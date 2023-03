Spis treści

Rewolucja dotycząca pamięci masowej, która służy w naszych komputerach do przechowywania danych, trwa już dobre kilka lat. Czasy, gdy nowe zestawy komputerowe były wyposażone wyłącznie w klasyczne, mechaniczne napędy, już dawno odeszły w niepamięć. Jednak ostatnio można powiedzieć, że i w przypadku dysków SSD dochodzi do małego przewrotu. Obecnie nikt już nie rozgląda się za tanimi napędami SATA. Zamiast nich swoją uwagę kierujemy w stronę napędów NVMe. Czemu? Przede wszystkim w końcu wyrównała się cena między obydwoma rozwiązaniami. Dodatkowo Dyski M.2 NVMe zapewniają dużo lepsze osiągi.

Jednak jaki dysk wybrać? Przeglądając oferty sklepów nietrudno nie oszaleć od ilości możliwych wariantów do wyboru. Z tego względu nie tylko postanowiliśmy przetestować sporą część dysków, aby móc udzielić odpowiedzi na to pytanie, ale i wyjaśnić kilka zagadnień związanych z nośnikami NVMe, dzięki czemu decyzja będzie jeszcze łatwiejsza.

Trochę historii

Zacznijmy jednak od początku. Pierwszym krokiem w kierunku tego, co obecnie znamy jako dysk M.2, było zaprezentowanie standardu mini-SATA lub mSATA. Zasadniczo był to pozbawiony obudowy (”goły”) nośnik SSD. Jednak zamiast standardowego połączenia przewodowego, które znamy z naszych PC, dysk ten podłączało się bezpośrednio do płyty głównej. Jednak, jak sama nazwa wskazuje, mSATA nadal korzysta z magistrali szeregowej ATA.

Dysk mSATA KC600 produkcji Kingston. Na pierwszy rzut oka niewiele różni się od nośników M.2

Jedyną różnicą oraz przewagą nad innymi napędami SSD była zatem wielkość oraz bezpośrednie zasilanie z gniazda, do którego napęd został podłączony. I choć rozwiązanie to cieszyło się nawet dużą popularnością w małych, kompaktowych urządzeniach, nie ma co się dziwić, że inżynierowie opracowywali już nowy standard.

Był nim Next Generation Form Factor w skrócie NGFF, który to w 2013 roku zmienił nazwę na tą, pod którą znamy go obecnie, czyli M.2.

Co to jest M.2?

Nowy standard to nie tylko nowe gniazdo. Miał on zapewnić przede wszystkim większą uniwersalność od mSATA. Złącze M.2 może przesyłać sygnały PCI Express, SATA i USB, dzięki czemu jest wszechstronne i umożliwia producentom tworzenie wszelkiego rodzaju modułów z jego wykorzystaniem. Dzięki temu możemy nie tylko podłączyć dysk twardy, ale i karty Wi-Fi czy Bluetooth.

Jednak aby zabezpieczyć się przed przypadkowym uszkodzeniem podłączanych urządzeń, moduły i gniazda M.2 mają zazwyczaj różne wycięcia. To uniemożliwia użytkownikom podłączenie niewłaściwego modułu do niewłaściwego gniazda – są to tak zwane “klucze”. Dyski NVMe korzystają przeważnie z klucza M, napędy M.2 Sata z B, a karty Wi-Fi z E.

Gniazda M.2, różnią się kluczami zależnie od przeznaczenia || Fot. PinoutGuide.com

NVMe — coraz szybsze dyski twarde

Pierwsze wersje dysków SSD M.2 działały z interfejsem PCI Express Gen 2.0 x2, zapewniając prawie dwukrotnie wyższą przepustowość w porównaniu do standardu SATA 3.0. Kolejną rewolucją było przejście na standard PCIe 3.0 z dostępnymi czteroma liniami sygnałowymi (x4) oraz technologią Non-Volatile Memory Express, w skrócie NVMe. Cytując Wikipedię:

Dzięki swojej konstrukcji protokół NVM Express pozwala sprzętowi i oprogramowaniu w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnych dysków SSD. W rezultacie protokół NVM Express zmniejsza obciążenie układu wejścia-wyjścia (I/O), wprowadza poprawę wydajności w porównaniu do starszych interfejsów urządzeń. Poprzednie protokoły zostały opracowane do współpracy z wolniejszymi dyskami twardymi (HDD), gdzie występuje bardzo duże opóźnienie między żądaniem a odebraniem danych

Nie możemy się zatem dziwić, że nowe dyski korzystające z tych rozwiązań zapewniają jeszcze lepszą wydajność, zwłaszcza podczas wykonywania kilku operacji jednocześnie.

Czym charakteryzują się dyski M.2?

Poza wspominanymi różnicami w zastosowanych kluczach dla dysków M.2 SATA oraz M.2 NVMe, nośniki te różnią się również wymiarami. Aby nie powstało za duże zamieszenie nad wszystkim czuwa konsorcjum PCI-SIG.

Aktualnie wszystkie napędy wykorzystujące gniazdo M.2 mają szerokość 22 mm. Niestety, już pojawiają się pierwsze informacje, że w przypadku nadchodzących dysków PCIe 5.0 wymiar ten może ulec powiększeniu do 25 mm. Czy tak się ostatecznie stanie i czy dyski w takim standardzie trafią jednak do nas - konsumentów - a nie będą przeznaczone wyłącznie do rozwiązań profesjonalnych? Na odpowiedź będziemy musieli poczekać jeszcze chwilę.

Drugim parametrem fizycznym, który powinniśmy wziąć pod uwagę, jest długość samego nośnika. Ta równiej jest określana w milimetrach i może wynosić od 30 nawet do 110. Na pewno przeglądając oferty trafiliście na zapis “2280”. Oznacza on właśnie nic innego jak określenie fizycznych rozmiarów dysku 22 mm szerokości oraz 80 mm długości. Czemu jest to ważne? Cóż - nie wszystkie urządzenia zmieszczą każdy nośnik M.2. Dla przykładu w SteamDecku (przenośnej konsoli od Valve) stosowane są bardzo małe dyski 2230. Niektóre gniazda na naszych płytach głównych czy w laptopach również posiadają podobne limity. Z tego względu przez zakupem warto sprawdzić (w instrukcji bądź na stronie producenta), czy dany dysk po prostu będzie nam pasował.

Różne wymiary dysków NVMe || Fot. ICDock

TLC,QLC, DRAM Cache i kontroler – czy to ma jakiekolwiek znaczenie

Ostatnią kwestią rozróżniająca dyski twarde SSD są zastosowane w nich komponenty. Skoro nośniki te pozbawione zostały talerzy do przechowywania danych, te muszą przecież gdzieś trafić. Rozwiązaniem są dedykowane kości pamięci, które w przeciwieństwie do RAM-u w naszym komputerze nie kasują swojej zawartości po utracie zasilania. Te mogą pracować w jednym z czterech trybach SLC, MLC, TLC oraz QLC. Pierwsze dwa obecnie są już prawie w ogóle niespotykane w przypadku dysków SSD, przeznaczonym do domowego użytku. W przypadku SLC każda komórka danych była w stanie przechować wyłącznie 1 bit informacji, w MLC liczba ta zwiększała się do dwóch bitów.

Nie ma zatem co się dziwić, że wraz z rosnącą pojemnością dysków producenci szukali bardziej wydajnych rozwiązań. Tak oto rozwijało się TLC oraz QLC, które umożliwia na przechowywanie 3 oraz 4 bitów danych w jednym sektorze pamięci. Rozwiązanie takie co prawda odbiło się na żywotności, ponieważ komórki TLC mają żywotność ok. 5000 cykli (dla porównania: MLC to 10 tys., a SLC nawet 100 tys.), jednak pozwalają oszczędzić sporo miejsca na dość ograniczonej przestrzeni, jaka dysponuje PCB dysku SSD. Dodatkowo większość kości służących do przechowania danych produkowanych jest w technologii 3D NAND. Oznacza to, że komórki, w których przechowujemy dane, umieszczone są warstwami jedna na drugiej. Na chwilę obecną możliwe jest wyprodukowanie nawet ponad 200-warstowych modułów.

Dysk NVMe składa się tak naprawdę tylko z kilku elementów, jednak każdy jest kluczowy i wpływa na wydajność ||Fot. Solidigm

Przyglądając się dalej opisom bądź samym dyskom NVMe, często na ich PCB zauważmy dodatkowe komponenty. Przeważnie jest to tak zwany “kontroler”, którego rolą jest umożliwienie komunikacji (odczytu i zapisu) między zastosowanymi kośćmi pamięci a procesorem. Mocno upraszczając budowę nośnika NVMe, rolę kontrolera można porównać do procesora w naszym komputerze. Odpowiada on za prędkość wymiany danych, która jest zależna od prędkości oraz ilości dostępnych kanałów. Dodatkowo kontroler może być wyposażony w dedykowaną pamięć cache, którą - podobnie jak RAM w naszym PC - przyspiesza proces wymiany danych, zwłaszcza przy przerzucaniu większej ilości plików w tym samym momencie. Nie możemy się zatem dziwić, że najszybsze dostępne konstrukcje korzystają z 8-kanałowych kontrolerów czy pamięci DDR4 pracującej z częstotliwością ponad 4000 MHz, aby zapewnić jak najwyższą wydajność.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wydajność jest samo oprogramowanie - tak zwany “firmware”. To on odpowiada za prawidłową pracę kontrolera oraz dba o stan modułów pamięci, aby te nie uległy zbyt szybkiej degradacji. Każdy producent dysków przygotowuje oprogramowanie samodzielnie i z tego względu, często mimo wykorzystywania nawet tych samych podzespołów, dyski różnią się swoimi parametrami dotyczącymi prędkości zapisu czy odczytu danych.

Jakie dyski testowaliśmy?

Skoro teorię mamy już z głowy, przyjrzyjmy się dyskom, które wzięły udział w testach (kolejność alfabetyczna). Skupiliśmy się wyłącznie na modelach kompatybilnych z PCIe 4.0 w różnych przedziałach cenowych.

ADATA Legend 960

Dysk w formacie M.2 2280, wykorzystujący kontroler Silicon Motion SM2264. Model o pojemności 1 TB posiada 1 GB pamięci DDR4 przeznaczonej na cache. Dane są przechowywane na 176-warstwowych kościach TLC produkcji Mirona. Producent udziela pięcioletniej gwarancji z limitem zapisanych danych (TBW) wynoszącym 780 TB. W zestawie z dyskiem otrzymujemy cienką blaszkę, która ma pełnić funkcję odpromiennika ciepła. Może nie jest to najbardziej rozbudowana konstrukcja, ale dzięki temu bez problemu zmieścimy dysk nawet do laptopów.

Crucial P3 PLUS

Podstawowy model w ofercie Cruciala. Wykorzystuje kontroler Phison E21T. Nie otrzymał on dedykowanej pamięci dla cache. Dane są przechowywane na 176-warstwowych kościach QLC produkcji Mirona. Crucial objął model P3 Plus 5-letnim okresem gwarancyjnym, który posiada dość niski limit zapisanych danych – 220 TB.

CRUCIAL P5 PLUS

Crucial w szybszym modelu P5 Plus zastosował kontroler Micron DM02A1, który współpracuje z 1 GB pamięci LPDDR4 przeznaczonej dla cache. Dane przechowywane są 176-warstwowych kościach TLC produkcji Mirona. Model P5 plus objęty został 5-letnim okresem gwarancyjnym, ograniczonym do 600 TB zapisanych danych.

GooodRAM IRDM PRO

Mamy w naszym teście i przedstawiciela z naszego kraju. GoodRAM IRDM PRO wykorzystuje 8-kanałowy kontroler Phison PS5018-E18. Dodatkowo posiada on 1 GB pamięci DDR4 przeznaczonej dla cache. Do przechowywania naszych danych producent zdecydował się zastosować 176-warstwowe kości TLC produkcji Mirona. Dysk został objęty 5-letnią gwarancją ograniczoną do 700 TB zapisanych danych. Dużym plusem dysku GoodRAM jest dołączony do zestawu dodatkowy radiator, który nie jest domyślnie preinstalowany, ale na pewno przydatny, jeżeli nasza płyta główna nie posiada odpowiedniego chłodzenia dla nośników NVMe.

HIkvision G4000

Firma HIkvision bardziej może się kojarzyć z producentem systemów do monitoringu, jednak w swojej ofercie mają również dyski SSD. Model G400 wykorzystuje kontroler Maxio MAP1602, który to nie otrzymał dedykowanej pamięci dla cache. Dane przechowywane są na 128-warstowych kościach TLC produkcji Yangtze Memory Technologies Corp. Dysk posiada 5-letnią gwarancję. Jednak to, co go wyróżnia, to ogromny wręcz limit ilości danych wynoszący 1800 TB.

Dysk HIkvision G4000 dostępny jest w:

Kingston Fury Renegade

Jedyny dysk w naszym teście o pojemności 2 TB. Jest to ta sama jednostka, która od prawie roku jest kluczowym elementem naszej platformy testowej. Fury Renegade od Kingstona to kolejny dysk wykorzystujący szybki kontroler Phison PS5018-E18. Również otrzymał dedykowaną pamięć DDR4 dla cache. W przypadku kości zastosowanych do zapisywanych danych nie czeka nas żadna niespodzianka. Producent postawił na 176-wartowe moduły TLC produkcji Microna. Dysk został objęty pięcioletnim okresem gwarancyjnym z wysokim limitem zapisanych danych 1 000 TB dla modelu 1 TB oraz 2000 TB dla testowanego przez nas wariantu o pojemności 2 TB. Dyski Fury Renegade dostępne są w dwóch wersjach wyposażonej w dedykowany radiator oraz pozbawiony dodatkowego chłodzenia.

LEXAR NM760

Kolejny dysk z naszego laboratorium testowego. LEXAR NM760 wykorzystuje kontroler Silicon Motion SM2264XTF. Niestety, producent nie zdecydował się na zastosowanie dedykowanej pamięci dla cache. Dane przechowywane są na 176-warstowych modułach TLC. Na swoje dyski LEXAR udziel 5-letniej gwarancji producenta, w której ograniczenie ilości zapisanych danych wynosi 1000 TBW dla modelu 1 TB.

LEXAR NM800

Następny dysk często wykorzystywany w naszych testach. NM800 Pro używa kontrolera InnoGrit IG5236CAA, który współpracuje z 1 GB pamięci DDR4 dla cache. Dane są przechowywane na 176-warstwowych kościach TLC produkcji Microna - podobnie jak w modelu NM760. W przypadku modelu NM800 nie ulega zmianie gwarancja. Ta dalej posiada limity 1000 TBW i jest ważna przez 5 lat. Lexar NM800 jest dostępny w dwóch wariatach, różniących się chłodzeniem konstrukcji. W naszym przypadku korzystamy z wersji pozbawionej dodatkowego radiatora.

MSI Spatium M450

Ten podstawowy model w ofercie MSI został wyposażony w kontroler Phison PS5019-E19-35. Niestety - producent nie przewidział dodatkowej pamięci dla cache. Dane przechowane są na 176-warstowych kościach TLC produkcji Microna. Dysk M450 został objęty pięcioletnią gwarancją z 600 TB limitem zapisanych danych.

MSI Spatium M480

MSI w szybszym modelu Spatium M480 postawiło na również kontroler od Phison. Tym razem na 8-kanałowy PS5018-E18. Ten dodatkowo otrzymał dedykowaną 1 GB pamięci LPDDR4 przeznaczonej dla cache. Dane zapisywane są na 96-warstowych kościach od Microna pracujących w trybie TLC. Dysk MSI posiada 5-letnią gwarancję z limitem zapisanych danych 700 TB. Do testów otrzymaliśmy wariant niewyposażony w dodatkowe chłodzenie, ale taka wersja także jest dostępna.

Patriot P400

Patriot P400 wykorzystuje kontroler InnoGrit IG5220. Niestety, po raz kolejny mamy do czynienia z dyskiem, który nie posiada pamięci dedykowanej pamięci dla cache. Dane przechowywane są na 96-warstwowych modułach TLC produkowanych przez Microna. Mimo, że dysk został objęty 3-letnim okresem gwarancyjnym, limit zapisanych danych wynosi 800 TB.

Samsung 980 PRO

Dyski Samsunga wykorzystają w pełni z możliwości tego producenta, który stawia wyłącznie na własne rozwiązania. Model 980 Pro został wyposażony w kontroler Elpis oraz 1 GB dedykowanej pamięci LPDDR dla cache. Dane są przechowane na kościach pochodzących również z fabryki Samsunga. Mowa tutaj o modułach 132-warstwowych, pracujących w trybie TLC. Okres gwarancyjny, ograniczony do 600 TB zapisanych danych, wynosi 5 lat. Dysk jest dostępny w dwóch wersjach - standardowej oraz wyposażonej w dodatkowy radiator.

Samsung 990 PRO

Następca modelu 980 PRO wykorzystuje nowszy kontroler Samsung Pascal. Ten również posiada 1 GB pamięci LPDDR4 przeznaczonej dla cache. Nasze dane są przechowywane na 176-warstwowych kościach TLC. Okres gwarancji nie uległ zmianie i dalej wynosi 5 lat z identycznym limitem zapisanych danych - 600 TB. Podobnie jak w przypadku modelu 980 PRO, również tutaj w sklepach znajdziemy wariant posiadający dodatkowy radiator.

Solidigm P44 Pro

Solidigm w swoim dysku postawił na kontroler od SK Hynix – ACNS075. Model ten wykorzystuje 1 GB pamięci LPDDR4 jako cache. Dane po raz kolejny przechowujemy na 176-warstwowych kościach TLC, również produkcji Hynixa. Producent udziela 5-letniej gwarancji z limitem zapisanych danych (TBW) wynoszącym 750 TB.

Dysk Solidigm P44 Pro dostępny jest do kupienia m.in w :

Aktualne ceny w sklepach Solidigm P44 Pro Series 1TB M.2 PCIe Hynix V7 SSD 657 zł

WD Black SN770

Western Digital w modelu SN770 postawiło na kontroler własnej produkcji - SanDisk 20-82-10081-A1. Model ten nie został jednak wyposażony w dodatkową pamięć dla cache. Dane są przechowywane na 112-warstwowych kościach TLC BiCS5 pochodzących z fabryki Kioxia/Toshiba. Dysk WD Black SN770 został objęty 5-letnią gwarancją, ograniczoną do 600 TB zapisanych danych.

WD Black SN850x

Najszybszy jak do tej pory dysk w ofercie WD wykorzystuje kontroler SanDisk 20-82-20034-B2. Dodatkowo producent zdecydował się na zastosowanie 1 GB dedykowanej pamięci DDR4 2666 MHz produkcji Samsunga, przeznaczonej dla cache. Podobnie jak w modelu SN770, tutaj również zastosowano 112-warstwowe kości, wyprodukowane w technologii 3D TLC NAND (BiCS 5). Okres gwarancji dla SN850x jest identyczny jak w przypadku modelu SN770 i wynosi 5 lat z 600 TB limitem dla zapisanych danych. W przypadku SN850x możemy wybrać między wariantem wyposażonym w dedykowany radiator oraz modelu standardowego posiadającego zwykłą płaską naklejkę. Sama konstrukcja chłodzenia jest niedemontowana, więc miejcie to na uwadze podczas zakupu.

Wielki test dysków - pórównujemy ze sobą modele

Porównanie parametrów dysków cz.1 Producent Adata Crucial Crucial GooodRAM HIkvision Kingston Lexar Lexar Model Legend 960 P3 Plus P5 Plus SSD IRDM PRO G4000 Fury Renegade NM800 PRO NM760 Prędkość zapisu deklarowana 7400 5000 6600 7000 7450 7300 7500 5300 Prędkość odczytu deklarowana 6000 3600 5000 5500 6600 6000 6300 4500 Deklarowana ilość IOPS zapis losowy 610 000 800 000 700 000 700 000 670 000 1 000 000 1 100000 900 000 Format 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 Pamięc chache tak, 1 GB DDR4 nie tak, 1 GB DDR4 tak, 1 GB DDR4 nie tak, 2 GB DDR4 tak, 1 GB DDR4 nie Kontroler Silicon Motion SM2264F Phison PS5021-E21T Micron DM02A1 Phison PS5018-E18 Maxio MAP1602 Phison PS5018-E18 InnoGrit IG5236CAA SMI Huirong SM2269XTF Typ pamięci 176-warstwowe TLC 176-warstwowe QLC 176-warstwowe TLC 176-warstwowe TLC 128-warstwowe TLC 176-warstwowe TLC 176-warstwowe TLC 176-warstwowe TLC Dołączony radiator tak, cienka miedziana blaszka nie nie tak, demontowalny nie opcja opcja nie Pojemność deklarowana 1 TB 1 TB 1 TB 1 TB 1 TB 2 TB 1000 GB 1TB Pojemność zmierzona 976,76 GB 953,87 GB 953,87 GB 953,87 GB 976,76 GB 1907,73 GB 976,76 GB 976,76 GB Gwarancja (lata) 5 5 5 5 5 5 5 5 Gwarancja (TBW) 780 220 600 700 1 800 2000 1000 1000

Porównanie parametrów dysków cz.2 Producent MSI MSI Patriot Samsung Samsung Solidigm WD WD Model M450 M480 p400 980 Pro 990 Pro P44 PRO SN850x SN770 Prędkość zapisu deklarowana 3600 7000 5000 7000 7450 7000 7300 5150 Prędkość odczytu deklarowana 3000 5500 4800 5000 6900 6500 6300 4900 Deklarowana ilość IOPS zapis losowy 550 000 700 000 550 000 1 000 000 1 500 000 1 300 000 1 100 000 800 000 Format 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 Pamięc chache nie tak, 1 GB DDR4 nie tak, 1 GB DDR4 tak, 1 GB DDR4 tak, 1 GB DDR4 tak, 1 GB DDR4 nie Kontroler Phision PS5019-E19T Phision PS5018-E18 InnoGrit IG5220 Samsung Elpis Samsung Pascal SK Hynix ACNS075 SanDisk 20-82-20034-B2 SanDisk 20-82-10081-A1 Typ pamięci 176-warstwowe TLC 96-warstwowe TLC 96-warstwowe TLC 132-warstwowe TLC 176-warstwowe TLC 176-warstwowe TLC 112-warstwowe TLC 112-warstwowe TLC Dołączony radiator nie opcja nie opcja opcja nie opcja nie Pojemność deklarowana 1 TB 1 TB 1 TB 1 TB 1 TB 1 TB 1 TB 1 TB Pojemność zmierzona 953,87 GB 953,87 GB 976,76 GB 953,87 GB 953,87 GB 976,76 GB 953,87 GB 953,87 GB Gwarancja (lata) 5 5 3 5 5 5 5 5 Gwarancja (TBW) 600 700 800 600 600 750 600 600

Platforma oraz procedura testowa

PROCESOR: INTEL CORE i9-13900K

INTEL CORE i9-13900K PŁYTA GŁÓWNA: ASRock Z790 Steel Legennd

ASRock Z790 Steel Legennd RAM: G.Skill Trident Z5 DDR5 6800 Mhz CL34

G.Skill Trident Z5 DDR5 6800 Mhz CL34 DYSK Systemowy : Adata SX8200 PRO 1 TB

: Adata SX8200 PRO 1 TB ZASILACZ: COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W

COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W CHŁODZENIE: Custom LC Dual 360 mm Radiator

Wszystkie testy zostały przeprowadzane pięciokrotnie, a na wykresach przedstawiane są średnie uzyskane wartości. Warto nadmienić, że większość modeli biorących udział w testach to sample bezpośrednio po producentów, które to już były testowane również w innych redakcjach, bądź z naszych własnych redakcyjnych zapasów. Przed przystąpieniem do testów wszystkie dyski zostały zapełnione w ok. 50% kopią jednego z dysków systemowych z naszej redakcyjnej platformy testowej. Wyjątkiem w tym przypadku był dysk 2 TB od Kigstona - Fury Renegade, który jest na stałe zapełniony w prawie 70% naszą redakcyjną biblioteką gier używanych w testach kart graficznych czy procesów.

Wielki test dysków - testy

Po raz kolejny testy rozpoczęliśmy od kilku benchmarków syntetycznych. W pierwszej kolejności ATTO, który to dość mocno obciąża testowane dyski i osiągnięte wartości bardzo rzadko są zgodne z tymi deklarowanymi przez producenta. W przypadku testów IOPS skupiamy się na najmniejszych plikach o rozmiarze 512b. Czemu? Niejednokrotnie zauważyliśmy właśnie największe różnice w ich przypadku. Większość obecnie sprzedawanych nośników posiada wielkość klastra wynoszącą nawet 4 MB. Przy tak małych plikach zapis wyłącznie 512b oznacza konieczność szybkiego przejścia do kolejnego obszaru, co wydłuża czas odpowiedzi, dobrze odzwierciedlając wynik Ilości operacji na sekundę.

Najbardziej równymi - zarówno dla zapisu, jak i odczytu w przypadku IOPS - są trzy dyski korzystające z kontrolera PS5018-E18, GoodRAM IRDM PRO, MSI M480 oraz Kingston Fury Renegade. Co prawda w zastawieniu znajdują się szybsze konstrukcje, ale tam przeważnie mamy do czynienia z lepszym rezultatem wyłącznie dla odczytu bądź zapisu. Najlepszym przykładem jest tutaj Lexar NM760, który to przy wczytywaniu danych wykonuje “zaledwie” 32 tys. operacji, ale już przy zapisie 183 tys.

W przypadku testu prędkości mamy pierwszą niespodziankę. Najlepszy rezultat w odczycie osiągnął HIkvision G4000. Co prawda różnice między najszybszymi dyskami są niewielkie dla pierwszych 9 miejsc i wynoszą w tym przypadku niecałe 200 MB/s. W przypadku testów w zapisie wygrywa Kingston Fury Renegade, choć trzeba pamiętać, że testujemy model 2 TB, który w tym przypadku może mieć delikatną przewagę nad konkurencją. Różnice między kolejnymi pięcioma miejscami są po raz kolejny bardzo niewielkie.

Kolejny wykorzystywany przez nas benchmark to CrystalDiskMark i testy maksymalnej prędkości sekwencyjnego odczytu i zapisu dla 1 MB pliku. W tym przypadku wygrywa Samsung z najnowszym modelem 990 Pro. Kolejne miejsca mogą jednak zaskoczyć. Poza dyskiem od Kingstona dość mocno po piętach zwycięzcy deptał Solidigm P44 Pro oraz po raz kolejny Hikvision G4000.

W Anvil's Storage Utilities test sekcyjnej prędkości zapisu i odczytu przeprowadzamy dla pików o wielkości 4 MB. Widać od razu, jak mocno wpływa to na prędkości osiągną przez testowane dyski. Żaden w tym przypadku nie osiąga już deklarowanych prędkości. Zwycięzcy tego testu? Solidigm P44 Pro, Hikvision G4000 oraz Adata Legend 960.

W AS SSD po raz kolejny sprawdzamy sekcyjną prędkość zapisu i odczytu - tym razem dla 16 MB plików. Jak łato się domyślić, po raz kolejny osiągnięte rezultaty będą niższe niż w przypadku CrystalDiskMark czy deklaracji producentów. Po raz kolejny najlepsze rezultaty obserwujemy na konstrukcjach od Solidigm P44 Pro, Hikvision G4000 oraz Adata Legend 960, które to nieznacznie wyprzedają konstrukcje MSI M480, GoodRAM IRDM PRO czy WD Black SN850X. Warto zaznaczyć, że konstrukcja od Western Digital uzyskała najlepszą prędkość przy zapisie danych.

Postanowiliśmy również dodać do zestawienia najnowszy test dostępny w pakiecie 3DMark – Storage Test. Benchmark ten nie tylko sprawdza czasy kopiowania, ale uzyskany wynik jest rezultatem tak naprawdę ponad 10 odrębnych badań. Sprawdzana jest prędkość wczytywania gier (3 tytuły), prędkość instalacji gry, prędkość zapisu save czy rozgrywki w czasie uruchomionej gry. Poza wynikiem ogólnym postanowiliśmy wam zaprezentować na wykresach właśnie rezultaty, jakie osiągnęły dyski w dwóch segmentach instalacji gry oraz nagrywania rozgrywki w grze Overwatch za pomocą OBS. Pierwszy odzwierciedla, jak testowane nośniki radzą sobie z różną wielkością plików. W drugim przypadku sprawdzimy, jak dyski radzą sobie z wielozadaniowością, czyli - gdy są odczytywane pliki gry, w tym samym momencie zapisywana rozgrywka o dobrej jakości.

Po raz kolejny wygrywa Solidigm P44 Pro, który - co by nie mówić - w teście 3DMark jest bezkonkurencyjny. Nawet Kingston 2 TB nie jest w stanie go dogonić. Dalsze miejsca zajmują po kolei Adata Legend 960, Samsung 990 PRO, Hikvision G4000 oraz MSI Spatium M480. Największym rozczarowaniem w tym teście wydają się obie konstrukcje od Lexara, które to przegrywają z dużo wolniejszymi i tańszymi dyskami, jak M450 od MSI czy P3 Plus od Cruciala. Jeżeli wynik 3DMark miałby odzwierciedlenie w rezultatach, którego będziemy mogli doświadczyć w grach gdy te otrzymają w końcu pełne wsparcie dla DitectStorage, to wolałbym w tym momencie trzymać swoją bibliotekę Steam, na pewno na którymś z dysków z czołówki stawki.

Zanim jednak przejdziemy do podsumowania, przyjrzyjmy się cenom dysków, które brały udział w testach. Co by nie mówić - opłacalność zakupu też jest ważnym czynnikiem, który często bierzemy pod uwagę przy wyborze następnego sprzętu.

Model Cena za 1 TB Crucial P3 Plus ~ 339 zł Lexar NM760 ~379 zł Lexar NM800 PRO ~389 zł WD SN770 ~399 zł Crucial P3 Plus ~419 zł Adata Legend 960 ~419 zł Patriot p400 ~429 zł Kingston Fury Renegade ~444 zł HIkvision G4000 ~466 zł MSI M450 ~499 zł Samsung 980 Pro ~499 zł WD SN850x ~499 zł GooodRAM SSD IRDM PRO ~565 zł Solidigm P44 PRO ~640 zł Samsung 990 Pro ~699 zł MSI M480 ~770 zł

Ostatnie, dość drastyczne obniżki cen SSD to na pewno dla nas, potencjalnych klientów powód do zadowolenia. Niestety stanowi to poniekąd problem dla producentów, którzy muszą racjonalnie wycenić swoje produkty. Obecnie większość tańszych modeli, które byśmy polecali jeszcze pół roku temu, jest po prostu nieopłacalna.

Przejdźmy zatem do podsumowania naszych testów. Mimo że pomału przymierzamy się do kolejnej generacji dysków NVMe w postaci kompatybilności z PCIe 5.0, to śmiało możemy założyć, że zagoszczą one w naszych komputerach dopiero za kilka lat. Początkowo będą na pewno zauważalnie droższe, choć i zapewne dużo szybsze. Trudno uwierzyć, aby ktoś w warunkach domowych potrzebował na chwilę obecną aż tak dużych prędkości. Nadal lepszym wyborem pozostaną szybkie dyski PCIe 4.0. Zamiast przepłacać za nowości, lepiej przecież skupić się na większej pojemności, która wystarczy nam na te kilka najbliższych lat.

Postanowiliśmy wyróżnić kilka modeli wpośród nośników, które brały udział w teście. Odznaczenie “Najwyższa wydajność” otrzymuje dysk Solidigm P44 Pro, który to był po prostu bezkonkurencyjny w większości testów.

Wybór redakcji trafia natomiast do HIkvision G4000, który nie tylko może pochwalić się wysoką wydajnością, ale i największym limitem danych dla 5-letniego okresu gwarancyjnego.

Najbardziej opłacalnym dyskiem zostaje konstrukcja od ADATY - model Legend 960, który również może pochwalić się wysoką wydajnością, ale przede wszystkim dobrym stosunkiem ceny do jakości.

Pamiętajcie, że komfort pracy na urządzeniu wyposażonym w dysk SSD jest nieporównywalnie lepszy niż w przypadku konstrukcji mechanicznych. Jeżeli szukacie dysku dla konsoli Sony PlayStation 5 sprawdzie jak wypadły dyski w osobnym teście.