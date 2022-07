Twoje dziecko lubi technologie? Przedstawiamy najlepsze tablety dla najmłodszych

Spis treści

Fot. Robo Wunderkind / Unsplash

Jak wybrać tablet dla dzieci?

Wybór najlepszego tabletu dla dzieci jest nieco innym procesem, niż w przypadku szukania ogólnie najlepszego tabletu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że tablety dla dzieci zazwyczaj są bardziej trwałe niż ich odpowiedniki dla dorosłych - dzięki temu mogą wytrzymać ewentualne uderzenia i upadki. Często są też tańsze, ponieważ do ich produkcji wykorzystuje się procesory o niższej specyfikacji, gdyż nie wymagają wysokiej klasy wydajności.

Pomimo relatywnie niższej specyfikacji, takie tablety są nadal solidnym wyborem do grania w gry, oglądania filmów, czytania książek lub słuchania muzyki - to wszystkie podstawowe czynności, które dziecko najprawdopodobniej będzie chciało wykonywać na swoim gadżecie. Dodatkowo, tablety dla dzieci zazwyczaj kosztują ułamek tego, co nowoczesny smartfon.

Bezpieczeństwo

Atutem może być również niestandardowe oprogramowanie, z którym tablety dla dzieci są sprzedawane. Taki system jest preinstalowany na urządzeniu przez producenta i domyślnie ma włączoną kontrolę rodzicielską. Dzięki temu łatwiej jest mieć oko na to, co nasze dziecko ogląda lub pobiera. Ważnym aspektem jest również ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, które może dostać się na tablet przez dużą ciekawość i niewiedzę dziecka.

Niezależnie od tego, czy dopiero dokonujesz wyboru, czy już zakupiłeś odpowiedni tablet - sprawdź nasz ranking antywirusów na system Android 2022.

Przeznaczenie tabletu

Zanim przystąpisz do zakupu tabletu, warto pomyśleć o tym, do czego dziecko będzie najprawdopodobniej używać swojego urządzenia. Jest to kluczowe pytanie, które pozwala niejako określić i zawęzić obszar poszukiwań.

Jeśli dziecko uwielbia czytać, coś takiego jak czytnik ebooków może okazać się lepszą opcją od wielofunkcyjnego tabletu. W przypadku młodych graczy, to dedykowana konsola, taka jak Nintendo Switch Lite, będzie strzałem w dziesiątkę. Natomiast dla starszych dzieci odpowiednim wyborem może być tablet z Windowsem, który będzie wsparciem w nauce i zaoferuje chwilę relaksu.

Dla zdecydowanych na kupno tabletu, zamiast dedykowanej konsoli lub czytnika ebooków, poniżej zamieszczamy nasz ranking najlepszych tabletów dla dzieci w 2022 roku.

Samsung Galaxy Tab A8

Samsung Galaxy Tab A8

Samsung Galaxy Tab A8 może być idealnym wyborem dla osób zaznajomionych z system Android. Tablet ma elegancką konstrukcję i przyzwoite specyfikacje, a przy tym również oferuje możliwość dodania kontroli rodzicielskiej.

Najlepsze w nim jest to, że dziecko nie będzie musiało przechodzić na nowsze, bardziej "dorosłe" urządzenie, kiedy dorośnie. Z czasem można usunąć kontrolę rodzicielską, a sam tablet staje się idealnym urządzeniem dla nastolatka lub dorosłej osoby.

iPad mini

iPad mini

Apple w ofercie nadal posiada iPad'a mini z 2019 roku. To kompaktowy tablet z ekranem Retina o przekątnej 7,9 cala. W środku znajdziemy także procesor Apple A12 Bionic, który obecny jest także w iPadzie 10,2 z 2020 roku. Urządzenia podobnie, jak więksi bracia posiada wsparcie dla pióra Apple Pencil.

Tablet oferuje klasyczny wygląd z przyciskiem Home oraz Touch ID.

Producent do wyboru oferuje dwie wersje z 64 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Można zamówić również wersję z modemem sieci 4G LTE.

Apple iPad 10,2 2020

Apple iPad 10,2 2020

Nie bez powodu bazowy iPad od lat jest najpopularniejszym tabletem w ofercie Apple. To przystępne cenowo urządzenie wyposażone w bardzo przyzwoite podzespoły. Na pokładzie znajdziemy 10,2 calowy ekran Retina ze wsparciem dla pióra Apple Pencil pierwszej generacji. Bazowy iPad posiada klasyczny przycisk Home z Touch ID, który umieszczono pod wyświetlaczem.

iPad'a 10,2 2020 posiada procesor Apple A12 Bionic znany z iPhone'a Xs oraz Xr. Wspierany jest on przez 3 GB pamięci operacyjnej. W sklepach znajdziemy wersje z 32 GB oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Za dodatkową dopłatą możemy zamówić model z modemem sieci 4G LTE oraz wbudowanym modułem GPS.

Bazowy iPad to obecnie najlepszy model, który powinien wystarczyć większości użytkowników. Tablet ten idealnie sprawdzi się do czytania wiadomości, przeglądania internetu, grania w gry oraz do nauki.

Amazon Fire 7

Amazon Fire 7

Linia Fire firmy Amazon jest na rynku już od lat i całkiem słusznie zdobyła swoją pozycję, jeśli chodzi o tanie i przyjazne dzieciom tablety. Fire 7 jest jednym z najtańszych tabletów i dodatkowo można go dostać w wielu kolorach, co czyni go idealnym wyborem dla dzieci w wieku szkolnym i nastolatków szukających swojego pierwszego inteligentnego urządzenia.

Jest to świetny wybór, który daje możliwość korzystania ze wszystkich usług Amazona, w tym video i muzyki (a także Alexy). Niestety brak usług Google może być dla niektórych nie do przyjęcia.

Amazon Fire HD 8

Amazon Fire HD 8

Fire HD 8 posiada też więcej pamięci RAM oraz pamięci masowej, którą można rozszerzyć nawet o 1 TB za pomocą karty microSD. Kolejną różnicą jest to, że ma głośniki stereo i port USB-C do ładowania. Na pokładzie znajdziemy również Alexę, która działa bez użycia rąk, nawet jeśli tablet jest w stanie uśpienia z wyłączonym ekranem.

Dostajemy możliwość wyboru standardowego Fire HD 8 lub modelu Plus. Obydwa oferują bezprzewodowe ładowanie i opcjonalną stację dokującą, która oprócz ładowania tabletu bezprzewodowo, umożliwia włączenie trybu Show Mode. Oznacza to, że tablet działa tak samo jak Amazon Echo Show i można go używać do rozmów wideo i oglądania filmów na Amazon Prime.

Musimy jednak to podkreślić – by w pełni cieszyć się z tego urządzenia, niezbędny jest wspomniany Amazon Prime. Nie jest to oczywiście obowiązkowe, jednak musimy przyznać, że korzystanie ze sprzętu Amazona bez członkostwa Prime może być nieco frustrujące.

Amazon Fire HD 8 Kids Editions

Choć nie został mocno zaktualizowany w stosunku do poprzedniego modelu, to z pewnością warto się na niego zdecydować, ponieważ ma więcej mocy i pamięci niż jego poprzednik, a jednocześnie nadal oferowany jest w niskiej cenie.

Zasadniczo jest to dziecięca wersja standardowego Amazon Fire HD 8 (2020). Jedną z głównych zalet tego tabletu są jego trwałe, kolorowe powłoki, które będą atrakcyjne dla dzieci, a jednocześnie wytrzymają większość wypadków.

Posiada również wbudowany, regulowany stojak, więc dzieci nie będą musiały trzymać tabletu podczas korzystania z niego. Na start otrzymujemy roczną subskrypcję Fire for Kids Unlimited, zyskując dostęp do przyjaznych dla dzieci aplikacji, filmów i gier.

Kurio Tab Connect

Kurio Tab Connect

Kurio specjalizuje się w tworzeniu technologii dla młodszych użytkowników, więc Tab Connect idealnie się dla nich nadaje. Urządzenie może wytrzymać wiele potencjalnych uszkodzeń dzięki obudowie ochronnej. Posiada szerokie opcje kontroli rodzicielskiej, dzięki czemu można zablokować go w odpowiedni sposób, zapewniając dziecku bezpieczne korzystanie z tabletu.

Jest to całkiem sprawny tablet z systemem Android, aczkolwiek działa na nieco przestarzałych podzespołach. Nie jest również najszybszy, ale Twoje dziecko na pewno doceni możliwość odkrywania sklepu Google Play.

iPad mini 2021

iPad mini 2021

Apple postanowiło odświeżyć w tym roku także iPada mini. Jest to kompaktowy tablet z ekranem Liquid Retina o przekątnej 8,3 cala, który oferuje technologię True Tone oraz szeroką gamę kolorów P3. W środku znajdziemy także procesor Apple A15 Bionic, który zasila również najnowsze iPhone'y 13. Podobnie jak jego więksi bracia, tegoroczny nowy iPad mini zyskał wsparcie dla pióra Apple Pencil drugiej generacji.

Tablet oferuje zupełnie nowy wygląd, znany z iPad'a Pro oraz iPada Air z 2020 roku. iPad mini jest dostępny w dwóch wersjach: z 64 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Można zamówić również wersję z modemem sieci 4G LTE.

Dotychczasowy iPad mini nie był najlepszym wyborem, gdyż zarówno swoimi podzespołami, jak i przekątną ekranu, mocno odstawał od nowszych i większych iPadów. Teraz jednak może się to mocno zmienić, gdyż nowy iPad mini oferuje cechy, funkcje i wydajność porównywalne z zeszłorocznym iPadem Pro, a to wszystko w kompaktowej formie oraz w niższej cenie. Mniejszego iPada możemy polecić także dla dzieci, które mają problem z obsługą dużego urządzenia.

Cena detaliczna startuje z pułapu 2599 zł.

Pełna specyfikacja techniczna tutaj.