routera, obecnie dostępne modele wyglądają ładnie i estetycznie. Przeprowadzone przez nas testy wykazały, że anteny montowane w środku urządzenia są równie skuteczne jak te umieszczane na zewnątrz.

W tych miejscach, w których nadal potrzebne są przewodowe łącza Ethernet, rozsądnym rozwiązaniem jest posiadanie wielu portów Ethernet LAN. Aktualnie dostępne routery mają na szczęście co najmniej gigabitowe specyfikacje, a standardowym wyposażeniem są cztery porty. W najtańszych konstrukcjach znajdziemy trzy gniazda RJ-45. Bardzo rzadko można spotkać przestarzałe konstrukcje z portami Fast Ethernet.

Niektóre firmy promują tzw. „inteligentne routery”, które umożliwiają dostęp do interfejsu administratora routera przez osoby spoza sieci domowej. Bardzo popularne są również aplikacje na urządzenia mobilne, które pozwalają przeprowadzić wygodną konfigurację routera bez konieczności wykorzystywania komputera. Również zarządzanie urządzeniami sieciowymi z ekranu naszego smartfona jest znacznie wygodniejsze.

Aplikacja mobilna do zarządzania routerem fot. Daniel Olszewski / PCWorld Aplikacja mobilna do zarządzania routerem fot. Daniel Olszewski / PCWorld Aplikacja mobilna do zarządzania routerem fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Domowy router musi być przede wszystkim stabilny i bezpieczny. Służy jako drzwi do każdego podłączonego urządzenia, zarówno przewodowego i bezprzewodowego, używanego w gospodarstwie domowym. Trudno sprawdzić działanie routera przed jego instalacją i użytkowaniem, ale warto przejrzeć fora internetowe pod kątem zgłaszanych problemów i historię producenta, by upewnić się, że poprawki i aktualizacje zabezpieczeń są wprowadzane w sposób terminowy.