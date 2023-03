Spis treści

Obecnie gry zajmują coraz więcej miejsca na naszych dyskach twardych. Sytuacja ta zarówno dotyczy graczy na komputerach osobistych, jak i na konsolach nowej generacji. Co prawda zawsze możemy ograniczyć się wyłącznie do kilku pozycji aktualnie zainstalowanych, jednak co zrobić, gdy ze sprzętu korzysta większa ilość użytkowników? Na szczęście zawsze możemy dołożyć dodatkową pamięć do naszego PC, ale i konsole obecnej generacji otrzymały taką opcję. Jednak czym kierować się przy wyborze i na który model dysku powinniśmy się zdecydować? Czy specyfikacja producenta, skupiająca się przeważnie dla użytkowników PC, może być dla graczy konsolowych jakimkolwiek wyznacznikiem?

By móc udzielić odpowiedzi na te pytania, postanowiliśmy przetestować wszystkie nośniki, które ostatnio brały udział w wielkim teście dysków NVMe w parze z konsolą PlayStation 5.

Czy naprawdę potrzebujemy dodatkowego dysku?

Jak pisaliśmy na wstępie, obecnie gry zajmują coraz to więcej przestrzeni na naszych dyskach twardych. Niestety, konsola Sony nie została wyposażona w wymienny nośnik. Ten przylutowany został na stałe do płyty głównej. Jakby tego było mało, japoński gigant zdecydował się na dość nietypową konfigurację, zapewniającą “tylko” 825 GB. Jak łatwo się domyślić, podobnie jak w przypadku naszych komputerów rozmiar ten odnosi się do niesformatowanego nośnika. Dodatkowo producent nie podaje, że cześć miejsca zostaje zajęta przez system samej konsoli. Finalnie zatem po włączeniu PS5 dostajemy 700 GB wolnego miejsca. Czy jest to mało? Śmiało można powiedzieć, że tak! Zresztą spójrzcie na listę kilku gier dostępnych na konsoli Japończyków oraz ile miejsca potrzebują na pełną instalację, by poznać powód, dlaczego tak uważamy:

Gran Turismo 7 (183,2 GB)

Marvel's Avengers (184,1 GB)

Call Of Duty: Black Ops Cold War+ Warzone (225,3 GB)

Cyberpunk 2077 (158,7 GB)

Assassin's Creed Valhalla (125 GB)

Ghost of Tsushima: Director's Cut (122,4 GB)

Horizon Forbidden West (99,3 GB)

Hogwarts Legacy (79,71 GB)

Forspoken (87 GB)

Na liście umieściliśmy zarówno nowości, jak i kilka starszych tytułów. W skrajnym przypadku na standardowym dysku konsoli PlayStation 5 zainstalujemy tylko trzy gry! Na szczęście Sony przewidziało to i umożliwiło dodanie dodatkowego nośnika do konsoli.

Dyski M.2 w konsoli

Tutaj należy się pochwała dla japońskiej korporacji, która nie zdecydowała się na tworzenie własnego standardu, jak miała w zwyczaju robić to wcześniej, a po prostu zdecydowała się na rozwiązanie znane z komputerów osobistych - dysk w formie M.2. Co prawda nośnik musi spełniać kilka kluczowych parametrów. Pierwszym z nich jest kompatybilność z interfejsem PCIe 4.0. Dodatkowo Sony zaleca, aby minimalna prędkość zastosowanego dysku była większa niż 5500 MB/s, co ma zapewnić porównywalne osiągi ze wbudowanym nośnikiem. Pełne tabela prezentująca rekomendacje Sony została umieszczona poniżej.

Interfejs Dysk SSD M.2 NVMe (Key M) z obsługą PCI-Express Gen4x4 Pamięć masowa 250 GB–4 TB Obsługiwane rozmiary złącza 2230, 2242, 2260, 2280, 22110 Rozmiar łącznie z mechanizmem rozpraszania ciepła Szerokość: maks. 25 mm; Długość: 30/40/60/80/110 mm; Wysokość: maks. 11,25 mm (maks. 8,0 mm od góry płyty, maks. 2,45 mm od spodu płyty) Prędkość odczytu sekwencyjnego Zalecana jest prędkość co najmniej 5500 MB/s Typ gniazda Socket 3 (Key M)

Konsola Sony jest kompatybilna tak naprawdę z większością dysków NVMe PCIe znajdującymi się obecnie w sprzedaży. Jedyne, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to wymiary, zwłaszcza jeżeli kupowany przez nas dysk posiada dodatkowy radiator.

Jak zadbać o dysk w konsoli?

Skoro poruszyliśmy temat dodatkowego radiatora, warto wspomnieć również i o tym aspekcie. Musimy mieć świadomość, że wysoka temperatura dysków twardych NVMe wpływa zarówno na wydajność, jak i żywotność nośników SSD. Niestety, sama konsola nie monitoruje temperatury. Dodatkowo do poprawnej pracy układu chłodzenia konieczne jest założenie obu paneli bocznych, więc w tym przypadku nie mogliśmy skorzystać z kamery termowizyjnej, która umożliwiłaby prawidłowy odczyt. Jednak czy radiator jest wymagany? Okazuje się, że tak!

Wykorzystany w testach radiator mieści się "na styk" we wnęce konsoli || Fot. D.Kujawski/PCWorld.pl

Do testów wykorzystałem jeden z dysków, który nie posiadał dedykowanego radiatora. Na kontrolerze przykleiłem taśmą keptonową sondę od miernika. Późniejsze pomiary powtórzyłem po dodaniu najtańszego radiatora, który znajdziecie na portalach aukcyjnych. Różnica? Ponad 13°C przy dość intensywnym kopiowaniu zawartości na dysk NVMe. Warto jednak pamiętać o limitach wymiarów, wspominanych przez Sony. Dla przykładu - dołączony do zestawu z dyskiem GoodRAM IRDM Pro radiator okazuje się za duży dla PS5 i nie jesteśmy w stanie zamknąć metalową przesłoną gniazda czy nawet założyć panelu bocznego. Duża część producentów przygotowała specjalne wersje swoich dysków, dedykowanych konsoli Sony. Nośniki te przeważnie posiadają chłodzenie, które idealnie zmieści się w przeznaczoną dla nich wnękę.

Iponujących rozmiarów Radiator dołączony do dysku GoodRAM IRDM Pro znacząco wystaje poza obudowę konsoli PS5 || Fot. D.Kujawski/PCWorld.pl

Jakie dyski testowaliśmy?

ADATA Legend 960

Dysk w formacie M.2 2280, wykorzystujący kontroler Silicon Motion SM2264. Model o pojemności 1 TB posiada 1 GB pamięci DDR4 przeznaczonej na cache. Dane są przechowywane na 176-warstwowych kościach TLC produkcji Mirona. Producent udziela pięcioletniej gwarancji z limitem zapisanych danych (TBW) wynoszącym 780 TB. W zestawie z dyskiem otrzymujemy cienką blaszkę, która ma pełnić funkcję odpromiennika ciepła. Może nie jest to najbardziej rozbudowana konstrukcja, ale dzięki temu bez problemu zmieścimy dysk w konsoli bez konieczności inwestowania w dodatkowe chłodzenie.

Crucial P3 PLUS

Podstawowy model w ofercie Cruciala. Wykorzystuje kontroler Phison E21T. Nie otrzymał on dedykowanej pamięci dla cache. Dane są przechowywane na 176-warstwowych kościach QLC produkcji Mirona. Crucial objął model P3 Plus 5-letnim okresem gwarancyjnym, który posiada dość niski limit zapisanych danych – 220 TB.

CRUCIAL P5 PLUS

Crucial w szybszym modelu P5 Plus zastosował kontroler Micron DM02A1, który współpracuje z 1 GB pamięci LPDDR4 przeznaczonej dla cache. Dane przechowywane są 176-warstwowych kościach TLC produkcji Mirona. Model P5 plus objęty został 5-letnim okresem gwarancyjnym, ograniczonym do 600 TB zapisanych danych.

GooodRAM IRDM PRO

Mamy w naszym teście i przedstawiciela z naszego kraju. GoodRAM IRDM PRO wykorzystuje 8-kanałowy kontroler Phison PS5018-E18. Dodatkowo posiada on 1 GB pamięci DDR4 przeznaczonej dla cache. Do przechowywania naszych danych producent zdecydował się zastosować 176-warstwowe kości TLC produkcji Mirona. Dysk został objęty 5-letnią gwarancją ograniczoną do 700 TB zapisanych danych. Dużym plusem dysku GoodRAM jest dołączony do zestawu dodatkowy radiator, który nie jest domyślnie preinstalowany. Niestety jest on za duży jeżeli planujemy go wykorzystać z konsolą Sony.

HIkvision G4000

Firma HIkvision bardziej może się kojarzyć z producentem systemów do monitoringu, jednak w swojej ofercie mają również dyski SSD. Model G400 wykorzystuje kontroler Maxio MAP1602, który to nie otrzymał dedykowanej pamięci dla cache. Dane przechowywane są na 128-warstowych kościach TLC produkcji Yangtze Memory Technologies Corp. Dysk posiada 5-letnią gwarancję. Jednak to, co go wyróżnia, to ogromny wręcz limit ilości danych wynoszący 1800 TB.

Kingston Fury Renegade

Jedyny dysk w naszym teście o pojemności 2 TB. Jest to ta sama jednostka, która od prawie roku jest kluczowym elementem naszej platformy testowej. Fury Renegade od Kingstona to kolejny dysk wykorzystujący szybki kontroler Phison PS5018-E18. Również otrzymał dedykowaną pamięć DDR4 dla cache. W przypadku kości zastosowanych do zapisywanych danych nie czeka nas żadna niespodzianka. Producent postawił na 176-wartowe moduły TLC produkcji Microna. Dysk został objęty pięcioletnim okresem gwarancyjnym z wysokim limitem zapisanych danych 1 000 TB dla modelu 1 TB oraz 2000 TB dla testowanego przez nas wariantu o pojemności 2 TB. Dyski Fury Renegade dostępne są w dwóch wersjach wyposażonej w dedykowany radiator oraz pozbawiony dodatkowego chłodzenia.

LEXAR NM760

Kolejny dysk z naszego laboratorium testowego. LEXAR NM760 wykorzystuje kontroler Silicon Motion SM2264XTF. Niestety, producent nie zdecydował się na zastosowanie dedykowanej pamięci dla cache. Dane przechowywane są na 176-warstowych modułach TLC. Na swoje dyski LEXAR udziel 5-letniej gwarancji producenta, w której ograniczenie ilości zapisanych danych wynosi 1000 TBW dla modelu 1 TB.

LEXAR NM800

Następny dysk często wykorzystywany w naszych testach. NM800 Pro używa kontrolera InnoGrit IG5236CAA, który współpracuje z 1 GB pamięci DDR4 dla cache. Dane są przechowywane na 176-warstwowych kościach TLC produkcji Microna - podobnie jak w modelu NM760. W przypadku modelu NM800 nie ulega zmianie gwarancja. Ta dalej posiada limity 1000 TBW i jest ważna przez 5 lat. Lexar NM800 jest dostępny w dwóch wariatach, różniących się chłodzeniem konstrukcji.

MSI Spatium M450

Ten podstawowy model w ofercie MSI został wyposażony w kontroler Phison PS5019-E19-35. Niestety - producent nie przewidział dodatkowej pamięci dla cache. Dane przechowane są na 176-warstowych kościach TLC produkcji Microna. Dysk M450 został objęty pięcioletnią gwarancją z 600 TB limitem zapisanych danych.

MSI Spatium M480

MSI w szybszym modelu Spatium M480 postawiło na również kontroler od Phison. Tym razem na 8-kanałowy PS5018-E18. Ten dodatkowo otrzymał dedykowaną 1 GB pamięci LPDDR4 przeznaczonej dla cache. Dane zapisywane są na 96-warstowych kościach od Microna pracujących w trybie TLC. Dysk MSI posiada 5-letnią gwarancję z limitem zapisanych danych 700 TB. Do testów otrzymaliśmy wariant niewyposażony w dodatkowe chłodzenie, ale MSI przygotowało dedykowaną wersje specjalnie dla użytkowaników konsoli Sony - M480 Play.

Patriot P400

Patriot P400 wykorzystuje kontroler InnoGrit IG5220. Niestety, po raz kolejny mamy do czynienia z dyskiem, który nie posiada pamięci dedykowanej pamięci dla cache. Dane przechowywane są na 96-warstwowych modułach TLC produkowanych przez Microna. Mimo, że dysk został objęty 3-letnim okresem gwarancyjnym, limit zapisanych danych wynosi 800 TB.

Samsung 980 PRO

Dyski Samsunga wykorzystają w pełni z możliwości tego producenta, który stawia wyłącznie na własne rozwiązania. Model 980 Pro został wyposażony w kontroler Elpis oraz 1 GB dedykowanej pamięci LPDDR dla cache. Dane są przechowane na kościach pochodzących również z fabryki Samsunga. Mowa tutaj o modułach 132-warstwowych, pracujących w trybie TLC. Okres gwarancyjny, ograniczony do 600 TB zapisanych danych, wynosi 5 lat. Dysk jest dostępny w dwóch wersjach - standardowej oraz wyposażonej w dodatkowy radiator. W przypadku zakupu z myślą o zastosowaniu z konsolą PlayStation polecamy zwłaszcza ten drugi model.

Samsung 990 PRO

Następca modelu 980 PRO wykorzystuje nowszy kontroler Samsung Pascal. Ten również posiada 1 GB pamięci LPDDR4 przeznaczonej dla cache. Nasze dane są przechowywane na 176-warstwowych kościach TLC. Okres gwarancji nie uległ zmianie i dalej wynosi 5 lat z identycznym limitem zapisanych danych - 600 TB. Podobnie jak w przypadku modelu 980 PRO, również tutaj w sklepach znajdziemy wariant posiadający dodatkowy radiator.

Solidigm P44 Pro

Solidigm w swoim dysku postawił na kontroler od SK Hynix – ACNS075. Model ten wykorzystuje 1 GB pamięci LPDDR4 jako cache. Dane po raz kolejny przechowujemy na 176-warstwowych kościach TLC, również produkcji Hynixa. Producent udziela 5-letniej gwarancji z limitem zapisanych danych (TBW) wynoszącym 750 TB.

WD Black SN770

Western Digital w modelu SN770 postawiło na kontroler własnej produkcji - SanDisk 20-82-10081-A1. Model ten nie został jednak wyposażony w dodatkową pamięć dla cache. Dane są przechowywane na 112-warstwowych kościach TLC BiCS5 pochodzących z fabryki Kioxia/Toshiba. Dysk WD Black SN770 został objęty 5-letnią gwarancją, ograniczoną do 600 TB zapisanych danych.

WD Black SN850x

Najszybszy jak do tej pory dysk w ofercie WD wykorzystuje kontroler SanDisk 20-82-20034-B2. Dodatkowo producent zdecydował się na zastosowanie 1 GB dedykowanej pamięci DDR4 2666 MHz produkcji Samsunga, przeznaczonej dla cache. Podobnie jak w modelu SN770, tutaj również zastosowano 112-warstwowe kości, wyprodukowane w technologii 3D TLC NAND (BiCS 5). Okres gwarancji dla SN850x jest identyczny jak w przypadku modelu SN770 i wynosi 5 lat z 600 TB limitem dla zapisanych danych. W przypadku SN850x możemy wybrać między wariantem wyposażonym w dedykowany radiator dedykowanym dla konsoli Sony oraz modelu standardowego posiadającego zwykłą płaską naklejkę.

Jak testujemy?

Choć nie są to nasze pierwsze testy dysków NVMe z konsolą Sony, to nigdy wcześniej nie wyjaśniliśmy naszej procedury testowej. Pora zatem to nadrobić. Każdy z dysków był przetestowany trzykrotnie, a na wykresach prezentowane są wartości uśrednione. Pomiar prędkości pochodzi ze wbudowywanego w konsolę testu, który to sprawdza wydajność nośnika zaraz po jego sformatowaniu.

Pomiar prędkości dysków w konsoli następuje zaraz po jego sformatowaniu... ... jeżeli dysk nie spełnia min. specyfikacji zostaniemy o tym ostrzeżeni, jednak dalej będziemy mogli z niego korzystać

W przypadku testów czasu ładowania gier, procedura testowa jest trochę bardziej skomplikowana. Samo oprogramowanie konsoli nie podaje takich parametrów. Z tego względu zmuszeni jesteśmy zgrywać rozgrywkę kartą do przechwytywania obrazu, a potem ręcznie (klatka po klatce) porównywać ze sobą nagrania. Dodatkowo gry każdorazowo muszą być kopiowane na testowany nośnik, a potem ponownie przenoszone na dysk wbudowany w konsolę przed przystąpieniem do kolejnego pomiaru. Proces ten jest dość czasochłonny.

Wybór tytułów biorących udział w teście również nie był przypadkowy. By ten był jak najmniej zależny od czynników zewnętrznych, musi on dotyczyć wyłącznie gier posiadanych w formie cyfrowej. W innym przypadku dochodziłby nam czas weryfikacji legalności włożonego nośnika, który to potrafi różnić się długością dla każdej z prób.

Testy

W pierwszej kolejności skupiliśmy się właśnie na wspomnianym pomiarze prędkości.

Najlepiej w tym teście poradziły sobie dysk GoodRam IRDM PRO oraz Fury Renegade od Kingstona. Oba te nośniki wykorzystują kontroler Phision E18, który świetnie sprawdza się w duecie z konsolą Sony. Dalsze miejsca mogą być dla niektórych z was zaskoczeniem. Solidigm P44 Pro oraz HIkvision G4000 nie są obecnie zbytnio rozpoznawalne na rynku nośników SSD. Jednak już podczas naszego wielkiego testu SSD zwróciliśmy uwagę na oba te napędy.

Dodatkowo postanowiliśmy dodać drugi wykres, pokazujący ilość wolnego miejsca po sformatowaniu. Tak jak już nieraz zauważyliśmy, ta jest większa niż w przypadku komputerów osobistych. Cóż, na pewno nikt z nas nie będzie narzekał na te kilkadziesiąt GB więcej.

Jak łatwo się można domyślić, test czasu ładowania gier jest mocno zależny od prędkości, jaką osiągają dyski w konsoli. Różnice między najszybszymi modelami są tak niewielkie, że śmiało można by je zaliczyć do różnic wynikających z błędów pomiarowych. Większość dysków biorących udział w teście okazuje się nawet szybsza od modelu domyślnie zainstalowanego w konsoli PlayStation 5. Tutaj musimy zaznaczyć, że dyski Crucial P5 Plus oraz MSI prawdopodobnie cierpią na jakąś wadę fabryczną, ponieważ oba te modele powinny osiągać w parze z konsolą zauważalnie lepsze rezultaty. Niestety, do dyspozycji mieliśmy tylko pojedyncze sample, które uczestniczyły już w niejednym teście w licznych redakcjach.

Wnioski

Przejdźmy zatem do podsumowania naszych testów. Jak udowodniliśmy, instalując gry na dodatkowym nośniku nie natrafimy na żadne nieprzyjemności podczas rozgrywki. Często możemy liczyć nawet na szybsze wczytywanie poziomów czy zapisu naszej gry. Dodatkowo pamiętajmy, że dysk domyślnie instalowany w konsoli nie jest wymienny, a jego awaria może oznaczać konieczność wymiany całej konsoli. Czy nie lepiej w tym momencie “oszczędzać” go jak to najbardziej możliwe, instalując gry na dodatkowym nośniku? Zwłaszcza teraz, gdy ceny napędów NVMe PCie 4.0 kompatybilnych z PlayStation 5 drastycznie spadły.

Postanowiliśmy wyróżnić kilka modeli wpośród nośników, które brały udział w teście. Odznaczenie “Najwyższa wydajność” otrzymuje dysk GoodRAM IRDM Pro, który był po prostu najszybszy. Pamiętajcie, że szukając najwydajniejszego dysku do konsoli warto sprawdzić wszystkie model korzystające z kontrolera Phision E18 m.in MSI M480 Play czy Kingston Fury Renegade.

Po raz kolejny najbardziej opłacalnym dyskiem zostaje konstrukcja od LEXARA, wyprzedzając o włos Adata Lenend 960. Model NM800 może pochwalić się wysoką wydajnością, ale przede wszystkim dobrym stosunkiem ceny do jakości.